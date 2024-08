Poplatek za předčasně splacenou hypotéku od září vzroste. Víme, ve kterých bankách

Zděděné peníze, lepší sazba či podmínky úvěru v jiné bance nebo životní změny. To vše mohou být důvody, proč chce někdo splatit hypotéku dříve, než mu skončí fixace. Existuje nicméně několik situací, kdy ji můžete splatit předčasně i bez sankcí. Mimo tyto situace, banky ale mohou účtovat poplatek za účelně vynaložené náklady, většinou administrativní. Všechny další, které souvisí s předčasným splacením úvěru, ale banky dosud klientovi vyčíslit nemohly. Od 1.září se ale toto díky novele zákona o spotřebitelském úvěru mění. Přečtěte si, které banky poplatek zavádějí a koho se bude ve výsledku týkat.

Se začátkem školního roku se v České republice mění podmínky, za kterých lze předčasně doplatit hypoteční úvěr. Souvisí to se novelou zákona o spotřebitelském úvěru (č. 257/2016 Sb.), kterou vloni v červnu schválila vláda a jejíž změny vcházejí v platnost právě 1.září 2024.

Novela umožňuje bankám, aby svým klientům mohly účtovat nejen nezbytné účelně vynaložené administrativní náklady, které jsou spojené s předčasným splacením jejich hypotečního úvěru. A to v tomto případě nejvýše do tisícikoruny. Nově ale budou banky moci naúčtovat klientům také úrokový rozdíl mezi smluvním a referenčním úrokem. Současně jsou v zákoně přesně definované situace, kdy banka nesmí poplatek za předčasné splacené hypotéky vůbec po klientovi požadovat (uvádíme na konci článku).

O jaký jde poplatek

Důvod, proč banky již delší dobu usilovaly o možnost účtovat si vyšší poplatek, souvisí především s tím, že vyúčtování administrativních nákladů ani zdaleka prý nepokrývalo celé náklady, které banky s dřívějším splacením úvěru mívají. Při předčasném splacení totiž bance vznikají minimálně dva druhy nákladů. Ty administrativní jsou bezprostředně spojené s administrací předčasného splacení, což zahrnuje náklady například na bankovního úředníka, platby pro katastr nemovitostí nebo třeba náklady za tisk či telekomunikace. Další náklady ale podle Filipa Hrubého z České spořitelny bezprostředně souvisí s financováním hypotéky a rovnají se ceně peněz na finančním trhu, které banka použije na financování dané hypotéky.

„Ačkoli jako banka neseme oba druhy nákladů, v tuto chvíli klientům, kteří splácejí předčasně ještě před uplynutím doby fixace, účtujeme pouze administrativní náklady. Od září pak v souladu s novelou příslušného zákona budeme při předčasném splacení hypotéky ještě před uplynutím doby fixace, účtovat klientům také náklady spojené s financováním hypotéky, a to až do výše jednoho procenta ze splácené částky,“ vysvětluje Hrubý a dodává, že tedy ani nepůjde o fixní poplatek, ale o sumu, která se bude odvíjet z částky, kterou v dané chvíli zbývá klientovi ještě doplatit.

Pokud se tedy rozhodnete splatit svou hypotéku předčasně, zaplatíte 0,25 procent z předčasně splacené částky za každý započatý rok, který vám zbývá do konce fixace vašeho hypotečního úvěru. Maximální výše poplatku však bude činit nejvýše jedno procento.

Koho se nový poplatek za předčasné splacení hypotéky týká

Nová pravidla ohledně vyúčtování nákladů za předčasné splacení hypotéky před koncem fixace se přitom podle Hrubého vztahují na všechny klienty, kteří po tomto datu (1.9.2024) uzavřou novou úvěrovou smlouvu nebo podepíší novou fixaci.

Ve kterých bankách si tedy nově připlatíte

Dá se očekávat, že nový poplatek začne v souladu s novým nastavením podle zákona, uplatňovat většina bank. Aktuálně se k tomu také už přiznaly všechny velké tuzemské banky a také řada menších bankovních domů. Poplatek tak hodlá od září určitě zavést nejen Česká spořitelna, ČSOB nebo Komerční banka, ale také Raiffeisenbank, Moneta Money Bank či UniCredit Bank nebo Oberbank.

Mezi bankami, které zatím poplatek určitě nehodlají zavádět je Fio banka a Air Bank. „Předčasné splacení hypotéky z vlastních peněz a třeba z prodeje nemovitosti má klient v Air Bank zdarma, na tom se od prvního září nic nemění,“ říká zástupce mluvčí Air Bank Michal Kuzmiak. Banka podle něj neplánuje ani sankce za převedení, tedy refinancování, hypotéky jinam v průběhu fixace. „Platí tak, že od prvního září tuto sankci klientům účtovat nebudeme a výhledově ani neplánujeme. Za loňský rok byla takto převedena necelá stovka hypoték, což představovalo 0,8 procent všech hypoték v portfoliu banky,“ shrnuje Kuzmiak.

Další bankou, která rovněž neplánuje navýšit poplatek za předčasné splacení hypotéky pak je Banka Creditas, která ale už hypotéky přestala ve své produktové nabídce nabízet. „Samozřejmě ale klienti, kteří si hypotéky vzali dříve, je normálně mají a splácejí dle dohodnutých podmínek. Součástí těchto podmínek je i možnost kdykoli bez sankcí hypotéku splácet/splatit,“ říká mluvčí banky Lucie Brunclíková a dodává, že zavedení poplatků či podobných sankcí tedy neplánují.

„Domnívám se, že platit při předčasném ukončení smlouvy s fixovanou sazbou je fér. Otázka ale je, jestli je aktuální úprava konstruována dobře. Jedná se totiž o politický kompromis, nikoliv o striktně odborné řešení situace,“ poznamenává Marek Ditz, ředitel Partners Banky, která jako letošní bankovní nováček plánuje zavést hypotéky do svého portfolia až v listopadu. V první fázi se ale bude stejně jednat o ověřovací režim, razantnější vstup na hypoteční trh banka podle Ditze plánuje až v příštím roce.

Kdy banka nesmí poplatek vůbec po klientovi požadovat

Předčasné splacení bez poplatku bude i nadále možné u klientů:

jimž končí fixace úvěru.

kteří nesouhlasí s novou výší úrokové sazby (hypotéku lze zdarma splatit do tří měsíců od doby, kdy banka novou sazbu oznámí).

kteří se ocitli v tíživé životní situaci (například dlouhodobá nemoc, invalidita nebo ztráta partnerky či partnera, s nímž mají hypotéku sjednanou).

kteří potřebují vypořádat společné jmění manželů a byt nebo dům financovaný hypotékou je jeho součástí

kteří prodávají nemovitost financovanou hypotečním úvěrem a od uzavření smlouvy uběhly alespoň dva roky.

kteří se rozhodnou provést mimořádnou splátku ve výši až jedné čtvrtiny z celkové zbývající částky (mimořádnou splátku lze provést jednou ročně, a to vždy měsíc před výročím uzavření smlouvy).

