Kdo bude u kolejí, vyhraje. Metropolitní plán mění pravidla pražských realit

Takto bude v budoucnu vypadat Nová Krč.
Se svolením IPR
Petra Nehasilová
Nový Metropolitní plán není jen plánem nové výstavby. Je to mapa Prahy, která se má méně opírat o auta a víc o koleje. Metro D, nové tramvajové tratě, železnice na letiště, Metro S i nové zastávky mohou rozhodnout, které adresy v metropoli v příštích letech nejvíc porostou.

Nový Metropolitní plán nemluví o veřejné dopravě jen obecně. V dokumentech jsou vymezeny konkrétní koridory a stavby, které mají v dalších letech přepsat dopravní i realitní mapu metropole. Budoucí hodnota nebude vznikat jen tam, kde se dá stavět, ale hlavně tam, kam se bude dát pohodlně dostat bez auta.

Největším symbolem této změny je metro D. Plán počítá s úsekem Náměstí Míru – Nové Dvory – Depo Písnice. Linka má propojit Písnici s Náměstím Míru, mít deset stanic a plánované zprovoznění v roce 2032. Pro realitní trh to znamená zásadní posílení jihu Prahy, a to Pankráce, Krče, Nových Dvorů, Libuše a Písnice.

Metro, tramvaje, vlaky. Nová hodnota Prahy povede po kolejích

Vedle nové linky metra plán drží i koridor pro trasu metra A z Dejvické na letiště Ruzyně, druhé vestibuly stanic Hradčanská, Staroměstská, Vltavská, Můstek B a Želivského a nové přestupní terminály, například Veleslavín, Depo Písnice a Písnice včetně P+R parkovišť.

Druhou velkou vrstvou jsou tramvaje. Ty už nemají jen svážet lidi do centra. Nové tratě mají propojovat městské části mezi sebou, například jih Prahy se Smíchovem, Pankrácí nebo Vršovicemi , a vytvořit alternativu k cestám autem.

Mezi konkrétními tramvajovými stavbami jsou tratě Kobylisy–Bohnice, Divoká Šárka–Dědina–Staré letiště Ruzyně, Zlíchov–Dvorce, Počernická–sídliště Malešice, Modřany–Libuš–Nové Dvory, Motol–Vypich, Olšanská–Habrová, Vinohradská–Václavské náměstí–Bolzanova, východní tramvajová tangenta mezi Kubánským náměstím a Hollarovým náměstím a trať Dvorce–Budějovická.

Právě to je pro realitní trh důležité. Tramvaj už nebude jen doplněk centra. V novém plánu se z ní stává nástroj, jak napojit nové čtvrti, brownfieldy a okrajové části města bez toho, aby jejich obyvatelé automaticky končili v autech.

Ještě větší proměnu ale může přinést železnice. Metropolitní plán počítá s elektrizací a zdvoukolejněním úseků Bubny–Dejvice a Dejvice–Ruzyně, s rychlodráhou z Ruzyně na letiště, s novými železničními zastávkami Kačerov, Bubny, Rajská zahrada, Dolní Počernice, Hlubočepy, Jahodnice, Kbely, Konvářka, Liboc, Malešice, Radotín sídliště, Třeboradice, Velká Chuchle, Výstaviště, Karlín, Rokytka, Braník a Výtoň.

Do plánu se vešla také optimalizace tratí Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov, přestavba kolejiště Masarykova nádraží, modernizace trati Praha–Lysá nad Labem, nový železniční koridor Praha–Beroun a koridor pro Nové spojení II, tedy budoucí Metro S.

A pak jsou tu stavby Pražského okruhu, Městského okruhu, Radlické radiály, Hostivařské radiály, Vysočanské radiály, Libeňské spojky, Vestecké spojky, obchvaty Lipenců či Šeberova, Dvorecký most a další komunikační propojení. Plán je tedy zároveň mapou veřejné dopravy i silniční infrastruktury, která má odvést část zbytné dopravy z města a umožnit lepší fungování nových čtvrtí.

Koleje už dnes přepisují ceny

Že dopravní infrastruktura není jen technická položka v územním plánu, ale přímý cenotvorný faktor, ukazují i aktuální data z pražského trhu. Podle Metroindexu společnosti Flat Zone už v okolí žádné stanice pražského metra neklesá průměrná cena prodaného bytu pod 100 tisíc korun za metr čtvereční.

Ještě důležitější je ale trend. U Nádraží Holešovice se za poslední dekádu zvýšila cena bytů z 41 461 korun za metr čtvereční na 141 340 korun. V okolí Hradčanské vzrostla cena z 59 942 na 170 983 korun za metr a modelový byt o velikosti 70 metrů čtverečních tam podle analýzy zdražil přibližně ze 4,2 milionu na 12 milionů korun.

Trh už přitom neoceňuje jen existující metro, ale i to plánované. V okolí budoucí konečné stanice metra D v Písnici se aktuální průměrná cena pohybuje těsně pod 107 tisíci korunami za metr čtvereční, u budoucí stanice Nádraží Krč už překročila 125 tisíc korun za metr.

Podobně funguje železnice. Modernizace tratě Praha–Letiště–Kladno má zkrátit cestu z centra Prahy na Letiště Václava Havla zhruba na 25 minut, navýšit kapacitu příměstských spojů a přesunout část dojíždějících ze silnice na koleje. Už dnes se očekávání rychlého kolejového spojení promítá do realitního trhu na Kladně: zatímco před deseti lety se tam starší byty prodávaly hluboko pod 30 tisíci korunami za metr, novostavby dnes běžně překračují dvojnásobek a u lepších projektů se přibližují okrajovým částem Prahy.

Řecký ostrov za cenu bytu? Makri jde do aukce za šest milionů. Má to ale obří háček

Ostrov Makri je na prodej
Island Seeker, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Řecký ostrov za cenu bytu? Makri měl být luxusním rájem pro investory, dnes míří do aukce za 247 tisíc eur. Jenže nízká cena není sleva, ale varování. Ostrov v Jónském moři brzdí ekologická ochrana, právní spory i dluhy.

Koupit si vlastní řecký ostrov za méně než stojí větší byt v Praze? Na první pohled to zní jako realitní anomálie. Právě takový příběh ale teď nabízí ostrůvek Makri v souostroví Echinades v Jónském moři. Podle řeckého serveru Protothema má jít Makri 13. listopadu 2026 znovu do aukce s vyvolávací cenou 247 tisíc eur , tedy zhruba šest milionů korun. Ještě v roce 2023 se přitom ostrov objevoval v nabídce realitních platforem za osm milionů eur a dřívější aukční ocenění pracovala i s částkou 3,8 milionu eur, v přepočtu asi 92, 3 milionu korun.

Makri byl v minulosti prezentován jako výjimečné aktivum pro turistický development. Mezinárodní nabídky ho popisovaly jako soukromý ostrov s potenciálem pro pětihvězdičkový hotel, apartmány a luxusní vily. Dnes je všechno jinak. Druhé ocenění totiž upozornilo na zásadní omezení. Ostrov je podle dražebních dokumentů klasifikován jako lesní půda a zároveň spadá do chráněné ekologické zóny Natura 2000. To výrazně omezuje možnosti jakékoli výstavby. Prakticky tak nejde o stravební pozemek, ale o chráněný kus přírody, kde je rozvoj velmi složitý a podmíněný přísnými povoleními.

Levná cena, drahé problémy

Nízká vyvolávací cena je jen začátek příběhu. Podle serveru Protothema je navíc ostrov zatížen hypotékami, daňovými pohledávkami a dlouhodobými právními spory. V dokumentaci se zmiňují také nároky řeckého státu přesahující 20 milionů eur.

Dalším problémem je právní historie ostrova. Makri byl podle řeckého serveru získán současným vlastníkem v roce 1991 a později pronajat třetí straně. Zmiňují se dlouhodobé nájemní vztahy sahající až do roku 2104, jejichž detaily jsou sporné. 

Makri ukazuje širší problém řeckých soukromých ostrovů. Na realitních portálech vypadají jako skvělá investiční nabídka. V praxi pak ale majitelé často narážejí na ochranu přírody, chybějící infrastrukturu, složité vlastnické vztahy a státní regulaci.

Makri přitom není jediný řecký ostrov, který se objevuje v nabídce. Specializované portály aktuálně evidují například St. Athanasios v Korintském zálivu za 2,2 milionu eur, pobřežní parcelu na Kythnosu za zhruba 3,24 milionu dolarů, nebo větší ostrovy jako St. John’s Island, Vouvalos či Santorini Island parcel, kde je cena dostupná pouze na vyžádání. Právě srovnání ukazuje, proč je Makri tak výjimečný: jeho vyvolávací cena je na papíře nízká, ale u řeckých ostrovů bývá skutečná hodnota ukrytá v detailech.

Dřevo už není jen na chaty. V Česku se z něj staví obchody, kanceláře i bytové domy

Nově otevřená dřevostavba řetězce Billa v Senohrabech
Billa
Michal Nosek
nos

Dřevostavby v Česku pomalu opouštějí škatulku rodinných domů. Stále častěji se objevují u obchodů, kanceláří, škol nebo bytových projektů. Nová prodejna Billa v Senohrabech je jedním z příkladů, jak se dřevo dostává i do běžného komerčního provozu. Skutečný rozmach ale bude záviset na cenách, zkušenostech projektantů, odvaze investorů i nové legislativě.

Dřevostavby v Česku příliš rychle nepřibývají. U rodinných domů si drží relativně stabilní podíl. V roce 2024 bylo podle Asociace dodavatelů montovaných domů dokončeno 14 013 rodinných domů, z toho 1 906 jako dřevostavby. To odpovídá podílu 13,6 procenta, zatímco v roce 2023 šlo o 14,6 procenta.

Zajímavější změna se ale odehrává mimo klasické rodinné bydlení. Dřevo se začíná prosazovat v projektech, kde dříve dominoval beton, ocel nebo zděné konstrukce. Vznikají dřevěné administrativní budovy, bytové domy, školy, školky i maloobchodní objekty.

Nová pravidla pomohla vyšším dřevostavbám

Jednou z hlavních brzd byly dlouho požární předpisy. Již téměř rok platí úprava normy ČSN 73 0802, která podle ministerstva průmyslu a obchodu umožňuje navrhovat vícepodlažní dřevostavby až do požární výšky 22,5 metru. Změna má zjednodušit přípravu projektů z CLT panelů a dalších moderních dřevěných konstrukcí.

Soutěžní návrh - Pavilon Štvanice – Šimon Procházka, ČVUT

OBRAZEM: Neotřelé nápady na dřevostavby, o jejichž autorech ještě uslyšíte

Reality

Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Neznamená to, že se ze dřeva začne automaticky stavět ve velkém. Investoři i úřady budou dál řešit požární bezpečnost, akustiku, statiku, ochranu proti vlhkosti i dlouhodobou údržbu. Nová norma ale odstraňuje část nejistoty, která u větších dřevostaveb dosud komplikovala přípravu.

Senohraby: supermarket jako dřevostavba

Do tohoto trendu zapadá i nová prodejna Billa v Senohrabech. Stavba využívá CLT panely, fasádu z tepelně upraveného dřeva, fotovoltaiku s bateriovým úložištěm, odpadní teplo a retenční nádrže na dešťovou vodu.

Z technického hlediska je zajímavé hlavně to, že nejde o solitérní architektonický experiment, ale o běžný maloobchodní provoz. Právě retail je segment, kde se obvykle staví rychle, úsporně a typizovaně. Pokud se dřevo začne uplatňovat i zde, může se postupně stát běžnější součástí komerční výstavby.

„Dřevostavba nám umožnila snížit energetickou náročnost budovy, zlepšit vnitřní klima a zároveň efektivněji pracovat s prostorem,“ říká Lukáš Cerman, vedoucí technického oddělení Billa Česká republika.

Obchod není jen o prodejně

Senohrabská Billa je součástí menšího retailového parku. Vedle supermarketu zde funguje také lékárna, bankomat, restaurace, trafika a květinářství. Pro obec tak projekt znamená rozšíření služeb, ne pouze další obchodní plochu.

„Nová dřevostavba Billa společně s dalšími prodejnami výrazně rozšiřuje nabídku služeb pro naše občany,“ uvedla starostka Senohrab Helena Pechlátová. Podle ní stavba zároveň citlivěji zapadá do krajinného rázu obce.

BILLA prezentuje senohrabský projekt také jako součást širší expanze. Letos chce v Česku otevřít 15 nových prodejen a zrekonstruovat zhruba 40 stávajících. „Zaměřujeme se na lokality, které mají dlouhodobý rezidenční potenciál a přirozenou spádovost,“ říká provozní ředitel BILLA Česká republika Andreas Jüterbock.

Viditelné příklady už stojí

Jedním z nejznámějších projektů je Timber Praha v Řeporyjích. Developer UBM Development ho představuje jako první vícepodlažní bytové domy ze dřeva v Praze. Projekt je součástí areálu Arcus City, má energetickou třídu A a certifikaci BREEAM Excellent.

Dalším výrazným příkladem je administrativní budova společnosti Kloboucká lesní v Brumově-Bylnici od studia Mjölk architekti. Dokončena byla v roce 2022 a často se uvádí jako jeden z nejviditelnějších příkladů moderní dřevěné architektury v Česku.

Tyto realizace ukazují, že dřevo už není omezené jen na nízké rodinné domy. Zároveň ale platí, že podobných projektů je zatím málo a stále působí spíš jako ukázky možností než jako běžný standard českého stavebnictví.

Proč se o dřevu mluví víc

Dřevostavby lákají investory hlavně rychlostí výstavby, možností prefabrikace a nižší uhlíkovou stopou oproti některým tradičním stavebním materiálům. Dřevo také zapadá do debaty o využívání obnovitelných surovin a o snižování emisí ve stavebnictví.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě mluví o potřebě zvýšit podíl dřevostaveb. Připomíná ale také, že tempo výstavby v posledních dvou dekádách spíše stagnovalo a že u bytových domů jde zatím o velmi malý segment trhu.

Limity: cena, know-how i opatrnost trhu

Dřevostavby nejsou automaticky levnější ani jednodušší. U větších projektů vyžadují kvalitní návrh, zkušené dodavatele a pečlivé řešení detailů. Problémem může být i nedostatek firem, které mají s většími dřevěnými konstrukcemi zkušenost.

Část investorů navíc zůstává opatrná. Beton a cihla jsou v Česku stále považované za jistotu, zatímco dřevostavby musí často přesvědčovat nejen úřady, ale i budoucí uživatele nebo kupující.

