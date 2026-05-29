Kdo bude u kolejí, vyhraje. Metropolitní plán mění pravidla pražských realit
Nový Metropolitní plán není jen plánem nové výstavby. Je to mapa Prahy, která se má méně opírat o auta a víc o koleje. Metro D, nové tramvajové tratě, železnice na letiště, Metro S i nové zastávky mohou rozhodnout, které adresy v metropoli v příštích letech nejvíc porostou.
Nový Metropolitní plán nemluví o veřejné dopravě jen obecně. V dokumentech jsou vymezeny konkrétní koridory a stavby, které mají v dalších letech přepsat dopravní i realitní mapu metropole. Budoucí hodnota nebude vznikat jen tam, kde se dá stavět, ale hlavně tam, kam se bude dát pohodlně dostat bez auta.
Největším symbolem této změny je metro D. Plán počítá s úsekem Náměstí Míru – Nové Dvory – Depo Písnice. Linka má propojit Písnici s Náměstím Míru, mít deset stanic a plánované zprovoznění v roce 2032. Pro realitní trh to znamená zásadní posílení jihu Prahy, a to Pankráce, Krče, Nových Dvorů, Libuše a Písnice.
Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal smlouvu se sdružením vedeným firmou Subterra na výstavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Hodnota zakázky dosahuje zhruba 30 miliard korun bez DPH. Podle mluvčího podniku Daniela Šabíka nyní nic nebrání zahájení stavby.
Vedle nové linky metra plán drží i koridor pro trasu metra A z Dejvické na letiště Ruzyně, druhé vestibuly stanic Hradčanská, Staroměstská, Vltavská, Můstek B a Želivského a nové přestupní terminály, například Veleslavín, Depo Písnice a Písnice včetně P+R parkovišť.
Druhou velkou vrstvou jsou tramvaje. Ty už nemají jen svážet lidi do centra. Nové tratě mají propojovat městské části mezi sebou, například jih Prahy se Smíchovem, Pankrácí nebo Vršovicemi , a vytvořit alternativu k cestám autem.
Mezi konkrétními tramvajovými stavbami jsou tratě Kobylisy–Bohnice, Divoká Šárka–Dědina–Staré letiště Ruzyně, Zlíchov–Dvorce, Počernická–sídliště Malešice, Modřany–Libuš–Nové Dvory, Motol–Vypich, Olšanská–Habrová, Vinohradská–Václavské náměstí–Bolzanova, východní tramvajová tangenta mezi Kubánským náměstím a Hollarovým náměstím a trať Dvorce–Budějovická.
Praha má nový, v pořadí 21. most přes Vltavu. Dvorecký most mezi Podolím a Zlíchovem se dnes odpoledne otevřel pěším, od soboty po něm začne jezdit MHD. Stavba za téměř dvě miliardy korun má zlepšit spojení mezi pravým a levým břehem a zároveň nabídnout nový veřejný prostor pro obyvatele i návštěvníky metropole.
Právě to je pro realitní trh důležité. Tramvaj už nebude jen doplněk centra. V novém plánu se z ní stává nástroj, jak napojit nové čtvrti, brownfieldy a okrajové části města bez toho, aby jejich obyvatelé automaticky končili v autech.
Ještě větší proměnu ale může přinést železnice. Metropolitní plán počítá s elektrizací a zdvoukolejněním úseků Bubny–Dejvice a Dejvice–Ruzyně, s rychlodráhou z Ruzyně na letiště, s novými železničními zastávkami Kačerov, Bubny, Rajská zahrada, Dolní Počernice, Hlubočepy, Jahodnice, Kbely, Konvářka, Liboc, Malešice, Radotín sídliště, Třeboradice, Velká Chuchle, Výstaviště, Karlín, Rokytka, Braník a Výtoň.
Do plánu se vešla také optimalizace tratí Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov, přestavba kolejiště Masarykova nádraží, modernizace trati Praha–Lysá nad Labem, nový železniční koridor Praha–Beroun a koridor pro Nové spojení II, tedy budoucí Metro S.
Desítky nových příměstských i dálkových linek železničních linek má v budoucnu pojmout pražské Hlavní nádraží. Vzniká studie, která vlaky „pošle" pod nynější úroveň a podle níž vzniknou v centru i nové zastávky - třeba na Karlově náměstí.
A pak jsou tu stavby Pražského okruhu, Městského okruhu, Radlické radiály, Hostivařské radiály, Vysočanské radiály, Libeňské spojky, Vestecké spojky, obchvaty Lipenců či Šeberova, Dvorecký most a další komunikační propojení. Plán je tedy zároveň mapou veřejné dopravy i silniční infrastruktury, která má odvést část zbytné dopravy z města a umožnit lepší fungování nových čtvrtí.
Koleje už dnes přepisují ceny
Že dopravní infrastruktura není jen technická položka v územním plánu, ale přímý cenotvorný faktor, ukazují i aktuální data z pražského trhu. Podle Metroindexu společnosti Flat Zone už v okolí žádné stanice pražského metra neklesá průměrná cena prodaného bytu pod 100 tisíc korun za metr čtvereční.
Ještě důležitější je ale trend. U Nádraží Holešovice se za poslední dekádu zvýšila cena bytů z 41 461 korun za metr čtvereční na 141 340 korun. V okolí Hradčanské vzrostla cena z 59 942 na 170 983 korun za metr a modelový byt o velikosti 70 metrů čtverečních tam podle analýzy zdražil přibližně ze 4,2 milionu na 12 milionů korun.
Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.
Trh už přitom neoceňuje jen existující metro, ale i to plánované. V okolí budoucí konečné stanice metra D v Písnici se aktuální průměrná cena pohybuje těsně pod 107 tisíci korunami za metr čtvereční, u budoucí stanice Nádraží Krč už překročila 125 tisíc korun za metr.
Podobně funguje železnice. Modernizace tratě Praha–Letiště–Kladno má zkrátit cestu z centra Prahy na Letiště Václava Havla zhruba na 25 minut, navýšit kapacitu příměstských spojů a přesunout část dojíždějících ze silnice na koleje. Už dnes se očekávání rychlého kolejového spojení promítá do realitního trhu na Kladně: zatímco před deseti lety se tam starší byty prodávaly hluboko pod 30 tisíci korunami za metr, novostavby dnes běžně překračují dvojnásobek a u lepších projektů se přibližují okrajovým částem Prahy.
Proměna jednoho z posledních velkých brownfieldů v centru Prahy vstupuje do rozhodující fáze. Projekt Florenc21 má po roce mezinárodních architektonických soutěží jasné vítěze i investiční rámce. Penta Real Estate plánuje v lokalitě investici kolem 20 miliard korun a výstavbu zahájit po roce 2028.
