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newstream.cz Money Maloobchod: lidé šetřili na benzínu i potravinách, ale ne na kosmetice

Maloobchod: lidé šetřili na benzínu i potravinách, ale ne na kosmetice

Za útraty kosmetiky lidé nešetřili
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Spotřebitelé měli v dubnu uzavřenější peněženky než v předchozích měsících. Neplatilo to ale o kosmetice, jejíž spotřeba neustále roste.

Dle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) o maloobchodních tržbách lidé nechali v obchodech, ať už internetových či kamenných, o 1,6 procenta více než před rokem. To je podle hodnocení ekonomů méně, než se čekalo. Například Raiffeisenbank počítala s nárůstem o 3,6 procenta, takzvaný konsensus trhu pak s 3,4 procenta. Meziměsíčně se tržby dokonce snížily, a to o 0,9 procenta.

Méně benzínu a nafty, pozdější Velikonoce

Co za meziročně nižšími sazbami a meziměsíčním poklesem vězí? Podle analytičky Raiffeisenbank Terezy Krček je jedním z hlavních důvodů meziročního poklesu vyšší srovnávací základna loňského roku. To souvisí s tím, že loni byly Velikonoce v polovině dubna. Letos byl ale tento svátek, který patří z hlediska tržeb k nejvýznamnějším období roku, už na začátku dubna, takže lidé se zásobovali už v březnu. Posun termínu Velikonoc ovlivnil i meziměsíční vývoj tržeb.

 

Dalším důvodem byl pokles prodeje pohonných hmot. Benzínu a nafty se kvůli cenám, které vytáhla nahoru válka v Perském zálivu, v reálném vyjádření meziročně prodalo o 3,1 procenta méně. O něco méně utratily domácnosti i za potraviny. Jejich prodej se meziročně snížil o 1,2 procenta.  

Prodej kosmetiky roste spolu s obnovou kupní síly domácností

Růst tržeb za kosmetické a toaletní výrobky naznačuje postupné zlepšování finanční situace českých domácností. Po období vysoké inflace se obnovuje růst reálných mezd, což podporuje spotřebu zboží, které není nezbytné pro každodenní život.

Kosmetika patří mezi segmenty, které na růst kupní síly reagují poměrně rychle. Domácnosti si po období úspor znovu častěji dopřávají menší výdaje na osobní péči, krásu a zdravý životní styl. Nejde přitom o tak velké nákupy jako u elektroniky, nábytku nebo automobilů, a proto se tento typ spotřeby obnovuje dříve.

Svoji roli hraje také takzvaný lipstick effect. V době nejistoty lidé často odkládají drahé nákupy, ale zároveň si dopřávají levnější formy „malého luxusu“. Kosmetika, parfémy nebo drogistické zboží proto mohou růst i v situaci, kdy je část domácností stále opatrná.

Vývoj prodeje kosmetiky tak souvisí nejen s vyšší kupní silou, ale také se změnou spotřebitelského chování. Češi více utrácejí za péči o vzhled, zdraví a osobní komfort. Tento trend podporuje i e-commerce a častější nákupy specializovaných produktů.

Pokud současně rostou reálné mzdy, spotřeba domácností a tržby za kosmetiku, lze tento vývoj interpretovat jako jeden ze signálů postupného návratu spotřebitelské poptávky.

Stouply útraty za kosmetiku

Jak je vidět z dat ČSÚ, na některých komoditách lidé nešetřili. Rekordmanem číslo jedna co do zvyšujících se tržeb zůstávají nepřetržitě od července loňského roku kosmetické a toaletní potřeby. Češi za ně v dubnu utratili o celých devět procent víc než loni. Výrazně rostly také útraty za farmaceutické zboží (plus 6,2 procenta). Důvod? „Farmaceutické zboží se dostává do popředí z důvodu stárnutí populace, prodej kosmetiky ukazuje na to, že si spotřebitelé rádi dopřejí něco pro sebe, co by jim udělalo radost a zároveň se nebojí investovat do kvalitnějších produktů,“ zamýšlí se Tereza Krček. 

U prodeje kosmetiky ale dlouhodobě platí ještě jedno paradigma: takzvaný Lipstick Index, který je postaven na jednoduché, ale empiricky a sociologicky podložené myšlence, že lidé v době nejistoty odkládají nákup drahého zboží. Ale současně si dopřávají relativně levné kosmetické produkty, které vytvářejí pocit luxusu jim osobně a které také mohou být důstojným dárkem i v případě, že není peněz nazbyt. Proto prodej kosmetiky, parfémů či produktů osobní péče roste i v obdobích slabší ekonomiky. Na rozdíl od prodejů elektroniky, nábytku či automobilů.

Lepší finanční situace

Na druhou stranu kosmetika patří ke zboží, bez nějž se lze obejít, a proto růst tržeb za kosmetické a toaletní výrobky naznačuje postupné zlepšování finanční situace českých domácností po období vysoké inflace, kdy se obnovuje růst reálných mezd. Dle ekonomů tradičně patří mezi segmenty, které na růst kupní síly reagují rychleji než většina ostatních maloobchodních kategorií. Do její spotřeby se současně projevuje i dlouhodobý trend rostoucích výdajů na péči o zdraví a osobní vzhled.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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Proč nebyli Trump, Melania a Barron na svatbě Donalda mladšího. A jak to souvisí s mocí a krásou

Donald Trump Jr.
ČTK
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Donald Trump se minulý týden na druhou svatbu svého juniora s ex-modelkou Bettinou neobtěžoval. Ani jeho poslední manželka a syn. A jak to v palácích bývá, kolem nepřítomnosti je spousta interpretací.

Donald Trump junior se podruhé ženil minulý týden na soukromém ostrově na Bahamách. Mezi svatebčany byli jeho sourozenci z otcových předchozích manželství, Ivanka, Eric (děti od Češky Ivany Trumpové) a Tiffany (dcera od prostřední ženy Marly Maples). Chyběl ale otec Donald Trump a jeho poslední rodina, Melania a Barron. Logicky to vzbudilo vlnu spekulací. Zvláště, když otec se ze svatby na sociálních sítích „omluvil“ kvůli státnickým povinnostem a řešení kolem Íránu, a pak byl vidět na UFC a na golfu. Takový výsměch, to je mrzuté. Na snímku níže jsou noví Trumpovi na Bahamách. 

Takže spekulace: Veřejnost se utvrdila v tom, že zkazky, že prezident nemá svého nejstaršího juniora příliš v lásce, jsou pravdivé. A je jich hodně: prý mu na střední jednu vlepil před spolužáky, nebo o něm prohlásil něco ve smyslu, že není nejostřejší tužka v penále apod. Údajně informované zdroje dlouho mluví o tom, že prezident Trump není rád, že jeho jméno nosí ještě někdo jiný - a ještě k tomu někdo, koho považuje za loosera. Plus, zopakovalo se, že Melania nemá děti z prvního manželství s Češkou Ivanou moc v lásce. Tolik vox populi. 

Donald Trump Jr a jeho žena Bettina Trump Instagram/užito se svolením

Může tam být i politický důvod. O tom si zaspekulovala i seriózní média jako Financial Times. Donald Trump mladší si domluvil další řady reality show The Apprentice, která jeho otci přinesla celonárodní známost, a chce tam účinkovat sám. To by mohlo potvrdit teorie, že dynastie Trumpů si chce ponechat lukrativní prezidentování Spojených států v rodině a junior chce v příští volbě kandidovat, když otec už znovu nemůže. A prezident prý tyto ambice těžce nese. Tak, jako mu vadilo, že se po křesle příliš otevřeně sápe viceprezident JD Vance - který nedávno dostal od Bílého domu stopku na předvádění se na sociálních sítích - tak konkurenci nesnese prezident ani od syna. Kdybychom měli sklony k laické psychodiagnostice, řekli bychom, narcis jak vyšitý. Ale to se do slušné společnosti nehodí. 

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

Politika

Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J. D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky, což je podle Wilesové a dalších vysokých činitelů pod úroveň jeho funkce viceprezidenta. Napsal o tom v sobotu deník The New York Times (NYT) s odvoláním na zasvěcené zdroje. Bílý dům zprávu popřel.

ČTK

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Čtenáři historických románů dobře vědí, jaká pravidla vládnou palácové politice. Když monarcha něco udělá, anebo neudělá, všichni pátrají po tom, co to znamená. Protože monarchové se rádi pohybují v mlze, aby svou neurčitostí manipulovali nebohými poddanými, nechávali je domýšlet se, intrikovat a drželi je v šachu.  A protože Bílý dům jsou takové Versailles nové doby, není se čemu divit, že se spekulace poddanných rozjely naplno. Protože prezidentova absence na veselce byla vzkaz. Všechno jsou signály, gesta a vzkazy, v jejichž mlze se vládne. Jak se říká v angličtině, kouř a zrcadla. A pokud by byla pravda, že Trump měl státnické povinnosti, tak Melania a Barron je rozhodně neměli. 

Mar-a-Lago tvář

Přitom, podle estetických kritérií, která prezident Trump aplikuje na své okolí, a to materiální i lidskou společnost, by problém být neměl. Bettina Trumpová je bývalá modelka - a prezident Trump si na tom, že má kolem sebe hezké lidi, zakládá. Všechny ženy v jeho okolí chtějí vypadat jako bezchybná Ivanka Trumpová či upravená Lara Trumpová. Ač to některým, jako nedávno odvolané ministryni spravedlnosti Pam Bondiové, v politické kariéře nepomůže nadlouho. Bezchybná tvář žen (i mnoha mužů, že) z Trumpova okolí má dokonce přezdívku: Mar-a-Lago face. A trend se z Trumpova kruhu lavinovitě šíří mezi běžné občany i za hranice Ameriky. Plastická a estetická chirurgie je jedním z nejrychleji rostoucích byznysů současnosti. Vyplněné lícní kosti, masité rty, falešné opálení, samozřejmě bezchybný chrup a štíhlá postava jsou jakýmsi nepsaným testem loajality a vstupenkou do nejvyšších pater moci.

Donald Trump

Trumpovy deportace dostanou další miliardy. Senát USA schválil posílení imigračních úřadů

Politika

Americký Senát schválil návrh zákona, který má ministerstvu vnitřní bezpečnosti přidat 70 miliard dolarů na prosazování imigrační politiky. Peníze mají směřovat hlavně k úřadům ICE a CBP, které se podílejí na deportacích migrantů. Návrh nyní čeká na hlasování ve Sněmovně reprezentantů.

nst

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Hauerlandův Fidurock přesouvá retail parky za 5,3 miliardy do fondu

Retail park v Mladé Boleslavi
Fidurock, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Skupina Fidurock dokončila převod čtrnácti retailových parků v Česku a na Slovensku do svého fondu kvalifikovaných investorů. Portfolio má hodnotu téměř 5,3 miliardy korun, obsazenost 99 procent a nájemní smlouvy s průměrnou délkou 5,8 roku. Fond chce získaný kapitál využít na další expanzi.

Retail parky dál patří mezi nejstabilnější části komerčních nemovitostí. A Fidurock na tento trend sází ve velkém. Skupina dokončila vložení čtrnácti retailových parků v Česku a na Slovensku do fondu Fidurock Retail Parks Fund SICAV, určeného pro kvalifikované investory. Celková hodnota vloženého portfolia se blíží 5,3 miliardy korun. Areály mají dohromady přes 130 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy a podle skupiny dosahují obsazenosti 99 procent.

Pro Fidurock jde o důležitou změnu ve způsobu financování dalšího růstu. Skupina retailové parky dlouhodobě vlastnila a spravovala, nyní je přesouvá do fondu kvalifikovaných investorů. Ten vznikl v listopadu 2025. Fond očekává roční výnos 7 až 10 procent. Minimální investice činí jeden milion korun nebo odpovídající částku v eurech. Doporučený investiční horizont je alespoň pět let.

David Hauerland v magazínu Newstream CLUB

David Hauerland: Hodnota činžáků na pražských Vinohradech neklesá

Leaders

Ani ne čtyřicetiletý David Hauerland vybudoval spolu s partnery a kolegy během dekády miliardovou nemovitostní investiční skupinu. Kupuje a staví retailové parky, a zároveň přestavuje činžáky v centrech Prahy a Brna, do kterých nyní mohou v novém fondu investovat i drobní střadatelé. Jak se dá v současné době úspěšně podnikat v realitách, popisuje David Hauerland v rozhovoru pro Newstream Club.

Tereza Zavadilová

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Stabilita stojí na nájemcích každodenní potřeby

Retail parky v posledních letech těží z poptávky po diskontních řetězcích, dostupném zboží a nákupech každodenní potřeby. Na rozdíl od části nákupních center nejsou tolik závislé na módě, volnočasové spotřebě nebo kancelářském provozu ve městech. Ve fondu jsou například retailové parky v Trutnově, Táboře, Mladé Boleslavi, Liberci, Chocni, Milevsku nebo Starém Městě. Mezi hlavní nájemce patří Tesco, OBI, ASKO, TEDi, BILLA nebo Mountfield. Celkem portfolio zahrnuje téměř dvě stovky nájemních partnerů.

Fidurock má v parcích dlouhodobé nájemce. Průměrná zůstatková délka nájemních smluv je 5,8 roku, což fondu dává relativně dobře předvídatelný příjem z nájmů. Portfolio je navíc obsazené z 99 procent. To je pro investory dobrá zpráva, protože většina ploch už generuje nájemné. Zároveň to ale znamená, že fond nemá moc prostoru pro rychlý růst jen tím, že by zaplnil prázdné jednotky.

Maloobchodní areály patří k nejstabilnějším typům komerčních nemovitostí u nás i v zahraničí,“ říká David Hauerland z Fidurocku.

Další růst tak bude záviset hlavně na zvyšování nájemného, modernizaci a rozšiřování areálů nebo nákupu dalších retail parků. Právě na expanzi chce Fidurock využít kapitál získaný od investorů fondu.

Výstavba rezidenčního projektu Rohan City

Realitní trh ožil, dominují mu Češi. Investice přesáhly 100 miliard korun

Reality

Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.

Zdeněk Pečený

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Zdenka Klapalová

Klapalová: Realitní fondy rekordně sílí, investic do nemovitostí bude přibývat

Reality

České nemovitostní fondy zaznamenávají rekordní přítoky nových peněz. „Podle odhadů jde asi o sto milionů eur měsíčně a více,“ tvrdí Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank a prezidentka správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Výsledkem je větší poptávka po nemovitostech.

Dalibor Martínek

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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