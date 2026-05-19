Živě: Řemesla nejsou slepá cesta. Proč je tedy děti pořád míjejí?
Stavebnictví zoufale potřebuje nové kvalifikované pracovníky. Nový výzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví přitom ukazuje, že rodiče stavební obory pro své děti nevnímají jako slepou cestu. Spojují je s jistotou práce, výdělkem i možností podnikání. Aktivně by je ale zvažoval jen zhruba každý desátý.
Stavebnictví se potýká s akutním nedostatkem kvalifikovaných lidí, přesto nový výzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví ukazuje překvapivě pozitivní zprávu: rodiče stavební obory pro své děti nevnímají jako slepou cestu. Naopak je spojují s jistotou uplatnění po škole, dobrým výdělkem v čase i možností podnikání. Aktivně by je ale zvažovalo jen zhruba 10 procent z nich.
Právě rodiče jsou přitom při výběru školy klíčoví — u tří čtvrtin žáků rozhodování zásadně ovlivňují matky. Proč tedy stavební obory nejsou častější volbou? Rodičům chybí konkrétnější informace, představa o náplni práce i větší podpora ze strany státu.
Jak překlenout bariéry, které brzdí rodiče i žáky při výběru technického oboru? Pomůže návrat povinné technické výuky na základní školy nebo vznik základních škol s rozšířenou technickou výchovou?
Některé nelegální stavby by podle navrhované změny stavebního zákona nemusely být zbourány, pokud by jejich odstranění způsobilo větší škody než jejich zachování. Ministerstvo tvrdí, že chce chránit majitele, kteří se do problému dostali nevědomky. Odborníci ale varují, že úprava může oslabit stavební kázeň a povzbudit další černou výstavbu.
Černé stavby by nemusely k zemi. Novela budí spor, kritici varují před legalizací nepořádku
Reality
Některé nelegální stavby by podle navrhované změny stavebního zákona nemusely být zbourány, pokud by jejich odstranění způsobilo větší škody než jejich zachování. Ministerstvo tvrdí, že chce chránit majitele, kteří se do problému dostali nevědomky. Odborníci ale varují, že úprava může oslabit stavební kázeň a povzbudit další černou výstavbu.
Může revize mistrovské zkoušky posílit prestiž řemesel?
Jak by měla vypadat komunikace směrem k rodičům, kteří mají při výběru školy významný vliv?
A jak efektivně spojit síly státu, škol a stavebního sektoru tak, aby technické vzdělávání nebylo jen dílčí aktivitou jednotlivých firem, ale dlouhodobou strategickou prioritou?
O tom všem budou u kulatého stolu SPS diskutovat:
- Jiří Nouza, prezident SPS
- Tomáš Hamberger, vládní zmocněnec pro technické kompetence a vzdělávání, MPO
- Jan Hasík, CEO Purposia Group
- Jana Kořínková, zástupkyně personálního ředitele Metrostav
- Petra Benešová, ředitelka NF Řemeslo pomáhá
Moderuje Pavel Cyprich.
Diskuzi můžete sledovat v úterý 19. května 2026 od 10:00 živě na YouTube, webu ČTK ceskenoviny.cz, Facebooku ČTK Connect a mim jiné i na portále newstream.cz. Pro diváky, kteří nebudou moci sledovat přímý přenos, bude k dispozici záznam pořadu na YouTube a webu ceskenoviny.cz.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.