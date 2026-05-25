newstream.cz Leaders Živě: The Listening World Summit vrcholí. Vystoupí Pransky, Neill i Fišerová

Třetí ročník mezinárodního summitu The Listening World Summit dnes v pražském Cubex Centru míří do finále. Závěrečný program nabídne panelovou diskusi s osobnostmi z oblasti koučinku, psychologie a osobního rozvoje i talk izraelské mentorky Jenny Gaitelband. Sledujte živě od 10:00.

V Praze dnes končí třetí ročník mezinárodního summitu The Listening World Summit, který se věnuje naslouchání, porozumění lidské mysli a tomu, jak může schopnost skutečně vnímat sebe i druhé proměňovat vztahy, práci i každodenní život.

Závěrečný den nese téma Síla jediného člověka. Program otevře Kateřina Fišerová, česká koučka a spoluzakladatelka projektu Česko naslouchá. Následovat bude panelová diskuse, v níž vystoupí americký autor a lektor Jack Pransky, transformační kouč a autor Michael Neill, ukrajinská mentorka Masha Liashenko a právě Kateřina Fišerová. Debatu moderuje Michael Imas, tvůrce podcastu Beyond Skepticism.

Součástí dopoledního programu bude také talk izraelské mentorky, koučky a psychoterapeutky Jenny Gaitelband s názvem Objevte si to sami.

Představení vystupujících

Jack Pransky je americký autor, konzultant a lektor spojený s učením Three Principles. Dlouhodobě se věnuje prevenci, komunitní práci a práci s lidskou myslí.

Michael Neill je transformační kouč a autor několika knih, mimo jiné The Inside-Out Revolution a Supercoach.

Masha Liashenko je ukrajinská mentorka a koučka, zakladatelka komunit 3P UKR a 3P RUS a centra zaměřeného na vzdělávání koučů a pomáhajících profesí v přístupu Three Principles.

Kateřina Fišerová je česká koučka, 3P mentorka, spoluzakladatelka projektu Česko naslouchá a jedna z hlavních tváří summitu.

Jenny Gaitelband je izraelská mentorka, koučka a psychoterapeutka pracující s přístupem Three Principles.

Michael Imas je kouč, hudebník a autor podcastu Beyond Skepticism

Více informací a další jazykové verze naleznete na https://thelisteningworld.com/.

Živě: The Listening World Summit pokračuje. Debatovat budou Turner, Galán a Fišerová

V pražském Cubex Centru pokračuje 3. ročník mezinárodního summitu The Listening World Summit s podtitulem „Naslouchání spojuje". Akce propojuje osobnosti z oblasti psychologie, koučinku, vzdělávání, leadershipu, zdravotnictví i osobního rozvoje z různých částí světa. Summit bude zároveň zdarma streamován online do mnoha zemí světa.

Živě z The Listening World Summit: Proč je důležité naslouchat

Třetí ročník festivalu The Listening World Summit letos otevírá téma síly naslouchání – sobě, druhým i životu samotnému. Organizátoři chtějí vytvořit prostor pro hlubší porozumění, zklidnění a lidské propojení v době, kterou mnozí vnímají jako stále hlučnější a rozdělenější. Sledujte živý stream ze zahájení akce.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Babišovo horké léto

Premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Na začátku volebního období vlády se zdálo, že Babišovou prioritou bude schovat se před stíháním za podvod kolem financování Čapího hnízda. To se mu úspěšně povedlo, nechal v tom u soudu vykoupat svou poradkyni Janu Nagyovou. No, vykoupat je silné slovo. Půlmilionová pokuta představuje její měsíční příjem v Europarlamentu, kam jí Babiš za dobré služby umožnil dostat se. Babiš má však jiné problémy.

Babiš nedostal klid. Aktuálně ho mnohem víc trápí dva koaliční partneři, kteří sice drží jeho vládu, ale on po nich musí žehlit jeden průšvih za druhým. Nyní se horkým bramborem stalo setkání sudetských Němců v Brně. Poklidná akce, která mohla posunout česko-německé vztahy. Ne, Okamura s Macinkou z toho naopak udělali tyátr.

12 fotografií v galerii

Nejdřív usnesení Poslanecké sněmovny, že „sudeťáky“ tady nechceme, potom poštvání pár stovek rebelů do ulic Brna. Výsledek? „Protesty proti sudetoněmeckému sjezdu ukazují, že obě strany čeká ještě hodně práce na usmíření.“ To jsou slova německého ministra zahraničí Johanna Wadephula, která pronesl ve švédském Helsingborgu, kde členové NATO ladili notičky před očekávaným červencovým summitem v Ankaře.

Český premiér tak musí hasit nejen spor s prezidentem o účast na tomto summitu, zároveň tam bude muset hasit nízké české výdaje na zbrojení. Teď ještě kvůli svým vládním kolegům vztahy s Německem.

Situace s Pavlem v Ankaře se pro Babiše nevyvíjí dobře. Macinka se na Pavlovu účast dál kření, Pavel hrozí kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu. Zcela zbytečné napětí, horká kaše, z které se Babiš neumí vylízat. Neustále odkazuje na jednání vlády 8. června. Dobře ví, že s prezidentem prostě nemůže zametat. Ale Macinka dobře ví, že ani Babiš s ním.

Michal Nosek: Prodat Explosii? Babišův granát do české bezpečnosti

Evropa po ruské agresi na Ukrajinu zjišťuje, že bez vlastních výbušnin, prachů a munice je strategická autonomie jen fráze. Český premiér Andrej Babiš přesto připouští prodej pardubické Explosie. Tedy přesně té firmy, kterou by si stát měl v této době hlídat jako strategický poklad.

Další horký Babišův brambor

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová vzkázala, že podpora Ukrajiny „není rovnoměrně rozložena“ a přidal se i šéf NATO Mark Rutte, který vyzval spojence, aby na pomoc Ukrajině vyčlenili 0,25 procenta svého HDP. Přeloženo: pokud si Babiš myslí, že se z výdajů na zbrojení vykroutí, plete se. Další horký Babišův brambor. Jeho koalice sice rozvolnila rozpočtová pravidla, každá lokálka má být vykazována jako výdaj na zbrojení. NATO tím však neopije. Babiš si dobře uvědomuje, že Pavel by se mu v Ankaře hodil. Ale co s Macinkou?

Co se týká zmatků v Brně, Babiš si dal komunikační klid. Počínání jeho kolegů z vlády se mu nelíbí, štve ho, ale nechce vyvolávat spory. Němci budou vůči stále se ještě rozvíjejícímu Česku shovívaví. Svého východního souseda ekonomicky potřebují, i přes výlevy Macinky a Okamury. A Babiš zase potřebuje oba bratry z mokré čtvrti. Ale i Německo, Trumpa. Babiš chtěl vládnout, moc ho fascinuje. Je mu blízká představa, že vše ví nejlépe a má rozhodovat. Kvůli tomu se zamotal do pavučiny vztahů a zájmů. Patrně ani on sám nyní neví, jak se z ní vymotá.

Biohacking: Pijete málo? I mírná dehydratace může rozhodit mozek i energii

Pijete málo? I mírná dehydratace může rozhodit mozek i energii
Voda je jednou z nejzákladnějších látek pro fungování lidského organismu. Často se mluví o tom, že bychom měli víc pít, případně že dehydratace způsobuje bolest hlavy nebo únavu. Voda ale zasahuje prakticky do všech procesů v těle, od regulace teploty přes fungování mozku až po transport živin, hormonální signalizaci nebo práci buněk.

Lidské tělo je z velké části tvořeno vodou. Celkové množství se liší podle věku, množství svalové hmoty a tuku, ale voda tvoří přibližně polovinu až dvě třetiny tělesné hmotnosti. Není přitom rozložená rovnoměrně. Část se nachází uvnitř buněk, část v krvi, lymfě nebo mezibuněčném prostoru. Organismus neustále pracuje na tom, aby mezi těmito prostory udržoval správnou rovnováhu minerálů a tekutin. Hydratace tak není jen otázkou samotné vody, ale také elektrolytů, tedy minerálů, jako jsou sodík, draslík nebo hořčík.

Když člověk přijímá málo tekutin, tělo začne vodou šetřit. Ledviny koncentrují moč, mění se hormonální regulace a organismus se snaží udržet stabilní prostředí pro ty nejdůležitější procesy. Už mírná dehydratace může ovlivnit koncentraci, náladu, fyzický výkon nebo pocit energie. Mozek je na hydrataci velmi citlivý, protože i mírná dehydratace ovlivňuje průtok krve, transport kyslíku i fungování nervových buněk. Nedostatek tekutin se proto často projeví únavou, horší koncentrací, bolestí hlavy nebo pocitem mentální mlhy. Studie ukazují, že už relativně malá ztráta tekutin může negativně ovlivnit pozornost, náladu i kognitivní výkon.

Hydratace zároveň úzce souvisí s termoregulací. Pocení je mechanismus, kterým se tělo ochlazuje, a bez dostatečného množství tekutin se tento proces zhoršuje. Proto bývá nedostatečný příjem vody výraznější problém při vysokých teplotách, sportu, pobytu na slunci nebo během nemoci. Člověk ale nemusí být dehydratovaný jen v létě. V zimě lidé často pijí méně, protože necítí žízeň tak výrazně, zároveň tráví více času uvnitř a dýchají sušší vzduch. Pocit žízně není vždy ideálním ukazatelem, protože může přijít později, zvlášť při stresu, vysokém pracovním tempu nebo dlouhém soustředění. Mnoho lidí během dne funguje na kávě, energetických nápojích nebo sladkých limonádách a příjem vody je potom nižší, než by náš organismus chtěl. Pokud člověk naopak přijímá velké množství tekutin bez minerálů, může dojít k narušení elektrolytové rovnováhy. Hydratace je vždy spojená s hladinou minerálů a aktuálními potřebami organismu.

Roli hraje i jídelníček

Množství vody, které člověk potřebuje, závisí na tělesné hmotnosti, fyzické aktivitě, teplotě prostředí, množství svalové hmoty, stravě nebo zdravotním stavu. Jinou potřebu má člověk, který celý den sedí v kanceláři, a jinou člověk sportující nebo pracující fyzicky. Roli hraje i jídelníček. Strava bohatá na ovoce a zeleninu obsahuje přirozeně velké množství vody, zatímco vysoce zpracované a slané potraviny mohou potřebu příjmu dalších tekutin zvyšovat. Nedostatek tekutin může zhoršovat trávení, protože tělo pak využívá vodu ze střev namísto změkčování stolice. Dehydratace se projevuje i ve snížené elasticitě a zhoršené kvalitě pokožky.

Prakticky je pro většinu lidí nejrozumnější zaměřit se na pravidelnost konzumace tekutin. Často funguje už pravidlo mít vodu během dne fyzicky na očích. Mnoho lidí nepije, protože jsou zahlceni prací nebo mají pozornost jinde. Pomáhá také začínat den sklenicí vody, zvlášť po noci, kdy organismus několik hodin nepřijímal tekutiny. Užitečné může být sledovat i jednoduché signály těla. Velmi tmavá moč často naznačuje nízký příjem tekutin, zatímco čirá moč po většinu dne může znamenat nadměrné pití. Důležitý je i subjektivní pocit energie, koncentrace nebo sucha v ústech. Při sportu, vysokých teplotách nebo větším pocení je vhodné myslet i na elektrolyty, nejen na samotnou vodu. Minerály ztracené potem je potřeba doplňovat, jinak se může objevit slabost, bolest hlavy nebo svalové křeče. Nemusí jít nutně o speciální sportovní nápoje. Mnoha lidem stačí kvalitní strava, minerální voda nebo kombinace vody s přirozenými zdroji minerálů.

Biohacking: Což takhle dát si chlorofyl

Chlorofyl je pigment, který rostlinám umožňuje zachytávat sluneční energii a přeměňovat ji na chemickou. Tento proces je naprosto základní, bez něj by nevznikl kyslík v atmosféře ani potravní řetězce, na kterých závisí veškerý živočišný život.

Biohacking: Večerní rutina rozhoduje o všem. Jaké chyby děláme před spaním nejčastěji

Večerní rutina funguje jako přirozené vyústění celého dne. Má totiž přímý dopad na to, jak se organismus zotaví během noci a s jakou energií vstaneme ráno. Večer je čas, kdy tělo postupně přechází z aktivního režimu do regeneračního, a tento přechod neprobíhá automaticky jen proto, že jsme unavení. Jak trávíme večer, ovlivní nejen rychlost usínání a hloubku spánku, ale i celkovou kvalitu regenerace.

