Hypotéky táhnou mladí. Lidé do 36 let tvoří u bank až polovinu trhu
Ačkoliv ceny bytů a také úrokové sazby u hypoték neustále rostou, mileniály a generaci Z to neodrazuje. Banky hlásí rostoucí objemy zvýhodněných hypoték pro lidi do 36 let.
Úrokové sazby z hypotečních úvěrů se po krátkém období miniaturních poklesů pod vlivem vojenského konfliktu v Perském zálivu vrátily na růstovou dráhu. Podle Swiss Life Hypoindexu vystoupala v červnu průměrná sazba u hypotéky na 5,30 procenta. V dubnu činila podle ČBA Hypomonitoru, sestavovaného Českou bankovní asociací ze sazeb bank, 4,52 procenta, zatímco v březnu činila 4,43 procenta.
Přesto ale hypotéky „jedou“. Týká se to i mladé generace, která může mít do kapsy hlouběji než starší ročníky. „Průměrná hypotéka pro mladé je trochu nižší než standardní, odpovídá to průměrným nižším příjmům této populace. Jinak je to standardní hypotéka na pořízení nemovitosti,“ podotýká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
Lidé do 36 let, tedy narození kolem roku 1990, však mají jednu výhodu: větší toleranci bank vůči podílu vlastních úspor na výši úvěru. Zatímco obecně regulátor, tedy Česká národní banka (ČNB), doporučuje bankám (a ty to samozřejmě plně respektují), aby půjčovaly pouze do 80 procent hodnoty nemovitosti, u žadatelů do 36 let může banka úvěrem pokrýt až 90 procent nemovitosti. Při úvěru ve výši pět milionů tak mladý žadatel nemusí k úvěru přikládat milion, ale pouze 500 tisíc korun. Navíc, pokud by měl omezené možnosti zajištění úvěru nemovitostí, mu může vypomoci někdo z příbuzných. Zástavní právo ke druhé zastavené nemovitosti pak je po splacení určité části úvěru vymazáno. Žadatelé do 36 let tak mají výhody, které nejsou zanedbatelné.
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Zájem mezi mladými je velký
U ČSOB dlouhodobě tvoří podíl úvěrů pro mladé do 36 let přibližně polovinu z celkového počtu i objemu hypotečních úvěrů. „Počet klientů do 36 let, kteří s námi financovali své bydlení, se mezi lety 2024 a 2025 zvýšil o 16 procent a oblíbeným partnerem pro financování bydlení jsme i v letošním roce. Největší zastoupení mezi mladými mají tradičně klienti v rozmezí věku 31 až 36 let, naopak nejméně žadatelů o hypoteční úvěr je ve věku 18 až 24 let,“ rekapituluje mluvčí ČSOB Jan Urban.
Klienti ve věku 31 až 36 let podle něj obvykle čerpají úvěr mírně vyšší než mladší žadatelé, což souvisí s jejich rodinnou a ekonomickou situací. Hlavním účelem je ve více než 60 procentech koupě. „V posledních letech pak sledujeme preferenci tříleté fixace napříč věkovými kategoriemi,“ dodává Urban.
Dlouhodobý růst úvěrů pro zmíněnou věkovou kategorii registruje také Česká spořitelna (ČS). „V současnosti můžeme říci, že z celkového objemu hypoték tvoří úvěry pro mladé více než polovinu,“ uvedl mluvčí ČS Lukáš Kropík. Hypotéka, kterou si berou lidé do 36 let, se obvykle pohybuje od čtyř do šesti milionů korun, podle lokality a ceny nemovitosti. A doba splatnosti je nejčastěji 25 až 30 let. Doba fixace úrokové sazby se nejčastěji pohybuje od dvou do pěti let.
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U Komerční banky (KB) tvoří klienti do 36 let polovinu objemu poskytnutých hypoték. Tito klienti i klienti starší si podle mluvčí KB Zuzany Čepelkové v průměru půjčují mezi čtyřmi a pěti miliony korun, nejčastější dobou splatnosti je maximálně 30 let a nejčastější fixace je na tři roky.
„Zájem o hypotéky je větší než v minulosti, a to jak pro mladé, tak pro ostatní klienty. Poměr mezi skupinami je dlouhodobě podobný, zhruba jedna třetina hypoték je poptávána ze skupiny mladých klientů,“ konstatuje mluvčí Moneta Money Bank Tereza Ryšanová.
Typická hypotéka, kterou si berou lidé do 36 let, obnáší podle Ryšanové 3,9 milionu korun na 35 let s fixací úrokové sazby na tři roky, která aktuálně „stojí“ 4,59 procenta ročně. Při jednoleté fixaci dosahuje úroková sazba 4,19 procenta.
U Fio banky podle mluvčího Karla Kopečka od roku 2023 tvoří lidé pod 36 let asi třetinu hypotečních klientů. Výše jejich hypotéky roste spolu s růstem cen nemovitostí.
Další zvýhodnění pro mladé?
Některé banky ještě nedávno nabízely mladým také zvýhodněnou sazbu. Dnes je to jinak. Například Moneta považuje za zvýhodnění pro mladé delší dobu splatnosti, která obnáší až 35 let, je tedy oproti běžné době splatnosti delší o pět let. „To klientům snižuje měsíční splátky,“ podotýká mluvčí Ryšanová. Prodlouženou dobu splatnosti (35 let) nabízí také spořitelna. „V případě Hypotéky pro budoucnost mohou mít splatnost hypotečního úvěru až na 35 let a ušetřit na poplatcích (sjednání a vedení hypotéky zdarma), což je až 16 500 korun,“ popisuje výhody klientů do 26 let mluvčí ČS Lukáš Kropík.
Fio banka podle mluvčího Kopečka přistupuje ke všem klientům stejně, nezávisle na věku či dalších okolnostech. „Zároveň striktně dodržujeme mantinely, které nám dává legislativa. U žadatelů o hypotéku, kteří jsou mladší 36 let a financují vlastní bydlení, je horní hranice ukazatele LTV (ukazatel vyjadřující poměr mezi výší hypotečního úvěru a odhadní cenou zastavené nemovitosti – pozn. red.) 90 procent, zatímco pro ostatní žadatele je standardní limit 80 procent LTV,“ říká Kopeček.
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Problémem bonita, tedy příjem
Kolik mladých žadatelů o hypotéku odejde z banky s nepořízenou? „Kolik lidí na hypotéku nedosáhne, nejsme schopni říct. Lidé si dělají propočet na webu anonymně na kalkulačkách, většinou jdou žádat až v momentě, když toto mají za sebou. Případů, které zamítáme v bance, je tedy velmi málo,“ říká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
U Fio banky je jich podle mluvčího zanedbatelný počet. „Schvalujeme naprostou většinu žádostí. Pokud klient na hypotéku nedosáhne, nejčastějším důvodem bývá nedostatečná bonita, tj. schopnost hypotéku dlouhodobě splácet,“ říká mluvčí Monety.
„Většina klientů, kteří u nás již podají žádost o hypotéku, tzv. skóringem projde. Nejčastějším důvodem zamítnutí hypotéky bez ohledu na věk je nedostatečná bonita, případně negativní záznam v registru a/nebo nedostatek vlastních zdrojů,“ říká mluvčí KB Zuzana Čepelková.
A jaký podíl hypoték mladých si vypomáhá zástavním právem rodičů či dalších příbuzných? Fio banka uvádí stejně jako Raiffeisenbank desetinu takových úvěrů, ostatní banky to považují za důvěrnou informaci.
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