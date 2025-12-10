Inflace v listopadu zvolnila na 2,1 procenta. Ekonomové: „Na radost je brzy“
Spotřebitelské ceny v Česku v listopadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta, potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ) svůj předběžný odhad. Inflace tak zpomalila z říjnových 2,5 procenta a je nejnižší od letošního dubna. Meziměsíčně ceny klesly o 0,3 procenta, především díky zlevnění potravin a energií. Ekonomové se shodují, že inflace je blízko cíle České národní banky, ale na snížení úrokových sazeb to podle nich nestačí.
Spotřebitelské ceny rostou nejpomaleji od dubna, inflace v listopadu klesla na 2,1 procenta. Část nákupního košíku zlevňuje, zejména potraviny, naproti tomu služby dále zdražují.
„Spotřebitelské ceny v listopadu zpomalily svůj meziroční růst na 2,1 procenta, což byla nejnižší hodnota od letošního dubna. Tento cenový vývoj byl, podobně jako v minulých měsících, výrazně ovlivněn cenami potravin,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Potraviny podle ní meziročně zdražily jen o 2,2 procenta a oproti říjnu zlevnily v průměru o jedno procento.
Česká ekonomika se normalizuje, zažíváme jedny ze zlatých časů českého hospodářství, uvedl Petr Sklenář, ředitel měnové sekce České národní banky (ČNB) k prognóze makroekonomického vývoje.
Česko zažívá zlaté ekonomické časy, říká Sklenář z ČNB
Money
Česká ekonomika se normalizuje, zažíváme jedny ze zlatých časů českého hospodářství, uvedl Petr Sklenář, ředitel měnové sekce České národní banky (ČNB) k prognóze makroekonomického vývoje.
Citelně zlevnilo ovoce (−6,6 %), máslo (−17,7 %) či vepřové maso, zatímco dál výrazně rostou ceny hovězího masa (+25,1 %), kávy (+23,8 %) či kakaa (+16,9 %).
Naopak hlavním zdrojem inflačního tlaku zůstávají služby, jejichž ceny meziročně vzrostly o 4,6 procenta. V oddíle bydlení se zvýšilo nájemné o 6,2 procenta, náklady vlastnického bydlení vzrostly o 4,8 procenta. „Rychlý růst cen služeb pokračuje a znepokojuje centrální banku. Zrcadlí nejen rostoucí náklady, ale i poptávku, která zdražování akceptuje,“ podotýká Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS.
Jádrová inflace slábne, ČNB zůstane opatrná
Podle Radomíra Jáče, hlavního ekonoma Generali Investments CEE, listopadová čísla potvrzují celkové zmírnění cenových tlaků. „Detailní statistika ukazuje zmírnění růstu cen napříč spotřebním košem. Jádrová inflace pravděpodobně klesla z úrovně 2,8 procenta, kde se držela celé předchozí čtvrtletí,“ říká Jáč.
ČNB ve své listopadové prognóze čekala listopadovou inflaci na 2,2 procenta, skutečnost je tedy mírně příznivější. Přesto podle analytiků bankovní rada se sazbami hýbat nebude. „Rizika jsou stále vnímána spíše proinflačně. Neočekáváme, že by ČNB na nejbližším zasedání sazby snížila, a stabilitu sazeb považujeme za základní scénář i pro celý příští rok,“ uvádí Martin Kron z Raiffeisenbank.
Výhled: inflace blízko cíle, sazby vysoko i v roce 2026
Ekonomové se shodují, že inflace by měla v příštích měsících zůstat blízko dvouprocentního cíle centrální banky. „Za celý letošní rok čekáme průměrnou inflaci 2,5 procenta, pro příští rok počítáme spíše s dalším mírným poklesem,“ říká Jáč. Dufek dodává, že příznivě působí hlavně nižší ceny energií a slabý růst cen zboží, který tlumí silná konkurence a kurz koruny.
Další vývoj podle analytiků ovlivní i kroky nové vlády, například případné přenesení poplatku za obnovitelné zdroje z účtů domácností na státní rozpočet. „Splnit inflační cíl by pro ČNB v příštím roce neměl být zásadní problém, to ale neznamená rychlé zlevnění úvěrů. Bankovní rada bude nadále velmi opatrná,“ uzavírá Kron.
Čeští spotřebitelé důvěřují české ekonomice nejvíce od roku 2019. Vyplývá to z údajů, které tento týden zveřejnil ČSÚ. Letos v listopadu se tak důvěra spotřebitelů vůbec poprvé srovnává s úrovněmi právě roku 2019. Tedy posledního „normálního“ roku bez pandemie, války, energetické krize či inflační vlny.
Lukáš Kovanda: Český lid i švýcarští bankéři věří, že nová vláda zrychlí ekonomický růst, i kdyby na dluh
Názory
Čeští spotřebitelé důvěřují české ekonomice nejvíce od roku 2019. Vyplývá to z údajů, které tento týden zveřejnil ČSÚ. Letos v listopadu se tak důvěra spotřebitelů vůbec poprvé srovnává s úrovněmi právě roku 2019. Tedy posledního „normálního“ roku bez pandemie, války, energetické krize či inflační vlny.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.