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newstream.cz Money Mzdy v Česku vystřelily nad 50 tisíc. ČNB z toho radost mít nebude

Mzdy v Česku vystřelily nad 50 tisíc. ČNB z toho radost mít nebude

Peněženka, ilustrační foto
ČTK
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Češi v průměru berou přes 50 tisíc korun měsíčně. Jenže dobrá zpráva pro zaměstnance je zároveň varováním pro centrální banku. Silné mzdy mohou podle ekonomů zkomplikovat boj s inflací.

Češi v průměru berou už přes 50 tisíc korun hrubého měsíčně. Průměrná mzda v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 8,1 procenta na 50 282 korun. Proti loňsku tak byla vyšší o 3789 korun.

Po započtení inflace, která v prvních třech měsících roku činila 1,6 procenta, se mzdy reálně zvýšily o 6,4 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Pro zaměstnance je to dobrá zpráva: výplaty dál dohánějí ztrátu, kterou v předchozích letech způsobila vysoká inflace. Pro Českou národní banku je to ale méně pohodlné čtení. Silný růst mezd může dál tlačit na ceny, hlavně ve službách, kde mzdy tvoří velkou část nákladů.

Inflace klesla k cíli ČNB. Analytici ale varují před drahými službami

Money

Česká inflace se v květnu znovu přiblížila dvouprocentnímu cíli České národní banky. Spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta.

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Reálná mzda v Česku meziročně roste od začátku roku 2024. Předtím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Nominálně, tedy bez započtení cenového růstu, se průměrná mzda zvyšuje nepřetržitě od roku 2014.

Celkový objem mezd v české ekonomice se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 8,8 procenta. Počet zaměstnanců vzrostl o 0,6 procenta.

„Průměrná mzda vzrostla o 8,1 procenta, což v reálném vyjádření znamená nárůst o 6,4 procenta. Ke zklidnění mzdové dynamiky, které očekávala prognóza centrální banky, tedy zatím nedochází,“ říká Petr Dufek z Banky Creditas.

Podle něj jsou aktuální čísla pro ČNB negativním překvapením. Centrální banka ve své prognóze počítala s růstem mezd kolem sedmi procent, skutečnost je zhruba o procentní bod vyšší.

Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start

Money

Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.

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ČNB může znejistět

Silný růst výplat je citlivý hlavně kvůli inflaci. Pokud lidem rychle rostou mzdy, mají větší kupní sílu. Firmy zároveň čelí vyšším mzdovým nákladům. Obojí se může propsat do cen.

„Celkově byl růst mezd velmi silný a pravděpodobně se neobejde bez inflačních důsledků, zejména v sektoru služeb. Právě na inflaci ve službách ČNB dlouhodobě upozorňuje,“ dodává Dufek.

Podle něj navíc nelze čekat, že by v dalších čtvrtletích přišlo dramatické zpomalení. První kvartál podle něj nastavuje laťku pro zbytek roku a mzdové výhledy se budou nejspíš upravovat směrem nahoru.

Účtenky jen na přání, evidence i pro platby kartou. Nová EET míří do druhého čtení

Účtenky jen na přání, evidence i pro platby kartou. Nová EET míří do druhého čtení

Politika

Vládní návrh na znovuzavedení EET ve středu prošel prvním čtením. Ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že systém přinese přes 14 miliard korun ročně. Část opozice tomu nevěří a mluví o „digitalizaci nedůvěry“.

ČTK

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Překvapení pro analytiky

Také Raiffeisenbank označila růst mezd za výrazně silnější, než se čekalo. „Reálné mzdy v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostly o 6,4 procenta. Takový růst nepředpokládal v analytické obci nikdo,“ říká analytička Tereza Krček z Raiffeisenbank. Podle ní byl nejblíže odhad Raiffeisenbank, který počítal s růstem reálných mezd o 5,5 procenta.

Růst mezd podle Krček podpořilo lednové zvýšení minimální mzdy a spolu s ním také růst zaručených mezd o 7,7 procenta. Do výsledku se podle ní zároveň ještě nepropsal nárůst platů ve veřejném sektoru, protože přišel až v dubnu po skončení rozpočtového provizoria.

Nejvíc rostly mzdy v realitách

Nejrychleji rostly mzdy v prvním čtvrtletí v oblasti nemovitostí. Pracovníci v realitách si meziročně polepšili v průměru o 22,1 procenta na 49 165 korun.

Podle analytiků za tím stojí pokračující oživení realitního trhu. Vyšší ceny bytů a domů se promítají do provizí realitních makléřů a zároveň roste poptávka po specialistech v oboru.

Výrazně se přidávalo také v administrativních a podpůrných činnostech, kde mzdy vzrostly o 18,8 procenta na 40 877 korun. Ve stavebnictví se průměrná mzda zvýšila o 12,6 procenta na 44 671 korun.

„Stavebnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu a vyšší poptávka po zaměstnancích tlačí na růst mezd,“ vysvětluje Krček.

Mzdy v Česku rychle rostou

České mzdy v eurech letí nahoru. V regionu už šlapou na paty Polsku

Zprávy z firem

Průměrná mzda v českém soukromém sektoru letos vzrostla v přepočtu na eura o devět procent a dosáhla 2024 eur, tedy zhruba 48 967 korun. Podle analýzy poradenské společnosti Forvis Mazars patří Česko k zemím s nejrychlejším růstem mezd ve střední Evropě. V rámci visegrádské čtyřky jsou české mzdy druhé nejvyšší, hned za Polskem.

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Nejvyšší výplaty má dál IT

Nejvyšší průměrná mzda byla v prvním čtvrtletí v informačních a komunikačních činnostech. Dosáhla 98 776 korun. Následovalo peněžnictví a pojišťovnictví s průměrnou mzdou 89 091 korun.

Vysoko nad celkovým průměrem zůstává také výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde průměrná mzda činila 87 404 korun. Právě tam ale statistici zaznamenali nejmenší meziroční nárůst, pouze o 2,1 procenta.

„Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam je ovšem i tak mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.

Na opačném konci žebříčku zůstává ubytování, stravování a pohostinství. V tomto odvětví dosáhla průměrná mzda 30 688 korun.

Lukáš Kovanda: Živnostníkům zůstane víc peněz. Může to omezit šedou ekonomiku

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Snížení odvodů může podpořit domácí spotřebu a omezit šedou ekonomiku. Zároveň ale znamená další výpadek příjmů důchodového systému.

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Průměr není typická výplata

Statistici tentokrát nezveřejnili medián mzdy, tedy hodnotu, která lépe ukazuje výplatu typického zaměstnance. Důvodem je konec datového zdroje, který tyto údaje modeloval; nový zatím nebyl zprovozněn.

To je důležité, protože průměrná mzda může realitu běžného zaměstnance zkreslovat. Nahoru ji táhnou vysoké příjmy ve vybraných oborech a regionech, zejména v Praze.

Na tento problém upozorňuje Radovan Hauk z poradenské skupiny Moore Czech Republic. „Rozevírají se nůžky v odměňování. Zatímco za celou republiku dosahuje medián mezd zhruba 87 procent průměrné mzdy, například v Praze je to jen kolem 75 procent,“ říká Hauk.

Podle něj platí, že čím vyšší je v regionu koncentrace nadprůměrně placených pozic, tím víc se průměr vzdaluje částce, kterou skutečně pobírá typický zaměstnanec. „Rozdíl mezi tím, co říká průměr, a co realita většiny lidí, se bude dále prohlubovat,“ dodává.

Lukáš Kovanda: Vláda zásadně „řízne“ do penzijního spoření, banky soptí

Názory

Vláda chce sáhnout na poplatky ve třetím pilíři a omezit zisky bank a penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mají lidem po desetiletích spoření zůstávat výrazně vyšší částky než dnes. Inspirací má být Estonsko, které ukázalo, že levnější penzijní systém může fungovat i bez kolapsu trhu.

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Druhá polovina roku může být slabší

Výrazný růst reálných mezd podle Hauka nemusí vydržet celý rok. Do dalších měsíců podle něj ekonomika vstupuje s opatrnějším výhledem.

„Tempo růstu mezd bude podle našeho očekávání postupně zpomalovat a současně se začne zvolna projevovat rostoucí míra inflace kvůli válce v Íránu,“ říká Hauk.

Kombinace pomalejšího růstu mezd a vyšší inflace podle něj povede k tomu, že po současné fázi návratu reálných mezd k růstu mohou reálné příjmy spíše stagnovat. Tento zlom očekává zhruba ve druhé polovině roku.

Dobrá zpráva pro lidi, horší pro inflaci

První čtvrtletí tak přineslo silné mzdové číslo. Lidé si reálně polepšili, a to výrazně. Po letech, kdy inflace výplaty ukrajovala, se kupní síla domácností dál obnovuje.

Z pohledu ekonomiky to ale není jednoznačně bezproblémová zpráva. Pokud mzdy porostou příliš rychle, může to podpořit spotřebu a zároveň zdražit služby. Právě ty už nyní patří k nejodolnějším zdrojům inflace.

ČNB tak dostala signál, který se jí nebude číst pohodlně: inflace sice v posledních měsících zpomaluje, ale mzdové tlaky v ekonomice zůstávají silné.

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Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku

Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku
Profimedia
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Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.

Vstup SpaceX na burzu se může stát jedním z největších finančních příběhů roku. Nejde přitom jen o Elona Muska, jeho zaměstnance a rané investory. Podle agentury Bloomberg by na očekávaném IPO mohli vydělat také někteří vysoce postavení členové americké administrativy, kteří mají ve firmách spojených s Muskovým byznysem podíly. Mezi nimi je podle zveřejněných finančních přiznání také americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick.

SpaceX

Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.

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Podíly ve SpaceX i firmách kolem Muska

Z loni zveřejněných finančních výkazů podle Bloombergu vyplývá, že finanční zájmy v raketové společnosti Elona Muska nebo v dalších firmách napojených na jeho technologické impérium mělo deset vysoce postavených amerických úředníků.

Mezi nimi má být zvláštní vyslanec Steve Witkoff a několik současných amerických velvyslanců v evropských zemích, včetně právě Nicholase Merricka, který od října působí jako velvyslanec Spojených států v České republice. Bloomberg k tomu podotýká, že není jisté, zda tito úředníci podíly stále drží. Od zveřejnění finančních výkazů mohli část investic nebo celý podíl prodat.

SpaceX

SpaceX Elona Muska míří k rekordnímu IPO. Ocenění má být nejméně 1,8 bilionu dolarů

Trhy

Společnost SpaceX Elona Muska plánuje vstup na burzu s cílovým oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Podle agentury Bloomberg chce firma získat až 75 miliard dolarů, což by z nabídky udělalo největší IPO v historii.

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Burzovní debut za desítky miliard dolarů

SpaceX plánuje z primární veřejné nabídky akcií získat až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by se plán naplnil, šlo by o jeden z největších burzovních debutů v historii. Obchodování s akciemi by mohlo začít už 12. června.

Očekávání kolem IPO jsou mimořádná i kvůli možnému ocenění firmy. Pokud by hodnota SpaceX dosáhla alespoň 1,8 bilionu dolarů, výrazně by to posunulo i majetek jejího zakladatele Elona Muska. Podle některých odhadů by se mohl stát prvním dolarovým bilionářem na světě.

Z Muska bilionář, ze zaměstnanců milionáři

V případě SpaceX by podle Bloombergu mohl burzovní debut udělat z několika dřívějších investorů miliardáře a z části zaměstnanců milionáře. Vedle nich se pozornost obrací také k lidem ve veřejných funkcích, kteří podle majetkových přiznání v minulosti drželi podíly ve firmách z Muskovy sféry.

Samotné držení podílu ve firmě ještě neznamená porušení pravidel. U členů administrativy a diplomatů je ale podobná situace citlivá. SpaceX má rozsáhlé kontrakty s americkou vládou, působí v oblasti kosmických technologií, obrany i satelitního internetu a patří k firmám, jejichž byznys se silně dotýká státu.

Právě proto se u podobných majetkových vazeb obvykle sleduje, zda úředníci podíly prodali, vložili je do správy nebo se vylučují z rozhodování, které by mohlo s jejich investicemi souviset.

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Trhy

AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

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SpaceX už dávno není jen raketová firma

SpaceX se proslavila hlavně raketami Falcon, loděmi Dragon a satelitní sítí Starlink. V posledních letech se ale kolem firmy stále víc mluví také o širším technologickém ekosystému Elona Muska, včetně umělé inteligence.

Právě kombinace kosmického byznysu, satelitního internetu, vládních zakázek a technologických ambicí je jedním z důvodů, proč investoři očekávanému IPO přikládají takovou váhu. A také proč se vedle samotné ceny akcií řeší, kdo všechno už ve SpaceX nebo firmách kolem Muska podíl má.

Pokud burzovní debut dopadne podle očekávání, může SpaceX přepsat nejen historii IPO. Může také ukázat, jak hluboko jsou investice do Muskových firem zakořeněné mezi americkými elitami.

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PŘEHLEDNĚ: Co nabízí prospekt SpaceX Elona Muska, který chce od investorů miliardy

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Stanislav Šulc

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Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start

Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start
iStock
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Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.

Životní pojištění je přesně ta věc, kterou mladí lidé často odloží na „až jednou“. Až bude vyšší plat, až bude po hypotéce, až se našetří rezerva, až děti trochu povyrostou. Jenže právě v téhle fázi života bývá domácnost nejzranitelnější. Má závazky, ale ještě nemá vybudovaný majetek.

Pojišťovna Simplea teď zkouší tento paradox rozbít novým rizikovým životním pojištěním Start. Jeho hlavní slib zní jednoduše: mladší klient má na začátku platit výrazně méně, aniž by kvůli tomu musel automaticky snižovat pojistnou ochranu. Háček je ale fér říct hned na začátku. Není to levné pojištění navždy. Je to levnější start, který se bude s věkem klienta přepočítávat.

„Mladí lidé dnes často řeší hypotéku, rodinu i tvorbu finanční rezervy. Právě proto řada z nich životní pojištění odkládá nebo si nastaví jen minimální ochranu,“ říká Martin Švec, ředitel pojišťovny Simplea. Podle něj má nový produkt lidem umožnit, aby byli chráněni už od začátku dospělého života, ale zároveň je pojistné nesvázalo na desítky let dopředu.

Na životko je čas. Generace Z víc řeší pojištění domácích mazlíčků či elektroniky

Money

Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Deloitte. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky.

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Levnější začátek, ne kouzelná sleva

Start funguje jinak než klasické životní pojištění s průměrovaným pojistným. U běžné varianty klient platí částku rozpočítanou na dlouhé období. U Startu se pojistné každý rok odvíjí od aktuálního věku a rizika. V mládí je tedy nižší, postupně ale roste.

Důležitý detail: nižší pojistné na začátku nemá znamenat nižší krytí. Klient si může sjednat stejné pojistné částky po celou dobu. Při každoročním prodloužení pak zaplatí cenu odpovídající svému věku. Simplea tím míří na mladší klienty, kteří by jinak kvůli ceně volili slabší ochranu nebo klesající pojistné částky.

„U mladších klientů se dnes kvůli ceně často volí klesající pojistné částky. To ale nemusí odpovídat jejich skutečné potřebě ochrany – právě na začátku kariéry jim obvykle rostou příjmy, závazky i odpovědnost vůči rodině,“ doplňuje Švec.

Rozdíl v prvním roce je výrazný. U klasické varianty v modelu vychází pojistné na 3875 korun měsíčně, u Startu na 799 korun. Jenže právě tady je potřeba číst i malá písmena. Klient má před sjednáním dostat modelaci vývoje pojistného pro všechny pojistné roky až do roku, kdy dosáhne 65 let. Jinými slovy: dnes nízká cena, zítra vyšší účet.

Petr Borkovec/Partners
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Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Newstream TV

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talks miliardář Petr Borkovec.

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Každý rok nové rozhodnutí

Simplea produkt staví na tom, že klient nezůstane zavřený v jedné variantě na třicet nebo čtyřicet let. Každý rok má mít tři možnosti: přijmout nové pojistné a zachovat stejné pojistné částky, ponechat si původní platbu a úměrně snížit pojistné částky, nebo přejít na klasickou Simplea 2.0 s průměrovaným pojistným.

„Nechtěli jsme vytvořit produkt, ve kterém klient zůstane uzamčený jednou provždy. Naopak. Dáváme mu možnost každý rok vyhodnotit vlastní situaci a rozhodnout se, co je pro něj nejlepší,“ říká Švec.

To je podstatné. Potřeba pojištění se v životě mění. Jinou ochranu potřebuje člověk na začátku kariéry s hypotékou a malými dětmi, jinou ten, kdo má po letech naspořeno, investuje a část závazků už splatil.

Bez nového zdravotního dotazníku

Zajímavý je i přechod na klasickou variantu. Pokud se klient v budoucnu rozhodne přejít ze Startu na Simplea 2.0, pojišťovna nebude znovu zkoumat jeho zdravotní stav ani uplatňovat nové čekací doby. Klient také nemusí znovu vyplňovat osobní dotazník.

Za každý rok trvání produktu Start má navíc získat slevu jedno procento na pojistném u nové smlouvy, nejvýše však 15 procent. Simplea zároveň uvádí, že klientovi každý rok nabídne prodloužení smlouvy až do roku, kdy dosáhne 65 let, a individuálně mu nezvýší pojistné kvůli zhoršení zdravotního stavu ani kvůli počtu pojistných událostí.

Co Start kryje

Produkt je určen pro lidi od 18 do 64 let a sjednává se pro jednu osobu. Kryje hlavní životní rizika: smrt, invaliditu, pracovní neschopnost, závažná onemocnění, trvalé následky úrazu, ošetřovné i dlouhodobou péči.

„Životní pojištění má člověku pomoci hlavně v době, kdy ještě nemá vybudovaný majetek a jeho rodina je nejzranitelnější. Přesně na tom je Start postavený,“ uzavírá Švec.

Pro koho to dává smysl

Start může oslovit hlavně mladé klienty, kteří chtějí vyšší krytí, ale nechtějí hned platit průměrované pojistné na desítky let dopředu. Může to být řešení pro člověka, který právě řeší bydlení, zakládá rodinu nebo nechce kvůli pojištění brzdit tvorbu rezervy.

Není to ale produkt pro ty, kteří chtějí mít jednu neměnnou platbu a třicet let se o nic nestarat. Tady bude nutné každý rok hlídat vývoj ceny a rozhodnout, jestli si ponechat rozsah ochrany, snížit pojistné částky, nebo přejít na klasiku.

Simplea tak nepřichází s kouzlem, které by zlevnilo riziko. Spíš mění pořadí účtu. Mladý klient má na začátku zaplatit méně, protože je mladší a statisticky méně rizikový. Později ale přijde dražší fáze. A právě tahle otevřenost bude pro klienty klíčová: Start může být chytrý začátek, pokud člověk ví, že start není cíl.

Do finančního poradenství míří nový hráč, skupina Stelar

Zprávy z firem

Pod novou značku Stelar Holding se začlení mimo jiné i dosavadní finančně-poradenská síť SMS finance s více než půlmilionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Investory projektu jsou skupina Axelor společně se zakladateli SMS finance. 

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