Inflace je na desetiletém minimu. Levnější potraviny ale může brzy vystřídat dražší benzín
Inflace v Česku v únoru zpomalila na 1,4 procenta a je nejnižší za téměř deset let. Dolů ji stáhly hlavně levnější potraviny a energie. Ekonomové ale varují, že klid nemusí trvat dlouho. Růst cen ropy kvůli napětí na Blízkém východě může inflaci znovu zvednout.
Spotřebitelské ceny v Česku v únoru meziročně vzrostly o 1,4 procenta, což je nejnižší inflace od října 2016. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Oproti lednu inflace ještě zpomalila z 1,6 procenta a meziměsíčně ceny dokonce o 0,1 procenta klesly.
Podle ekonomů za zpomalením stojí především levnější potraviny a energie. Inflace by ale mohla v dalších měsících znovu mírně zrychlit, například kvůli zdražování pohonných hmot.
Potraviny zlevnily, služby dál zdražují
Ceny energií byly v únoru meziročně nižší o 7,8 procenta. Zboží zlevnilo o 0,7 procenta, zatímco služby naopak zdražily o 4,5 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily meziročně jen o 0,4 procenta.
Hlavním důvodem poklesu inflace byly podle ekonomů právě potraviny.
„Česká inflace poklesla přesně podle našich předpokladů z 1,6 na 1,4 procenta a překvapila trh i ČNB,“ říká hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš.
Podle něj sehrály klíčovou roli právě ceny potravin. „Meziměsíčně zlevnily o 1,7 procenta a potravinová inflace zpomalila na čtyři procenta. Vzhledem k poklesu cen v zemědělství očekáváme další zvolňování inflačních tlaků,“ dodává.
Podobně situaci hodnotí i hlavní ekonom Deloitte David Marek. Podle něj za poklesem stojí mimo jiné dobrá loňská sklizeň.
„Ceny potravin se v únoru snížily o 1,5 procenta. U rostlinné produkce se projevuje vliv loňské úspěšné sklizně, kdy produkce obilovin vzrostla o 13 procent,“ vysvětluje.
Inflaci drží nahoře služby
Zatímco zboží zlevňuje, služby dál zdražují výrazně rychleji.
„Meziroční inflace ve službách dosahuje 4,5 procenta. Významně k tomu přispívají rostoucí ceny nemovitostí, které se promítají do nájemného,“ říká David Marek. Rychleji podle něj zdražují také restaurace nebo rekreace.
Podle ekonoma UniCredit Bank Patrika Rožumberského se inflace celkově vyvíjí příznivěji, než očekávala centrální banka.
„Inflace se nachází pod odhadem ČNB i finančních trhů. Pozitivní je zpomalení inflace ve službách i mírný pokles jádrové inflace,“ uvedl.
Na Česko má konflikt v Íránu malý vliv, říká ekonom Bartoň
Money
Nové riziko: dražší ropa
Ekonomové ale upozorňují, že nízká inflace nemusí vydržet dlouho. Novým rizikem je růst cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě.
„Cena ropy Brent vzrostla z 68 na 83 dolarů za barel. To může v nejbližších týdnech zvýšit ceny pohonných hmot o 10 až 15 procent,“ upozorňuje David Marek.
Podle něj by se to mohlo promítnout i do celkové inflace. „Přímý dopad by mohl zvýšit inflaci asi o 0,4 procentního bodu a sekundární dopady přes dopravu o dalších 0,3 bodu,“ dodává.
Ekonom Petr Dufek z Banky Creditas také upozorňuje, že zdražení ropy může inflaci krátkodobě zvednout. „Pokud ceny ropy zůstanou delší dobu vyšší, mohou pohonné hmoty zdražit zhruba o tři koruny za litr a přidat k inflaci asi tři desetiny procentního bodu,“ říká.
Co udělá ČNB
Vývoj inflace bude klíčový i pro rozhodování České národní banky o úrokových sazbách.
Podle Bureše by nízká inflace mohla část bankovní rady motivovat k debatě o jejich snížení. „Současně ale vidíme zvýšenou dynamiku cen služeb a mzdový růst, což může centrální banku od poklesu sazeb odrazovat,“ uvedl.
Centrální banka bude s ohledem na dění na Blízkém východě spíše opatrná, myslí si Dufek. „Do uklidnění situace na Blízkém východě zřejmě ČNB nebude uvažovat o snížení úrokových sazeb a ponechá je na současné úrovni,“ říká.
Definitivní data o únorové inflaci zveřejní Český statistický úřad 10. března.
