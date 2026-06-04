Inflace klesla k cíli ČNB. Analytici ale varují před drahými službami
Česká inflace se v květnu znovu přiblížila dvouprocentnímu cíli České národní banky. Spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta.
Proti předchozímu měsíci ceny stouply jen o 0,1 procenta. Výsledek je příznivější, než čekala část analytiků. Ti sice zpomalení inflace očekávali, ale počítali spíše s mírnějším poklesem. Konečné číslo za květen zveřejní ČSÚ 10. června.
„Zdá se, že poslední inflační vlna byla spíše bouří ve sklenici vody,“ říká ekonom David Marek z Deloitte. Podle něj květnový výsledek znamená, že debata o možném zvyšování úrokových sazeb se nejspíš odkládá.
Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.
Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start
Money
Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.
Potraviny zlevňují, služby zůstávají drahé
K poklesu inflace pomohly hlavně potraviny a nealkoholické nápoje. Ty podle statistiků meziročně zlevnily o 1,9 procenta. V dubnu jejich ceny klesaly o 1,3 procenta.
Mírněji rostly také ceny zboží. V květnu byly meziročně vyšší o 0,6 procenta, zatímco v dubnu o 1,1 procenta. Alkoholické nápoje a tabák zdražily o 3,7 procenta, i u nich ale tempo růstu výrazně zpomalilo z dubnových 5,2 procenta.
Hlavním problémem zůstávají služby. Ty v květnu meziročně zdražily o 4,7 procenta. Je to sice o desetinu procentního bodu méně než v dubnu, tempo je ale stále výrazně nad celkovou inflací.
„Nadprůměrně rychle nadále rostou ceny služeb. Právě zde se projevuje vliv rychlého růstu mezd. Přispívá k tomu také růst cen nemovitostí a zvyšování nájemného,“ upozorňuje Marek.
Spor o rozsáhlou vilu v provensálském Gordes dospěl k pravomocnému verdiktu. Francouzský soud potvrdil její demolici i pokuty. Podle českých médií má nemovitost v lokalitě realitní magnát Radovan Vítek.
Luxusní vila v Provence spojovaná s Radovanem Vítkem má jít k zemi
Reality
Spor o rozsáhlou vilu v provensálském Gordes dospěl k pravomocnému verdiktu. Francouzský soud potvrdil její demolici i pokuty. Podle českých médií má nemovitost v lokalitě realitní magnát Radovan Vítek.
Pohonné hmoty pomohly inflaci brzdit
Podle analytiků sehrály v květnu důležitou roli také pohonné hmoty. Po předchozích měsících, kdy ceny energií a paliv tlačily inflaci nahoru, se jejich vliv zmírnil.
„Po dvou měsících, kdy inflace zrychlovala v důsledku války na Blízkém východě, která vyhnala ceny pohonných hmot na několikaletá maxima, v květnu došlo k poklesu inflace z 2,5 procenta na 2,1 procenta,“ říká Martin Kron, analytik Raiffeisenbank.
Podle Marka z Deloitte inflaci brzdila hlavně levnější motorová nafta. Benzin sice mírně zdražil, nafta ale podle něj zlevnila téměř o šest procent. Ceny energií včetně pohonných hmot nicméně meziročně dál rostly. V květnu byly vyšší o 1,8 procenta, zatímco v dubnu o 1,5 procenta.
Vláda chce sáhnout na poplatky ve třetím pilíři a omezit zisky bank a penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mají lidem po desetiletích spoření zůstávat výrazně vyšší částky než dnes. Inspirací má být Estonsko, které ukázalo, že levnější penzijní systém může fungovat i bez kolapsu trhu.
Lukáš Kovanda: Vláda zásadně „řízne“ do penzijního spoření, banky soptí
Názory
Vláda chce sáhnout na poplatky ve třetím pilíři a omezit zisky bank a penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mají lidem po desetiletích spoření zůstávat výrazně vyšší částky než dnes. Inspirací má být Estonsko, které ukázalo, že levnější penzijní systém může fungovat i bez kolapsu trhu.
ČNB má důvod k úlevě, ne k oslavě
Květnová inflace je podle Krona nižší, než čekala Raiffeisenbank i mediánový odhad trhu. Zároveň ale odpovídá květnové prognóze České národní banky.
„Pozitivem je zvolnění růstu cen zboží z 1,1 procenta na 0,6 procenta a také nepatrné zpomalení u služeb ze 4,8 procenta na 4,7 procenta,“ uvádí Kron.
Centrální bankéře ale podle něj nemůže nechat v klidu rychlý růst mezd. Mzdová dynamika podle něj zrychlila na 8,1 procenta, což představuje proinflační riziko.
Vyšší mzdy mohou na ceny tlačit dvojím způsobem. Firmám zvyšují náklady, zejména ve službách, a domácnostem zároveň zvyšují kupní sílu. To může podpořit poptávku a tím i další zdražování.
Také hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozorňuje, že samotný pokles inflace neznamená, že má ČNB vyhráno.
„Nižší inflace nemusí automaticky znamenat spokojenost ČNB. Tlak na růst cen služeb totiž neustává,“ říká Dufek.
Tempo zdražování služeb podle něj zůstává vysoké hlavně kvůli napětí na realitním trhu. Do inflace se promítá přes nájemné a takzvané imputované nájemné, tedy odhadované náklady na vlastnické bydlení.
„Ty sice aktuálně zdražují o jednu desetinu procentního bodu pomaleji než před měsícem, ale tempo 4,7 procenta zůstává vysoké,“ dodává Dufek.
Devět týdnů volna je pro děti radost. Pro rodiče ale často nejdražší logistický rébus roku. Kolik stojí letní cirkus složený z táborů, příměstských programů, rodinné dovolené a nové výbavy pro dítě? Loňské sandály už jsou dítěti malé, plavky dosloužily, batoh už nestačí a na tábor je potřeba spacák. Peníze z účtu mizí obdobně rychle jako před Vánoci. Týden dětského programu může stát i desetitisíce. Kdo na to má?
Prázdniny provětrají rodičům peněženky. Týden dětského programu může stát i desetitisíce
Money
Devět týdnů volna je pro děti radost. Pro rodiče ale často nejdražší logistický rébus roku. Kolik stojí letní cirkus složený z táborů, příměstských programů, rodinné dovolené a nové výbavy pro dítě? Loňské sandály už jsou dítěti malé, plavky dosloužily, batoh už nestačí a na tábor je potřeba spacák. Peníze z účtu mizí obdobně rychle jako před Vánoci. Týden dětského programu může stát i desetitisíce. Kdo na to má?
Sazby nahoru? Zatím spíš ne
Příznivější květnové číslo podle analytiků snižuje pravděpodobnost, že by ČNB musela rychle uvažovat o zvýšení úrokových sazeb.
„Vzhledem k tomu, že inflace i růst HDP zpomalily, nezdá se, že by byla otázka zvyšování úrokových sazeb aktuálně naléhavá,“ říká Marek. Za celý rok čeká průměrnou inflaci mezi dvěma a 2,5 procenta, tedy přibližně na úrovni loňského roku.
Opatrnější je v odhadu Dufek z Creditas. Podle něj bude inflace v dalších měsících pravděpodobně setrvávat v horní polovině tolerančního pásma ČNB. To znamená mezi dvěma a třemi procenty. Podobný výhled má i Kron z Raiffeisenbank, podle něhož se inflace může ke konci roku dostat i nad tuto úroveň.
Globální růst akcií firem působících v sektoru umělé inteligence se projevuje i v Evropě. Akcie evropského výrobce technologií pro výrobu čipů ASML ve středu posílily o téměř dvě procenta a dostaly se na svůj dosavadní strop. Díky tomu tržní kapitalizace společnosti dosáhla částky 674 miliardy dolarů a ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou všech dob.
Nizozemská ASML je nejhodnotnější evropskou firmou všech dob
Trhy
Globální růst akcií firem působících v sektoru umělé inteligence se projevuje i v Evropě. Akcie evropského výrobce technologií pro výrobu čipů ASML ve středu posílily o téměř dvě procenta a dostaly se na svůj dosavadní strop. Díky tomu tržní kapitalizace společnosti dosáhla částky 674 miliardy dolarů a ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou všech dob.
Na podzim mohou přijít nová rizika
Analytici upozorňují, že inflaci mohou v dalších měsících znovu podpořit energie. Podle Dufka se do cen postupně promítnou vyšší ceny elektřiny a plynu. Na podzim mohou působit také rostoucí ceny zemědělských výrobců kvůli vyšším nákladům na energie a hnojiva.
ČNB proto podle něj zůstane obezřetná a ponechá si otevřenou možnost zvýšení úrokových sazeb. Důležitým vodítkem bude i vývoj v eurozóně a rozhodování Evropské centrální banky.
Květnová inflace tak přinesla dobrou zprávu, ale ne definitivní konec inflačního příběhu. Ceny rostou výrazně pomaleji než v předchozích letech, potraviny meziročně zlevňují a celkové tempo zdražování je blízko cíli ČNB. Jenže služby, mzdy a bydlení zůstávají místy, kde může inflace znovu nabrat sílu.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.