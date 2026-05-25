Živě: The Listening World Summit vrcholí. Vystoupí Pransky, Neill i Fišerová
Třetí ročník mezinárodního summitu The Listening World Summit dnes v pražském Cubex Centru míří do finále. Závěrečný program nabídne panelovou diskusi s osobnostmi z oblasti koučinku, psychologie a osobního rozvoje i talk izraelské mentorky Jenny Gaitelband. Sledujte živě od 10:00.
V Praze dnes končí třetí ročník mezinárodního summitu The Listening World Summit, který se věnuje naslouchání, porozumění lidské mysli a tomu, jak může schopnost skutečně vnímat sebe i druhé proměňovat vztahy, práci i každodenní život.
Závěrečný den nese téma Síla jediného člověka. Program otevře Kateřina Fišerová, česká koučka a spoluzakladatelka projektu Česko naslouchá. Následovat bude panelová diskuse, v níž vystoupí americký autor a lektor Jack Pransky, transformační kouč a autor Michael Neill, ukrajinská mentorka Masha Liashenko a právě Kateřina Fišerová. Debatu moderuje Michael Imas, tvůrce podcastu Beyond Skepticism.
Součástí dopoledního programu bude také talk izraelské mentorky, koučky a psychoterapeutky Jenny Gaitelband s názvem Objevte si to sami.
Představení vystupujících
Jack Pransky je americký autor, konzultant a lektor spojený s učením Three Principles. Dlouhodobě se věnuje prevenci, komunitní práci a práci s lidskou myslí.
Michael Neill je transformační kouč a autor několika knih, mimo jiné The Inside-Out Revolution a Supercoach.
Masha Liashenko je ukrajinská mentorka a koučka, zakladatelka komunit 3P UKR a 3P RUS a centra zaměřeného na vzdělávání koučů a pomáhajících profesí v přístupu Three Principles.
Kateřina Fišerová je česká koučka, 3P mentorka, spoluzakladatelka projektu Česko naslouchá a jedna z hlavních tváří summitu.
Jenny Gaitelband je izraelská mentorka, koučka a psychoterapeutka pracující s přístupem Three Principles.
Michael Imas je kouč, hudebník a autor podcastu Beyond Skepticism
Více informací a další jazykové verze naleznete na https://thelisteningworld.com/.
