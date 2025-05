Hypotéka se dá zařídit bez zástavy a před koupí nemovitosti. Všechny banky to ale nenabízí

O hypotéku nemusíte požádat až v okamžiku, kdy najdete svůj vysněný dům či byt. Specializovaný hypoteční úvěr zvaný předhypotéka, si totiž můžete sjednat už řadu měsíců před samotnou koupí. Získáte tím čas i klid na hledání nemovitosti. V Česku to ale nenabízí zdaleka všechny banky. Přinášíme tak přehled, ve které bance tuto hypotéku můžete získat a kde nikoliv.

Mít předem jistotu, že hypotéku dostanete a peníze budete mít rychle k dispozici, je při koupi nemovitosti docela velká výhoda. Při pořizování svého vysněného bytu či domku pak můžete díky tomu jednat rychle. Tento typ hypotéky, která se v bankovním žargonu nazývá jako „předhypotéka“, ale momentálně není v nabídce všech tuzemských bank. Poskytuje ji aktuálně jen čtveřice, respektive pětice bankovních domů. A některé další se však odkazují na to, že mají i bez této speciální hypotéky, natolik rychlé řízení, že to prý ani nepotřebují. O co tedy u předhypotéky jde a kdy vám může pomoci při koupi bytu či domu?

Jistota že hypotéku dostanete

Předhypotéka je speciální typ hypotečního úvěru, pro který je charakteristické, že není při svém schvalování zajištěný žádnou zastavenou nemovitostí. Tento typ hypotečního úvěru je nicméně výhodný hned z několika důvodů. Jednak máte při hledání nemovitosti jistotu, že na určitou potřebnou sumu dosáhnete a můžete si pak podle toho hledat i svůj budoucí domov. Současně také znáte, za jakých podmínek sazby, fixace a poplatků tuto hypotéku získáte. Navíc také víte, že budete moci zaplatit prodejci rychle a bez jakékoliv prodlevy, která by mohla nastat v případě, že byste o hypotéku požádali teprve až v okamžiku, kdy dům či byt, kde chcete bydlet, najdete.

Jak předhypotéka v principu funguje

Hypotéka bez zástavy se zpravidla dojednává osobně na pobočce banky. Je proto třeba si před schůzkou s hypotečním bankéřem promyslet, jaké bydlení budete hledat a za jakou sumu. Banka pak klasickým způsobem prověří vaši bonitu a posoudí s ohledem na vaše příjmy a závazky, jestli na tuto sumu dosáhnete a zda vám tedy nakonec poskytne na ni i hypotéku. Všechny banky, které tento typ úvěru poskytují se dušují, že žadatele posuzují stejně jako u jiných hypoték, a i za stejných podmínek. Nicméně je třeba vědět, že není možné na tento typ hypotéky získat vždy a všude všechny délky fixace nebo žádat o závratné sumy i kdybyste na to měli příjmy. Například ČSOB totiž omezuje svou ČSOB Hypotéku bez nemovitosti horní hranicí 12 milionů korun.

V případě, že u banky pak projdete skóringem a hypotéku získáte, podepíšete s ní hypoteční smlouvu a od toho okamžiku vám začíná běžet čas na hledání nemovitosti. A v tomto se banky mezi sebou docela dost liší. Zatímco ČSOB vám poskytne 9 měsíců, UniCredit Bank jeden rok, Raiffeisenbank téměř dva (23 měsíců). Nejdéle vám dovolí hledat nemovitosti ale Komerční banka, u které máte čas až tři roky. Banky často nabízejí také pomoc i s vlastním hledáním nemovitosti přes spolupracující developery. A třeba ČSOB poskytuje slevu na zprostředkování odborné technické prohlídky vysněné nemovitosti u partnerské společnosti Nemoinspekt.

Jakmile pak svůj vysněný byt nebo dům naleznete, banka nemovitost ocení a peníze máte k dispozici během krátké doby. Zásadní rozdíl ve srovnání s běžným typem hypotéky, tedy je, že na začátku v hypoteční smlouvě není uvedená konkrétní zastavovaná nemovitost. Ta se tam doplní až následně dodatkem smlouvy, abyste mohli hypotéku také čerpat.

Co byste měli vědět o poplatcích u předhypotéky

Předhypotéka ale nemá jen samé výhody. Musíte také počítat i s tím, že na rozdíl od běžného typu hypotečního úvěru, si připlatíte za žádost navíc i několik tisícikorun. Poplatky se pohybují od 2900 do zhruba 10 tisíc korun. Nejdražší poplatek má nyní ČSOB, která s touto hypotékou vstoupila na trh v pilotním provozu teprve začátkem letošního května. Účtuje si 9900 korun. Raiffeisenbank a Komerční banka se pohybují s poplatkem 4900 korun uprostřed.Nejnižší poplatek pak najdete u UniCredit Bank, která chce za žádost o svou "Hypotéku předem" 2900 korun.

Další případná platba, která souvisí s předhypotékou, je potom poplatek za nečerpání úvěru. Ten může vyjít i na několik desítek tisíc korun podle toho, o kolik peněz jste banku požádali.

Proč předhypotéku nenajdeme i u ostatních bank

Banky, které v současnosti předhypotéku nemají v nabídce, se zpravidla odkazují na nízký zájem o tento typ hypotečního úvěru. Současně uvádějí, že schvalují své úvěry natolik rychle, že to je podle nich pro klienty dostačující. „Vyřízení hypotéky je u nás v řádu několika dní, a to včetně ocenění, které je v případě bytových jednotek (u kterých je vyšší tlak na rychlost) zdarma a zpracovává jej přímo banka,“ konstatuje mluvčí Air Bank Alžběta Honsová.

A kupříkladu Česká spořitelna už tento typ hypotéky v minulosti dokonce i měla, ale zájem klientů nebyl podle mluvčího banky Filipa Hrubého natolik vysoký, aby mělo smysl ji dále nabízet, a proto od ní v nabídce upustili. „Nevylučujeme však, že se k podobné nabídce v budoucnosti v nějaké formě můžeme vrátit. Nicméně klientům dnes běžně kompletně namodelujeme jejich hypotéku ještě před tím, než mají vybranou konkrétní nemovitost, kterou chtějí kupovat. Pokud nám pak tito klienti v řádu dvou až čtyřech měsíců představí konkrétní nemovitost, jíž chtějí financovat, ve většině případů jim hypotéku bez problému poskytneme za oněch předběžně domluvených podmínek,“ vysvětluje Hrubý.

Jak pořídíte v tuzemských bankách se žádostí o předhypotéku:

Air Bank NE (hypotéku ale vyřizuje v řádech dnů)

NE (hypotéku ale vyřizuje v řádech dnů) Česká spořitelna NE (nabízí předjednání hypotéky a následné její rychlé poskytnutí, nevylučuje ale znovuzavedení předhypotéky)

NE (nabízí předjednání hypotéky a následné její rychlé poskytnutí, nevylučuje ale znovuzavedení předhypotéky) ČSOB – Hypoteční banka – ANO – „ČSOB Hypotéka bez nemovitosti“ (maximálně na 12 milionů Kč, fixace na 3 až 5 let, na hledání nemovitosti až 9 měsíců, na čerpání HU 12 měsíců, žádost 9900 Kč, za nečerpání hypotéky poplatek rovněž 9900 Kč)

– ANO – „ČSOB Hypotéka bez nemovitosti“ (maximálně na 12 milionů Kč, fixace na 3 až 5 let, na hledání nemovitosti až 9 měsíců, na čerpání HU 12 měsíců, žádost 9900 Kč, za nečerpání hypotéky poplatek rovněž 9900 Kč) Fio banka – NE

– NE Komerční banka – ANO – „Hypotéka bez nemovitosti“ (na hledání nemovitosti dává až 36 měsíců, fixace až na 5 let, žádost stojí 4900 Kč a banka si účtuje i poplatek 5 % z nevyčerpané sumy poskytnuté hypotéky, každoročně lze splatit 25 % zdarma)

– ANO – „Hypotéka bez nemovitosti“ (na hledání nemovitosti dává až 36 měsíců, fixace až na 5 let, žádost stojí 4900 Kč a banka si účtuje i poplatek 5 % z nevyčerpané sumy poskytnuté hypotéky, každoročně lze splatit 25 % zdarma) mBank – ANO (jako hypoteční příslib s předběžným posouzením bonity)

– ANO (jako hypoteční příslib s předběžným posouzením bonity) Raiffeisenbank – ANO „Hypotéka naruby (na hledání nemovitosti dává 23 měsíců, na čerpání 24 měsíců, žádost přijde na 4900 Kč, banka si účtuje poplatek za nečerpání ve výši 29 900 Kč)

– ANO „Hypotéka naruby (na hledání nemovitosti dává 23 měsíců, na čerpání 24 měsíců, žádost přijde na 4900 Kč, banka si účtuje poplatek za nečerpání ve výši 29 900 Kč) UniCredit Bank – ANO „Hypotéka předem“ (poskytuje do 80 % LTV, na hledání nemovitosti dává 12 měsíců, žádost 2900 Kč, banka si účtuje poplatek 10 tisíc Kč za nečerpání hypotéky)

Zdroj: Banky

Aktualizováno Objem hypoték v dubnu klesl, průměrná splátka narostla o 1300 korun Money Průměrná nově poskytnutá hypotéka v dubnu nepatrně stoupla na 4,08 milionu korun. Je tak o 14 procent vyšší než před rokem. To odráží kombinaci vyšších cen nemovitostí, růstu mezd a nižších úrokových sazeb. ČTK Přečíst článek

Libor Vošický: Penzijní fondy mohou změnit trh s nájemním bydlením Reality Penzijní fondy mohou pomoci zvýšit dostupnost bydlení svými investicemi do rezidenčních nemovitostí, i když půjde jen o pár miliard korun ročně. Neznamená to však, že se kvůli tomu zvednou ceny nemovitostí. Naopak by se měla změnit celá situace na trhu nájemního bydlení. Objeví se více institucionálních vlastníků a majitelé i nájemníci by měli mít garantované své jistoty, říká v rozhovoru k novele zákona o podpoře bydlení pro Newstream CLUB šéf Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický. Věra Tůmová Přečíst článek

Finanční rezervy českých domácností nejsou nejlepší. Zcela chybí čtvrtině z nich Money Mít finanční rezervu na nenadálé výdaje je základ finanční stability rodiny pro krizové situace. Bohužel v Česku stále existuje mnoho domácností, které rezervu podle průzkumu agentury NMS pro pojišťovnu Uniqa vůbec nemají a minimálně sedm procent pokrývá své potřeby dokonce ze dne na den. Z výsledků dále vyplynuly i faktory, které nejvíce ohrožují pocit bezpečí v českých rodinách. Věra Tůmová Přečíst článek