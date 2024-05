Architekt: Praha potřebuje víc než Tančící dům

Erik Petrus projektuje v Česku, staví ale v Indonésii. Je to tam totiž mnohem jednodušší. Stavební povolení na rozdíl od tuzemska tam totiž získáte desetkrát rychleji. Staví se tam navíc mnohem víc a lépe. V Česku jsme podle jeho slov zamrzli v minulém století.

V teoretické rovině se věnujete výzkumu působení architektonického prostoru na člověka. Je architektura podstatnou součástí života člověka? Dá se od její úrovně i úroveň společnosti?

Architektura vždycky byla odrazem společnosti. Tedy to, jaká je, vypovídá mnohé o zemi, v níž se staví. Uvedu jen příklad. V Praze, když se má něco postavit, okamžitě se řeší, zda to nebude narušovat panorama Prahy. Nicméně ohlédneme-li se do historie, tak každá epocha přece přinášela vyšší a vyšší stavby. Na Staroměstském náměstí se nejprve stavěly nízkopodlažní měšťanské domy, na něž se v přímé úměře s tím, jak společnost bohatla, začala přidávat patra další. A to je i princip mrakodrapů, člověk potřebuje jít neustále výš. V Praze ale mrakodrapy nechceme. Jsme tak konzervativní. Kvůli zachování panoramatu v podstatě neumožňujeme růst.

Navíc v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel v Praze bude brzy nedostatek volných pozemků k výstavbě. Měli bychom tedy stavět ve městech výš, i proto abychom nezabírali krajinu za nimi?

Nemusíme stavět jenom mrakodrapy, ale můžeme víc využívat volných ploch. Stavět v brownfieldech se nám už daří. V Praze je například stále hodně volných proluk. Veřejnost ale zahušťování měst není příliš nakloněná. Obává se zvýšení dopravy, zácp. Ve skutečnosti je to ale naopak. Nápor na dopravu je mnohem větší, když se lidé začnou stěhovat za města.

Jakou stavbu by Praha potřebovala?

Potřebovala by ikonickou stavbu. Poslední, kterou jsme postavili, je Tančící dům. I když to je dnes už vlastně historická stavba. V 90. letech, kdy ji stavěli, měla hodně kritiků.

Naposledy veřejnost popudil projekt na Novou halu Hlavního nádraží. Co to o nás vypovídá?

Stále nejsme připraveni na moderní architekturu. A to značí velký problém. Praze se budou vyhýbat nejenom zahraniční architekti, ale i investoři. Projekt na hlavní nádraží může vzbuzovat negativní emoce. Já ho nicméně vnímám jako velmi zajímavou stavbu, která skvěle reaguje na Fantovu budovu.

Veřejnosti spíš vadí, že jí musí ustoupit budova Nové haly.

Samozřejmě pokud něco bouráte, tak stavba, která přijde potom, by měla být daleko lepší. Jakýmkoliv zásahem, i rekonstrukcí, musíte zkrátka zvyšovat hodnotu.

