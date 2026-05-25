Živě: Sdílené teplo, aneb jak sousedské sítě mění budoucnost vytápění

V pondělí 25. května 2026 se v Praze uskuteční kulatý stůl HeatCoop zaměřený na téma „Lokální sítě vytápění a chlazení jako nástroj dekarbonizace měst". Program nabídne diskuzi o budoucnosti teplárenství. Přenos debaty z PressCentra ČTK můžete sledovat od 14:00.

Řešit se budou situace v hustě zastavěném městském prostředí, představeny budou konkrétní případové studie z české i zahraniční praxe a prostor pro sdílení zkušeností mezi zástupci samospráv, developerů, regulátorů a finančního sektoru. Účastníci získají cenné poznatky o tom, jak překonávat legislativní a tržní bariéry a jak naplňovat klimatické cíle prostřednictvím inovativních energetických řešení na úrovni sousedství. Pořad přenáší ČTK Connect.

Více než polovina veškerého tepla spotřebovaného v Evropské unii stále pochází z fosilních paliv. V hustě zastavěných českých městech, kde tisíce bytových domů závisí na starých kotelnách nebo přerostlých soustavách dálkového tepla, je tato závislost obzvlášť patrná a obtížně řešitelná. Tradiční velké teplárny jsou pro mnohé čtvrti předimenzované, individuální tepelná čerpadla zase narážejí na nedostatek prostoru, vysoké pořizovací náklady a roztříštěné vlastnictví budov. Mezi těmito dvěma světy je mezera, do které vstupuje koncept, jenž v severní a střední Evropě rychle nabírá na síle – lokální sítě vytápění a chlazení na úrovni sousedství.

nos

Právě tomuto a dalším tématům se od 14 hodin věnuje kulatý stůl HeatCoop v prostorách PressCentra České tiskové kanceláře v Praze. Akci pořádají SEVEn, The Energy Efficiency Cetner, Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v návaznosti na evropský projekt GD4B. Spolupořadatelem akce je také Fakulta stavební ČVUT v Praze. U jednoho stolu se setkají zástupci měst a obcí, bytových družstev, developerů, regulátorů, finančních institucí i technologických firem, aby společně pojmenovali příležitosti, bariéry a konkrétní kroky, které dekarbonizaci vytápění v českých městech skutečně posunou vpřed.

Čtvrtá versus pátá generace: o čem se bude mluvit

Sítě dálkového vytápění čtvrté generace jsou dnes v Česku relativně dobře známé. Centrální zdroj, například velké tepelné čerpadlo umístěné v areálu čistírny odpadních vod, ohřívá vodu na více než 70 °C a rozvádí ji potrubní sítí do jednotlivých budov, kde výměníkové stanice předávají teplo do otopného systému objektu. Tok energie je jednosměrný, systém je osvědčený a v řadě měst již funguje.

Sítě páté generace jdou ještě dál. Pracují s nízkopotenciálním teplem v rozsahu přibližně 10 až 25 °C a využívají uzavřený okruh, v němž může energie proudit oběma směry. Každá budova je vybavena vlastním tepelným čerpadlem. V zimě odebírá teplo ze sítě a vytápí, v létě naopak odvádí přebytečné teplo zpět do okruhu a chladí. Centrálním rezervoárem energie může být odpadní teplo z čistírny odpadních vod, geotermální vrt nebo třeba teplo z datových center. Výsledkem je systém, který umožňuje skutečné sdílení energie mezi budovami, a zásadně snižuje celkovou spotřebu primární energie i provozní náklady.

Oba modely budou na kulatém stole představeny včetně konkrétních případových studií. Jednou z nich je projekt v Dolních Břežanech, který ukazuje, že realizace podobného systému v českém prostředí není utopií.

Proč nestačí dobrá technologie

Technologie sama o sobě nestačí. Právě to je jeden z klíčových poznatků, které organizátoři kulatého stolu chtějí otevřeně pojmenovat. Lokální tepelné sítě vyžadují koordinaci mezi desítkami vlastníků nemovitostí, souhlas samosprávy, přístup k financování a jasný regulatorní rámec. V každém z těchto bodů narážejí české projekty na překážky.

Česká legislativa zatím nepočítá s aktivní rolí měst při plánování a rozvoji lokálních tepelných sítí tak, jak to předpokládá evropská směrnice o energetické účinnosti (EED). Článek 25 této směrnice ukládá městům nad 45 tisíc obyvatel povinnost vypracovat komplexní plány vytápění a chlazení. Jejich skutečná implementace do české praxe je přitom stále otevřenou otázkou. Kulatý stůl přinese srovnání regulatorních přístupů ze zahraničí a otevře diskusi o tom, jaké změny by v českém prostředí dávaly smysl.

Důležitým hlasem bude pohled regulátora. Energetický regulační úřad hraje klíčovou roli v nastavení podmínek pro rozvoj tepelných sítí, a jeho přítomnost u stolu je proto nezbytná.

Peníze, hypotéky a sociální souhlas

Dekarbonizace vytápění není jen technická a regulatorní výzva, je to také výzva finanční a sociální. Investice do lokální tepelné sítě jsou kapitálově náročné a jejich návratnost závisí na mnoha proměnných: ceně energie, počtu zapojených budov, dostupnosti dotací a podmínkách financování. Kulatý stůl proto věnuje samostatný blok finančnímu hodnocení projektů sdílení tepla, včetně pohledu bankovního sektoru a realitního trhu.

Zajímavou otázkou je, zda a jak energetická náročnost budovy ovlivňuje zájem kupujících a podmínky hypoték. Nadnárodní realitní poradci a finanční instituce přinášejí na toto téma data, která v české diskusi zatím chybí.

A pak je tu sociální rozměr, jak dosáhnout dohody mezi vlastníky bytů v SVJ nebo bytovém družstvu, kteří mají různé preference, různé finanční možnosti a různou míru důvěry v nové technologie? Bez odpovědi na tuto otázku zůstanou i ty nejlépe navržené projekty na papíře.

Kdo přijde a co z toho vzejde

Mezi pozvanými jsou zástupci soukromého i veřejného sektoru – měst a obcí, regionů i ústřední státní správy, finančních institucí, dodavatelů technologií i stavebního průmyslu. Nebude chybět také akademická sféra zastoupená ČVUT v Praze.

Výstupem nebude deklarace ani memorandum. Cílem je konkrétní mapa: kde jsou silné a slabé stránky dostupných technologií, jaký je jejich reálný potenciál v českém prostředí, které legislativní bariéry jsou nejpalčivější a kdo je může pomoci odstranit.

Česká města stojí před volbou. Mohou čekat, až se regulatorní a tržní podmínky samy ustálí, nebo mohou začít budovat koalice, sdílet zkušenosti a tlačit na změny, které dekarbonizaci vytápění skutečně umožní. Kulatý stůl HeatCoop je pozvánkou k druhé možnosti.

Info box

Co je HeatCoop

HeatCoop je projekt, jehož cílem je vyvinout nové organizační modely pro dekarbonizaci vytápění v městských čtvrtích. Vychází z družstevního principu a zaměřuje se na to, jak překonat organizační, finanční a právní překážky spojené s přechodem na čistší dodávky tepla.

Na rozdíl od běžných energetických komunit, které se soustředí hlavně na výrobu energie, řeší HeatCoop především městské vytápění. To s sebou nese vysoké počáteční investice, potřebu spoluvlastnictví topné infrastruktury i složitější právní a finanční nastavení.

Projekt proto hledá modely, které by městům, družstvům a komunitám pomohly financovat, vlastnit a řídit energetickou transformaci čtvrtí.

Babišovo horké léto

Premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Na začátku volebního období vlády se zdálo, že Babišovou prioritou bude schovat se před stíháním za podvod kolem financování Čapího hnízda. To se mu úspěšně povedlo, nechal v tom u soudu vykoupat svou poradkyni Janu Nagyovou. No, vykoupat je silné slovo. Půlmilionová pokuta představuje její měsíční příjem v Europarlamentu, kam jí Babiš za dobré služby umožnil dostat se. Babiš má však jiné problémy.

Babiš nedostal klid. Aktuálně ho mnohem víc trápí dva koaliční partneři, kteří sice drží jeho vládu, ale on po nich musí žehlit jeden průšvih za druhým. Nyní se horkým bramborem stalo setkání sudetských Němců v Brně. Poklidná akce, která mohla posunout česko-německé vztahy. Ne, Okamura s Macinkou z toho naopak udělali tyátr.

12 fotografií v galerii

Nejdřív usnesení Poslanecké sněmovny, že „sudeťáky“ tady nechceme, potom poštvání pár stovek rebelů do ulic Brna. Výsledek? „Protesty proti sudetoněmeckému sjezdu ukazují, že obě strany čeká ještě hodně práce na usmíření.“ To jsou slova německého ministra zahraničí Johanna Wadephula, která pronesl ve švédském Helsingborgu, kde členové NATO ladili notičky před očekávaným červencovým summitem v Ankaře.

Český premiér tak musí hasit nejen spor s prezidentem o účast na tomto summitu, zároveň tam bude muset hasit nízké české výdaje na zbrojení. Teď ještě kvůli svým vládním kolegům vztahy s Německem.

Situace s Pavlem v Ankaře se pro Babiše nevyvíjí dobře. Macinka se na Pavlovu účast dál kření, Pavel hrozí kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu. Zcela zbytečné napětí, horká kaše, z které se Babiš neumí vylízat. Neustále odkazuje na jednání vlády 8. června. Dobře ví, že s prezidentem prostě nemůže zametat. Ale Macinka dobře ví, že ani Babiš s ním.

Explosia

Michal Nosek: Prodat Explosii? Babišův granát do české bezpečnosti

Názory

Evropa po ruské agresi na Ukrajinu zjišťuje, že bez vlastních výbušnin, prachů a munice je strategická autonomie jen fráze. Český premiér Andrej Babiš přesto připouští prodej pardubické Explosie. Tedy přesně té firmy, kterou by si stát měl v této době hlídat jako strategický poklad.

Michal Nosek

Přečíst článek

Další horký Babišův brambor

Šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová vzkázala, že podpora Ukrajiny „není rovnoměrně rozložena“ a přidal se i šéf NATO Mark Rutte, který vyzval spojence, aby na pomoc Ukrajině vyčlenili 0,25 procenta svého HDP. Přeloženo: pokud si Babiš myslí, že se z výdajů na zbrojení vykroutí, plete se. Další horký Babišův brambor. Jeho koalice sice rozvolnila rozpočtová pravidla, každá lokálka má být vykazována jako výdaj na zbrojení. NATO tím však neopije. Babiš si dobře uvědomuje, že Pavel by se mu v Ankaře hodil. Ale co s Macinkou?

Co se týká zmatků v Brně, Babiš si dal komunikační klid. Počínání jeho kolegů z vlády se mu nelíbí, štve ho, ale nechce vyvolávat spory. Němci budou vůči stále se ještě rozvíjejícímu Česku shovívaví. Svého východního souseda ekonomicky potřebují, i přes výlevy Macinky a Okamury. A Babiš zase potřebuje oba bratry z mokré čtvrti. Ale i Německo, Trumpa. Babiš chtěl vládnout, moc ho fascinuje. Je mu blízká představa, že vše ví nejlépe a má rozhodovat. Kvůli tomu se zamotal do pavučiny vztahů a zájmů. Patrně ani on sám nyní neví, jak se z ní vymotá.

Voda je jednou z nejzákladnějších látek pro fungování lidského organismu. Často se mluví o tom, že bychom měli víc pít, případně že dehydratace způsobuje bolest hlavy nebo únavu. Voda ale zasahuje prakticky do všech procesů v těle, od regulace teploty přes fungování mozku až po transport živin, hormonální signalizaci nebo práci buněk.

Lidské tělo je z velké části tvořeno vodou. Celkové množství se liší podle věku, množství svalové hmoty a tuku, ale voda tvoří přibližně polovinu až dvě třetiny tělesné hmotnosti. Není přitom rozložená rovnoměrně. Část se nachází uvnitř buněk, část v krvi, lymfě nebo mezibuněčném prostoru. Organismus neustále pracuje na tom, aby mezi těmito prostory udržoval správnou rovnováhu minerálů a tekutin. Hydratace tak není jen otázkou samotné vody, ale také elektrolytů, tedy minerálů, jako jsou sodík, draslík nebo hořčík.

Když člověk přijímá málo tekutin, tělo začne vodou šetřit. Ledviny koncentrují moč, mění se hormonální regulace a organismus se snaží udržet stabilní prostředí pro ty nejdůležitější procesy. Už mírná dehydratace může ovlivnit koncentraci, náladu, fyzický výkon nebo pocit energie. Mozek je na hydrataci velmi citlivý, protože i mírná dehydratace ovlivňuje průtok krve, transport kyslíku i fungování nervových buněk. Nedostatek tekutin se proto často projeví únavou, horší koncentrací, bolestí hlavy nebo pocitem mentální mlhy. Studie ukazují, že už relativně malá ztráta tekutin může negativně ovlivnit pozornost, náladu i kognitivní výkon.

Hydratace zároveň úzce souvisí s termoregulací. Pocení je mechanismus, kterým se tělo ochlazuje, a bez dostatečného množství tekutin se tento proces zhoršuje. Proto bývá nedostatečný příjem vody výraznější problém při vysokých teplotách, sportu, pobytu na slunci nebo během nemoci. Člověk ale nemusí být dehydratovaný jen v létě. V zimě lidé často pijí méně, protože necítí žízeň tak výrazně, zároveň tráví více času uvnitř a dýchají sušší vzduch. Pocit žízně není vždy ideálním ukazatelem, protože může přijít později, zvlášť při stresu, vysokém pracovním tempu nebo dlouhém soustředění. Mnoho lidí během dne funguje na kávě, energetických nápojích nebo sladkých limonádách a příjem vody je potom nižší, než by náš organismus chtěl. Pokud člověk naopak přijímá velké množství tekutin bez minerálů, může dojít k narušení elektrolytové rovnováhy. Hydratace je vždy spojená s hladinou minerálů a aktuálními potřebami organismu.

Roli hraje i jídelníček

Množství vody, které člověk potřebuje, závisí na tělesné hmotnosti, fyzické aktivitě, teplotě prostředí, množství svalové hmoty, stravě nebo zdravotním stavu. Jinou potřebu má člověk, který celý den sedí v kanceláři, a jinou člověk sportující nebo pracující fyzicky. Roli hraje i jídelníček. Strava bohatá na ovoce a zeleninu obsahuje přirozeně velké množství vody, zatímco vysoce zpracované a slané potraviny mohou potřebu příjmu dalších tekutin zvyšovat. Nedostatek tekutin může zhoršovat trávení, protože tělo pak využívá vodu ze střev namísto změkčování stolice. Dehydratace se projevuje i ve snížené elasticitě a zhoršené kvalitě pokožky.

Prakticky je pro většinu lidí nejrozumnější zaměřit se na pravidelnost konzumace tekutin. Často funguje už pravidlo mít vodu během dne fyzicky na očích. Mnoho lidí nepije, protože jsou zahlceni prací nebo mají pozornost jinde. Pomáhá také začínat den sklenicí vody, zvlášť po noci, kdy organismus několik hodin nepřijímal tekutiny. Užitečné může být sledovat i jednoduché signály těla. Velmi tmavá moč často naznačuje nízký příjem tekutin, zatímco čirá moč po většinu dne může znamenat nadměrné pití. Důležitý je i subjektivní pocit energie, koncentrace nebo sucha v ústech. Při sportu, vysokých teplotách nebo větším pocení je vhodné myslet i na elektrolyty, nejen na samotnou vodu. Minerály ztracené potem je potřeba doplňovat, jinak se může objevit slabost, bolest hlavy nebo svalové křeče. Nemusí jít nutně o speciální sportovní nápoje. Mnoha lidem stačí kvalitní strava, minerální voda nebo kombinace vody s přirozenými zdroji minerálů.

