Živě: The Listening World Summit pokračuje. Debatovat budou Turner, Galán a Fišerová

V pražském Cubex Centru pokračuje 3. ročník mezinárodního summitu The Listening World Summit s podtitulem „Naslouchání spojuje“. Akce propojuje osobnosti z oblasti psychologie, koučinku, vzdělávání, leadershipu, zdravotnictví i osobního rozvoje z různých částí světa. Summit bude zároveň zdarma streamován online do mnoha zemí světa.
Sledujte živě od 14:45 panelovou diskusi, která je součástí nedělního programu The Listening World Summit 2026. O naslouchání, porozumění a práci s myslí budou debatovat britský kouč a konzultant Aaron Turner, mexická mentorka Marina Galán a česká koučka Kateřina Fišerová. Moderuje Michael Imas z podcastu Beyond Skepticism.
Hlavním tématem letošního ročníku summitu je síla naslouchání — sobě, druhým i životu samotnému. Organizátoři chtějí vytvořit prostor pro hlubší porozumění, zklidnění a lidské propojení v době, kterou mnozí vnímají jako stále hlučnější a rozdělenější.
Součástí programu jsou přednášky, rozhovory, panelové diskuse i sdílení osobních příběhů. Mezi hosty se objeví například Michael Neill, Wyn Morgan, Fenella Blakaj, Marina Galán, Jenny Gaitelband, Lukáš Piperek a další čeští i zahraniční řečníci.
Živě z The Listening World Summit: Proč je důležité naslouchat
Třetí ročník festivalu The Listening World Summit letos otevírá téma síly naslouchání – sobě, druhým i životu samotnému. Organizátoři chtějí vytvořit prostor pro hlubší porozumění, zklidnění a lidské propojení v době, kterou mnozí vnímají jako stále hlučnější a rozdělenější. Sledujte živý stream ze zahájení akce.
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
Související
Živě: Řemesla nejsou slepá cesta. Proč je tedy děti pořád míjejí?
Rok 2026 se může stát jedním z nejúspěšnějších z pohledu burzovních startů za poslední dekády. Na burzu již zcela jistě vstoupí firmy SpaceX, OpenAI a Anthropic, tedy klíčové společnosti nejen v oblasti umělé inteligence. Ale tím jízda primárních emisí zdaleka nekončí, protože i další firmy z dalších oblastí se chystají upsat akcie. Co za touto vlnou stojí? Je situace na trhu tak příznivá? Nebo se jen andělští a venture kapitáloví investoři snaží vyexitovat včas?
Lednová emise akcií Czechoslovak Group na amsterdamské burze odstartovala rok, který se zcela jistě zařadí mezi ty zásadnější v moderních dějinách investování. Na burzu se totiž postupně dostane jednak hodně firem, jednak velmi zajímavé firmy a pravděpodobně padne také nominální rekord na jednu emisi.
Burzovní start SpaceX se nejspíš stane rekordním IPO v historii a „stačit“ by mu na to měly i aktuálně kolující odhady analytiků. Tedy že si Elon Musk půjde říct o 75 miliard dolarů, což je více než dvojnásobek dosavadního rekordu Saudi Aramco (29,4 miliardy dolarů). A firmu by to nacenilo na 1,75 bilionu dolarů, což by také představovalo rekord.
A investoři do toho téměř jistě půjdou naveliko. Důvodem je především téměř monopolní postavení SpaceX ve vesmírných letech, dlouhodobé kontrakty pro americkou vládu a poskytovatel globálního satelitního komunikačního systému Starlink. To vše jsou plusy, které vyvažují i případné minus v podobě komerčně nepříliš úspěšné xAI, která je také součástí SpaceX.
PŘEHLEDNĚ: Co nabízí prospekt SpaceX Elona Muska, který chce od investorů miliardy
Prošli jsme mnohasetstránkový prospekt společnosti SpaceX, který podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Co společnost Elona Muska představuje potenciálním investorům, od kterých chce desítky miliard dolarů? Jaké jsou vize jejího vedení? Jaké jsou potenciální výhody a hrozby pro investice? A proč má mít Elon Musk tak neochvějnou pozici, kterou pro sebe chystá i po vstupu na burzu? Zde je 11 otázek a odpovědí, které přibližují prospekt SpaceX.
Navíc Elon Musk má pověst vizionáře, který vidí hodně dopředu, a navíc dokáže běh světa podřídit svým představám. Takže ani případná prohra MAGA-republikánů v některých příštích volbách by na vztahu mezi americkou exekutivou a SpaceX nejspíš příliš nezměnila.
Také další startupy, které na burzu míří, mají investory dostatečně nachystané. OpenAI spustilo AI-revoluci pro koncové zákazníky a daří se jí dosahovat solidního růstu finančních výsledků, Anthropic letos všechny šokoval modelem Mythos, který má údajně způsobit revoluci v kybernetické bezpečnosti. Navíc je to zejména Claude od Anthropicu, který programátoři po celém světě využívají pro vytváření kódu, což se již také projevuje na růstu tržeb.
OpenAI chce na burzu již v září. Za pár dní by AI startup měl spustit proces IPO
Klíčové firmy vyvíjející modely umělé inteligence doposud rostly především díky miliardám z fondů rizikového kapitálu. Letos by se to mělo změnit. Na burzu postupně vstoupí xAI jako součást SpaceX, OpenAI a nejspíš i Anthropic. Právě OpenAI, provozovatel ChatuGPT, by měl již v řádu pouhých dní spustit proces vstupu na některou z amerických burz. A bude to velké z mnoha důvodů.
Z firem, které nepatří do AI vlny, by se na burzu měla ještě letos podívat například medicínsko-technologická společnost Oura vyvíjející jednak chytré prsteny, jednak mimořádně zajímavou aplikaci na sledování tělesných funkcí s velmi dobrým doporučujícím algoritmem.
O burzu již oficiálně projevil zájem také Discord, tedy jedna z nejvlivnějších sociálních sítí.
A pak tu je velká spousta spekulací o IPO řady firem, včetně Canvy, Databricks, Stripe či Plaid. Všechno jsou veleúspěšné firmy se silnými uživatelskými kmeny a inovativním byznysem, které dokázaly přežít propad zájmu o startupy v roce 2023 a zůstaly autonomními společnostmi.
Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu
AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.
Nabídka tedy zcela evidentně je. Poptávka ze strany investorů pravděpodobně také. Insideři uvádějí, že poptávka po akciích slavných firem je nyní obrovská a je pravděpodobně vyšší než nabídka. To můžeme pozorovat i na křivkách vývoje konkrétních titulů, které i při zveřejnění špatných zpráv klesají jen o jednotky procent a následně psychologie retailových investorů zavelí dokupovat, a akcie se vracejí velmi rychle k růstu.
Právě tohoto momentu se pak budou snažit využít noví burzovní hráči, a ještě víc jejich původní investoři, kteří si mohou přijít na masivní příliv nového kapitálu. Elon Musk se díky povedenému IPO SpaceX pravděpodobně stane prvním dolarovým bilionářem v historii. Ale na rekordním IPO vydělá také Google, respektive jeho mateřská společnost Alphabet, která drží zhruba pět procent akcií. Jejich hodnota by podle aktuálních odhadů měla vystřelit na 122 miliard dolarů. Na úspěšném startu OpenAI zase mimořádně vydělá Microsoft, který ve firmě drží 27 procent a je jejím největším investorem.
A obecně nejvíc vydělají venture kapitáloví investoři, kteří do těchto dnes populárních firem nalili potřebné miliardy v klíčových okamžicích pro jejich růst, tedy hráči jako Andreessen Horowitz, Fidelity, Sequoia Capital či Thrive Capital.
Google zásadně mění podmínky. Dotknou se platících i neplatících uživatelů
Největší vyhledávač světa, poskytovatel řady populárních služeb včetně YouTube či AI modelu Gemini, mění logiku nastavení bezplatných služeb i limity pro jednotlivé placené plány. Pro vývojáře bude stále nutnější připlatit si za AI tokeny. O nových podmínkách Google informuje v těchto dnech uživatele prostřednictvím emailů.
Ačkoli burza patří k nejtržnějším prostorům na světě, je dobré připomenout, že situace na tomto trhu podobně velkým příběhům vlastně nenahrává. Ve světě panuje mimořádná nejistota, klíčoví geopolitičtí hráči jsou čím dál méně předvídatelní a již obchodované akciové tituly tím často trpí – přinejmenším značnou volatilitou.
Proč to neplatí pro nové firmy? Protože už v docela velké konkurenci uspěly a zároveň za nimi často stojí právě lidé jako Elon Musk, kteří jsou v očích investorů někým, kdo stojí nad tím vším, dokáže rozehrát mnohem větší hru než lokální politici a umí prodat vizi typu cesty na Mars, která má přinést zásadní inovace. A na tom nic nezmění ani případná hluboká krize, do níž může svět v podstatě kdykoli upadnout.
Kulinární gentrifikace: Jak se z jídel chudých staly luxusní delikatesy a kde je v Praze ochutnat?
Humři pro vězně a služebnictvo, které podle legendy protestovalo proti příliš častým jídlům z humra. Ústřice jako nejlevnější street food, morek nanejvýš pro řeznické učně a brzlík rovnou do koše. Dnes trendy delikatesy za tisíce korun, servírované na designovém porcelánu a považované za symbol statusu a vytříbeného vkusu. Ještě před pár desítkami let přitom jídla těch nejchudších.
V uplynulém týdnu se na trzích naplno vrátilo téma stagflace. Investoři začali znovu řešit, zda přední centrální banky nebudou muset kvůli vyšší inflaci přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb. I když se může zdát, že krize kolem Hormuzského průlivu brzy odezní, tlak na růst cen může v ekonomice zůstat déle.
Právě obavy z vyšší inflace a případného zpřísnění měnové politiky poslaly vzhůru výnosy dluhopisů. Ty byly v uplynulém týdnu jedním z hlavních témat na trzích. Náladu investorů naopak pomohly zlepšit výsledky společnosti Nvidia, která znovu překonala očekávání. Americký index S&P 500 se pohybuje kolem 7400 bodů.
Po sérii útoků na Blízkém východě se výnos desetiletých amerických vládních dluhopisů držel přibližně na čtyřech procentech. Tehdy to ještě odráželo relativně stabilní očekávání investorů ohledně inflace i dalšího vývoje americké ekonomiky. S prodlužováním konfliktu a rostoucími obavami z narušení dodávek ropy přes Hormuzský průliv ale začala nervozita rychle růst.
Výnos desetiletých amerických dluhopisů se následně vyšplhal až na 4,64 procenta. Tedy na úrovně srovnatelné s obdobím před hypoteční a následnou finanční krizí v roce 2007. Trh tak začíná plně započítávat riziko vyšší inflace i nutnost na ni reagovat.
Potvrzuje to také silnější dolar, který se vůči koruně dostal na nejvyšší hodnoty za mnoho měsíců kolem 20,9 koruny za dolar. Investoři by se tak měli pomalu připravovat na výraznější ekonomické zpomalení, kterému už bude velmi těžké zabránit. Ostatně také Česká bankovní asociace zhoršila výhled české ekonomiky a letos čeká růst pouze o dvě procenta meziročně.
Polovodičový cyklus tak zůstává silný a dál drží akciové burzy na nejvyšších úrovních v historii. Tržby Nvidie dosáhly 81,6 miliardy dolarů, což výrazně překonalo očekávání trhu. Segment datových center utržil 75,2 miliardy dolarů a dál prudce roste díky poptávce po infrastruktuře pro umělou inteligenci.
Firma zároveň oznámila další zpětný odkup akcií za 80 miliard dolarů a výrazně zvýšila dividendu. To jsou pro trh výrazně pozitivní zprávy, které mohou udržet investorský sentiment nahoře.
Také výhled na další čtvrtletí zůstává silný. Nvidia očekává tržby v rozmezí od 89,18 miliardy do 92,82 miliardy dolarů, zatímco tržní konsenzus počítal s 87,36 miliardy dolarů.
Trumpův muž přebírá Fed. Kevin Warsh slíbil boj s inflací i nezávislost
Novým předsedou americké centrální banky se oficiálně stal Kevin Warsh. Ve funkci nahradil Jeroma Powella, kterého prezident Donald Trump opakovaně kritizoval kvůli tomu, že podle něj nebyl ochoten snižovat úrokové sazby.
Zajímavý vývoj byl vidět také u CSG. Výsledky společnosti konečně částečně rozptýlily obavy investorů o její podnikání. Firma na řadě ukazatelů překonala očekávání trhu a akcie reagovaly růstem až o 13 procent.
Kdo akcie před několika dny nakupoval kolem 375 korun, mohl je prodávat zhruba o sto korun výše. Už dříve se přitom zdálo, že pesimismus vyvolaný mimo jiné reportem společnosti Hunterbrook byl přehnaný a panika na trhu zbytečně silná.
Tržby CSG meziročně vzrostly o 13,8 procenta na 1,54 miliardy eur. Celkový objem rozpracovaných zakázek dosáhl 17 miliard eur a další rozjednané zakázky mohou činit až 27 miliard eur. Firmě by se tak mohlo dál dařit. Navíc to zatím nevypadá, že by konflikt na Ukrajině směřoval k brzkému konci.