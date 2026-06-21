Týden tradera: Trhy slaví, Fed varuje. Sázka na levné peníze dostává trhliny
Investoři se rizika zatím nevzdávají, centrální banky jim ale kazí náladu. Fed naznačil možnost vyšších sazeb, Japonsko už politiku zpřísnilo a na pražské burze se pod tlak dostal ČEZ, který ztrácel až sedm procent.
Uplynulý týden na trzích patřil hlavně centrálním bankám. Investoři dál zůstávají ochotní podstupovat riziko a euforie z trhů ještě úplně nezmizela. Americký index S&P 500 se proto stále drží na dohled rekordních úrovní kolem 7500 bodů. Zároveň ale přibývá signálů, že éra levnějších peněz nemusí přijít tak rychle, jak trhy doufaly.
Největší pozornost poutalo zasedání amerického Fedu pod vedením nového šéfa Kevina Warshe. Samotné rozhodnutí ponechat sazby beze změny trhy výrazně nepřekvapilo, výbor ho schválil jednomyslně. Důležitější byla nová prognóza, podle které se devět z 18 představitelů Fedu vyslovilo pro možnost zvýšení sazeb ještě letos.
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Zhoršený inflační výhled
Důvodem je zhoršený inflační výhled. Očekávaná jádrová inflace pro konec roku 2026 vzrostla z 2,7 na 3,3 procenta, zatímco výhled růstu ekonomiky zůstal stabilní a odhad nezaměstnanosti se mírně snížil. Warsh zároveň zdůraznil, že Fed trvá na návratu inflace ke dvouprocentnímu cíli, i když chce k jeho dosažení přistupovat jinak než jeho předchůdci.
Nový šéf Fedu zároveň představil plán změn fungování centrální banky. Vzniknout má pět specializovaných pracovních skupin zaměřených na měnovou politiku a komunikaci Fedu. Jasný návod k dalším krokům ale trh nedostal. Warsh pouze uvedl, že výbor situaci znovu vyhodnotí za šest týdnů. Možnost překvapivého zvýšení sazeb ve druhé polovině roku tak zůstává otevřená.
Pro riziková aktiva to není ideální zpráva. Další varování přišlo z Japonska, kde centrální banka zpřísnila měnovou politiku o 25 bazických bodů. Klíčová sazba se dostala na jedno procento, tedy nejvýše od roku 1995. Takzvané carry trades na japonském jenu tak dostaly další zásah a trh znovu slyší, že peníze nemusejí být levnější, ale naopak dražší.
ČNB zvýšila sazby
Ke zpřísnění měnové politiky přistoupila také ČNB, která zvýšila sazby poprvé od nástupu guvernéra Aleše Michla. Základní úrokovou sazbu poslala na 3,75 procenta, a to krátce poté, co premiér Andrej Babiš varoval, že dražší peníze poškodí domácnosti, podnikatele i ekonomiku.
ČNB podle Michla vedla k rozhodnutí především obava z vyšší inflace. „V české ekonomice převažují rizika ve směru vyšší inflace,“ řekl po jednání bankovní rady. Nová prognóza podle něj ukazuje, že inflace by se na přelomu roku mohla znovu zvýšit. Pro růst sazeb hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady, jeden byl pro jejich ponechání beze změny.
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ČEZ má za sebou slabý týden na burze
Výrazně slabší týden zažil na pražské burze ČEZ. Akcie energetické společnosti v jednu chvíli ztrácely až sedm procent a klesly blíž k hranici 1140 korun za akcii, kde se znovu objevili kupci.
Titul může být v dalších dnech dál volatilní. ČEZ už nemá podporu dividendy a za sebou má také očekávání spojená s valnou hromadou i schválením kroků k rozdělení společnosti. Akcie tak může hledat novou rovnovážnou cenu a další poklesy nelze vyloučit.
Zranitelnější je po uklidnění krize kolem Hormuzského průlivu i celý energetický sektor. Pokud se geopolitická rizika kolem ropy a plynu dál zmírní, může část předchozí podpory energetických titulů z trhu vyprchat.