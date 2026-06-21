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newstream.cz Trhy Týden tradera: Trhy slaví, Fed varuje. Sázka na levné peníze dostává trhliny

Týden tradera: Trhy slaví, Fed varuje. Sázka na levné peníze dostává trhliny

Kevin Warsh
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Investoři se rizika zatím nevzdávají, centrální banky jim ale kazí náladu. Fed naznačil možnost vyšších sazeb, Japonsko už politiku zpřísnilo a na pražské burze se pod tlak dostal ČEZ, který ztrácel až sedm procent.

Uplynulý týden na trzích patřil hlavně centrálním bankám. Investoři dál zůstávají ochotní podstupovat riziko a euforie z trhů ještě úplně nezmizela. Americký index S&P 500 se proto stále drží na dohled rekordních úrovní kolem 7500 bodů. Zároveň ale přibývá signálů, že éra levnějších peněz nemusí přijít tak rychle, jak trhy doufaly.

Největší pozornost poutalo zasedání amerického Fedu pod vedením nového šéfa Kevina Warshe. Samotné rozhodnutí ponechat sazby beze změny trhy výrazně nepřekvapilo, výbor ho schválil jednomyslně. Důležitější byla nová prognóza, podle které se devět z 18 představitelů Fedu vyslovilo pro možnost zvýšení sazeb ještě letos.

Zhoršený inflační výhled

Důvodem je zhoršený inflační výhled. Očekávaná jádrová inflace pro konec roku 2026 vzrostla z 2,7 na 3,3 procenta, zatímco výhled růstu ekonomiky zůstal stabilní a odhad nezaměstnanosti se mírně snížil. Warsh zároveň zdůraznil, že Fed trvá na návratu inflace ke dvouprocentnímu cíli, i když chce k jeho dosažení přistupovat jinak než jeho předchůdci.

Nový šéf Fedu zároveň představil plán změn fungování centrální banky. Vzniknout má pět specializovaných pracovních skupin zaměřených na měnovou politiku a komunikaci Fedu. Jasný návod k dalším krokům ale trh nedostal. Warsh pouze uvedl, že výbor situaci znovu vyhodnotí za šest týdnů. Možnost překvapivého zvýšení sazeb ve druhé polovině roku tak zůstává otevřená.

Pro riziková aktiva to není ideální zpráva. Další varování přišlo z Japonska, kde centrální banka zpřísnila měnovou politiku o 25 bazických bodů. Klíčová sazba se dostala na jedno procento, tedy nejvýše od roku 1995. Takzvané carry trades na japonském jenu tak dostaly další zásah a trh znovu slyší, že peníze nemusejí být levnější, ale naopak dražší.

ČNB zvýšila sazby

Ke zpřísnění měnové politiky přistoupila také ČNB, která zvýšila sazby poprvé od nástupu guvernéra Aleše Michla. Základní úrokovou sazbu poslala na 3,75 procenta, a to krátce poté, co premiér Andrej Babiš varoval, že dražší peníze poškodí domácnosti, podnikatele i ekonomiku.

ČNB podle Michla vedla k rozhodnutí především obava z vyšší inflace. „V české ekonomice převažují rizika ve směru vyšší inflace,“ řekl po jednání bankovní rady. Nová prognóza podle něj ukazuje, že inflace by se na přelomu roku mohla znovu zvýšit. Pro růst sazeb hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady, jeden byl pro jejich ponechání beze změny.

Vývoj na trzích

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Evropské akcie se po měsících slabší výkonnosti vracejí do hledáčku investorů. Podle agentury Bloomberg jim pomáhá naděje na uklidnění situace na Blízkém východě, pokles cen ropy a přesun peněz z amerických technologických titulů do bank, automobilek a průmyslu.

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ČEZ má za sebou slabý týden na burze

Výrazně slabší týden zažil na pražské burze ČEZ. Akcie energetické společnosti v jednu chvíli ztrácely až sedm procent a klesly blíž k hranici 1140 korun za akcii, kde se znovu objevili kupci.

Titul může být v dalších dnech dál volatilní. ČEZ už nemá podporu dividendy a za sebou má také očekávání spojená s valnou hromadou i schválením kroků k rozdělení společnosti. Akcie tak může hledat novou rovnovážnou cenu a další poklesy nelze vyloučit.

Zranitelnější je po uklidnění krize kolem Hormuzského průlivu i celý energetický sektor. Pokud se geopolitická rizika kolem ropy a plynu dál zmírní, může část předchozí podpory energetických titulů z trhu vyprchat.

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Dva z pěti Čechů pracují mimo obor. Diplomy přestávají stačit, budoucnost patří mikrocertifikátům

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získala Američanka Claudia Goldinová za prohloubení znalostí o uplatnění žen na trhu práce
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko čeká velká proměna práce. Do roku 2030 si bude muset zhruba milion lidí doplnit nebo změnit dovednosti, zatímco firmy už dnes narážejí na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Rozhodovat tak nebude jen diplom, ale schopnost učit se nové věci.

Podle odhadů bude muset do roku 2030 zhruba milion lidí v České republice výrazně rozšířit nebo změnit své dovednosti. Stále větší význam tak bude mít další vzdělávání a osvojování nových dovedností.

Pracovní pozice projdou v Česku proměnou

Důvod je jednoduchý. Česká republika patří mezi země s nejvyšším podílem pracovních míst ohrožených automatizací a technologickou proměnou. Přibližně 35 procent současných pracovních pozic projde v příštích letech významnou změnou náplně práce a požadovaných kompetencí. Nejde přitom pouze o výrobní profese. Umělá inteligence, digitalizace a automatizace postupně mění požadavky napříč celou ekonomikou.

Podle nové analýzy OECD dva z pěti dospělých Čechů dnes pracují mimo obor, který původně vystudovali. Tradiční představa, že člověk vystuduje jeden obor a ten jej bude živit po celý pracovní život, tak stále méně odpovídá realitě. Mnoho lidí během kariéry mění profesní zaměření a potřeba průběžně doplňovat znalosti se stává běžnou součástí pracovního života.

V tomto kontextu vzbudily pozornost právě mikrocertifikáty. Jejich hlavní výhodou není nahrazovat vysoké školy ani tradiční kvalifikace, ale umožnit lidem rychle reagovat na nové požadavky trhu práce. Jejich význam spočívá v tom, že zkracují dobu mezi vznikem nové poptávky po určité dovednosti a okamžikem, kdy si ji lidé skutečně osvojí.

Nejde přitom o problém vzdálené budoucnosti. Podle letošního průzkumu ManpowerGroup má 61 procent českých zaměstnavatelů potíže najít pracovníky s potřebnými dovednostmi. Problém tak stále méně spočívá v nedostatku pracovních míst a stále více v nedostatku odpovídajících dovedností.

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Koruna není podle ekonoma Lukáše Kovandy sentimentální přežitek, ale pojistka proti vládnímu rozhazování. Euro by dnes znamenalo nižší sazby, pohodlí pro dlužníky a větší riziko, že úspory sežere inflace.

Lukáš Kovanda

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Nízký zájem o další certifikáty

Paradoxní přitom je, že zájem o další vzdělávání zůstává v České republice poměrně nízký. Podle šetření EU Adult Education Survey z roku 2022 se sice do vzdělávání nebo odborné přípravy zapojilo 46 procent dospělých ve věku 25 až 64 let, tedy téměř stejně jako v průměru Evropské unie, mnohem zajímavější je však jiný údaj. Více než polovina dospělých Čechů uvedla, že se žádného vzdělávání neúčastní a ani o něj nemá zájem. Mezi těmi, kteří se v předchozím období nevzdělávali, dokonce 94 procent uvedlo, že se vzdělávat ani nechce. Právě v zemi, která patří mezi státy nejvíce ohrožené automatizací pracovních míst, tak značná část lidí nepociťuje potřebu své dovednosti dále rozvíjet.

Právě zde se nachází největší výzva pro českou ekonomiku. Debata o budoucnosti práce se často vede v rovině toho, kterých profesí bude nedostatek a které naopak zaniknou. Stále důležitější však bude jiná otázka. Jak rychle se budou lidé schopni přizpůsobovat změnám. Budoucí konkurenční výhodou nemusí být konkrétní diplom ani jednou získaná kvalifikace, ale schopnost průběžně si osvojovat nové znalosti a reagovat na měnící se požadavky trhu práce.

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Ukrajinské drony zaútočily až na Sibiři. Cílem byla jedna z klíčových ruských rafinerií

Ukrajinské drony napadly 2000 kilometrů vzdálenou rafinerii na Sibiři
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajinské drony podle ruských úřadů zaútočily na rafinerii v Ťumeni, více než 2000 kilometrů od ukrajinských hranic. Pokud se útok potvrdí, půjde o další důkaz, že Kyjev dokáže zasáhnout i hluboko v ruském týlu a ohrozit klíčovou energetickou infrastrukturu.

Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ťumeň na západní Sibiři, oznámil gubernátor tohoto ruského regionu Alexandr Moor. Ťumeň leží asi 2000 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Kvůli nebezpečí náletu dronů byl přerušen provoz nejen na místním letišti Roščino, ale i v sousedních regionech: Kurganské, Čeljabinské a Sverdlovské oblasti, napsala agentura Interfax.

„Byl odražen útok bezpilotních letounů na Ťumeňský petrochemický závod. Na místě dopadů trosek zasahují specialisté. Podle předběžných informací závod nebyl poškozen, jeho pracovníci byli evakuováni. Osobně dohlížím na situaci,“ napsal gubernátor na sociální síti Telegram.

„Místní obyvatelé hlásí nejméně dva výbuchy,“ uvedl poradce ukrajinského ministra obrany Serhij Sterněnko, který také zveřejnil záběry ukazující kouř stoupající ze závodu. Dodal, že podnik je s to zpracovat až devět milionů tun ropy ročně.

Jeden z nejdůležitějších podniků

Místní rafinerie je podle časopisu Forbes největší nezávislý podnik svého druhu v Rusku a jediná průmyslová rafinerie v Uralském federálním okruhu, který zahrnuje západní část asijského a východní část evropského Ruska. V rafinerii 6. června hořelo, požár zachvátil plochu 100 metrů čtverečních. Úřady odmítaly, že by požár způsobil útok dronů, připomněl list Kommersant.

Není to poprvé, co ukrajinské drony na vzdálenou rafinerii zaútočily. Úřady Ťumeňské oblasti na západě Sibiře loni v říjnu, kdy Ukrajina podnikla jeden z největších náletů svých dronů na Rusko, uvedly, že tři drony byly detekovány a zneškodněny v areálu firmy. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova tvrdil, že drony v Ťumeni zasáhly rafinerii. Regionální správa však uvedla, že drony nezpůsobily žádné škody a nikoho nezranily.

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Ukrajina by mohla získat české letouny L-39NG Skyfox pro výcvik pilotů i boj s ruskými drony. Podle portálu Defense Express chce premiér Andrej Babiš navrhnout, aby nákup zaplatily evropské země, které Kyjevu dodaly stíhačky F-16.

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Ťumeň leží v asijské části Ruska, více než 2000 kilometrů od fronty. Pokud by se potvrdilo, že stroje byly vypuštěny z Ukrajiny, bylo by to poprvé, co ukrajinské dalekonosné drony přeletěly Ural, poznamenala tehdy agentura DPA.

Už loni v létě Ukrajina s pomocí dronů zaútočila na strategické bombardéry ve východosibiřském Irkutsku. Tyto drony ale byly do oblasti propašovány na nákladních vozech a vypuštěny byly až v blízkosti vojenských letišť.

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