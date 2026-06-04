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newstream.cz Money Inflace klesla k cíli ČNB. Analytici ale varují před drahými službami

Inflace klesla k cíli ČNB. Analytici ale varují před drahými službami

Inflace klesla k cíli ČNB. Analytici ale varují před drahými službami
iStock
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Česká inflace se v květnu znovu přiblížila dvouprocentnímu cíli České národní banky. Spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta.

Proti předchozímu měsíci ceny stouply jen o 0,1 procenta. Výsledek je příznivější, než čekala část analytiků. Ti sice zpomalení inflace očekávali, ale počítali spíše s mírnějším poklesem. Konečné číslo za květen zveřejní ČSÚ 10. června.

„Zdá se, že poslední inflační vlna byla spíše bouří ve sklenici vody,“ říká ekonom David Marek z Deloitte. Podle něj květnový výsledek znamená, že debata o možném zvyšování úrokových sazeb se nejspíš odkládá.

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Potraviny zlevňují, služby zůstávají drahé

K poklesu inflace pomohly hlavně potraviny a nealkoholické nápoje. Ty podle statistiků meziročně zlevnily o 1,9 procenta. V dubnu jejich ceny klesaly o 1,3 procenta.

Mírněji rostly také ceny zboží. V květnu byly meziročně vyšší o 0,6 procenta, zatímco v dubnu o 1,1 procenta. Alkoholické nápoje a tabák zdražily o 3,7 procenta, i u nich ale tempo růstu výrazně zpomalilo z dubnových 5,2 procenta.

Hlavním problémem zůstávají služby. Ty v květnu meziročně zdražily o 4,7 procenta. Je to sice o desetinu procentního bodu méně než v dubnu, tempo je ale stále výrazně nad celkovou inflací.

„Nadprůměrně rychle nadále rostou ceny služeb. Právě zde se projevuje vliv rychlého růstu mezd. Přispívá k tomu také růst cen nemovitostí a zvyšování nájemného,“ upozorňuje Marek.

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Pohonné hmoty pomohly inflaci brzdit

Podle analytiků sehrály v květnu důležitou roli také pohonné hmoty. Po předchozích měsících, kdy ceny energií a paliv tlačily inflaci nahoru, se jejich vliv zmírnil.

„Po dvou měsících, kdy inflace zrychlovala v důsledku války na Blízkém východě, která vyhnala ceny pohonných hmot na několikaletá maxima, v květnu došlo k poklesu inflace z 2,5 procenta na 2,1 procenta,“ říká Martin Kron, analytik Raiffeisenbank.

Podle Marka z Deloitte inflaci brzdila hlavně levnější motorová nafta. Benzin sice mírně zdražil, nafta ale podle něj zlevnila téměř o šest procent. Ceny energií včetně pohonných hmot nicméně meziročně dál rostly. V květnu byly vyšší o 1,8 procenta, zatímco v dubnu o 1,5 procenta.

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ČNB má důvod k úlevě, ne k oslavě

Květnová inflace je podle Krona nižší, než čekala Raiffeisenbank i mediánový odhad trhu. Zároveň ale odpovídá květnové prognóze České národní banky.

„Pozitivem je zvolnění růstu cen zboží z 1,1 procenta na 0,6 procenta a také nepatrné zpomalení u služeb ze 4,8 procenta na 4,7 procenta,“ uvádí Kron.

Centrální bankéře ale podle něj nemůže nechat v klidu rychlý růst mezd. Mzdová dynamika podle něj zrychlila na 8,1 procenta, což představuje proinflační riziko.

Vyšší mzdy mohou na ceny tlačit dvojím způsobem. Firmám zvyšují náklady, zejména ve službách, a domácnostem zároveň zvyšují kupní sílu. To může podpořit poptávku a tím i další zdražování.

Také hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozorňuje, že samotný pokles inflace neznamená, že má ČNB vyhráno.

„Nižší inflace nemusí automaticky znamenat spokojenost ČNB. Tlak na růst cen služeb totiž neustává,“ říká Dufek.

Tempo zdražování služeb podle něj zůstává vysoké hlavně kvůli napětí na realitním trhu. Do inflace se promítá přes nájemné a takzvané imputované nájemné, tedy odhadované náklady na vlastnické bydlení.

„Ty sice aktuálně zdražují o jednu desetinu procentního bodu pomaleji než před měsícem, ale tempo 4,7 procenta zůstává vysoké,“ dodává Dufek.

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Sazby nahoru? Zatím spíš ne

Příznivější květnové číslo podle analytiků snižuje pravděpodobnost, že by ČNB musela rychle uvažovat o zvýšení úrokových sazeb.

„Vzhledem k tomu, že inflace i růst HDP zpomalily, nezdá se, že by byla otázka zvyšování úrokových sazeb aktuálně naléhavá,“ říká Marek. Za celý rok čeká průměrnou inflaci mezi dvěma a 2,5 procenta, tedy přibližně na úrovni loňského roku.

Opatrnější je v odhadu Dufek z Creditas. Podle něj bude inflace v dalších měsících pravděpodobně setrvávat v horní polovině tolerančního pásma ČNB. To znamená mezi dvěma a třemi procenty. Podobný výhled má i Kron z Raiffeisenbank, podle něhož se inflace může ke konci roku dostat i nad tuto úroveň.

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Na podzim mohou přijít nová rizika

Analytici upozorňují, že inflaci mohou v dalších měsících znovu podpořit energie. Podle Dufka se do cen postupně promítnou vyšší ceny elektřiny a plynu. Na podzim mohou působit také rostoucí ceny zemědělských výrobců kvůli vyšším nákladům na energie a hnojiva.

ČNB proto podle něj zůstane obezřetná a ponechá si otevřenou možnost zvýšení úrokových sazeb. Důležitým vodítkem bude i vývoj v eurozóně a rozhodování Evropské centrální banky.

Květnová inflace tak přinesla dobrou zprávu, ale ne definitivní konec inflačního příběhu. Ceny rostou výrazně pomaleji než v předchozích letech, potraviny meziročně zlevňují a celkové tempo zdražování je blízko cíli ČNB. Jenže služby, mzdy a bydlení zůstávají místy, kde může inflace znovu nabrat sílu.

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Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Elon Musk
Profimedia
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SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.

Americká společnost SpaceX se chystá na burzovní debut, jaký Wall Street ještě neviděla. Firma Elona Muska stanovila cenu akcií pro plánovanou primární veřejnou nabídku na 135 dolarů za kus a chce investorům nabídnout téměř 555,6 milionu akcií. Celkem by tak mohla získat přibližně 75 miliard dolarů, tedy asi 1,56 bilionu korun.

Pokud se nabídka uskuteční podle plánu, půjde o největší IPO všech dob. Dosavadní rekord držela saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která při vstupu na burzu v roce 2019 získala 25,6 miliardy dolarů.

SpaceX míří mezi nejcennější firmy světa

Tržní hodnota SpaceX by se po nabídce měla pohybovat kolem 1,75 až 1,77 bilionu dolarů. To by z firmy udělalo jednu z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných společností světa a zařadilo ji po bok technologických gigantů. Obchodování s akciemi má podle Reuters začít na trhu Nasdaq 12. června, den po plánovaném ocenění nabídky.

SpaceX

Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.

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Na rozdíl od běžného postupu SpaceX zveřejnila pevnou cenu akcií už před investorskou roadshow. Reuters upozorňuje, že takový krok je u velkých IPO neobvyklý, protože firmy obvykle nejprve testují poptávku investorů a teprve poté stanovují cenové rozpětí.

Nejde už jen o rakety

SpaceX vznikla v roce 2002 jako firma, která chtěla zlevnit lety do vesmíru a otevřít cestu k misím na Mars. Dnes ale nestojí jen na nosných raketách Falcon a programu Starship. Klíčovou částí byznysu je satelitní internet Starlink, který se stal hlavním zdrojem růstu i profitability části podniku.

Podle Morningstar měla SpaceX v roce 2025 tržby zhruba 18 miliard dolarů a čistou ztrátu 4,9 miliardy dolarů. Tržby rostly, ale firma zároveň dál výrazně investovala, mimo jiné do umělé inteligence.

AI jako velká sázka i riziko

Nová kapitola SpaceX je spojená také s umělou inteligencí. Reuters uvádí, že po nákupu xAI v únoru 2026 se z firmy stal vedle vesmírného a satelitního hráče také podnik s velkými ambicemi v AI. Jenže právě tato oblast zatím znamená vysoké náklady a ztráty. V prvním čtvrtletí byla podle Reuters zisková pouze konektivita kolem Starlinku, zatímco AI divize vykázala výraznou provozní ztrátu.

Pro investory tak bude SpaceX kombinací několika příběhů najednou. Raketové dominance, satelitního internetu, Muskovy vize Marsu a stále riskantnější sázky na AI infrastrukturu.

Musk si ponechá kontrolu

Ani po vstupu na burzu by SpaceX neměla být běžnou veřejnou firmou. Musk si má díky akciím s posílenými hlasovacími právy udržet rozhodující vliv. Podle Reuters měl na základě květnového podání u regulátorů držet 42,5 procenta ekonomického podílu a 83,8 procenta hlasovacích práv.

To může investorům vadit, protože běžní akcionáři budou mít na směřování firmy jen omezený vliv. Zároveň je ale právě Muskova kontrola jedním z důvodů, proč je o nabídku takový zájem. SpaceX se investorům prodává jako další velký Muskovův příběh — tentokrát ne na silnicích, ale na oběžné dráze, v datových centrech a možná jednou i na Marsu.

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Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku

Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku
Profimedia
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Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.

Vstup SpaceX na burzu se může stát jedním z největších finančních příběhů roku. Nejde přitom jen o Elona Muska, jeho zaměstnance a rané investory. Podle agentury Bloomberg by na očekávaném IPO mohli vydělat také někteří vysoce postavení členové americké administrativy, kteří mají ve firmách spojených s Muskovým byznysem podíly. Mezi nimi je podle zveřejněných finančních přiznání také americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick.

SpaceX

Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.

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Podíly ve SpaceX i firmách kolem Muska

Z loni zveřejněných finančních výkazů podle Bloombergu vyplývá, že finanční zájmy v raketové společnosti Elona Muska nebo v dalších firmách napojených na jeho technologické impérium mělo deset vysoce postavených amerických úředníků.

Mezi nimi má být zvláštní vyslanec Steve Witkoff a několik současných amerických velvyslanců v evropských zemích, včetně právě Nicholase Merricka, který od října působí jako velvyslanec Spojených států v České republice. Bloomberg k tomu podotýká, že není jisté, zda tito úředníci podíly stále drží. Od zveřejnění finančních výkazů mohli část investic nebo celý podíl prodat.

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Společnost SpaceX Elona Muska plánuje vstup na burzu s cílovým oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Podle agentury Bloomberg chce firma získat až 75 miliard dolarů, což by z nabídky udělalo největší IPO v historii.

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Burzovní debut za desítky miliard dolarů

SpaceX plánuje z primární veřejné nabídky akcií získat až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by se plán naplnil, šlo by o jeden z největších burzovních debutů v historii. Obchodování s akciemi by mohlo začít už 12. června.

Očekávání kolem IPO jsou mimořádná i kvůli možnému ocenění firmy. Pokud by hodnota SpaceX dosáhla alespoň 1,8 bilionu dolarů, výrazně by to posunulo i majetek jejího zakladatele Elona Muska. Podle některých odhadů by se mohl stát prvním dolarovým bilionářem na světě.

Z Muska bilionář, ze zaměstnanců milionáři

V případě SpaceX by podle Bloombergu mohl burzovní debut udělat z několika dřívějších investorů miliardáře a z části zaměstnanců milionáře. Vedle nich se pozornost obrací také k lidem ve veřejných funkcích, kteří podle majetkových přiznání v minulosti drželi podíly ve firmách z Muskovy sféry.

Samotné držení podílu ve firmě ještě neznamená porušení pravidel. U členů administrativy a diplomatů je ale podobná situace citlivá. SpaceX má rozsáhlé kontrakty s americkou vládou, působí v oblasti kosmických technologií, obrany i satelitního internetu a patří k firmám, jejichž byznys se silně dotýká státu.

Právě proto se u podobných majetkových vazeb obvykle sleduje, zda úředníci podíly prodali, vložili je do správy nebo se vylučují z rozhodování, které by mohlo s jejich investicemi souviset.

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SpaceX už dávno není jen raketová firma

SpaceX se proslavila hlavně raketami Falcon, loděmi Dragon a satelitní sítí Starlink. V posledních letech se ale kolem firmy stále víc mluví také o širším technologickém ekosystému Elona Muska, včetně umělé inteligence.

Právě kombinace kosmického byznysu, satelitního internetu, vládních zakázek a technologických ambicí je jedním z důvodů, proč investoři očekávanému IPO přikládají takovou váhu. A také proč se vedle samotné ceny akcií řeší, kdo všechno už ve SpaceX nebo firmách kolem Muska podíl má.

Pokud burzovní debut dopadne podle očekávání, může SpaceX přepsat nejen historii IPO. Může také ukázat, jak hluboko jsou investice do Muskových firem zakořeněné mezi americkými elitami.

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