Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu
AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.
Svět největších AI společností se v posledních měsících výrazně proměňuje a ukazuje se, že jedna inovace může zásadně proměnit celé prostředí. To se povedlo společnosti Anthropic, která letos na jaře představila nový model Mythos. Ten je podle ní natolik účinný, že může představovat kyberbezpečnostní hrozbu pro celý svět. I proto jej Anthropic neuvedl do provozu, poskytl jej institucím a nevětším firmám spravujícím bezpečný chod internetu, aby mohli Mythos využít k zabezpečení infrastruktury.
Zároveň Mythos může přinést revoluci nejen v kybernetické bezpečnosti, ale řadě IT oblastí. Náklady by mohly klesnout na zlomek dosavadních výdajů.
Nejhodnotnější soukromé firmy světa
Reportované valuace vybraných private companies. Anthropicu dominuje nová valuace kolem 900 mld. USD.
To se samozřejmě pozitivně projevuje na zájmu o Anthropic mezi investory. Podle listu The Financial Times Anthropic aktuálně finišuje další kolo financování, kterého se účastní velcí investoři včetně Sequoia Capital či Altimeter Capital. Firma by do konce měsíce mohla upsat nové akcie až v hodnotě 30 miliard dolarů, což by podle FT celou AI společnost nacenilo na částku 900 miliard dolarů. Tím by se Anthropic stal druhým nejhodnotnějším startupem světa po SpaceX a zároveň by přeskočil rivala OpenAI, který celou AI revoluci v roce 2022 spustil.
Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.
Burzovní start SpaceX se blíží. Musk se snaží upevnit roli diktátora v nejhodnotnějším startupu světa
Trhy
Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.
Nejrychleji rostoucí startup světa
Vývoj hodnoty Anthropicu je přitom bezprecedentní a firma předvádí pravděpodobně nejstrmější růstovou křivku v novodobé historii technologického byznysu. Z původního startupu založeného odchodníky z OpenAI v roce 2021 se během pouhých pěti let stala entita s hodnotou blížící se bilionu dolarů.
V květnu 2021 byla prvotní hodnota kolem 500 milionů dolarů, valuaci jedné miliardy (tedy zisk statutu takzvaného jednorožce) firma získala již v následujícím roce při investičním kole série B. Klíčový růst přichází vloni. V březnu ještě firma měla hodnotu 61,5 miliardy dolarů, v září již 183 miliard. A na přelomu roku již šlo o částku 350 miliard.
V souvislosti s uvedením modelu Mythos byla poptávka po neveřejně prodávaných akciích taková, že to vyhnalo hodnotu firmy nad hranici 1 bilionu dolarů, firma pak sama ochlazovala investorská očekávání. Aktuálně se tak valuace blíží k 900 miliardám.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Na burzu nejspíš ještě letos
Pro srovnání: OpenAI bylo nedávno oceněno trhem na 852 miliard dolarů. Tím se Anthropic poprvé dostává do čela pelotonu AI startupů, kde dlouho byl právě za OpenAI a také za xAI Elona Muska. Jenomže ten kvůli chystanému IPO SpaceX svou AI firmu spojil právě s vesmírným startupem a očekává se, že díky tomu nabídne IPO SpaceX největší burzovní start historie.
Právě Anthropic pak společně s OpenAI patří k dalším žhavým kandidátům na vstup na burzu. Podle FT.com by k tomu mělo dojít „v pozdní fázi roku 2026“.
Odpovídají takové valuaci hospodářské výsledky Anthropicu, nebo roste bublina? Financial Times odhadují tržby Antrhopicu pro letošní rok na 45 miliard dolarů (jde o odhad na základě tržeb po představení modelu Mythos). To přitom představuje devítinásobek loňských tržeb.
Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.
Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí
Leaders
Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.