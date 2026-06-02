Češi letos vytáhnou úspory. Větší výdaj plánuje každý druhý
Více než polovina Čechů letos plánuje větší výdaj nebo investici. Podle průzkumu agentury Ipsos pro úvěrovou společnost Home Credit se k tomu chystá 51 procent lidí. Nejčastěji půjde o dražší dovolenou, rekonstrukci bydlení nebo vybavení domácnosti.
Češi se přitom většinou nechtějí zadlužovat. Větší výdaj plánují zaplatit hlavně z vlastních peněz. Z těch, kteří letos chystají mimořádnou investici, chce 54 procent sáhnout do úspor a 22 procentům má stačit běžný příjem. Úvěr nebo půjčku chce využít jen pět procent lidí.
Nejčastěji lidé počítají s výdaji na domov. Do rekonstrukce chce investovat 14 procent oslovených a stejný podíl plánuje nákup vybavení domácnosti. Dražší dovolenou si chce dopřát 12 procent lidí.
Investice do vzdělání, ale i do auta
Další větší výdaje míří do mobility a elektroniky. Koupi auta zvažuje devět procent respondentů, nákup elektroniky osm procent. Pět procent lidí plánuje investovat do vzdělání nebo kurzů a stejný podíl chce letos koupit nemovitost.
Rozdíly jsou patrné i mezi regiony. V Praze plánuje větší nákup nebo investici 55 procent lidí. V českých regionech mimo Prahu je to 53 procent a na Moravě 46 procent.
Průzkum tak ukazuje, že Češi sice chtějí letos utrácet za větší položky, ale opatrně. Většina spoléhá na naspořené peníze nebo aktuální příjmy a jen minimum lidí chce kvůli mimořádným výdajům sahat po půjčce.
O Dluhopisy Republiky, což je půjčka státu na své útraty, je větší zájem, než se čekalo. Lidé si zatím objednali dluhopisy za 44 miliard korun, plánovaný objem byl 20 miliard. Ministerstvo financí poptávku vyslyší a dluhopisů vydá víc, nabídka státu bude pokračovat až do konce června. Podle Štěpána Křečka, hlavního ekonoma společnosti BH Securities, dává nákup dluhopisu smysl. Dluhopis slibuje dobré a bezpečné zhodnocení. Podle Křečka jsou podmínky státního dluhopisu tlakem na banky, aby vylepšily úroky či snížily poplatky u spořících účtů a termínovaných vkladů.
Protiinflační dluhopisy vypadají jako férový způsob, jak domácnostem ochránit úspory. Pro stát ale mohou být mimořádně drahé. Česká zkušenost z let 2021 až 2023 i varovný příklad Velké Británie ukazují, že při návratu vyšší inflace se z atraktivního produktu pro občany může stát nákladné riziko pro veřejné finance.
