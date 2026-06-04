Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start
Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.
Životní pojištění je přesně ta věc, kterou mladí lidé často odloží na „až jednou“. Až bude vyšší plat, až bude po hypotéce, až se našetří rezerva, až děti trochu povyrostou. Jenže právě v téhle fázi života bývá domácnost nejzranitelnější. Má závazky, ale ještě nemá vybudovaný majetek.
Pojišťovna Simplea teď zkouší tento paradox rozbít novým rizikovým životním pojištěním Start. Jeho hlavní slib zní jednoduše: mladší klient má na začátku platit výrazně méně, aniž by kvůli tomu musel automaticky snižovat pojistnou ochranu. Háček je ale fér říct hned na začátku. Není to levné pojištění navždy. Je to levnější start, který se bude s věkem klienta přepočítávat.
„Mladí lidé dnes často řeší hypotéku, rodinu i tvorbu finanční rezervy. Právě proto řada z nich životní pojištění odkládá nebo si nastaví jen minimální ochranu,“ říká Martin Švec, ředitel pojišťovny Simplea. Podle něj má nový produkt lidem umožnit, aby byli chráněni už od začátku dospělého života, ale zároveň je pojistné nesvázalo na desítky let dopředu.
Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Deloitte. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky.
Na životko je čas. Generace Z víc řeší pojištění domácích mazlíčků či elektroniky
Money
Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Deloitte. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky.
Levnější začátek, ne kouzelná sleva
Start funguje jinak než klasické životní pojištění s průměrovaným pojistným. U běžné varianty klient platí částku rozpočítanou na dlouhé období. U Startu se pojistné každý rok odvíjí od aktuálního věku a rizika. V mládí je tedy nižší, postupně ale roste.
Důležitý detail: nižší pojistné na začátku nemá znamenat nižší krytí. Klient si může sjednat stejné pojistné částky po celou dobu. Při každoročním prodloužení pak zaplatí cenu odpovídající svému věku. Simplea tím míří na mladší klienty, kteří by jinak kvůli ceně volili slabší ochranu nebo klesající pojistné částky.
„U mladších klientů se dnes kvůli ceně často volí klesající pojistné částky. To ale nemusí odpovídat jejich skutečné potřebě ochrany – právě na začátku kariéry jim obvykle rostou příjmy, závazky i odpovědnost vůči rodině,“ doplňuje Švec.
Rozdíl v prvním roce je výrazný. U klasické varianty v modelu vychází pojistné na 3875 korun měsíčně, u Startu na 799 korun. Jenže právě tady je potřeba číst i malá písmena. Klient má před sjednáním dostat modelaci vývoje pojistného pro všechny pojistné roky až do roku, kdy dosáhne 65 let. Jinými slovy: dnes nízká cena, zítra vyšší účet.
Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talks miliardář Petr Borkovec.
Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec
Newstream TV
Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talks miliardář Petr Borkovec.
Každý rok nové rozhodnutí
Simplea produkt staví na tom, že klient nezůstane zavřený v jedné variantě na třicet nebo čtyřicet let. Každý rok má mít tři možnosti: přijmout nové pojistné a zachovat stejné pojistné částky, ponechat si původní platbu a úměrně snížit pojistné částky, nebo přejít na klasickou Simplea 2.0 s průměrovaným pojistným.
„Nechtěli jsme vytvořit produkt, ve kterém klient zůstane uzamčený jednou provždy. Naopak. Dáváme mu možnost každý rok vyhodnotit vlastní situaci a rozhodnout se, co je pro něj nejlepší,“ říká Švec.
To je podstatné. Potřeba pojištění se v životě mění. Jinou ochranu potřebuje člověk na začátku kariéry s hypotékou a malými dětmi, jinou ten, kdo má po letech naspořeno, investuje a část závazků už splatil.
Bez nového zdravotního dotazníku
Zajímavý je i přechod na klasickou variantu. Pokud se klient v budoucnu rozhodne přejít ze Startu na Simplea 2.0, pojišťovna nebude znovu zkoumat jeho zdravotní stav ani uplatňovat nové čekací doby. Klient také nemusí znovu vyplňovat osobní dotazník.
Za každý rok trvání produktu Start má navíc získat slevu jedno procento na pojistném u nové smlouvy, nejvýše však 15 procent. Simplea zároveň uvádí, že klientovi každý rok nabídne prodloužení smlouvy až do roku, kdy dosáhne 65 let, a individuálně mu nezvýší pojistné kvůli zhoršení zdravotního stavu ani kvůli počtu pojistných událostí.
Co Start kryje
Produkt je určen pro lidi od 18 do 64 let a sjednává se pro jednu osobu. Kryje hlavní životní rizika: smrt, invaliditu, pracovní neschopnost, závažná onemocnění, trvalé následky úrazu, ošetřovné i dlouhodobou péči.
„Životní pojištění má člověku pomoci hlavně v době, kdy ještě nemá vybudovaný majetek a jeho rodina je nejzranitelnější. Přesně na tom je Start postavený,“ uzavírá Švec.
Pro koho to dává smysl
Start může oslovit hlavně mladé klienty, kteří chtějí vyšší krytí, ale nechtějí hned platit průměrované pojistné na desítky let dopředu. Může to být řešení pro člověka, který právě řeší bydlení, zakládá rodinu nebo nechce kvůli pojištění brzdit tvorbu rezervy.
Není to ale produkt pro ty, kteří chtějí mít jednu neměnnou platbu a třicet let se o nic nestarat. Tady bude nutné každý rok hlídat vývoj ceny a rozhodnout, jestli si ponechat rozsah ochrany, snížit pojistné částky, nebo přejít na klasiku.
Simplea tak nepřichází s kouzlem, které by zlevnilo riziko. Spíš mění pořadí účtu. Mladý klient má na začátku zaplatit méně, protože je mladší a statisticky méně rizikový. Později ale přijde dražší fáze. A právě tahle otevřenost bude pro klienty klíčová: Start může být chytrý začátek, pokud člověk ví, že start není cíl.
Pod novou značku Stelar Holding se začlení mimo jiné i dosavadní finančně-poradenská síť SMS finance s více než půlmilionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Investory projektu jsou skupina Axelor společně se zakladateli SMS finance.
Do finančního poradenství míří nový hráč, skupina Stelar
Zprávy z firem
Pod novou značku Stelar Holding se začlení mimo jiné i dosavadní finančně-poradenská síť SMS finance s více než půlmilionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Investory projektu jsou skupina Axelor společně se zakladateli SMS finance.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.