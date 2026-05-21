Google zásadně mění podmínky. Dotknou se platících i neplatících uživatelů
Největší vyhledávač světa, poskytovatel řady populárních služeb včetně YouTube či AI modelu Gemini, mění logiku nastavení bezplatných služeb i limity pro jednotlivé placené plány. Pro vývojáře bude stále nutnější připlatit si za AI tokeny. O nových podmínkách Google informuje v těchto dnech uživatele prostřednictvím emailů.
Technologický gigant Google přistoupil k jedné z největších transformací svých uživatelských podmínek za poslední léta. Změny, které reagují na masivní integraci umělé inteligence a proměnu chování uživatelů, se dotýkají jak stovek milionů lidí využívajících služby zdarma, tak náročných profesionálů s placenými tarify.
Kolik stojí nové AI tarify Googlu
Google výrazně rozšiřuje nabídku placených AI služeb — od běžných tarifů po extrémně drahé Ultra plány.
Google opouští dosavadní limity a zavádí dynamické modely řízení výpočetního výkonu. U prémiových tarifů skončí jasně definované množství zpráv na určité období (například 50 zpráv za tři hodiny). Namísto toho Google spouští model založený na spotřebě čistého výpočetního výkonu. Podle samotného Googlu je tento model sice spravedlivější, pro náročnější uživatele využívající více AI nástrojů ale může být méně výhodný než dosud.
Pro příklad: jednoduché textové otázky, překlady nebo generování krátkých e-mailů stojí minimální množství kreditů. Ale analýza hodinového videa, zpracování rozsáhlých programovacích kódů nebo využívání pokročilých multimodálních operací odčerpá z uživatelského limitu mnohem více tokenů. Google sice nebude uživatelům vypínat službu, ale automaticky je přepne na nižší model. Bude tak čím dál více motivovat uživatele, zejména profesionály, přecházet na vyšší plány. Jako praktický se tak například pro kodéry ukazuje plán AI Ultra startující na 2999 korunách měsíčně, který jako jediný nabízí službu Deep Thinking.
Změny, které se dotknou neplatících uživatelů
Změny se projeví také u uživatelů, kteří využívají služby Google zdarma. Vůbec poprvé dochází k definování samostatného bezplatného režimu. Ten má nyní jasně zastropovanou kapacitu na 30 promptů za den pro hlavní model. Funkce jako Deep Research (hloubkový výzkum), generování obrázků, generování hudby či audio přehledy mají své vlastní, separátní (a velmi přísné) dílčí limity.
Bezplatný model je omezen na kontextové okno o velikosti 32 tisíc tokenů. Prakticky to bude vypadat tak, že bezplatně Gemini umožní běžnou konverzaci a generování kratších dokumentů, ale delší texty už budou uživatele nutit k upgradu na placený tarif. Důležité je si také uvědomit, že limity se sčítají na úrovni celého Google účtu. Je jedno, jestli uživatel promptuje z mobilu, webu nebo jiného rozhraní – limit je společný.
