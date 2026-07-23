Z betonárky moderní čtvrť. Metrostav v Trianglu propojil bydlení s komunitním životem
Metrostav Development v severním cípu území nejdříve vybudoval volnočasový areál Triangl Park, který propojuje generace. Zůstane součástí lokality i po dokončení bytové výstavby.
Místo bagrů a stavební suti nejdříve pumptrack a komunitní vyžití. Metrostav Development v pražském Hloubětíně testuje model, který v českém developmentu není samozřejmostí: proměnu zanedbaného brownfieldu zahájil investicí do veřejného prostoru již v roce 2020. Ještě před samotnou výstavbou začal s proměnou zanedbané lokality a pro místní vybudoval Triangl Park.
Projekt Triangl Hloubětín, vyrůstající na pozemcích bývalé betonárky, už nyní ukazuje, jak lze pracovat s tzv. „mrtvým územím“. Investor se rozhodl pro transformaci lokality mezi ulicemi Poděbradská a Kolbenova skrze silný akcent na veřejný prostor a participaci s místními obyvateli. Výsledkem je koncept, kde rezidenční zástavba, park a oživená řeka tvoří jeden funkční celek, který do oblasti přinese chybějící občanskou vybavenost.
Strategický urbanismus: Park jako funkční magnet
Metrostav Development v severním cípu území nejdříve vybudoval volnočasový areál Triangl Park. Autorem návrhu je U/U Studio, tým architektů, kteří se do širšího povědomí zapsali nekonvenčními proměnami „mrtvých“ městských zákoutí, jako je třeba pražský podchod na Vltavské.
V Hloubětíně tak vznikl hybridní prostor, který díky promyšlenému landscapingu přirozeně propojuje generace. Na asfaltovém pumptracku a v mini U-rampě trénují jezdci na skateboardech a BMX, zatímco přilehlé multifunkční hřiště hostí basketbalové zápasy. „Pro Metrostav Development jsme od začátku připravovali Triangl Park jako místo, které nemá být jen dočasným využitím brownfieldu, ale skutečným veřejným prostorem pro sousedy. Společně s U/U Studiem jsme vytvořili koncept areálu, celý projekt pomohli dotáhnout do realizace a dnes ho také provozujeme. Právě díky tomu můžeme průběžně reagovat na potřeby místních a program parku stavět tak, aby byl živý, otevřený a využívaný napříč generacemi,“ říká Ivo Suchomel ze společnosti DSP Collective.
Původně sportovní areál se postupem času stal především dějištěm intenzivního sousedského života. Pravidelně se zde konají komunitní akce, sportovní workshopy pro děti i dospělé nebo letní promítání, která do dříve uzavřeného brownfieldu lákají lidi z celého okolí. Centrálním bodem a „tribunou“ veškerého dění je vyvýšená terasa s kavárnou. Ta slouží jako přirozený pozorovací bod i místo pro neformální setkávání. Brownfield tak získal silný sociální rozměr a stal se živým „obývákem“ pod širým nebem už roky před zahájením výstavby. Právě tato schopnost areálu generovat organický život komunity vedla investora k zásadní revizi byznys plánu.
Původní strategie totiž počítala s tím, že se park s postupující výstavbou v rámci lokality přesune. „Věděli jsme, že příprava projektu potrvá delší dobu, a nechtěli jsme, aby místo mezitím zůstalo nevyužité. Proto jsme zde vytvořili park pro veřejnost. Lidé si ho oblíbili, což nás těší, a i proto jsme projekt upravili tak, aby park zůstal součástí lokality i po dokončení výstavby,“ říká Ondřej Buršík ze společnosti Metrostav Development. Tento ústupek z původního prostorového uspořádání se stal dalším zadáním pro ateliér Cuboid Architekti, kteří museli novou zástavbu citlivě integrovat kolem již existujícího a fungujícího centra života.
Revitalizace Rokytky otevře břehy sousedům
Součástí transformace území není jen stavba domů, ale i nákladná sanace břehů říčky Rokytky. Ta byla v této části Hloubětína dlouhodobě zanedbaná a pro veřejnost fakticky nepřístupná.
Projekt počítá s vyčištěním koryta, odstraněním invazivních náletů a citlivou výsadbou nové zeleně. Klíčovým prvkem, který do přípravy vnesla krajinářka Štěpánka Endrle z ateliéru L&SCAPE, je vybudování schodů k vodě. Ty mají smazat bariéru mezi městem a řekou a vytvořit z břehů Rokytky přirozenou rekreační zónu.
Služby v parteru jako lék na chybějící vybavenost
Hloubětín se dlouhodobě potýká s nedostatkem komerčních ploch pro drobné služby a gastronomii. Triangl má tento deficit sanovat aktivním parterem. V přízemí bytových domů vzniknou prostory pro kavárny, bistra a obchody, které mají přímo doplňovat život v přilehlém parku.
Model „bydlení v parku“, kde se soukromé investice do zeleně a infrastruktury stávají benefitem pro celou městskou část, představuje pro Metrostav Development cestu k udržitelnějšímu developmentu. Nová architektura zde není izolovaným ostrovem, ale impulsem k oživení širšího okolí.
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele investiční skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.