Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů
ČTK
Stanislav Šulc
AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Svět největších AI společností se v posledních měsících výrazně proměňuje a ukazuje se, že jedna inovace může zásadně proměnit celé prostředí. To se povedlo společnosti Anthropic, která letos na jaře představila nový model Mythos. Ten je podle ní natolik účinný, že může představovat kyberbezpečnostní hrozbu pro celý svět. I proto jej Anthropic neuvedl do provozu, poskytl jej institucím a nevětším firmám spravujícím bezpečný chod internetu, aby mohli Mythos využít k zabezpečení infrastruktury.

Zároveň Mythos může přinést revoluci nejen v kybernetické bezpečnosti, ale řadě IT oblastí. Náklady by mohly klesnout na zlomek dosavadních výdajů.

Private markets

Nejhodnotnější soukromé firmy světa

Reportované valuace vybraných private companies. Anthropicu dominuje nová valuace kolem 900 mld. USD.

2026
Skokan žebříčku Anthropic
$900 mld.
nová reportovaná valuace při chystaném funding roundu
1
SpaceX vesmír, satelitní internet, AI
$1,75 bil.
2
Anthropic generativní AI, Claude
$900 mld.
3
OpenAI generativní AI, ChatGPT
$852 mld.
4
ByteDance TikTok, digitální reklama, AI
$550 mld.
5
Tether stablecoiny, krypto infrastruktura
$500 mld.
6
xAI AI modely, Grok
$250 mld.
7
Stripe fintech, platby
$159 mld.
8
Databricks data, AI infrastruktura
$134 mld.
Pozn.: U soukromých firem jde o reportované valuace, nabídky investorů, sekundární transakce nebo cílové IPO valuace. Nejde o burzovní tržní kapitalizaci.

To se samozřejmě pozitivně projevuje na zájmu o Anthropic mezi investory. Podle listu The Financial Times Anthropic aktuálně finišuje další kolo financování, kterého se účastní velcí investoři včetně Sequoia Capital či Altimeter Capital. Firma by do konce měsíce mohla upsat nové akcie až v hodnotě 30 miliard dolarů, což by podle FT celou AI společnost nacenilo na částku 900 miliard dolarů. Tím by se Anthropic stal druhým nejhodnotnějším startupem světa po SpaceX a zároveň by přeskočil rivala OpenAI, který celou AI revoluci v roce 2022 spustil.

Nejrychleji rostoucí startup světa

Vývoj hodnoty Anthropicu je přitom bezprecedentní a firma předvádí pravděpodobně nejstrmější růstovou křivku v novodobé historii technologického byznysu. Z původního startupu založeného odchodníky z OpenAI v roce 2021 se během pouhých pěti let stala entita s hodnotou blížící se bilionu dolarů.

V květnu 2021 byla prvotní hodnota kolem 500 milionů dolarů, valuaci jedné miliardy (tedy zisk statutu takzvaného jednorožce) firma získala již v následujícím roce při investičním kole série B. Klíčový růst přichází vloni. V březnu ještě firma měla hodnotu 61,5 miliardy dolarů, v září již 183 miliard. A na přelomu roku již šlo o částku 350 miliard.

V souvislosti s uvedením modelu Mythos byla poptávka po neveřejně prodávaných akciích taková, že to vyhnalo hodnotu firmy nad hranici 1 bilionu dolarů, firma pak sama ochlazovala investorská očekávání. Aktuálně se tak valuace blíží k 900 miliardám.

Na burzu nejspíš ještě letos

Pro srovnání: OpenAI bylo nedávno oceněno trhem na 852 miliard dolarů. Tím se Anthropic poprvé dostává do čela pelotonu AI startupů, kde dlouho byl právě za OpenAI a také za xAI Elona Muska. Jenomže ten kvůli chystanému IPO SpaceX svou AI firmu spojil právě s vesmírným startupem a očekává se, že díky tomu nabídne IPO SpaceX největší burzovní start historie.

Právě Anthropic pak společně s OpenAI patří k dalším žhavým kandidátům na vstup na burzu. Podle FT.com by k tomu mělo dojít „v pozdní fázi roku 2026“.

Odpovídají takové valuaci hospodářské výsledky Anthropicu, nebo roste bublina? Financial Times odhadují tržby Antrhopicu pro letošní rok na 45 miliard dolarů (jde o odhad na základě tržeb po představení modelu Mythos). To přitom představuje devítinásobek loňských tržeb.

Dalibor Martínek: Hypoteční sprint před další krizí

Dalibor Martínek: Hypoteční sprint před další krizí
Dalibor Martínek
Češi si za duben nabrali rekordní množství hypoték. Tento fakt působí poněkud v nesouladu s geopolitickým děním. Krize v Perském zálivu zvyšuje inflaci, odrazuje od spotřebitelských aktivit. Nové byty v Praze rychle zdražují, přesáhly hranici 180 tisíc korun za metr. Přesto si Češi rekordně půjčují. Proč?

Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o jedenáct procent víc než před měsícem a o úchvatných 90 procent víc než před rokem. Hypoteční trh je na svém vrcholu. V březnu si novou hypotéku pořídilo sedm a půl tisíce lidí, v dubnu o tisíc víc.

Kde se bere tento apetit po nových půjčkách v době globální nejistoty? Vlastně to dává logiku. Česká národní banka sice na svém posledním zasedání nezvedla úrokové sazby, má prý dostatečnou rezervu, sazby jsou nad inflací. To ovšem implikuje, že ke zvýšení sazeb by mohlo ještě v letošním roce dojít.

Český sentiment se překlápí do ostražitosti

Hypotéky začaly zdražovat hned v okamžiku amerického útoku na Írán. Podle Swiss Life Hypoindexu se průměrná sazba hypoték zvedla ze 4,89 na 5,19 procenta. Jelikož nikdo neví, jak se bude konflikt dál vyvíjet, je rozumné učinit rozhodnutí teď.

Ceny nemovitostí, starých i nových, rostou zhruba o dvanáct procent ročně. V médiích den co den čteme sdělení developerů, že se málo staví kvůli pomalému povolování nových staveb. Nebo že se dokonce nestaví vůbec kvůli drahým stavebním materiálům a práci. Opět implikace: čeho je málo, bude drahé. Další impuls pro lidi, kteří zvažují hypotéku.

Celkově nyní nepanuje dobré prostředí pro půjčky. Český sentiment se po dvou letech optimismu překlápí do ostražitosti, vyčkávání. Maloobchodní tržby sice v březnu ještě solidně rostly, meziročně o 4,9 procenta. Spotřeba domácností nadále držela růst české ekonomiky. Nicméně veškeré instituce od ČNB po ministerstvo financí odhad růstu ekonomiky korigují směrem dolů.

Zlaté časy před propadem

Růst půjček na bydlení, co do počtu i objemu, je evidentně posledním záchvěvem před očekávaným zpomalením trhu. Je logický: lidé si chtějí ještě na poslední chvíli pořídit bydlení, které zdražuje a zdražovat bude, a to před očekávaným zvýšením inflace a neodvratnou reakcí národní banky v podobě „úpravy“ sazeb.

Vzít si teď hypotéku je sprint v cílové rovince, těsně před páskou. Bankéři očekávají, že letošní rok se bude z hlediska objemu podobat loňskému roku, který byl druhý nejlepší v české historii. Je to jako když Indiana Jones prchal ve filmu Dobyvatelé ztracené archy před obří koulí, která se na něj neodvratně řítila. Totéž se nyní děje na českém hypotečním trhu. Zlaté časy před propadem.

Lukáš Kovanda
Fixní varianta může ztratit část lesku

Vzhledem k tomu, že důvodem dnešního globálního vzestupu výnosů dluhopisů jsou obavy z výraznější inflace, takový vývoj může oslabit poptávku po Dluhopisech Republiky ve fixní variantě a současně zvýšit sháňku po jejich protiinflační podobě.

Výprodej táhnou japonské dluhopisy

Celosvětový vzestup výnosů dluhopisů, který znamená růst nákladů obsluhy dluhu pro jednotlivé vlády, táhnou dluhopisy vlády japonské. Výnos desetiletého dluhopisu japonské vlády se dnes vyhoupl nejvýše od roku 1996. V Japonsku totiž dnes nedopadla dobře aukce tamních pětiletých vládních obligací. Poptávka po nich byla slabší, než by odpovídalo dvanáctiměsíčnímu průměru.

Růst cen ropy na světových trzích, který je důsledkem nadále uzavřeného Hormuzského průlivu, nutí investory přehodnocovat inflační riziko, takže žádají vyšší výnos, tedy úrok, za svoji půjčku vládě. Vyhlížený vyšší úrok na budoucích dluhopisech oslabuje poptávku po těch, které jsou k mání nyní, což se zřetelně projevilo při zmíněné dnešní aukci v Japonsku, jejíž mdlý výsledek umocnil globální výprodej vládních dluhopisů, včetně těch českých.

Ropa drží trhy v napětí

Cena ropy Brent dnes stoupla až do blízkosti 112 dolarů za barel, a to kvůli nadále jen velmi křehkému příměří mezi USA a Íránem a pokračujícím zásadním rozporům mezi oběma zeměmi. Přetrvávající uzavření Hormuzského průlivu nejen udržuje vysoké ceny ropy, ale také zhoršuje vyhlídky růstu světového hospodářství i jednotlivých ekonomik řady zemí.

Investoři tak v rostoucí míře kalkulují s tím, že kvůli souvisejícímu relativně slabšímu daňovému inkasu budou muset četné vlády sáhnout hlouběji do dluhu, tedy vydat více dluhopisů, což dále tlačí jejich cenu níže, zatímco zvedá požadovaný výnos.

