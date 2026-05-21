newstream.cz Trhy OpenAI chce na burzu již v září. Za pár dní by AI startup měl spustit proces IPO

Zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman
ČTK
Stanislav Šulc
Klíčové firmy vyvíjející modely umělé inteligence doposud rostly především díky miliardám z fondů rizikového kapitálu. Letos by se to mělo změnit. Na burzu postupně vstoupí xAI jako součást SpaceX, OpenAI a nejspíš i Anthropic. Právě OpenAI, provozovatel ChatuGPT, by měl již v řádu pouhých dní spustit proces vstupu na některou z amerických burz. A bude to velké z mnoha důvodů.

Fenomén umělé inteligence se dostává do nové fáze. Po desetiletém vývoji a několikaleté fázi experimentálních aplikací, se blížíme k masivní adopci na globální úrovni, a to ze strany koncových uživatelů, ale především firemní, a nejspíš i vládní klientely. To s sebou nese potřebu dalších masivních investic, a to v řádu desítek, častěji i stovek miliard dolarů. A na to firmy potřebují spoustu kapitálu. I proto se trojice klíčových firem, které provozují největší AI modely, chystá na burzu.

Postupně by se pro nový kapitál měly vydat společnosti xAI provozující model Grok, která se letos stala součástí nejhodnotnějšího startupu světa SpaceX, dále OpenAI (model GPT) a Anthropic (model Claude). Zatímco SpaceX by na burzu mohl vstoupit již příští měsíc a mělo by jít o největší burzovní start historie, podle agentury Bloomberg či listu The Financial Times již v nejbližších dnech spustí proces IPO společnost OpenAI. Její aktuální nacenění činí 852 miliard dolarů a patří k trojici nejhodnotnějších startupů světa.

Private markets · AI

Jak rostla hodnota OpenAI

Od tvůrce ChatGPT k firmě, která může při IPO mířit na bilion dolarů.

IPO watch
Spekulovaný IPO scénář $1 bilion možné nacenění při vstupu na burzu
2023
Microsoft investice / private round
$29 mld.
2024
Sekundární transakce
$80–86 mld.
10/2024
Velké investiční kolo
$157 mld.
2025
SoftBank-led funding round
$300 mld.
10/2025
Employee share sale
$500 mld.
2026
Poslední reportovaná valuace
$852 mld.
IPO?
Možné nacenění při vstupu na burzu
$1 bil.
OpenAI není veřejně obchodovaná firma. Uvedené hodnoty vycházejí z reportovaných investičních kol, sekundárních prodejů akcií a spekulací o IPO.

Problémy přetrvávají

Pokud by vše šlo podle plánů, které média ve středu zveřejnila, skutečný burzovní start by mohl nastat již v září. Tím by OpenAI časově předčila svého nejbližšího konkurenta: Anthropic. Ten se sice po aktuálním kole financování stal hodnotnějším než OpenAI (valuace činí 900 miliard), ale na burzu pravděpodobně vstoupí až v poslední fázi roku. Tím tak hrozí, že investoři budou mít menší zájem o jeho akcie, například pokud IPO OpenAI dopadne špatně.

To přitom nelze zcela vyloučit. OpenAI v posledních týdnech čelí hned několika problémům a reputační rizika nejsou nulová. První problém se jí podařilo překonat. Vyhrála totiž soud s Elonem Muskem, a může tedy nadále fungovat jako obchodní společnost, v níž má původní neziskovka jen podíl. Musk, který před 11 lety stál u zrodu OpenAI, totiž firmu zažaloval kvůli tomu, že se z neziskovky proměnila ve firmu s ambicí generovat zisk.

Jenomže další problémy zatím OpenAI nevyřešilo. Klíčová je zejména přetrvávající neschopnost navyšovat počet pravidelných uživatelů, dostatečně rychle neroste ani kmen platících klientů, což se odráží na tržbách společnosti, která neustále masivně investuje do inovací a dalšího vývoje. Kombinace enormní konkurence a masivních výdajů může být pro potenciální investory problematická.

Dosáhne OpenAI na bilion dolarů?

Firma si vědoma toho, že jde o hodně. Nacenění trhem totiž může přinést potvrzení toho, že AI není bublina, ale skutečně nejdůležitější technologický zlom posledních dekád. Naopak pokažené IPO by mohla spustit masivní odliv kapitálu z AI firem, který by mohl být v řádu stovek miliard dolarů. I proto OpenAI spolupracuje na IPO s Goldman Sachs a Morgan Stanley.

Kolik by tedy mohlo IPO OpenAI vynést? Detaily zatím nejsou známy. Již vloni v říjnu uvedla agentura Reuters, že by IPO mohlo společnost nacenit na bilion dolarů, což by ji okamžitě zařadilo mezi nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti světa. Připomeňme, že trh čeká burzovní nacenění SpaceX na 1,75 bilionu dolarů.

Nvidia rozhodne o náladě na trzích. Investoři čekají důkaz, že AI boom nekončí

nVidia
ČTK
nst
nst

Výsledky Nvidie mohou být jedním z klíčových testů letošní akciové rally. Podle Bloombergu investoři nebudou sledovat jen samotná čísla, ale hlavně to, zda poptávka po čipech pro umělou inteligenci vydrží i v dalších letech.

Nvidia zveřejní hospodářské výsledky po středečním uzavření trhu. Wall Street očekává další silné čtvrtletí, protože největší technologické firmy dál masivně investují do infrastruktury pro umělou inteligenci.

Dle agentury Bloomberg ale půjde především o výhled. Investoři chtějí slyšet, že růst poptávky po AI čipech nebude jen krátkodobý, ale potrvá i v letech 2027 a 2028.

Očekávání jsou vysoko

Akcie čipových firem letos výrazně posílily a Nvidia zůstává jedním z hlavních tahounů trhu. Zároveň se ale zvyšuje riziko zklamání. Firma si v posledních letech nastavila laťku velmi vysoko a trh už automaticky čeká, že výsledky překonají odhady.

Bloomberg připomíná, že po posledních třech výsledkových zprávách akcie Nvidie následující den klesly, přestože čísla byla solidní.

Optimismus podporují obří investice technologických gigantů. Amazon, Alphabet, Microsoft a Meta mají letos plánovat kapitálové výdaje až 725 miliard dolarů. Velká část těchto peněz míří do datových center, čipů a další AI infrastruktury.

Nvidia si v oblasti AI akcelerátorů dál drží dominantní pozici. Investoři proto budou pozorně sledovat především informace o poptávce po čipech Blackwell a budoucí řadě Rubin.

Donald Trump na návštěvě Číny

Trump před cestou do Číny nakupoval akcie Applu. Do firmy investoval až 7,2 milionu dolarů

Leaders

Americký prezident Donald Trump v měsících před státní návštěvou Číny obchodoval s akciemi firem, jejichž šéfové ho do Pekingu doprovázejí. Podle údajů amerického Úřadu pro vládní etiku investoval mimo jiné až 7,2 milionu dolarů do Applu. Velké transakce se týkaly také technologických titulů Microsoftu, Amazonu a Mety.

nst

Přečíst článek

Silná zpráva nemusí stačit

Ani dobré výsledky ale nemusí automaticky znamenat růst akcií. Nvidia čelí silnější konkurenci ze strany AMD a velcí zákazníci jako Amazon či Alphabet zároveň rozvíjejí vlastní čipy.

Klíčové tak bude, zda firma dokáže přesvědčit trh, že její růstový příběh nekončí. Výsledky Nvidie proto mohou naznačit nejen další směr jejích akcií, ale i náladu kolem celého AI sektoru.

XTB pouští investory do světa opcí. Novinka míří na aktivnější hráče na trzích

Investiční aplikace XTB
XTB
nst
nst

Investiční aplikace XTB rozšiřuje nabídku nástrojů pro investory. Klienti mohou nově nakupovat opce na vybrané americké akcie a ETF. Platforma zároveň přidává pokročilé grafy založené na TradingView, které mají usnadnit technickou analýzu i zadávání obchodů přímo z grafu.

Evropský investiční trh se rychle proměňuje. Vedle pasivního investování roste také skupina aktivnějších investorů, kteří chtějí své portfolio řídit pomocí propracovanějších strategií. Právě na ně nyní míří novinka investiční aplikace XTB.

Platforma rozšířila svou nabídku o obchodování s opcemi. Klienti mohou nově nakupovat opce amerického typu na 110 amerických akcií a ETF. XTB tím reaguje na rostoucí zájem o tento typ instrumentu, který je dlouhodobě populární zejména na americkém trhu.

V nabídce jsou i 0DTE opce

Součástí nového modulu jsou také takzvané 0DTE opce, tedy opce s expirací v tentýž den. Ty umožňují investorům rychle reagovat na aktuální dění na trzích, například na makroekonomická data, výsledky firem nebo prudší změny trendu během jediného obchodního dne.

XTB zároveň umožňuje obchodovat opce i ve zlomkových objemech. To může být výhodné zejména pro investory s menším kapitálem nebo pro ty, kteří chtějí lépe rozložit riziko u dražších akciových titulů.

„Podíváme-li se na americké trhy, můžeme říci, že opce jsou mocným investičním nástrojem, který byl však historicky obtížně dostupný. Naším cílem bylo odstranit tyto bariéry a nabídnout evropským investorům chytrější způsob, jak prozkoumávat pokročilejší strategie,“ uvedl Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Kupovat ano, vypisovat ne

Opce dávají investorovi právo, nikoli povinnost, koupit nebo prodat vybrané aktivum za předem stanovenou cenu v určitém období. Call opce vydělává v případě, že cena podkladového aktiva vzroste nad realizační cenu. Put opce naopak profituje z poklesu ceny.

Za toto právo investor platí prémii při uzavření obchodu. XTB však v aplikaci neumožňuje vypisování opcí. Klienti mohou opce pouze nakupovat, což znamená, že jejich maximální možná ztráta je předem známá a omezená výší zaplacené prémie.

Dle společnosti je opční modul navržen tak, aby byl srozumitelný i pro investory, kteří se s opcemi setkávají poprvé.

Pokročilejší grafy díky TradingView

Vedle opcí XTB přidává také vylepšené grafy postavené na řešení TradingView. Investoři tak získají širší možnosti technické analýzy, včetně přizpůsobitelných grafů, indikátorů a upozornění.

Nově mohou také zadávat příkazy přímo z grafu. Kreslení, přidávání indikátorů i ukládání grafů je dostupné jak v mobilní aplikaci, tak na webové platformě.

XTB sází na aktivnější investory

Rozšíření nabídky ukazuje, že XTB chce vedle dlouhodobých investorů oslovit také klienty, kteří na trzích obchodují aktivněji a hledají sofistikovanější nástroje.

Společnost uvádí, že její investiční aplikaci využívá více než 2,5 milionu lidí po celém světě. Klienti mohou přes XTB investovat do akcií a ETF, vytvářet investiční plány a obchodovat CFD na indexy, měny, komodity nebo kryptoměny. Platforma zároveň nabízí vzdělávací obsah, webináře a zákaznickou podporu ve 20 jazycích.

