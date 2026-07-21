Brno dotahuje Prahu. Na metr čtvereční bytu si připravte 160 tisíc korun, na garsonku ještě víc
Prodeje nových bytů v jihomoravské metropoli meziročně vzrostly o čtyřicet procent. Stoupla i nabídka novostaveb na trhu, přesto ceny vzrostly o víc než 12 procent.
Od dubna do června se v moravské metropoli prodalo 416 novostaveb, meziročně o 40 procent více. Výrazně se rozšířila také nabídka, která se za rok zvýšila o 85 procent na 2 551 volných jednotek. Přesto průměrná nabídková cena vystoupala na nový rekord 158 600 korun za metr čtvereční, meziročně o 12,5 procent více. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Trikaya, která vývoj brněnského rezidenčního trhu dlouhodobě sleduje a jejíž výstup má redakce newstream.cz k dispozici.
Druhý kvartál potvrdil, že zájem kupujících se po rekordním roce 2025 drží na vysoké úrovni, a zároveň se do nabídky začínají výrazněji propisovat projekty připravované v předchozích letech. Trh tudíž vstupuje do fáze, kdy se silná poptávka potkává s podstatně širším výběrem nových bytů.
„Na brněnském trhu se nyní začínají výrazněji projevovat projekty připravované v předchozích letech. Kupující mají širší výběr než v minulosti, ale zároveň platí, že poptávka po novém bydlení zůstává silná. Druhé čtvrtletí ukázalo, že trh dokáže absorbovat vyšší nabídku i při dalším růstu cen. Otázkou pro další měsíce bude především to, jak dlouho se tuto rovnováhu podaří udržet,“ uvádí Dalibor Lamka, výkonný ředitel a člen představenstva společnosti Trikaya.
„Naposled v březnu se dalo předpokládat, že silná poptávka je dána aktivací zpřísněných pravidel pro poskytování hypoték od prvního dubna. Pokračující zájem klientů o nákupy domů a bytů i ve druhém čtvrtletí ale naznačuje, že ve hře je i další faktor: obava klientů, že brzy dojde k nárůstu hypotečních úrokových sazeb,“ doplňuje Skořepa.
Průměrná nabídková cena brněnských novostaveb ve druhém čtvrtletí dosáhla 158 600 korun za metr čtvereční. Oproti předchozímu čtvrtletí, kdy se pohybovala kolem 154 tisíc korun za metr čtvereční, tak vzrostla přibližně o tři procenta a dostala se na nové historické maximum. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy nabídková cena činila 141 tisíc korun za metr čtvereční, jde o nárůst o 12,5 procenta.
Směrem vzhůru se posunuly také realizované prodejní ceny. Průměrná prodejní cena ve druhém čtvrtletí dosáhla 144 600 korun za metr čtvereční, tedy zhruba o tři procenta více než v předchozím čtvrtletí. V meziročním srovnání vzrostla přibližně o 10 procent. Růst se tak neprojevil pouze v cenících developerů, ale také v realizovaných prodejích.
K růstu průměrné nabídkové ceny přispěla také změna struktury nabídky. Nejvýrazněji se zvýšil podíl nejmenších bytů 1+kk, které mají zpravidla nejvyšší cenu za metr čtvereční. Zatímco na konci března tvořily jednotky 1+kk přibližně 21 procent všech nabízených bytů, na konci června už jejich podíl dosáhl 25 procent. Mezičtvrtletně tak v nabídce přibylo zhruba 200 jednopokojových bytů, jejichž průměrná nabídková cena přesahuje 171 tisíc korun za metr čtvereční.
Naopak podíl ostatních dispozic se mírně snížil. Byty 2+kk klesly v celkové nabídce o jeden procentní bod, byty 3+kk o dva procentní body a byty 4+kk a větší rovněž o jeden procentní bod. Právě vyšší zastoupení jednotkově dražších bytů 1+kk tak průměrnou nabídkovou cenu za metr čtvereční dále posunulo vzhůru.
Nabídka novostaveb v Brně se ve druhém čtvrtletí výrazně rozšířila: loni na konci druhého čtvrtletí bylo v nabídce 1 377 nových bytů, letos se počet volných jednotek zvýšil o 85 procent, tedy téměř na dvojnásobek.
Takto výrazné rozšíření nabídky není výsledkem náhlé změny na straně developerů, ale spíše postupného uvolňování projektů připravovaných v předchozích letech do prodeje. Rezidenční development pracuje s dlouhými přípravnými cykly a nové jednotky se do nabídky dostávají až ve chvíli, kdy projekty projdou povolovací a přípravnou fází.
K růstu přispělo zveřejnění zcela nových projektů i dalších etap již nabízených rezidenčních celků. Mezi nejvýznamnější nově zařazené projekty patřily Rezidence Veveří, Nová Amerika nebo Rezidence Floriánka. Další fáze prodeje byly otevřeny například v projektech Čtvrť Pod Hády, BRIXX nebo Urban Park.
Nástup pražských developerů
Na brněnském trhu zároveň posilují i větší developeři dosud spojovaní především s Prahou. Příkladem je zmíněný projekt Nová Amerika společnosti Crestyl nebo připravovaný projekt tří městských bloků společnosti J&T Real Estate v nové čtvrti Trnitá. Brno se tak postupně dostává do pozornosti větších hráčů, kteří mohou v dalších letech výrazně ovlivnit objem i podobu rezidenční nabídky ve městě.
Ve druhém čtvrtletí se poptávka znovu soustředila především na menší byty. Dispozice 1+kk a 2+kk dohromady tvořily více než tři čtvrtiny všech prodaných novostaveb, přičemž největší zájem byl o byty 2+kk. Těch se od dubna do června prodalo 172, tedy přibližně 41 procent z celkového počtu transakcí. Průměrná prodaná jednotka v této dispozici měla 51 metrů čtverečních a vyšla na 7,7 milionu korun.
Druhé čtvrtletí potvrdilo, že brněnský trh s novostavbami nevykazuje známky ochlazení. Kupující dokázali vstřebat výrazně širší nabídku a prodeje pokračovaly ve vysokém tempu i při dalším růstu cen.
Do dalšího vývoje však vstupují protichůdné vlivy. „Brněnský trh má za sebou velmi silné první pololetí, ale další vývoj nebude možné číst jedním jednoduchým směrem. Poptávka po novém bydlení je vysoká, zároveň však kupující mnohem citlivěji porovnávají celkovou cenu bytu, lokalitu, dispozici i náklady na financování. O úspěchu jednotlivých projektů tak bude čím dál více rozhodovat to, jak dobře odpovídají reálným možnostem a potřebám kupujících,“ uzavírá Lamka.
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