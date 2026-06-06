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newstream.cz Trhy Týden tradera: AI horečka naráží na limity. Trhy testuje Alphabet, ropa i obří IPO SpaceX

Týden tradera: AI horečka naráží na limity. Trhy testuje Alphabet, ropa i obří IPO SpaceX

SpaceX se chystá na rekordní IPO
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Americké akcie po sérii rekordů narážejí na napjaté valuace, drahou ropu a geopolitickou nejistotu kolem Íránu. Do toho přichází Alphabet s obřím plánem financování AI infrastruktury a SpaceX se chystá na historické IPO. Trhy tak mohou stát před důležitou zkouškou, zda současná investiční horečka ještě stojí na pevných fundamentech.

Napjaté valuace a překoupené trhy si v minulém týdnu vyžádaly zvýšenou volatilitu i mírnou korekci cen. Zda jde pouze o zdravý oddech po silném růstu, nebo o předzvěst delší pauzy v investiční horečce, ukážou až příští týdny. Stále více se ale zdá, že růst cen akcií mohl v některých segmentech předběhnout fundament.

Negativně se na trzích projevila především vyšší cena ropy, nejistota kolem Íránu a jeho vztahů se Spojenými státy i zprávy o novém financování AI aktivit společnosti Alphabet. Hlavní americký index S&P 500 se po předchozím růstu vrátil blíže hranici 7500 bodů.

Írán zůstává rizikem pro ropu i akcie

Trhům může postupně docházet trpělivost s konfliktem mezi USA a Íránem. Napětí v Perském zálivu se promítá do cen ropy a zvyšuje rizikovou prémii napříč trhy. Každá další eskalace může znamenat dražší energie, tlak na inflaci a menší prostor pro optimismus ohledně měnové politiky.

Neznámé tankery potichu odvážejí část ropy uvázlé v Perském zálivu

Ropa proudí přes Hormuz potají. Tankery vypínají identifikaci a mizí z radarů

Money

Hormuzský průliv se po týdnech ochromení znovu pomalu probouzí, tankery ale často plují potmě a vypínají sledovací systémy. Podle Reuters se z Perského zálivu dostává ven víc ropy než dřív, pořád jde ale jen o zlomek předválečného objemu. Trh se navíc ani po případném znovuotevření úžiny nemusí vrátit k normálu.

ČTK

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Americká administrativa přitom nemá neomezený prostor k dalšímu stupňování tlaku. Donald Trump se může dostat do situace, kdy bude muset balancovat mezi tvrdým postojem vůči Íránu a obavami trhů z dlouhého konfliktu. Írán tak z této situace nemusí odejít oslabený tak, jak si Washington představoval. Naopak může politicky těžit z toho, že konflikt dál drží v nejistotě energetické i finanční trhy.

Alphabet ukazuje, jak drahá začíná být AI revoluce

Významnou událostí týdne bylo oznámení společnosti Alphabet, která plánuje získat desítky miliard dolarů na financování svých aktivit v oblasti umělé inteligence. Na vrcholu AI boomu tak technologické firmy dál navyšují kapitálové výdaje a začíná být zřejmé, že ani jejich mimořádně rentabilní byznys nemusí na tuto investiční vlnu vždy stačit.

Neznamená to, že se investice do AI nemohou vrátit. Alphabet má stále extrémně silný základ v reklamě, cloudu i datové infrastruktuře. Jenže tempo výdajů už některým investorům může připomínat období, kdy Meta přesvědčovala trhy, že budoucnost leží v metaverzu. I tehdy začala část investorů akcie prodávat z obavy, že akcionářům zůstane méně peněz.

Alphabet dnes píše podobně citlivý příběh. Pokud trhy začnou mít pocit, že AI investice pálí příliš mnoho kapitálu bez dostatečně rychlé návratnosti, tlak na akcie může pokračovat.

IPO SpaceX může odčerpat likviditu z technologií

Dalším dominantním tématem týdne jsou primární emise akcií. Největší pozornost investorů poutá SpaceX, která se chystá na mimořádně sledované IPO. Firma Elona Muska má podle dostupných informací nabídnout akcie za 135 dolarů za kus a získat až 75 miliard dolarů. Valuace společnosti se má pohybovat kolem 1,75 bilionu dolarů.

Tak velký úpis nebude jen událostí pro fanoušky kosmického byznysu. Likvidita, která zamíří do jednoho z největších IPO v historii, se bude muset někde vzít. Není vyloučeno, že část peněz odejde z technologických titulů, které v posledních měsících táhly celý trh — tedy z hyperscalerů typu Meta, Alphabet nebo Microsoft.

I proto někteří analytici pracují se scénářem, že vlna velkých IPO, včetně očekávaných úpisů firem jako Anthropic či OpenAI, může přinést hlubší korekci technologického sektoru. Ne nutně proto, že by se zhoršil dlouhodobý příběh AI, ale proto, že trh může být krátkodobě jednoduše příliš přeplněný.

Investoři by měli být opatrnější

IPO SpaceX bude nepochybně velkou tržní událostí. Zároveň ale platí, že vysoká valuace sama o sobě není zárukou dobré investice. Část aktivit společnosti je kapitálově mimořádně náročná a ne všechny musí být v dohledné době rentabilní. Investoři proto budou muset rozlišovat mezi výjimečným příběhem firmy a cenou, kterou jsou za něj ochotni zaplatit.

Trhy jsou stále silné, ale začínají být citlivější na každý signál, že růst cen akcií předběhl realitu. Ropa, Írán, drahé AI investice i obří IPO SpaceX jsou přesně ty faktory, které mohou v příštích týdnech ukázat, kolik optimismu už je v cenách započítáno.

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Proč nebyli Trump, Melania a Barron na svatbě Donalda mladšího. A jak to souvisí s mocí a krásou

Donald Trump Jr.
ČTK
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Donald Trump se minulý týden na druhou svatbu svého juniora s ex-modelkou Bettinou neobtěžoval. Ani jeho poslední manželka a syn. A jak to v palácích bývá, kolem nepřítomnosti je spousta interpretací.

Donald Trump junior se podruhé ženil minulý týden na soukromém ostrově na Bahamách. Mezi svatebčany byli jeho sourozenci z otcových předchozích manželství, Ivanka, Eric (děti od Češky Ivany Trumpové) a Tiffany (dcera od prostřední ženy Marly Maples). Chyběl ale otec Donald Trump a jeho poslední rodina, Melania a Barron. Logicky to vzbudilo vlnu spekulací. Zvláště, když otec se ze svatby na sociálních sítích „omluvil“ kvůli státnickým povinnostem a řešení kolem Íránu, a pak byl vidět na UFC a na golfu. Takový výsměch, to je mrzuté. Na snímku níže jsou noví Trumpovi na Bahamách. 

Takže spekulace: Veřejnost se utvrdila v tom, že zkazky, že prezident nemá svého nejstaršího juniora příliš v lásce, jsou pravdivé. A je jich hodně: prý mu na střední jednu vlepil před spolužáky, nebo o něm prohlásil něco ve smyslu, že není nejostřejší tužka v penále apod. Údajně informované zdroje dlouho mluví o tom, že prezident Trump není rád, že jeho jméno nosí ještě někdo jiný - a ještě k tomu někdo, koho považuje za loosera. Plus, zopakovalo se, že Melania nemá děti z prvního manželství s Češkou Ivanou moc v lásce. Tolik vox populi. 

Donald Trump Jr a jeho žena Bettina Trump Instagram/užito se svolením

Může tam být i politický důvod. O tom si zaspekulovala i seriózní média jako Financial Times. Donald Trump mladší si domluvil další řady reality show The Apprentice, která jeho otci přinesla celonárodní známost, a chce tam účinkovat sám. To by mohlo potvrdit teorie, že dynastie Trumpů si chce ponechat lukrativní prezidentování Spojených států v rodině a junior chce v příští volbě kandidovat, když otec už znovu nemůže. A prezident prý tyto ambice těžce nese. Tak, jako mu vadilo, že se po křesle příliš otevřeně sápe viceprezident JD Vance - který nedávno dostal od Bílého domu stopku na předvádění se na sociálních sítích - tak konkurenci nesnese prezident ani od syna. Kdybychom měli sklony k laické psychodiagnostice, řekli bychom, narcis jak vyšitý. Ale to se do slušné společnosti nehodí. 

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

Politika

Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J. D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky, což je podle Wilesové a dalších vysokých činitelů pod úroveň jeho funkce viceprezidenta. Napsal o tom v sobotu deník The New York Times (NYT) s odvoláním na zasvěcené zdroje. Bílý dům zprávu popřel.

ČTK

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Čtenáři historických románů dobře vědí, jaká pravidla vládnou palácové politice. Když monarcha něco udělá, anebo neudělá, všichni pátrají po tom, co to znamená. Protože monarchové se rádi pohybují v mlze, aby svou neurčitostí manipulovali nebohými poddanými, nechávali je domýšlet se, intrikovat a drželi je v šachu.  A protože Bílý dům jsou takové Versailles nové doby, není se čemu divit, že se spekulace poddanných rozjely naplno. Protože prezidentova absence na veselce byla vzkaz. Všechno jsou signály, gesta a vzkazy, v jejichž mlze se vládne. Jak se říká v angličtině, kouř a zrcadla. A pokud by byla pravda, že Trump měl státnické povinnosti, tak Melania a Barron je rozhodně neměli. 

Mar-a-Lago tvář

Přitom, podle estetických kritérií, která prezident Trump aplikuje na své okolí, a to materiální i lidskou společnost, by problém být neměl. Tedy, cynicky řečeno, až na to, že Donald Jr. se moc nepotatil, fyzickou podobu zdědil po otci Ivany, dědovi Zelníčkovi ze Zlína. Zato Bettina Trumpová je bývalá modelka - a prezident Trump si na tom, že má kolem sebe hezké lidi, zakládá. Všechny ženy v jeho okolí chtějí vypadat jako bezchybná Ivanka Trumpová či upravená Lara Trumpová. Ač to některým, jako nedávno odvolané ministryni spravedlnosti Pam Bondiové, v politické kariéře nepomůže nadlouho. Bezchybná tvář žen (i mnoha mužů, že) z Trumpova okolí má dokonce přezdívku: Mar-a-Lago face. A trend se z Trumpova kruhu lavinovitě šíří mezi běžné občany i za hranice Ameriky. Plastická a estetická chirurgie je jedním z nejrychleji rostoucích byznysů současnosti. Vyplněné lícní kosti, masité rty, falešné opálení, samozřejmě bezchybný chrup a štíhlá postava jsou jakýmsi nepsaným testem loajality a vstupenkou do nejvyšších pater moci.

Donald Trump

Trumpovy deportace dostanou další miliardy. Senát USA schválil posílení imigračních úřadů

Politika

Americký Senát schválil návrh zákona, který má ministerstvu vnitřní bezpečnosti přidat 70 miliard dolarů na prosazování imigrační politiky. Peníze mají směřovat hlavně k úřadům ICE a CBP, které se podílejí na deportacích migrantů. Návrh nyní čeká na hlasování ve Sněmovně reprezentantů.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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SpaceX míří na burzu v rekordním IPO. Investoři z Číny a Hongkongu mají stopku

Elon Musk
ČTK
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Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.

Americká vesmírná společnost SpaceX se chystá na mimořádně sledovaný vstup na burzu. Investoři z Číny a Hongkongu se však podle informací agentury Bloomberg úpisu akcií zúčastnit nemohou.

Banky, které primární veřejnou nabídku akcií zajišťují, měly dostat pokyn, aby od těchto investorů nepřijímaly objednávky. Omezení se má týkat nejen institucionálních investorů, ale také klientů privátního bankovnictví.

Elon Musk

Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.

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Důvodem jsou podle zdrojů regulatorní rizika spojená s americkými předpisy na ochranu citlivých technologií.

Rekordní IPO SpaceX má vynést 75 miliard dolarů

SpaceX plánuje v rámci IPO získat až 75 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 1,56 bilionu korun. Pokud se transakce uskuteční v oznámeném rozsahu, půjde o největší primární nabídku akcií všech dob.

Firma vedená Elonem Muskem má investorům nabídnout téměř 555,6 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus. Podle současného harmonogramu by se s akciemi SpaceX mělo začít obchodovat na trhu Nasdaq v pátek 12. června.

Ve hře jsou americká pravidla ITAR

Některým bankám zapojeným do transakce bylo podle Bloombergu sděleno, že omezení souvisí s americkými předpisy International Traffic in Arms Regulations, známými jako ITAR.

Tato pravidla upravují vývoz vojenských technologií, obranného materiálu i souvisejících technických informací do zahraničí. V případě SpaceX je jejich význam zásadní, protože firma působí v oblasti kosmických technologií, satelitů a zakázek, které mohou souviset s národní bezpečností Spojených států.

Banky i SpaceX mlčí

Hlavními manažery emise jsou podle Bloombergu banky Goldman Sachs a Morgan Stanley. Ty se k informacím bezprostředně nevyjádřily. Komentář neposkytli ani zástupci SpaceX.

Bloomberg zároveň uvedl, že webové stránky SpaceX byly v pátek z Hongkongu a Šanghaje nedostupné. Uživatelům se při pokusu o přístup zobrazovala chybová zpráva, podle níž společnost zablokovala přístup z internetových adres v těchto lokalitách.

Americké technologické firmy jsou vůči čínskému kapitálu opatrnější

Případ SpaceX zapadá do širšího trendu. Americké technologické firmy, zejména ty působící v umělé inteligenci, vesmírných technologiích nebo dalších citlivých odvětvích, jsou v posledních letech stále opatrnější při přijímání kapitálu od čínských investorů.

Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku

Leaders

Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.

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Důvodem je rostoucí geopolitické napětí mezi Washingtonem a Pekingem i větší pozornost amerických regulačních úřadů. Firmy, které chtějí získávat vládní zakázky nebo pracují s citlivými daty a technologiemi, se snaží vyhnout investorům, kteří by mohli vyvolat přezkum ze strany úřadů nebo obavy u zákazníků.

Silicon Valley se od čínských peněz vzdaluje

Ještě v minulém desetiletí byli čínští investoři v Silicon Valley výrazně aktivní. Rizikové fondy, rodinné investiční kanceláře i movití jednotlivci z Číny běžně vstupovali do rychle rostoucích technologických start-upů. Často investovali přes offshorové struktury nebo speciální fondy, které ztěžovaly dohledání původu kapitálu.

Dnes je situace jiná. Zakladatelé firem i banky připravující vstupy na burzu mnohem pečlivěji sledují, kdo se do akcionářské struktury dostane. V citlivých sektorech se některé společnosti snaží čínský kapitál omezit, případně se mu úplně vyhnout.

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Trhy

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Týden tradera: Akcie rostou, ale nejistota kvůli Blízkému východu trvá

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