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newstream.cz Leaders Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Gina Rinehartová
ČTK
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Nejbohatší Australanka Gina Rinehartová vsadila na SpaceX. Její investiční společnost Hancock Prospecting podle agentury Bloomberg získala akcie Muskovy raketové a satelitní firmy při jejím vstupu na burzu.

Hancock Prospecting velikost podílu neupřesnila, uvedla agentura Bloomberg. Podle Dow Jonesu však hodnota investice Rinehartové přesáhla jednu miliardu dolarů. Sama miliardářka ji označila za významnou sázku pro Hancock a uvedla, že SpaceX působí v odvětvích, která jsou klíčová a mají dlouhodobý potenciál.

SpaceX, formálně Space Exploration Technologies, začala obchodování v pátek po největším úpisu akcií všech dob. Firma při něm získala 75 miliard dolarů a její akcie uzavřely první obchodní den o 19 procent výše.

SpaceX
NASDAQ: SPCX
aktuálně
160,95 USD
Poslední dostupný obchod: 15. června 2026, 08:56 UTC
 
SpaceX po IPO uzavřela první obchodní den o 19 % výše.

Pro Rinehartovou, jejíž osobní jmění podle Bloomberg Billionaires Indexu činí 37 miliard dolarů, by investice přesahující miliardu dolarů patřila mezi její největší jednotlivé podíly mimo železorudné aktivity v Západní Austrálii.

Sázka na SpaceX zároveň zapadá do širší strategie její skupiny. Rinehartová v posledních letech vybudovala jedno z největších portfolií investic do vzácných zemin a kritických minerálů mimo Čínu. Patří do něj podíly ve společnostech Lynas Rare Earths a MP Materials.

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Výhodná spolupráce

Právě v kritických minerálech vidí Hancock Prospecting možné propojení se SpaceX. Poptávka po materiálech a infrastruktuře potřebných pro technologický rozvoj podle firmy roste a spolupráce s Muskovou společností by mohla být pro obě strany výhodná.

„Vidíme také možnost vzájemně výhodných dohod mezi SpaceX a významnými investicemi Hancock Prospecting do kritických minerálů,“ uvedl generální ředitel Hancock Prospecting Garry Korte. Dodal, že se firma těší na možnost spolupracovat s týmem SpaceX na jeho další cestě.

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„Putin je barbar,“ zní z Kyjeva. Ruský útok poškodil slavnou Kyjevskopečerskou lávru

Pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra
ČTK
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Noční ruský útok na Kyjev poškodil jednu z nejvýznamnějších ukrajinských památek. Zásah utrpěla Kyjevskopečerská lávra, pravoslavný klášter zapsaný na seznamu UNESCO. Hořela střecha Uspenského chrámu, jehož počátky sahají do 11. století.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za jeden z nejzávažnějších ruských úderů proti křesťanskému kulturnímu dědictví. Uvedl, že požár střechy katedrály už hasiči uhasili.

Ostře reagoval také ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Ruského prezidenta Vladimira Putina označil za barbara a útoky na ukrajinské kulturní památky přirovnal k ničení, které prováděla teroristická organizace Islámský stát

„Putin se navždy zapsal na seznam nejhorších barbarů v dějinách. Měl by být po staletí proklínán. A tuto válku prohraje,“ uvedl Sybiha v souvislosti s útokem na Kyjevskopečerskou lávru.

12 fotografií v galerii

Episkop Kyjevskopečerské lávry Avraamij zveřejnil na facebooku fotografii, na které ze střechy chrámu stoupá dým a záchranáři ji hasí vodou. „Nebe pláče spolu s lávrou,“ napsal. Zároveň informoval, že historické ikony a další posvátné předměty jsou v bezpečí. Podle něj se podařilo rychle zachránit liturgické předměty i relikvie.

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) ruský útok na pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra v Kyjevě odsoudila. Podle organizace způsobil požár klášteru značné škody.

„UNESCO odsuzuje útoky na kulturní statky, vzdělávací instituce, studenty, pedagogy a pracovníky médií, kteří jsou chráněni mezinárodním právem,“ napsala organizace v prohlášení. „Úder údajně způsobil značné škody na exteriéru i interiéru Uspenského chrámu,“ dodalo UNESCO s tím, že poškozeny byly také přilehlé historické stavby.

Zničená sbírka kostýmů

Ruský útok způsobil škody také jinde v Kyjevě. Zasaženo bylo Národní filmové studio Oleksandra Dovženka, jedno z nejstarších filmových studií na Ukrajině. Podle ministryně kultury Teťjany Berežné tam vypukl požár a zničena byla největší a nejstarší sbírka kostýmů na Ukrajině. Ve studiu se nacházelo asi 100 tisíc kostýmů a tři miliony kusů oděvů.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová před jednáním ministrů zahraničí zemí EU v Lucemburku označila ruské údery za teroristické útoky. „Rusko se za ně bude muset zodpovídat,“ řekla.

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Podle Sybihy Rusko zaútočilo na Ukrajinu 611 drony a 70 střelami. Více než 60 z nich mířilo na Kyjev. V Charkově podle ukrajinských představitelů ruský útok zasáhl záchranáře, kteří hasili požár po předchozím úderu na průmyslový objekt. Zelenskyj uvedl, že tam zahynulo pět lidí. V Dnipru Rusko podle něj zasáhlo areál železniční stanice, vysokou školu a několik podniků.

Zelenskyj vyzval státy skupiny G7, aby na nadcházejícím summitu zvýšily tlak na Rusko a přiměly ho ukončit válku.

Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS tvrdí, že kyjevský klášterní komplex zasáhla střela z amerického protiraketového systému Patriot. Jednou z příčin jejího údajně nesprávného fungování podle Moskvy mohly být střely s prošlým datem trvanlivosti, které Ukrajině dodaly západní země. Ruské ministerstvo zároveň zopakovalo, že ruské ozbrojené síly neútočí a neplánují útoky proti civilní infrastruktuře.

Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi více než čtyři roky. Proslulý kyjevský klášter poškodila ruská vojska už na konci ledna.

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Ben Gvir: Nejsme podřízení USA. Dohoda s Íránem Izrael nezavazuje

Ben Gvir
ČTK
ČTK
ČTK

Chystaná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem naráží v Izraeli na odpor. Ministr Itamar Ben Gvir tvrdí, že Izrael není „banánovou republikou“ a americko-íránské ujednání pro něj není závazné.

Izrael není vázán dohodou mezi USA a Íránem, uvedl izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir na síti X. Podle Ben Gvira je Izrael vděčný americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a má rád Spojené státy, avšak „není banánovou republikou“, ale svobodným a svrchovaným státem.

Podpis takzvaného memoranda o porozumění se očekává v pátek, následovat má 60denní lhůta na vyjednání finální mírové dohody. Stěžejním bodem memoranda je znovuotevření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro globální přepravu ropy. Nedořešené otázky se však týkají íránského jaderného programu, sankcí proti Íránu či dalšího vývoje v Libanonu, kde Izrael bojuje s militantním Íránem podporovaným hnutím Hizballáh.

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„Jsme nezávislý a suverénní stát“

„Trumpova dohoda pro nás není závazná. Izrael není podřízen Spojeným státům a my jsme nezávislý a suverénní stát,“ uvedl izraelský krajně pravicový ministr Ben Gvir v ranním příspěvku. „Pokaždé, když jsme podlehli mezinárodnímu tlaku na úkor bezpečnosti Izraele, zaplatili jsme za to krvavou daň i s úroky,“ dodal s tím, že ačkoliv má Izrael velmi kladný vztah k USA a je Trumpovi vděčný, není signatářem dohody, jež negarantuje bezpečnosti Izraele. Podle Ben Gvira je izraelským cílem zničení Hizballáhu a Izrael se proto nemůže stáhnout z žádného území, které jeho vojáci „dobyli a kde zničili teroristickou infrastrukturu“. „Dny, kdy Židé snášeli rány a mlčeli, jsou pryč. Už nikdy více,“ uvedl v závěru příspěvku.

Podobně jako Ben Gvir také izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že se Izrael nestáhne z území, která zabral v Libanonu a dodal, že pokud Írán kvůli vývoji v Libanonu zaútočí na Izrael, tak Izrael odpoví protiútokem.

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