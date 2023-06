Obrat cen v zemědělství, u většiny výrobců cenový růst aspoň zpomalil

Meziroční růst cen většiny výrobců v Česku v květnu zpomalil, a v zemědělství dokonce po více než dvou letech ceny klesly. V průmyslu stouply o 3,6 procenta, ve stavebnictví o 6,9 procenta a ve službách pro podniky o 6,2 procenta. V zemědělství se ceny oproti loňsku snížily o 10,2 procenta, oznámil Český statistický úřad. Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj pro spotřebitele.

Nárůst cen v zemědělství dosáhl loni v červnu dokonce i více než 40 procent. Pak ale zdražování nejdřív postupně od loňského prosince zpomalovalo a v dubnu se téměř zastavilo. Květnový pokles cen je prvním zlevněním u zemědělských výrobců od února 2021. V průmyslu růst cen zpomaluje vytrvale od loňského října a nyní je meziroční zdražení nejnižší od března 2021. Ve stavebnictví začalo zpomalování růstu cen teprve letos v lednu. Růst cen tržních služeb pro podniky kolísá měsíc od měsíce a nemá jasný trend. Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.

„Výrobní ceny v tuzemském průmyslu zaznamenaly v květnu osmé zpomalení meziročního růstu v řadě, když finanční trh očekával zmírnění růstu cen na 3,8 procenta,” řekl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Tendence pozorované v dubnu a květnu podle něj naznačují, že zpomalení meziročního růstu cen v průmyslu bude ve druhém čtvrtletí výraznější, než předpokládala prognóza České národní banky.

Argument pro stabilitu úrokových sazeb

Pokles růstu výrobních cen je i ve zbytku Evropy a lze předpokládat, že bude v nadcházejících měsících pokračovat, doplnil analytik Cyrrusu Vít Hradil. S několikaměsíčním zpožděním se zlevnění ve výrobní sféře bude projevovat i v uklidňování cen spotřebitelských. „Z pohledu ČNB jde o další argument ve prospěch stability sazeb, která je tak na zasedání ve středu příštího týdne podle nás téměř zaručena,” dodal.

U zemědělských výrobců klesly v květnu ceny v rostlinné výrobě o 24,4 procenta, zatímco v živočišné výrobě o 11,1 procenta stouply. Snížily se například ceny olejnin o 33,7 procenta a ceny obilovin o 23,6 procenta. Zdražila čerstvá zelenina o 20,1 procenta, brambory o 16,4 procenta, vejce o 38,5 procenta nebo prasata o 20,7 procenta.

Realitní služby dál rostou

V průmyslu stouply třeba ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 19,3 procenta, ceny potravinářských výrobků o 10,6 procenta, ceny černého a hnědého uhlí a lignitu o 66,5 procenta a ceny ostatních nekovových minerálních výrobků o 16,2 procenta. Zlevnily naopak chemické látky a přípravky o 13,6 procenta, základní kovy o 13 procent a dřevo a dřevěné a korkové výrobky o 15,8 procenta.

Ve stavebnictví se v květnu meziročně zvýšily ceny spotřebovávaných materiálů a výrobků o 2,4 procenta. Ve službách vzrostly ceny za služby v zaměstnání o 28,4 procenta, za programování o 9,6 procenta, za služby v oblasti nemovitostí o 7,1 procenta, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,6 procenta a za služby v pozemní dopravě o pět procent.

