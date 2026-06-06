Týden tradera: AI horečka naráží na limity. Trhy testuje Alphabet, ropa i obří IPO SpaceX
Americké akcie po sérii rekordů narážejí na napjaté valuace, drahou ropu a geopolitickou nejistotu kolem Íránu. Do toho přichází Alphabet s obřím plánem financování AI infrastruktury a SpaceX se chystá na historické IPO. Trhy tak mohou stát před důležitou zkouškou, zda současná investiční horečka ještě stojí na pevných fundamentech.
Napjaté valuace a překoupené trhy si v minulém týdnu vyžádaly zvýšenou volatilitu i mírnou korekci cen. Zda jde pouze o zdravý oddech po silném růstu, nebo o předzvěst delší pauzy v investiční horečce, ukážou až příští týdny. Stále více se ale zdá, že růst cen akcií mohl v některých segmentech předběhnout fundament.
Negativně se na trzích projevila především vyšší cena ropy, nejistota kolem Íránu a jeho vztahů se Spojenými státy i zprávy o novém financování AI aktivit společnosti Alphabet. Hlavní americký index S&P 500 se po předchozím růstu vrátil blíže hranici 7500 bodů.
Írán zůstává rizikem pro ropu i akcie
Trhům může postupně docházet trpělivost s konfliktem mezi USA a Íránem. Napětí v Perském zálivu se promítá do cen ropy a zvyšuje rizikovou prémii napříč trhy. Každá další eskalace může znamenat dražší energie, tlak na inflaci a menší prostor pro optimismus ohledně měnové politiky.
Hormuzský průliv se po týdnech ochromení znovu pomalu probouzí, tankery ale často plují potmě a vypínají sledovací systémy. Podle Reuters se z Perského zálivu dostává ven víc ropy než dřív, pořád jde ale jen o zlomek předválečného objemu. Trh se navíc ani po případném znovuotevření úžiny nemusí vrátit k normálu.
Ropa proudí přes Hormuz potají. Tankery vypínají identifikaci a mizí z radarů
Money
Hormuzský průliv se po týdnech ochromení znovu pomalu probouzí, tankery ale často plují potmě a vypínají sledovací systémy. Podle Reuters se z Perského zálivu dostává ven víc ropy než dřív, pořád jde ale jen o zlomek předválečného objemu. Trh se navíc ani po případném znovuotevření úžiny nemusí vrátit k normálu.
Americká administrativa přitom nemá neomezený prostor k dalšímu stupňování tlaku. Donald Trump se může dostat do situace, kdy bude muset balancovat mezi tvrdým postojem vůči Íránu a obavami trhů z dlouhého konfliktu. Írán tak z této situace nemusí odejít oslabený tak, jak si Washington představoval. Naopak může politicky těžit z toho, že konflikt dál drží v nejistotě energetické i finanční trhy.
Alphabet ukazuje, jak drahá začíná být AI revoluce
Významnou událostí týdne bylo oznámení společnosti Alphabet, která plánuje získat desítky miliard dolarů na financování svých aktivit v oblasti umělé inteligence. Na vrcholu AI boomu tak technologické firmy dál navyšují kapitálové výdaje a začíná být zřejmé, že ani jejich mimořádně rentabilní byznys nemusí na tuto investiční vlnu vždy stačit.
Neznamená to, že se investice do AI nemohou vrátit. Alphabet má stále extrémně silný základ v reklamě, cloudu i datové infrastruktuře. Jenže tempo výdajů už některým investorům může připomínat období, kdy Meta přesvědčovala trhy, že budoucnost leží v metaverzu. I tehdy začala část investorů akcie prodávat z obavy, že akcionářům zůstane méně peněz.
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Alphabet dnes píše podobně citlivý příběh. Pokud trhy začnou mít pocit, že AI investice pálí příliš mnoho kapitálu bez dostatečně rychlé návratnosti, tlak na akcie může pokračovat.
IPO SpaceX může odčerpat likviditu z technologií
Dalším dominantním tématem týdne jsou primární emise akcií. Největší pozornost investorů poutá SpaceX, která se chystá na mimořádně sledované IPO. Firma Elona Muska má podle dostupných informací nabídnout akcie za 135 dolarů za kus a získat až 75 miliard dolarů. Valuace společnosti se má pohybovat kolem 1,75 bilionu dolarů.
Tak velký úpis nebude jen událostí pro fanoušky kosmického byznysu. Likvidita, která zamíří do jednoho z největších IPO v historii, se bude muset někde vzít. Není vyloučeno, že část peněz odejde z technologických titulů, které v posledních měsících táhly celý trh — tedy z hyperscalerů typu Meta, Alphabet nebo Microsoft.
I proto někteří analytici pracují se scénářem, že vlna velkých IPO, včetně očekávaných úpisů firem jako Anthropic či OpenAI, může přinést hlubší korekci technologického sektoru. Ne nutně proto, že by se zhoršil dlouhodobý příběh AI, ale proto, že trh může být krátkodobě jednoduše příliš přeplněný.
Investoři by měli být opatrnější
IPO SpaceX bude nepochybně velkou tržní událostí. Zároveň ale platí, že vysoká valuace sama o sobě není zárukou dobré investice. Část aktivit společnosti je kapitálově mimořádně náročná a ne všechny musí být v dohledné době rentabilní. Investoři proto budou muset rozlišovat mezi výjimečným příběhem firmy a cenou, kterou jsou za něj ochotni zaplatit.
Trhy jsou stále silné, ale začínají být citlivější na každý signál, že růst cen akcií předběhl realitu. Ropa, Írán, drahé AI investice i obří IPO SpaceX jsou přesně ty faktory, které mohou v příštích týdnech ukázat, kolik optimismu už je v cenách započítáno.