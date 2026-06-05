Maloobchod: lidé šetřili na benzínu i potravinách, ale ne na kosmetice
Spotřebitelé měli v dubnu uzavřenější peněženky než v předchozích měsících. Neplatilo to ale o kosmetice, jejíž spotřeba neustále roste.
Dle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) o maloobchodních tržbách lidé nechali v obchodech, ať už internetových či kamenných, o 1,6 procenta více než před rokem. To je podle hodnocení ekonomů méně, než se čekalo. Například Raiffeisenbank počítala s nárůstem o 3,6 procenta, takzvaný konsensus trhu pak s 3,4 procenta. Meziměsíčně se tržby dokonce snížily, a to o 0,9 procenta.
Méně benzínu a nafty, pozdější Velikonoce
Co za meziročně nižšími sazbami a meziměsíčním poklesem vězí? Podle analytičky Raiffeisenbank Terezy Krček je jedním z hlavních důvodů meziročního poklesu vyšší srovnávací základna loňského roku. To souvisí s tím, že loni byly Velikonoce v polovině dubna. Letos byl ale tento svátek, který patří z hlediska tržeb k nejvýznamnějším období roku, už na začátku dubna, takže lidé se zásobovali už v březnu. Posun termínu Velikonoc ovlivnil i meziměsíční vývoj tržeb.
Dalším důvodem byl pokles prodeje pohonných hmot. Benzínu a nafty se kvůli cenám, které vytáhla nahoru válka v Perském zálivu, v reálném vyjádření meziročně prodalo o 3,1 procenta méně. O něco méně utratily domácnosti i za potraviny. Jejich prodej se meziročně snížil o 1,2 procenta.
Prodej kosmetiky roste spolu s obnovou kupní síly domácností
Růst tržeb za kosmetické a toaletní výrobky naznačuje postupné zlepšování finanční situace českých domácností. Po období vysoké inflace se obnovuje růst reálných mezd, což podporuje spotřebu zboží, které není nezbytné pro každodenní život.
Kosmetika patří mezi segmenty, které na růst kupní síly reagují poměrně rychle. Domácnosti si po období úspor znovu častěji dopřávají menší výdaje na osobní péči, krásu a zdravý životní styl. Nejde přitom o tak velké nákupy jako u elektroniky, nábytku nebo automobilů, a proto se tento typ spotřeby obnovuje dříve.
Svoji roli hraje také takzvaný lipstick effect. V době nejistoty lidé často odkládají drahé nákupy, ale zároveň si dopřávají levnější formy „malého luxusu“. Kosmetika, parfémy nebo drogistické zboží proto mohou růst i v situaci, kdy je část domácností stále opatrná.
Vývoj prodeje kosmetiky tak souvisí nejen s vyšší kupní silou, ale také se změnou spotřebitelského chování. Češi více utrácejí za péči o vzhled, zdraví a osobní komfort. Tento trend podporuje i e-commerce a častější nákupy specializovaných produktů.
Pokud současně rostou reálné mzdy, spotřeba domácností a tržby za kosmetiku, lze tento vývoj interpretovat jako jeden ze signálů postupného návratu spotřebitelské poptávky.
Stouply útraty za kosmetiku
Jak je vidět z dat ČSÚ, na některých komoditách lidé nešetřili. Rekordmanem číslo jedna co do zvyšujících se tržeb zůstávají nepřetržitě od července loňského roku kosmetické a toaletní potřeby. Češi za ně v dubnu utratili o celých devět procent víc než loni. Výrazně rostly také útraty za farmaceutické zboží (plus 6,2 procenta). Důvod? „Farmaceutické zboží se dostává do popředí z důvodu stárnutí populace, prodej kosmetiky ukazuje na to, že si spotřebitelé rádi dopřejí něco pro sebe, co by jim udělalo radost a zároveň se nebojí investovat do kvalitnějších produktů,“ zamýšlí se Tereza Krček.
U prodeje kosmetiky ale dlouhodobě platí ještě jedno paradigma: takzvaný Lipstick Index, který je postaven na jednoduché, ale empiricky a sociologicky podložené myšlence, že lidé v době nejistoty odkládají nákup drahého zboží. Ale současně si dopřávají relativně levné kosmetické produkty, které vytvářejí pocit luxusu jim osobně a které také mohou být důstojným dárkem i v případě, že není peněz nazbyt. Proto prodej kosmetiky, parfémů či produktů osobní péče roste i v obdobích slabší ekonomiky. Na rozdíl od prodejů elektroniky, nábytku či automobilů.
Lepší finanční situace
Na druhou stranu kosmetika patří ke zboží, bez nějž se lze obejít, a proto růst tržeb za kosmetické a toaletní výrobky naznačuje postupné zlepšování finanční situace českých domácností po období vysoké inflace, kdy se obnovuje růst reálných mezd. Dle ekonomů tradičně patří mezi segmenty, které na růst kupní síly reagují rychleji než většina ostatních maloobchodních kategorií. Do její spotřeby se současně projevuje i dlouhodobý trend rostoucích výdajů na péči o zdraví a osobní vzhled.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.