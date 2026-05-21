Čipy pro AI jsou zlatý důl. Nvidia ztrojnásobila zisk

Nvidia dál těží z masivní poptávky po čipech pro umělou inteligenci. Za uplynulé čtvrtletí ztrojnásobila čistý zisk na 58 miliard dolarů a příjmy jí meziročně vzrostly o 85 procent na 81,6 miliardy dolarů. Výsledky mírně překonaly odhady analytiků, akcie ale po jejich zveřejnění krátce klesaly.
Čistý zisk společnosti Nvidia se za uplynulé čtvrtletí ztrojnásobil na 58 miliard dolarů, což je 1,2 bilionu korun. O výsledcích ve středu večer SELČ informovala společnost. Příjmy společnosti za čtvrtletí, které skončilo na konci dubna, vzrostly meziročně o 85 procent na 81,6 miliardy dolarů (1,7 bilionu korun). Společnosti pomáhá silná poptávka po čipech související s rozvojem umělé inteligence.
Ve srovnání s předchozím kvartálem příjmy vzrostly o pětinu a čistý zisk o 36 procent.
Hospodářské výsledky mírně předčily očekávání analytiků, akcie společnosti ale krátce po oznámení údajů mírně klesaly.
Nvidia těží z masivních investic do infrastruktury nezbytné pro rozvoj umělé inteligence, což zvyšuje poptávku po jejích produktech. „Nvidia má jedinečnou pozici uprostřed této transformace,“ uvedl generální ředitel a zakladatel firmy Jensen Huang.
Nvidia rozhodne o náladě na trzích. Investoři čekají důkaz, že AI boom nekončí
Výsledky Nvidie mohou být jedním z klíčových testů letošní akciové rally. Podle Bloombergu investoři nebudou sledovat jen samotná čísla, ale hlavně to, zda poptávka po čipech pro umělou inteligenci vydrží i v dalších letech.
Elon Musk chce poslat SpaceX na burzu a investorům ukazuje příběh, který by se dal shrnout jednoduše: internet ze satelitů dnes, AI ve vesmíru zítra, Mars pozítří. Firma ale ve svém prospektu zároveň varuje, že její nejodvážnější plány nemusejí komerčně vyjít.
SpaceX už dávno není jen firma, která vynáší družice a testuje rakety. V dokumentech pro vstup na burzu popisuje mnohem širší ambici: vybudovat infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze, rozvíjet ekonomiku na Měsíci a jednou vozit lidi i náklad na Měsíc a Mars.
Zní to jako směs technologické prezentace, sci-fi a investorského snu. Jenže právě na takovém příběhu teď může stát jedno z největších IPO v historii. Podle agentury Reuters firma oficiálně podala dokumenty k primární veřejné nabídce akcií a míří na burzu Nasdaq pod tickerem SPCX. Reuters zároveň uvádí, že SpaceX cílí na ocenění kolem 1,75 bilionu dolarů.
Vize a zase jenom vize
SpaceX dnes stojí hlavně na dvou pilířích: přepravě nákladu do vesmíru a satelitním internetu Starlink. Právě Starlink je pro firmu zásadní částí příběhu, protože generuje významnou část příjmů a ukazuje, že vesmírný byznys nemusí být jen o státních zakázkách a drahých experimentech.
V prospektu ale SpaceX popisuje i další směry: vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars, průmyslové kapacity na Měsíci nebo elektrárny mimo Zemi.
Klíčové firmy vyvíjející modely umělé inteligence doposud rostly především díky miliardám z fondů rizikového kapitálu. Letos by se to mělo změnit. Na burzu postupně vstoupí xAI jako součást SpaceX, OpenAI a nejspíš i Anthropic. Právě OpenAI, provozovatel ChatuGPT, by měl již v řádu pouhých dní spustit proces vstupu na některou z amerických burz. A bude to velké z mnoha důvodů.
Firma zároveň otevřeně připouští, že nejde o hotový byznys plán s jistým výsledkem. Část těchto ambicí počítá s technologiemi, které nejsou otestované nebo ještě vůbec neexistují. „Takové iniciativy by nemusely dosáhnout komerčního úspěchu,“ uvádí společnost v prospektu.
Největší IPO historie?
SpaceX v dokumentech podle dodaných informací neuvedla, kolik peněz chce na burze získat. Média ale mluví o částce kolem 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,57 bilionu korun. Pokud by se taková transakce skutečně uskutečnila, šlo by o historicky největší primární nabídku akcií.
Dosavadní rekord drží saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která při IPO v roce 2019 získala 25,6 miliardy dolarů, připomíná agentura AFP. Agentura AP také uvádí, že SpaceX by při odhadované částce kolem 75 miliard dolarů mohla dosavadní rekord Saudi Aramco výrazně překonat.
Tak velký vstup na burzu by nebyl jen událostí pro fanoušky Elona Muska. Mohl by ovlivnit celý trh s novými emisemi, protože by na sebe stáhl obrovskou pozornost investorů i kapitál, který by jinak mohl mířit do dalších technologických firem.
Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.
Prospekt zároveň poprvé více otevírá pohled do financí SpaceX. Podle dokumentů zveřejněných regulátory, o nichž informují agentury, firma loni vykázala tržby 18,7 miliardy dolarů a provozní ztrátu 2,6 miliardy dolarů. Velká část příjmů pocházela právě ze Starlinku.
Reuters k tomu uvádí, že v prvním čtvrtletí měla SpaceX tržby 4,69 miliardy dolarů a ztrátu 1,94 miliardy dolarů. Samotný Starlink byl podle Reuters v daném období ziskový, zatímco vysoké náklady souvisely mimo jiné s aktivitami kolem umělé inteligence.
Pro investory tak bude klíčová otázka, co vlastně kupují. Zda firmu s dominantním postavením v kosmické dopravě a satelitním internetu, nebo mnohem riskantnější sázku na budoucí AI infrastrukturu ve vesmíru a kolonizaci Marsu.
AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.
Jednou z nejvýraznějších částí prospektu je i návrh mimořádné prémie pro Elona Muska. Ta by se měla odvíjet od extrémně ambiciózních milníků, včetně vzniku lidské kolonie na Marsu s jedním milionem obyvatel.
Vše zapadá do širšího stylu Muskových firem: investory nelákají jen na aktuální výsledky, ale hlavně na představu, že se podílejí na infrastruktuře budoucnosti. U Tesly to byla elektromobilita a autonomní řízení. U SpaceX to má být kombinace raket, satelitního internetu, AI a meziplanetárních ambicí.
Czechoslovak Group nejbohatšího Čecha Michala Strnada ukázala mimořádně silné první čtvrtletí. Tržby, zisk i zakázková kniha potvrzují, že evropský obranný boom dál pracuje ve prospěch skupiny. Po nedávných pochybnostech trhu ale CSG nestačí dodat dobrá čísla. Musí přesvědčit investory, že její růst je nejen rychlý, ale také čitelný, opakovatelný a dostatečně transparentní.
Zajímavou novinkou je důraz na umělou inteligenci. SpaceX podle Reuters v dokumentech zmiňuje plány na vesmírná datová centra a infrastrukturu pro AI, což posouvá firmu z kategorie kosmického průmyslu blíž k Big Techu.
Logika je zřejmá: umělá inteligence spotřebovává obrovské množství energie, výpočetního výkonu a chlazení. Muskův příběh pro investory naznačuje, že část této infrastruktury by se jednou mohla přesunout mimo Zemi. Zatím je to ale spíš vize než ověřený komerční model.
Právě tady bude IPO SpaceX jiné než běžné burzovní debuty. Firma prodává investorům nejen čísla za poslední rok, ale i představu, že se může stát páteří nové vesmírné ekonomiky.
Fenomén umělé inteligence se dostává do nové fáze. Po desetiletém vývoji a několikaleté fázi experimentálních aplikací, se blížíme k masivní adopci na globální úrovni, a to ze strany koncových uživatelů, ale především firemní, a nejspíš i vládní klientely. To s sebou nese potřebu dalších masivních investic, a to v řádu desítek, častěji i stovek miliard dolarů. A na to firmy potřebují spoustu kapitálu. I proto se trojice klíčových firem, které provozují největší AI modely, chystá na burzu.
Postupně by se pro nový kapitál měly vydat společnosti xAI provozující model Grok, která se letos stala součástí nejhodnotnějšího startupu světa SpaceX, dále OpenAI (model GPT) a Anthropic (model Claude). Zatímco SpaceX by na burzu mohl vstoupit již příští měsíc a mělo by jít o největší burzovní start historie, podle agentury Bloomberg či listu The Financial Times již v nejbližších dnech spustí proces IPO společnost OpenAI. Její aktuální nacenění činí 852 miliard dolarů a patří k trojici nejhodnotnějších startupů světa.
Private markets · AI
Jak rostla hodnota OpenAI
Od tvůrce ChatGPT k firmě, která může při IPO mířit na bilion dolarů.
IPO watch
Spekulovaný IPO scénář$1 bilion možné nacenění při vstupu na burzu
2023
Microsoft investice / private round
$29 mld.
2024
Sekundární transakce
$80–86 mld.
10/2024
Velké investiční kolo
$157 mld.
2025
SoftBank-led funding round
$300 mld.
10/2025
Employee share sale
$500 mld.
2026
Poslední reportovaná valuace
$852 mld.
IPO?
Možné nacenění při vstupu na burzu
$1 bil.
OpenAI není veřejně obchodovaná firma. Uvedené hodnoty vycházejí z reportovaných investičních kol, sekundárních prodejů akcií a spekulací o IPO.
Problémy přetrvávají
Pokud by vše šlo podle plánů, které média ve středu zveřejnila, skutečný burzovní start by mohl nastat již v září. Tím by OpenAI časově předčila svého nejbližšího konkurenta: Anthropic. Ten se sice po aktuálním kole financování stal hodnotnějším než OpenAI (valuace činí 900 miliard), ale na burzu pravděpodobně vstoupí až v poslední fázi roku. Tím tak hrozí, že investoři budou mít menší zájem o jeho akcie, například pokud IPO OpenAI dopadne špatně.
AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.
To přitom nelze zcela vyloučit. OpenAI v posledních týdnech čelí hned několika problémům a reputační rizika nejsou nulová. První problém se jí podařilo překonat. Vyhrála totiž soud s Elonem Muskem, a může tedy nadále fungovat jako obchodní společnost, v níž má původní neziskovka jen podíl. Musk, který před 11 lety stál u zrodu OpenAI, totiž firmu zažaloval kvůli tomu, že se z neziskovky proměnila ve firmu s ambicí generovat zisk.
Jenomže další problémy zatím OpenAI nevyřešilo. Klíčová je zejména přetrvávající neschopnost navyšovat počet pravidelných uživatelů, dostatečně rychle neroste ani kmen platících klientů, což se odráží na tržbách společnosti, která neustále masivně investuje do inovací a dalšího vývoje. Kombinace enormní konkurence a masivních výdajů může být pro potenciální investory problematická.
Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.
Firma si vědoma toho, že jde o hodně. Nacenění trhem totiž může přinést potvrzení toho, že AI není bublina, ale skutečně nejdůležitější technologický zlom posledních dekád. Naopak pokažené IPO by mohla spustit masivní odliv kapitálu z AI firem, který by mohl být v řádu stovek miliard dolarů. I proto OpenAI spolupracuje na IPO s Goldman Sachs a Morgan Stanley.
Kolik by tedy mohlo IPO OpenAI vynést? Detaily zatím nejsou známy. Již vloni v říjnu uvedla agentura Reuters, že by IPO mohlo společnost nacenit na bilion dolarů, což by ji okamžitě zařadilo mezi nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti světa. Připomeňme, že trh čeká burzovní nacenění SpaceX na 1,75 bilionu dolarů.