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newstream.cz Money Hypotéky táhnou mladí. Lidé do 36 let tvoří u bank až polovinu trhu

Hypotéky táhnou mladí. Lidé do 36 let tvoří u bank až polovinu trhu

Hypotéka
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Ačkoliv ceny bytů a také úrokové sazby u hypoték neustále rostou, mileniály a generaci Z to neodrazuje. Banky hlásí rostoucí objemy zvýhodněných hypoték pro lidi do 36 let.

Úrokové sazby z hypotečních úvěrů se po krátkém období miniaturních poklesů pod vlivem vojenského konfliktu v Perském zálivu vrátily na růstovou dráhu. Podle Swiss Life Hypoindexu vystoupala v červnu průměrná sazba u hypotéky na 5,30 procenta. V dubnu činila podle ČBA Hypomonitoru, sestavovaného Českou bankovní asociací ze sazeb bank, 4,52 procenta, zatímco v březnu činila 4,43 procenta.

Přesto ale hypotéky „jedou“. Týká se to i mladé generace, která může mít do kapsy hlouběji než starší ročníky. „Průměrná hypotéka pro mladé je trochu nižší než standardní, odpovídá to průměrným nižším příjmům této populace. Jinak je to standardní hypotéka na pořízení nemovitosti,“ podotýká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Lidé do 36 let, tedy narození kolem roku 1990, však mají jednu výhodu: větší toleranci bank vůči podílu vlastních úspor na výši úvěru. Zatímco obecně regulátor, tedy Česká národní banka (ČNB), doporučuje bankám (a ty to samozřejmě plně respektují), aby půjčovaly pouze do 80 procent hodnoty nemovitosti, u žadatelů do 36 let může banka úvěrem pokrýt až 90 procent nemovitosti. Při úvěru ve výši pět milionů tak mladý žadatel nemusí k úvěru přikládat milion, ale pouze 500 tisíc korun. Navíc, pokud by měl omezené možnosti zajištění úvěru nemovitostí, mu může vypomoci někdo z příbuzných. Zástavní právo ke druhé zastavené nemovitosti pak je po splacení určité části úvěru vymazáno. Žadatelé do 36 let tak mají výhody, které nejsou zanedbatelné.

Zájem mezi mladými je velký

U ČSOB dlouhodobě tvoří podíl úvěrů pro mladé do 36 let přibližně polovinu z celkového počtu i objemu hypotečních úvěrů. „Počet klientů do 36 let, kteří s námi financovali své bydlení, se mezi lety 2024 a 2025 zvýšil o 16 procent a oblíbeným partnerem pro financování bydlení jsme i v letošním roce. Největší zastoupení mezi mladými mají tradičně klienti v rozmezí věku 31 až 36 let, naopak nejméně žadatelů o hypoteční úvěr je ve věku 18 až 24 let,“ rekapituluje mluvčí ČSOB Jan Urban.

Klienti ve věku 31 až 36 let podle něj obvykle čerpají úvěr mírně vyšší než mladší žadatelé, což souvisí s jejich rodinnou a ekonomickou situací. Hlavním účelem je ve více než 60 procentech koupě. „V posledních letech pak sledujeme preferenci tříleté fixace napříč věkovými kategoriemi,“ dodává Urban.

Dlouhodobý růst úvěrů pro zmíněnou věkovou kategorii registruje také Česká spořitelna (ČS). „V současnosti můžeme říci, že z celkového objemu hypoték tvoří úvěry pro mladé více než polovinu,“ uvedl mluvčí ČS Lukáš Kropík. Hypotéka, kterou si berou lidé do 36 let, se obvykle pohybuje od čtyř do šesti milionů korun, podle lokality a ceny nemovitosti. A doba splatnosti je nejčastěji 25 až 30 let. Doba fixace úrokové sazby se nejčastěji pohybuje od dvou do pěti let.

Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start

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Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.

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U Komerční banky (KB) tvoří klienti do 36 let polovinu objemu poskytnutých hypoték. Tito klienti i klienti starší si podle mluvčí KB Zuzany Čepelkové v průměru půjčují mezi čtyřmi a pěti miliony korun, nejčastější dobou splatnosti je maximálně 30 let a nejčastější fixace je na tři roky.

„Zájem o hypotéky je větší než v minulosti, a to jak pro mladé, tak pro ostatní klienty. Poměr mezi skupinami je dlouhodobě podobný, zhruba jedna třetina hypoték je poptávána ze skupiny mladých klientů,“ konstatuje mluvčí Moneta Money Bank Tereza Ryšanová.

Typická hypotéka, kterou si berou lidé do 36 let, obnáší podle Ryšanové 3,9 milionu korun na 35 let s fixací úrokové sazby na tři roky, která aktuálně „stojí“ 4,59 procenta ročně. Při jednoleté fixaci dosahuje úroková sazba 4,19 procenta.

U Fio banky podle mluvčího Karla Kopečka od roku 2023 tvoří lidé pod 36 let asi třetinu hypotečních klientů. Výše jejich hypotéky roste spolu s růstem cen nemovitostí.

Další zvýhodnění pro mladé?

Některé banky ještě nedávno nabízely mladým také zvýhodněnou sazbu. Dnes je to jinak. Například Moneta považuje za zvýhodnění pro mladé delší dobu splatnosti, která obnáší až 35 let, je tedy oproti běžné době splatnosti delší o pět let. „To klientům snižuje měsíční splátky,“ podotýká mluvčí Ryšanová. Prodlouženou dobu splatnosti (35 let) nabízí také spořitelna. „V případě Hypotéky pro budoucnost mohou mít splatnost hypotečního úvěru až na 35 let a ušetřit na poplatcích (sjednání a vedení hypotéky zdarma), což je až 16 500 korun,“ popisuje výhody klientů do 26 let mluvčí ČS Lukáš Kropík.

Fio banka podle mluvčího Kopečka přistupuje ke všem klientům stejně, nezávisle na věku či dalších okolnostech. „Zároveň striktně dodržujeme mantinely, které nám dává legislativa. U žadatelů o hypotéku, kteří jsou mladší 36 let a financují vlastní bydlení, je horní hranice ukazatele LTV (ukazatel vyjadřující poměr mezi výší hypotečního úvěru a odhadní cenou zastavené nemovitosti – pozn. red.) 90 procent, zatímco pro ostatní žadatele je standardní limit 80 procent LTV,“ říká Kopeček.

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Problémem bonita, tedy příjem

Kolik mladých žadatelů o hypotéku odejde z banky s nepořízenou? „Kolik lidí na hypotéku nedosáhne, nejsme schopni říct. Lidé si dělají propočet na webu anonymně na kalkulačkách, většinou jdou žádat až v momentě, když toto mají za sebou. Případů, které zamítáme v bance, je tedy velmi málo,“ říká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

U Fio banky je jich podle mluvčího zanedbatelný počet. „Schvalujeme naprostou většinu žádostí. Pokud klient na hypotéku nedosáhne, nejčastějším důvodem bývá nedostatečná bonita, tj. schopnost hypotéku dlouhodobě splácet,“ říká mluvčí Monety.

„Většina klientů, kteří u nás již podají žádost o hypotéku, tzv. skóringem projde. Nejčastějším důvodem zamítnutí hypotéky bez ohledu na věk je nedostatečná bonita, případně negativní záznam v registru a/nebo nedostatek vlastních zdrojů,“ říká mluvčí KB Zuzana Čepelková.

A jaký podíl hypoték mladých si vypomáhá zástavním právem rodičů či dalších příbuzných? Fio banka uvádí stejně jako Raiffeisenbank desetinu takových úvěrů, ostatní banky to považují za důvěrnou informaci.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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O rychlejší výstavbě nerozhodne plán, ale smlouvy a silný lídr Prahy, shodli se experti

Tomáš Portlík
Lukáš Procházka/Newstream
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Praha má Metropolitní plán, ale tím se bytová výstavba automaticky nerozběhne. Klíčový boj se přesouvá k plánovacím smlouvám, kratším lhůtám a schopnosti města fungovat jako jeden celek. Tomáš Portlík chce méně regulací a „jednu Prahu“, developeři varují, že jinak nový plán jen vytvoří další úzké hrdlo a dražší byty.

Praha má Metropolitní plán. Jde o zásadní dokument pro další rozvoj města, ale z debaty developerů, investorů a politiků v rámci Realitního Clubu, který pořádá Newstream, vyplynulo, že samotný plán výstavbu nespasí. Nejdůležitější otázka teď zní, zda Praha dokáže nový plán proměnit v rychlejší rozhodování, jasná pravidla a skutečné projekty.

Hlavní riziko je zřejmé. Město sice získalo rámec pro budoucí rozvoj, zároveň ale může vytvořit další úzké hrdlo v podobě plánovacích a kontribučních smluv. Právě ty budou u větších lokalit rozhodovat o tom, zda se bude stavět, za jakých podmínek a jak rychle.

Jakub Dobrý z Corwin, Lenka Hüblová, Newstream Jan Sadil (JRD) a Tomáš Portlík Kandidát na primátora Prahy Tomáš Portlík (ODS) a bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová 20 fotografií v galerii

„Jsme rádi, že Metropolitní plán je, ale je to jen první krok,“ řekl Petr Palička, šéf realitní divize EPH holdingu Daniela Křetínského. Podle něj je u větších území klíčová plánovací nebo kontribuční smlouva. V Praze jich má podle něj být aktuálně zhruba 140 a všechny musejí projít magistrátem. To samo o sobě může znamenat nové zdržení.

Podle Paličky je Metropolitní plán „plný zámečků“ a k jejich odblokování chybějí smlouvy. Problémem je také nedostatek úředníků a přetrvávající potíže s územním plánováním. „Je nutné jednat o plánovacích smlouvách,“ uvedl Palička.

Portlík: Ne 57 městských částí a magistrát. Jedna Praha

Výraznou politickou linku do debaty přinesl Tomáš Portlík z ODS, dlouholetý starosta Prahy 9 a kandidát na pražského primátora. Podle něj Praha nemůže dál fungovat jako soubor oddělených zájmů magistrátu a městských částí. Pokud má řešit bydlení, dopravu a infrastrukturu, musí se podle něj začít řídit jako celek. „Není to 57 městských částí a magistrát, ale má to být jedna Praha,“ řekl Portlík.

Právě to vystihuje jeden z hlavních problémů pražského developmentu. Investor často nejedná s jedním městem, ale s několika úrovněmi rozhodování. Do přípravy vstupuje magistrát, městská část, úřady, odborné komise, politická reprezentace i veřejnost. Každý má jiné priority, jiné tempo a často i jiný politický zájem.

Statutární místopředseda ODS Tomáš Portlík

S Hřibem je těžká dohoda. Do pražských voleb chci jít jako Spolu, říká místopředseda ODS Portlík

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V polovině ledna se Tomáš Portlík stal prvním místopředsedou ODS. V podzimních komunálních volbách se chce stát primátorem Prahy. Spojenectví s TOP 09 a lidovci nechce rušit, dobře prý fungovalo. Vládnutí s Piráty je podle něj poněkud obtížné. „Když jsme se měli na něčem dohodnout, tak Zdeněk Hřib přišel s tím, že to bude takto, nebo nijak,“ říká Portlík.

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Portlík přitom nepopírá, že systém je složitý. „Máme systém, jaký máme, se kterým je potřeba pracovat,“ uvedl. Podstatné podle něj ale je, aby si samospráva po schválení Metropolitního plánu sama nevytvořila další překážky. „Uděláme všechno pro to, abychom ve chvíli, kdy jsme schválili územní plán, jako město a samospráva nevytvořili další regulativy,“ řekl Portlík.

Podle něj se Praha musí soustředit hlavně na zkrácení lhůt a zjednodušení povolování. Varoval také před tím, aby se z městských orgánů nestali „noví vykladači nových pravidel“. Nový systém by podle něj neměl vytvořit další kategorii úředního a politického výkladu, která znovu zpomalí rozhodování.

Smlouvy mají pomoci, ne zdražit byty

Plánovací smlouvy mají logiku. Pokud developer postaví novou čtvrť, přinese to náklady na školy, školky, dopravu, parky nebo veřejný prostor. Město proto chce, aby se investor na těchto nákladech podílel. Otázka ale zní, zda současný systém přinese férovou dohodu, nebo další zdržení.

Eduard Forejt, ředitel rozvoje obchodu společnosti Passerinvest Group, upozornil, že bez plánovací smlouvy dnes v Praze prakticky nejde stavět. Pokud by smlouvy zkrátily povolování, byly by podle něj správným nástrojem. Obává se ale, že současný vývoj tímto směrem nejde. „Bez plánovací smlouvy nebylo možné nic postavit. Pokud nám zkrátí čas povolování, jsou správné. To, co se teď děje, ale nebude o zkrácení výstavby. Pak to zaplatí koncový klient,“ řekl Forejt.

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Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.

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Právě dopad do cen bytů byl jedním z hlavních témat debaty. Adriana Krnáčová, bývalá primátorka Prahy, byla v hodnocení kontribučních smluv ještě tvrdší. Podle ní se tento nástroj rozrostl nad původní smysl. „Kontribuční smlouvy nikdy neměly vzniknout v takovém rozsahu, v jakém jsou,“ řekla. A stejně jako Forejt upozornila, že náklady se nakonec promítnou do cen. „Zaplatí to koncový klient,“ dodala.

Do debaty o plánovacích smlouvách vstoupila také Michaela Váňová, šéfka Central Group. Připomněla zkušenost z Prahy 3, kde se během vyjednávání kontribuční smlouvy změnila politická reprezentace. Právě to podle ní ukazuje, jak složité je v Praze držet kontinuitu u větších rozvojových projektů.

Podle ní Metropolitní plán některé lokality sice teoreticky otevírá, zároveň ale vytváří další podmínky, bez kterých se projekty nepohnou dál. „Teoreticky místa odblokoval, ale zároveň uzavírá v podobě plánovacích smluv,“ řekla.

Obce nesou náklady, stát inkasuje výnosy

Další problém je fiskální. Z nové výstavby často těží stát, zatímco obec řeší dopady v území. Musí zajistit školy, školky, dopravu i veřejný prostor. Přímá motivace stavět je ale podle účastníků debaty slabá. Roman Pečenka, expert advokátní kanceláře PRK Partners, to shrnul jednoduše: „Když obec staví, nemá z toho nic. Když obec developuje, ještě 21 procent odvádí do státní kasy.“

Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

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Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

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Původní myšlenku plánovacích smluv přesto hájí. Pokud development zatěžuje obec novými náklady, má být dohoda s investorem nástrojem, jak je vyrovnat. „Plánovací smlouva je dobrý nástroj,“ řekl Pečenka.

Pro investory je ale klíčová předvídatelnost. Nejistota se promítá už do akvizic. Pokud investor neví, jaká bude dohoda s městem, těžko stanovuje cenu pozemku i návratnost projektu. „Dělat teď akvizici, když nevím, jaká bude dohoda, je nejisté,“ uvedl Forejt.

Podobně mluvil šéf developerské společnosti Corwin pro Česko, Jakub Dobrý. Trh podle něj zatím neřeší jen samotný Metropolitní plán, ale hlavně to, jak se kolem něj nastaví prováděcí pravidla. „Zatím čekáme, co se bude dít. Jak se vyřeší metodika,“ uvedl Dobrý.

Skeptický pohled na tempo pražského rozvoje přidal Pavel Dolák z KPMG. Podle něj je lepší mít plán než žádný, ale Praha se musí srovnávat s konkurencí jiných evropských i světových metropolí. „Každý plán je dobrý. Stále ale zaostáváme za světovými metropolemi,“ řekl Dolák. „Velcí hráči se poradí, menší hráči budou mít obtíže. Praha se potřebuje rozvíjet, nárůst probíhá pomalu,“ dodal.

Výšková regulace: Praha má růst nahoru

Jedním z nejvýraznějších témat byla výška a hustota města. Praha chce řešit dostupnost bydlení, zároveň se ale často brání vyšší zástavbě. Podle části účastníků je to rozpor, který město musí překonat. Palička označil výškovou regulaci za příliš omezující. „Výšková regulace je nesmysl,“ řekl. Připustil, že existují lokality, kde vysoké domy stát nemají. Například limit osmi pater v Bubnech podle něj ale nedává smysl. „Stavět by se mělo do výšky,“ dodal.

Portlík šel podobným směrem. Návrat k výškovým stavbám označil za jednu z priorit. „Jednou z priorit bude vrátit se v Praze k výškovým stavbám,“ řekl. Podle něj nejde pouze o kapacitu bytů, ale také o kvalitu a pestrost města. 

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Forejt spojil výšku s hustotou. Podle něj Metropolitní plán otevírá prostor zhruba pro 350 tisíc lidí, ale Praha by měla uvažovat mnohem ambiciózněji. „Metropolitní plán otevírá prostor pro 350 tisíc lidí. Musíme plánovat Prahu pro tři miliony lidí. Je to o hustotě,“ řekl.

Současné parametry jsou podle něj nedostatečné. „Aktuálně povolujeme 100 lidí na hektar, není to možné. Ideálem je 250 lidí na hektar,“ uvedl Forejt.

Tomáš Jelínek, šéf realitní kanceláře Century 21, přidal tržní perspektivu. Vyšší patra podle něj klienti chtějí, ale bude otázkou, kdo si nové byty za současných cenových podmínek koupí. „Jsem zvědavý, kdo to bude kupovat,“ řekl. Zároveň dodal: „Klienti chtějí vyšší patra. Samozřejmě to bude dražší.“

Ani lepší plán a jasnější smlouvy ale nemusejí stačit, pokud se nezmění politická práce s veřejností. Jan Sadil, šéf developerské části skupiny JRD, připomněl přetrvávající odpor sousedů a takzvaný NIMBY efekt. „Stále trvá problém se sousedy a NIMBY efektem,“ uzavřel.

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Chatařský sen se prodražuje. Menší chalupy zdražily víc než velké objekty

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Expert ManpowerGroup Halbrštát: juniorní programátoři mají problém. Firmy hledají jiné lidi než dřív

Expert ManpowerGroup Halbrštát: juniorní programátoři mají problém. Firmy hledají jiné lidi než dřív
Ivana Pečinková/Newstream
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Doby, kdy se firmy praly o programátory, jsou ty tam. Žádaní jsou experti na kyberbezpečnost či nastavování spolupráce s AI, říká šéf náboru ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Většina firem plánuje v příštích třech měsících nabírat nové zaměstnance. V rámci pravidelného průzkumu, který provádí personální agentura ManpowerGroup, a jehož výsledkem je ManpowerGroup Index trhu práce, uvedlo 37 procent českých zaměstnavatelů, že chce počet zaměstnanců navyšovat. Pouze 14 procent plánuje naopak snižování a 48 procent neočekává žádnou změnu. Čistý Manpowerindex pro třetí čtvrtletí letošního roku tak dosáhl 23 procentních bodů, což oproti předchozímu kvartálu znamená zlepšení o devět bodů.

Největší zájem mají zaměstnavatelé (43 procent z nich) o posily pro stavebnictví a činnost v oblasti realit, na druhém místě jsou technologie a IT služby (40 procent zaměstnavatelů). V tomto oboru přitom podle informací z firem naopak pracovní místa zanikají. Jak v rozhovoru pro newstream.cz uvedl ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát, tento paradox má jednoznačné vysvětlení.

Éter je zaplavován informacemi, že kvůli umělé inteligenci přicházejí lidé o místa, odborníci v IT na prvním místě. Z vašich dat přitom vidíme, že jsou IT lidé druzí nejvyhledávanější…

V našem průzkumu jsme se ptali na nejhůře obsaditelné pozice a u IT pozic vidíme opravdu velkou proměnu toho, jaké profily lidí se hledají. Postupně ustupují juniorské či programátorské pozice anebo jsou více kombinovány s umělou inteligencí. A firmy mnohem více hledají lidi do strategických rolí, kteří dokáží pochopit potřeby byznysu, dokáží řídit transformaci, umějí nastavit procesy. Mezi nejpoptávanějšími profily v IT jsou odborníci na kybernetickou bezpečnost, datovou analýzu případně implementaci umělé inteligence. Jde mnohem více o kombinaci byznysové, manažerské schopnosti s IT znalostmi. Čili profily poptávaných zaměstnanců jsou mnohem komplexnější a tím pádem hůře obsaditelné.

Jaké finanční ohodnocení je nabízeno absolventům se znalostmi kybernetické bezpečnosti, zpracování dat a podobně?

Já jsem se už nějakou dobu nedíval na statistiky, takže nyní nejsem schopen říci, na jaké úrovni jsou odměny absolventů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ale myslím, že to určitě bude nad 60 tisíc korun. Ale samozřejmě také záleží na míře odpovědnosti, může tam být opravdu velké rozpětí. Řada absolventů IT už má za sebou třeba desetiletou praxi. Je to specifický sektor, kdy řada lidí pracuje v IT už od střední školy, během studia, takže řada absolventů může být hodně zkušených. Je to rozhodně oblast, kde jsou nástupní platy absolventů nejvyšší. Pozice absolventů je u nás jednou z nejlepších v Evropě. Ve Francii či v Itálii vidíme velkou nezaměstnanost absolventů, třeba přes 20 procent. Naproti tomu u nás je hlad po absolventech veliký a nezaměstnanost především vysokoškolských absolventů je prakticky nulová.

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Umělá inteligence slibuje rychlejší práci, vyšší produktivitu a jednodušší rozhodování. Jenže nová studie upozorňuje na odvrácenou stranu jejího masového používání. Lidé mají tendenci řídit se doporučeními AI i ve chvíli, kdy jsou chybná. Pro firmy, školy i jednotlivce to může znamenat jediné. Kritické myšlení se stává jednou z nejcennějších dovedností příštích let.

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Jak často mění absolventi zaměstnavatele?

Konzervativní manažeři si stěžují na to, že mladá generace je nespolehlivá a hodně fluktuuje. Ale myslím si, že velkou část viny na tom nese společnost, která má nastavené příliš strnulé, konzervativní procesy. Jejíž systém řízení je příliš direktivní či příliš vertikální. Mladí lidé chtějí více pracovat v autonomních týmech, vyžadují více demokratický způsob řízení, chtějí více vést debaty o smyslu zadaných úkolů a jednotlivých projektů a zároveň vyžadují častou změnu. Takže je nutné myslet na to, že chtějí sbírat zkušenosti, zvyšovat svou hodnotu na trhu práce a chtějí být často zapojováni do různých projektů. Pokud firma nenabízí flexibilitu a ještě se nechová k lidem úplně dobře, tak ty lidi samozřejmě ztrácí. Proto bych z fluktuace neobviňoval jenom Generaci Z, ale zároveň bych v případě vysoké fluktuace přemýšlel o tom, zda jako firma nemohu něco změnit na stylu svého fungování a řízení.

Je u absolventů velkým handicapem to, když nemají praxi?

Ve výrazně lepší situaci jsou studenti technických oborů. Ti si velmi často mohou vybírat a diktovat si podmínky. Absolventi humanitních oborů to mají těžší v tom, že třeba na startu kariéry musejí vzít juniorskou pozici, která třeba není tak dobře placená, a musejí nejprve ukázat, jaký je v nich potenciál. Takže první rok mohou mít menší mzdu, než má třeba dělník ve výrobě. Ale je to start kariéry a často z nějaké jednodušší administrativní pozice se absolvent může velmi rychle vyhoupnout na zajímavější místo.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti.

Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách

Politika

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.

ČTK, duk

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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