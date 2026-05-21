newstream.cz Reality Stavebnictví může zdražení ropy doběhnout až se zpožděním, říká developer

Stavebnictví může zdražení ropy doběhnout až se zpožděním, říká developer

Igor Bubeník
Corwin, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Napětí na Blízkém východě se už začíná promítat do cen některých materiálů navázaných na ropu. Ve stavebnictví se ale podobné dopady často projevují se zpožděním. Podle developera Corwin, který je dlouhodobě aktivní v Bratislavě a Ljubljani a nedávno vstoupil na pražský trh s projektem Dvory Vysočany, může výraznější růst cen přijít až na přelomu let 2026 a 2027. Za dlouhodobě největší problém českého trhu však firma označuje pomalé povolování staveb.

Začínáte už ve svých projektech pociťovat dopady napětí na Blízkém východě, zejména prostřednictvím cen ropy, dopravy nebo stavebních materiálů?

Začínáme to pociťovat u některých materiálů, které jsou přímo navázané na ropu. U nich může docházet k okamžitým výpadkům dodávek nebo nárůstu cen. Stavebnictví je však navazujícím odvětvím mnoha oborů, které ropu využívají, a růst cen se zde často projevuje se zpožděním. K výraznějšímu cenovému posunu proto může dojít až na přelomu let 2026 a 2027.

Experti: Vyšší ceny materiálů i financování zdraží byty i nájmy

Rostoucí ceny stavebních materiálů, práce i financování podle expertů dál zvýší tlak na ceny nemovitostí i nájmů. Část nákladů ponesou developeři a banky, rozhodující část se ale podle ankety Realitního Clubu promítne do konečné ceny pro kupující a zhorší dostupnost bydlení.

Které vstupy jsou pro vás v tuto chvíli nejcitlivější? Izolace, plasty, asfalt, ocel, doprava, energie, nebo spíše celková nejistota na trhu?

Pokud se bavíme o všech externích faktorech, tím nejdůležitějším je délka povolovacího řízení. V Praze byla výstavba dlouhodobě brzděna pomalým schvalováním stavebních povolení, což vedlo ke vzniku velkého bytového dluhu. Ačkoli se nyní věci začínají měnit k lepšímu, dlouhodobé zabrzdění výstavby způsobilo, že na trhu je momentálně nedostatek dodavatelů a ceny jsou vysoké. Je to klasický příklad toho, že špatná politika ve stavebnictví má dopady na roky až desetiletí.

Promítá se aktuální situace už do výběrových řízení? Jsou stavební firmy a subdodavatelé ochotni dávat pevné ceny, nebo se zkracuje platnost nabídek?

U některých dodavatelů určitě panují obavy z fixace cen. Máme dlouhodobě nastavené dodavatelské vztahy a část rizik se snažíme řídit dopředu. I tak ale platí, že u některých položek je tlak na ceny výrazný.

Počítáte u nových projektů s vyššími rezervami v rozpočtech kvůli geopolitickým rizikům a možné volatilitě cen?

Do budoucna bude určitě třeba počítat s růstem cen. I proto je klíčové urychlit povolovací proces, aby se z trhu odstranila nejistota a lidé se dostali k lepším cenám. Volatilita a nejistota na slovenském i českém trhu byly v posledních desetiletích spojeny právě s dlouhým schvalovacím procesem. Pokud dnes koupím pozemek a nevím, zda budu stavět za dva, pět nebo deset let, jen velmi těžko mohu plánovat rozpočet.

Nové Dvory

Vysočany čeká obří transformace. Slovenský developer v nové čtvrti podle Gehla prostaví miliardy

Na pětihektarovém brownfieldu ve Vysočanech začíná vznikat nová pražská čtvrť Dvory Vysočany. Projekt za několik miliard korun navrhli urbanisté, kteří stáli u proměny Kodaně, a architekti ocenění Českou cenou za architekturu. První etapa má být dokončena v roce 2029 a nabídne byty od 5,6 milionu korun.

Dá se už dnes odhadnout, o kolik by současná situace mohla výstavbu prodražit, nebo je podle vás na podobné vyčíslení ještě příliš brzy?

Na podobné vyčíslení je ještě příliš brzy. Nevíme, kdy a jak současné konflikty skončí, případně zda nepřibudou další. Můžeme však očekávat, že ceny se budou meziročně zvyšovat klidně i o deset a více procent.

Budou případné vyšší náklady nést developeři ve svých maržích, nebo se nevyhnutelně promítnou do konečných cen bytů?

Development je odvětví s poměrně nízkými maržemi, často pouze na úrovni rozumného řízení rizik. To znamená, že developer má velmi omezený prostor, do jaké míry dokáže absorbovat růst cen stavebních materiálů. V posledních letech některé položky podražily o desítky procent. Pokud by developeři nezdražovali, znamenalo by to, že výstavba bude ztrátová, což není udržitelné.

Změnila zkušenost z covidu a války na Ukrajině způsob, jakým Corwin přistupuje k rizikům v dodavatelských řetězcích, nacenění staveb a plánování projektů?

Na Slovensku a ve Slovinsku došlo v období po covidu k situaci, kdy mnoho menších developerů zkrachovalo, protože nedokázali pokrýt skokový nárůst cen. Větší a kapitálově silnější firmy mají v takových situacích obvykle větší prostor rizika řídit, například díky delším vztahům s dodavateli nebo vlastnímu řízení staveb. V tomto období jsme měli rozestavěné projekty na Slovensku s 290 byty, 236 byty v Slovinsku a zároveň připravovali největší kancelářský development ve Slovinsku s 36 tisíci metry čtverečními plochy. Díky tomu, že již máme vybudované dodavatelské řetězce a zároveň jsme sami sobě generálním dodavatelem stavby, jsme byli schopni udržet ceny na úrovni, která zabránila přenesení nákladů na zákazníka nebo zpoždění stavby. Zkušenost z posledních let nám spíše potvrdila, že je důležité mít pod kontrolou dodavatelské vztahy, harmonogram i nacenění projektů co nejdříve. Zkušenosti z různých trhů se snažíme promítat do přípravy dalších projektů.

Francesco Kinský dal Borgo

Francesco Kinský dal Borgo: Modernizace památek je stále problém

Obnova historických sídel není jen otázkou financí či techniky. Je to především práce s pamětí místa, citem pro detail a schopností dát minulosti nový smysl. Francesco Kinský dal Borgo ukazuje, jak může vypadat, když se historie skutečně vrací k životu.

Kde je podle vás hranice, za kterou už kupující další zdražování nových bytů neunesou? Rozhodnou o tom spíše ceny samotné, nebo dostupnost hypoték?

Koupě bydlení je základní potřeba. Je to emocionální otázka a nepatří mezi věci, které se dají snadno odložit. Většinou proto rozhoduje, zda má klient schopnost daný byt financovat. Růst hypotečních sazeb nebo cena bytu, na kterou už nemůže získat hypotéku, jsou vždy rozhodujícím faktorem. Nakonec člověk potřebuje bydlet a najde způsob, jak získat finance, pokud to bude v jeho silách, i když se mu cena bude zdát vysoká. Skutečný problém může nastat, pokud se nezrychlí schvalování, nezracionalizují se normy a náklady budou dále růst. V takové situaci nebudeme moci ceny snižovat a na trhu zůstane jen velmi málo lidí, kteří si budou moci koupi bytu vůbec dovolit.

Igor Bubeník

Působí ve společnosti Corwin SK jako Head of Business Strategy. V minulosti se ve firmě věnoval také oblasti ESG a komunikace; veřejně vystupoval mimo jiné k tématům udržitelné architektury, městského developmentu a dopadů povolovacích procesů na bytovou výstavbu. Corwin se zaměřuje na rezidenční a komerční development, revitalizaci brownfieldů a udržitelné městské projekty.

Český realitní trh se zvedl, teď ho brzdí nejistota. Dobré nemovitosti ale dál mizí rychle, říká finanční ředitel Redstone

Český realitní trh se po slabším období znovu rozběhl a investoři mají podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silný apetit nakupovat. Novou nejistotu ale přináší geopolitické napětí, které může prodražit financování developerských projektů. Přesto zůstává výhled trhu podle něj pozitivní.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Majitelé chat a firemních objektů si připlatí. Obce dál zvedají daň z nemovitosti

Ruskou ekonomiku dusí válka na Ukrajině. Na trhu práce chybějí lidé a problém může trvat desítky let

Vladimir Putin
ČTK
nst
nst

Rusko čelí akutnímu nedostatku pracovních sil. Nezaměstnanost je sice rekordně nízká, podle ekonomů to ale není známka síly, nýbrž vyčerpaného trhu práce. Stárnutí populace, válka na Ukrajině, emigrace i odliv lidí do armády vytvářejí problém, který může ruskou ekonomiku brzdit dlouhé roky.

Rusko se potýká s nedostatkem pracovníků, který může jeho ekonomiku zatěžovat ještě řadu let. Důvodem je kombinace stárnutí populace, války na Ukrajině, emigrace a odlivu lidí do armády.

Prezident Vladimir Putin opakovaně upozorňuje na nízkou nezaměstnanost, která v Rusku dosahuje 2,2 procenta a patří k nejnižším na světě. Právě tento údaj ale zároveň ukazuje, že pracovní trh už nemá téměř žádnou rezervu pro další růst ekonomiky.

Vicepremiér Alexandr Novak v rozhovoru pro Vedomosti uvedl, že zaměstnanost dosáhla vrcholu a prakticky už nezůstaly žádné nevyužité pracovní zdroje. Guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová dříve řekla, že moderní Rusko nikdy nečelilo tak akutnímu nedostatku pracovníků.

Je potřeba 1,5 milionu lidí

Podle odhadů Bloombergu potřebuje ruský pracovní trh dalších 1,5 milionu lidí, aby se dostal zpět do rovnováhy. Podnikatelské svazy očekávají, že problém jen tak nezmizí. Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů počítá do roku 2030 s deficitem tří milionů pracovníků.

Situaci zhoršuje plnohodnotná invaze na Ukrajinu, která trvá už pátým rokem. Rusko podle washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia utrpělo přibližně 1,2 milionu obětí, včetně až 325 tisíc zabitých k lednu. I kdyby ale boje skončily, nedostatek lidí by podle ekonomů pokračoval, protože hlavním problémem zůstává demografie.

Počet obyvatel v produktivním věku se v Rusku snižoval už před válkou. Mezi lety 2015 a 2022 klesl podle odhadů Bloomberg Economics zhruba o 4,9 milionu lidí. Podíl Rusů v produktivním věku se zmenšuje od roku 2010 a podle ministerstva práce nyní činí asi 74 milionů lidí.

Na pracovní trh vstupuje méně mladých lidí, než kolik jich odchází do důchodu. Jde o důsledek propadu porodnosti v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu. Zvýšení věku odchodu do důchodu v roce 2019 sice pomohlo udržet více lidí v práci, zároveň ale pracovní síla zestárla.

Místo poškození vícepodlažní obytné budovy po údajném ukrajinském útoku dronem v ruském městě Ramenskoje nedaleko Moskvy

Podle demografa Igora Jefremova vzrostl podíl zaměstnanců starších 55 let, zatímco počet pracovníků ve věku 25 až 39 let klesl až o čtyři miliony. Rusko proto stále čeká další vlna odchodů do důchodu, která tlak na pracovní trh ještě zvýší.

Emigrace jako další problém

Dalším faktorem je emigrace. Spolehlivých dat po invazi z roku 2022 je málo, Jefremov ale odhaduje, že odchody z Ruska snížily pracovní sílu o 300 tisíc až 400 tisíc lidí. Částečně to mohlo vyrovnat 100 tisíc až 200 tisíc pracovníků z okupovaných ukrajinských území.

Počet dočasných migrantů se podle něj proti začátku roku 2022 snížil asi o milion. Do pracovního trhu zasáhla také armáda, která z něj podle odhadů odčerpala 700 tisíc až 900 tisíc lidí. Část z nich by se po skončení bojů mohla vrátit do civilního zaměstnání, řada rekrutů ale měla jen omezené předchozí pracovní zkušenosti.

Svět si na válku zvyká, bojí se Ukrajinci. Humanitární pracovnice popsala vyčerpání společnosti

Ukrajinci se podle humanitární pracovnice Alyony Budagovské naučili žít uprostřed války, ale neznamená to, že bouře skončila. Po letech útoků, evakuací a nejistoty už nejde jen o prvotní šok, ale o hluboké vyčerpání, strach o blízké a obavu, že si svět na válku zvyká.

Nedostatek pracovníků je citelný v IT, prodeji, účetnictví i technických profesích. Podle šéfky personální společnosti Get Experts Olgy Shamberové jde o trvalý problém. Zároveň upozorňuje, že rostoucí daňový tlak dostává malé a střední firmy na hranu a některé nutí propouštět nebo ukončit činnost.

Ruský ministr hospodářství Maxim Rešetnikov vidí cestu ve vyšší produktivitě, přesčasech a zapojení starších i mladších lidí do práce. Pracovní migrace by podle něj měla být pragmatická a omezená.

Určitou úlevu může přinést až příští desetiletí, kdy na trh vstoupí početnější generace narozená po prorodinných opatřeních z 2000. let. Podle demografů ale půjde jen o dočasné zlepšení. Ruská populace bude dál stárnout a porodnost v posledních letech znovu spadla na úrovně známé z konce 90. let a začátku 21. století.

„Pro pracovní trh to není krize, ale nový normál na desítky let,“ řekl Jefremov.

Podivná změna: Hypotéky zdražují všude na světě

Začíná se rodit další podivný nový normál: hypotéky od začátku konfliktu na Blízkém východě zdražují. A to i přesto, že centrální banky se snaží se sazbami nehýbat.

Náklady na hypotéky v Evropě i Severní Americe prudce vzrostly, protože ekonomické dopady války na Blízkém východě se přelévají i na trhy s bydlením a zvyšují tlak na lidi, kteří si chtějí pořídit nový domov nebo refinancovat úvěr, píše Financial Times. Česko v tomto trendu není výjimkou

Růst přichází navzdory tomu, že centrální banky zatím nepřistoupily ke zvyšování úrokových sazeb. Hypoteční poskytovatelé reagují na rostoucí náklady vládního zadlužování a zároveň sázejí na to, že oficiální sazby budou muset nakonec vzrůst, aby se podařilo zkrotit inflační tlaky.

Druhá hypotéka může být řešením, ale i pastí. Banka sice znovu posoudí příjmy a dluhy, skutečný test ale čeká domácí rozpočet: vyšší sazby, výpadek příjmů nebo nečekané výdaje.

Ve Spojených státech konflikt vyhnal sazbu třicetiletých hypoték na 6,36 procenta, tedy nad úroveň ze září 2025, ještě předtím, než americký Fed zahájil cyklus tří snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. V eurozóně vzrostly hypoteční sazby v největší ekonomice regionu, Německu, zhruba o 0,3 procentního bodu. Úroková sazba u populárních desetiletých hypoték se podle dat retailového hypotečního makléře Dr. Klein zvýšila přibližně na 3,6 procenta. U nového úvěru ve výši 350 tisíc eur to znamená nárůst ročních úrokových nákladů asi o tisíc eur na zhruba 13 tisíc eur.

„Sazby během několika týdnů prudce vzrostly,“ uvedl manažer společnosti Dr. Klein Florian Pfaffinger. Dodal, že tento vývoj zneklidnil trh. Někteří kupci podle něj spěchají s dokončením hypoték ještě před případným dalším růstem sazeb.

Nejvýraznější zdražení zaznamenala Británie, kde průměrná nabídková sazba u dvouleté fixní hypotéky s poměrem úvěru k hodnotě nemovitosti 75 procent vzrostla z 3,97 procenta na konci února na 5,1 procenta v dubnu. V Česku je vývoj velice podobný.

Zásah do kupní síly

Hina Bhudia z Knight Frank uvedla, že nedávný „skokový růst“ sazeb nových fixních hypoték ve Spojeném království znamenal „citelný zásah do kupní síly domácností“.

V USA přichází růst hypotečních sazeb v době, kdy se trh už před konfliktem na Blízkém východě potýkal s nedostatkem nabídky bydlení. Situaci dále zhoršily blokády Hormuzského průlivu, které vyhnaly ceny ropy vzhůru. „Před finanční krizí se stavělo příliš mnoho domů a následovalo desetiletí nedostatečné výstavby,“ uvedl ekonom společnosti Evercore ISI Matt Aks. „Výsledkem je nedostatek nabídky, a navíc jsme se v poslední době dostali do období vysokých úrokových sazeb.“

V Česku je situace podobná. Nedostatek bydlení způsobují hlavně dlouhé schvalovací procesy při výstavbě nového bydlení. Ovšem i dopad války v Íránu je citelný: podle Hypoindexu největší skok přišel mezi březnem a dubnem. Zatímco v březnu byla průměrná sazba hypoték ještě pod čtyřmi procenty, v květnu vystoupala na vysokých 5,19 procenta.

Investoři i ekonomové se domnívají, že hypoteční sazby porostou dál, pokud zůstane omezená doprava přes Hormuzský průliv, kudy dříve proudila pětina světových dodávek ropy. To by nakonec mohlo přinutit centrální banky zvyšovat sazby, aby omezily cenové tlaky, což by ještě více zatížilo budoucí kupce nemovitostí.

Dalibor Martínek: Je to tady. Problém se splácením hypoték hlásí první průzkumy

