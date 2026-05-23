Živě z The Listening World Summit: Proč je důležité naslouchat
Třetí ročník festivalu The Listening World Summit letos otevírá téma síly naslouchání – sobě, druhým i životu samotnému. Organizátoři chtějí vytvořit prostor pro hlubší porozumění, zklidnění a lidské propojení v době, kterou mnozí vnímají jako stále hlučnější a rozdělenější. Sledujte živý stream ze zahájení akce.
Ve dnech 23.–25. května 2026 se v pražském Cubex Centru uskuteční 3. ročník mezinárodního summitu The Listening World Summit s podtitulem „Naslouchání spojuje“. Jde o mezinárodní, nepolitické setkání věnované zkoumání transformační role naslouchání při vytváření pokojnějšího a laskavějšího světa. Akce propojí osobnosti z oblasti psychologie, koučinku, vzdělávání, leadershipu, zdravotnictví i osobního rozvoje z různých částí světa. Summit bude zároveň zdarma streamován online do mnoha zemí světa. „Když se mysl zklidní, začneme skutečně naslouchat. A právě v naslouchání se může objevit hlubší inteligence, která je moudřejší než naše běžné myšlení. Když si nasloucháme, svět se mění,“ uvádí hlavní organizátorka summitu Kateřina Fišerová.
Součástí programu budou přednášky, rozhovory, panelové diskuse i sdílení osobních příběhů. Mezi hosty se objeví například Michael Neill, Wyn Morgan, Fenella Blakaj, Marina Galán, Jenny Gaitelband, Lukáš Piperek a další čeští i zahraniční řečníci.
Prostřednictvím inspirativních přednášek, dialogů a společného zkoumání zve The Listening World Summit lidi ze všech oblastí života k objevování toho, co se může stát, když začneme naslouchat za hranice názorů, domněnek a hodnocení alespoň o trochu lépe.
Akce je určena široké veřejnosti — všem, kteří hledají hlubší kvalitu vztahů, větší vnitřní klid a nové pohledy na život, komunikaci a mezilidské porozumění.
Více informací, záznam na YouTube a další jazykové verze najdete na webu The Listening World Summit.
Ženy i muži si zaslouží stejné příležitosti i ohodnocení. Neustále přibývá pozic, které můžou ženy zastávat i v donedávna „mužském“ světě. Kromě rovných šancí je také třeba dodávat ženám odvahu. Tyto myšlenky zazněly na akci (NE)ROVNOST: O bezpečí, inspiraci a rovnosti pro všechny, kterou uspořádala společnost GasNet u příležitosti výročí slavnostního přihlášení společnosti k iniciativě Women's Empowerment Principles (WEPs).
Nedělme svět na mužský a ženský
