Raketový růst akcií SpaceX? V novodobé historii jde o solidní průměr
Akcie SpaceX od IPO posílily o více než 40 procent a ukazují, jak silně umí trh zaplatit za vizi.
Úspěch akcií SpaceX se očekával, přesto část analytiků počítala s tím, že FOMO efekt brzy opadne a nastane reálnější fáze obchodování. Částečně jim dalo za pravdu středeční obchodování, kdy akcie oslabily o téměř pět procent. Po uzavření burz ale cena opět mírně rostla.
Navzdory jednodenní ztrátě si SpaceX od IPO z minulého týdne udržuje mimořádné posílení ceny akcie. Cena při IPO se vyšplhala na 135 dolarů, čímž se vstup SpaceX stal největším burzovním startem dějin. Poptávka po akciích byla taková, že hned v první sekundě obchodování cena vystřelila na 150 dolarů a postupně vyrostla až nad 218 dolarů. Aktuální cena činí 191,8 dolaru, což od IPO představuje nárůst o 41,5 procenta.
Akcie SpaceX po IPO
To je přitom u takto obří emise mimořádný růst. Jediné srovnatelné IPO je to z roku 2019, kdy na trh vstoupila těžební společnost Saudi Aramco. Po týdnu ale její akcie oproti IPO posílily „jen“ o 15 procent.
Akcie SpaceX po rekordním vstupu na burzu dál prudce rostou. Firma Elona Muska v úterý přidala zhruba 12 procent, překonala tržní hodnotu Amazonu a v jednu chvíli se dostala i před Microsoft. Podle CNBC se tak krátce stala čtvrtou nejhodnotnější americkou firmou. Euforii ale brzdí otázka, zda investoři za příběh neplatí příliš mnoho.
SpaceX přeskočila Amazon a na chvíli i Microsoft
Trhy
Akcie SpaceX po rekordním vstupu na burzu dál prudce rostou. Firma Elona Muska v úterý přidala zhruba 12 procent, překonala tržní hodnotu Amazonu a v jednu chvíli se dostala i před Microsoft. Podle CNBC se tak krátce stala čtvrtou nejhodnotnější americkou firmou. Euforii ale brzdí otázka, zda investoři za příběh neplatí příliš mnoho.
FOMO efekt v hlavní roli
V aktuálním příběhu SpaceX se zrcadlí dva podstatné faktory. Jednak popularita technologického sektoru, který podobným mimořádným nárůstům cen akcií historicky přeje, jednak už zmíněný FOMO efekt. Elonu Muskovi a jeho týmu se podařilo vytvořit tak silný převis poptávky po akciích, že cena zkrátka růst musela, a to navzdory záporné ziskovosti firmy a řadě dalších faktorů, které by v každém jiném případě pravděpodobně tlačily cenu dolů.
Právě to je velký rozdíl například proti proslulému IPO Facebooku, dnešní společnosti Meta Platforms, z roku 2012. Tehdy Mark Zuckerberg sice na burzu poslal největší a nejúspěšnější sociální síť světa, investoři ale velmi záhy přestali věřit ve schopnost přetavit její vliv do reálných zisků. Týden od úpisu tak cena akcií Facebooku propadla o 16 procent. Podepsaly se na tom i technické problémy Nasdaqu a prodeje akcií ze strany manažerů společnosti, kteří se svých podílů zbavovali, což byla pro trh negativní zpráva.
SpaceX Elona Muska získala z primární nabídky akcií výrazně víc, než původně plánovala. Největší IPO všech dob firmě nakonec vyneslo 85,7 miliardy dolarů, tedy o více než deset miliard dolarů nad původní odhad.
SpaceX zažila burzovní start snů. Firma získala o deset miliard dolarů víc, než čekala
Trhy
SpaceX Elona Muska získala z primární nabídky akcií výrazně víc, než původně plánovala. Největší IPO všech dob firmě nakonec vyneslo 85,7 miliardy dolarů, tedy o více než deset miliard dolarů nad původní odhad.
Technologické firmy posilují
Jinak ale platí, že technologické společnosti se krátce po vstupu na burzu těší relativně vysokému zájmu investorů. Start SpaceX je v procentuálním vyjádření nadstandardní. Amazon, který debutoval v roce 1997, týden od úpisu posílil o třetinu a předznamenal start éry, která později vešla do dějin jako „dot.com bublina“.
V dávnější historii vstoupily na burzu Apple v roce 1980 a Microsoft v roce 1986. Také akcie obou firem po týdnu posílily o více než 30 procent. Naopak po prasknutí dot.com bubliny zamířil na burzu Google v roce 2004. I v tomto případě však byli investoři mimořádně vstřícní a týden od IPO byly akcie dražší zhruba o čtvrtinu.
Nejbohatší Australanka Gina Rinehartová vsadila na SpaceX. Její investiční společnost Hancock Prospecting podle agentury Bloomberg získala akcie Muskovy raketové a satelitní firmy při jejím vstupu na burzu.
Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů
Leaders
Nejbohatší Australanka Gina Rinehartová vsadila na SpaceX. Její investiční společnost Hancock Prospecting podle agentury Bloomberg získala akcie Muskovy raketové a satelitní firmy při jejím vstupu na burzu.
Investoři kupují vize. Někdy se nenaplní
O tom, že právě technologický sektor podobné příběhy nabízí poměrně často a že investoři mnohdy kupují velké vize, vypovídá i úspěch výrobce elektromobilů Rivian. Ten na burzu vstoupil v roce 2021 a investoři si na něm chtěli zopakovat růst ceny akcií Tesly. Rivian týden od IPO posílil až o neuvěřitelných 120 procent, když cena vyskočila ze 78 dolarů na 172 dolarů a valuace automobilky dosáhla 150 miliard dolarů.
Jenže velké vize mnohdy nestačí. Rivian nedokázal naplnit očekávání, jimiž investory přesvědčil. Už na počátku roku 2023, tedy jen rok a tři měsíce od IPO, se akcie zřítily na úroveň kolem 16 dolarů, kde se s nimi obchoduje dodnes.
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