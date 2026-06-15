Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů
Nejbohatší Australanka Gina Rinehartová vsadila na SpaceX. Její investiční společnost Hancock Prospecting podle agentury Bloomberg získala akcie Muskovy raketové a satelitní firmy při jejím vstupu na burzu.
Hancock Prospecting velikost podílu neupřesnila, uvedla agentura Bloomberg. Podle Dow Jonesu však hodnota investice Rinehartové přesáhla jednu miliardu dolarů. Sama miliardářka ji označila za významnou sázku pro Hancock a uvedla, že SpaceX působí v odvětvích, která jsou klíčová a mají dlouhodobý potenciál.
SpaceX, formálně Space Exploration Technologies, začala obchodování v pátek po největším úpisu akcií všech dob. Firma při něm získala 75 miliard dolarů a její akcie uzavřely první obchodní den o 19 procent výše.
Pro Rinehartovou, jejíž osobní jmění podle Bloomberg Billionaires Indexu činí 37 miliard dolarů, by investice přesahující miliardu dolarů patřila mezi její největší jednotlivé podíly mimo železorudné aktivity v Západní Austrálii.
Sázka na SpaceX zároveň zapadá do širší strategie její skupiny. Rinehartová v posledních letech vybudovala jedno z největších portfolií investic do vzácných zemin a kritických minerálů mimo Čínu. Patří do něj podíly ve společnostech Lynas Rare Earths a MP Materials.
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Výhodná spolupráce
Právě v kritických minerálech vidí Hancock Prospecting možné propojení se SpaceX. Poptávka po materiálech a infrastruktuře potřebných pro technologický rozvoj podle firmy roste a spolupráce s Muskovou společností by mohla být pro obě strany výhodná.
„Vidíme také možnost vzájemně výhodných dohod mezi SpaceX a významnými investicemi Hancock Prospecting do kritických minerálů,“ uvedl generální ředitel Hancock Prospecting Garry Korte. Dodal, že se firma těší na možnost spolupracovat s týmem SpaceX na jeho další cestě.
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