Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy Kulinární gentrifikace: Jak se z jídel chudých staly luxusní delikatesy a kde je v Praze ochutnat?

Kulinární gentrifikace: Jak se z jídel chudých staly luxusní delikatesy a kde je v Praze ochutnat?

Humr s restovanou zeleninou
Hliněná bašta, užito se svolením
Petra Martínková
Petra Martínková

Humři pro vězně a služebnictvo, které podle legendy protestovalo proti příliš častým jídlům z humra. Ústřice jako nejlevnější street food, morek nanejvýš pro řeznické učně a brzlík rovnou do koše. Dnes trendy delikatesy za tisíce korun, servírované na designovém porcelánu a považované za symbol statusu a vytříbeného vkusu. Ještě před pár desítkami let přitom jídla těch nejchudších.

Seznamte se s kulinární gentrifikací, fenoménem, který proměnil nejobyčejnější pokrmy v gastronomický luxus. Přinášíme přehled pěti gastronomických „popelek“, které se z nejobyčejnějších surovin proměnily v hvězdy současného fine diningu.

Humr

Neboli mořský šváb. Protein pro chudé. Krmivo pro zvířata nebo dokonce hnojivo. Dnes ale symbol luxusní gastronomie, drahých restaurací a instagramových večeří s šampaňským, jehož cena v českých restauracích začíná zhruba na 2 tisících korunách. Seznamte se: humr.

Ještě v 17. a 18. století přitom považovali humry v severovýchodní Americe za mořského škůdce. Po bouřích se jich na pobřeží vyplavovaly tuny, takže končili jako hnojivo nebo krmení pro zvířata. Tradovalo se dokonce, že služebnictvo mělo ve smlouvách ustanovení, že humří maso nesmělo dostávat více než dvakrát týdně. Pověst humrům kazil i fakt, že jejich maso rychle podléhalo zkáze a následně chutnalo kašovitě a zapáchalo.

Zlom přinesl až rozvoj chlazení a přepravy živých humrů v 19. století. Francouzská haute cuisine pak z někdejšího jídla chudých udělala luxusní delikatesu. Dnes se servíruje s kaviárem, lanýži, wagyu nebo jedlým zlatem a ceny luxusních humřích pokrmů běžně sahají do stovek dolarů. Newyorská restaurace Norma’s například proslula omeletou „Zillion Dollar Lobster Frittata“ s humrem a kaviárem za dva tisíce dolarů, mexický hotel Grand Velas Los Cabos zase tacos s humrem, kaviárem a zlatem za 25 tisíc dolarů.

Humr s restovanou zeleninou Hliněná bašta, užito se svolením

Kde v Praze ochutnat humra

V restauraci Hliněná bašta si můžete dát humra za 335 korun na 100 gramů živé váhy. Výsledná cena se odvíjí od velikosti konkrétního kusu, na talíř vám přitom dorazí humr o váze zhruba 0,8 až 3 kilogramy.

Dalším místem, kde můžete humra nejen ochutnat, ale si ho i koupit domů, je Blue Fjord v Karlíně.

Moderní seafood fine dining včetně humřích specialit nabízí také Rakin v Dejvicích.

A humrový bisque s avokádovou pěnou a grilovanou krevetou má na stálém menu i belgická brasserie Bruxx, která humry zároveň pravidelně servíruje vždy na podzim.

Vejce s rybím salátem

Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový

Enjoy

Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.

Petra Martínková

Přečíst článek

Smrž

Nenápadná, vlastně trochu ošklivá jarní houba se zmuchlaným kloboukem, kterou lidé kdysi běžně sbírali v lesích, sadech nebo kolem potoků. A zároveň drahá sezonní delikatesa, která právě v těchto týdnech zdobí menu nejlepších fine dining restaurací. Smrž.

Smrže patřily dlouho k běžným houbám venkovské kuchyně. Končily v polévkách, omáčkách nebo jednoduše opečené na másle. Jenže kdo někdy cítil jejich intenzivní vůni, dobře chápe, proč po nich dnes nejen kuchaři doslova šílí. Co se chuti týče, je smrž totiž absolutní pochoutka.

Smrže se ale velmi špatně pěstují, rostou jen krátce a jejich sezona trvá pouhých několik týdnů v roce. I proto se cena těch nejkvalitnějších šplhá až ke čtyřem tisícům korun za kilogram.

Ve vysoké gastronomii se smrže nejčastěji párují s telecím masem, chřestem, hnědým máslem nebo smetanovými omáčkami. Skvěle fungují i v domácích těstovinách, rizotech nebo jemných jarních omáčkách.

Kde v Praze ochutnat smrže

V pražské restauraci Salabka aktuálně servírují plněné smrže s jeseterem, kaviárem N25, bylinkovým pyré a pommes soufflées.

V Grand Cru si můžete dát smrže s domácími těstovinami za 590 korun nebo v kombinaci s dančím hřbetem a foie gras.

Restaurace Mlýnec nabízí smrže s konfitovaným kachním stehýnkem za 845 korun a ve Vinografu je párují s roládou z králíka, hráškovým pyré a navrch ještě i se smržovým glazé.

Jeseter, kaviár z jesetera, plněné smrže, bylinkové pyré a pommes soufflées Salabka, užito se svolením

Ústřice

Dnes symbol luxusu, šampaňského a drahých seafood restaurací. Ještě v 19. století ale patřily ústřice k nejběžnějšímu pouličnímu jídlu v Londýně, New Yorku nebo Paříži. Prodávaly se na ulicích, v hospodách i na trzích a jedli je hlavně dělníci, námořníci nebo studenti. V některých částech Londýna byly dokonce levnější než maso nebo chleba.

Ústřic bylo tolik, že si je mohl dovolit prakticky každý. Některé hospody je rozdávaly zdarma k pivu, aby hosté více pili. V New Yorku se z nich zase vařily levné polévky, koláče nebo dušené směsi pro chudé dělnické čtvrti. Říkávalo se, že kdo je chudý, má jen na chleba a ústřice. Jenže právě obrovská spotřeba se jim nakonec stala osudnou. Přelovení a znečištění vod způsobily dramatický úbytek ústřicových populací a z levného street foodu se během několika desetiletí stala luxusní delikatesa.

Dnes patří mezi nejdražší francouzské ústřice například značky Gillardeau nebo Belon, které se servírují na ledu se šampaňským, kaviárem nebo speciálními vinaigrette omáčkami. Ty nejluxusnější oyster bary v Paříži, Londýně nebo Dubaji prodávají prémiové kusy klidně za stovky korun za jedinou ústřici.

Šéfkuchař Bruxx Oldřich Matoušek

„Emoce musí ven, ale pánvemi už neházím.“ Šéfkuchař Bruxxu Matoušek o talentu i chutích Čechů

Enjoy

Už dvanáct let stojí v čele jedné z největších a nejnavštěvovanějších pražských restaurací, bruselské brasserie Bruxx. Inspiraci hledá v dávno zapomenutých francouzských kuchařkách a své recepty si zapisuje do Moleskineů. Čechy učí jíst dary moře, v listopadu vaří humry a na Vánoce znovu oživil tradici šneků. Jeho slávky jsou vyhlášené po celé Praze.

Petra Martínková

Přečíst článek

Kde si dát v Praze ústřice

Ve vyhlášené Les Moules vás ústřice vyjdou přibližně na 160 korun za kus.

Druh Gillardeau můžete ochutnat i v Seafood Market & Grill ve Štěpánské.

A skvělé ústřice najdete i v Kogo na Havelské, kde vyjdou přibližně na 120 korun za kus.

Ústřice v restauraci Les Moules Les Moules, užito se svolením

Morek

Kdysi levný zdroj tuku a energie pro řezníky, dělnické rodiny i venkovské domácnosti. Dnes jedna z největších fine dining hvězd posledních let – morek.

Kostní morek býval typickým jídlem chudších vrstev, které se snažily zužitkovat celé zvíře beze zbytku. Přidával se do vývarů, omáček nebo se jednoduše vyškrábl z kostí a jedl s chlebem. Podle kuchařky Marie Janků-Sandtnerové se z něj dokonce připravovaly i sladké morkové řezy s máslem, cukrem a citronem.

Po období, kdy morek téměř zmizel z řeznických pultů, přišel návrat filozofie „nose to tail“, tedy snahy zužitkovat zvíře od hlavy až po ocas, a s ním i velký comeback morku. Kuchaři znovu objevili jeho intenzivní máslovou chuť a hedvábnou texturu. Dnes se pečený morek servíruje například s toastem, tatarákem, petrželí, kapary nebo citronem a ve světových restauracích klidně i s lanýži či kaviárem.

Právě morek patří mezi nejlepší symboly proměny moderní gastronomie. Zatímco ještě před pár desítkami let šlo o surovinu spojovanou hlavně s chudobou nebo starou domácí kuchyní, dnes se pečené morkové kosti objevují v michelinských restauracích po celém světě a často patří k nejfotografovanějším jídlům na sociálních sítích.

Telecí, morek, houževnatec a Wagyu lůj Field, užito se svolením

Kde si dát v Praze morek

V legendárním Monarchu si můžete dát pečené morkové kosti s cibulovým džemem a chlebem za 365 korun.

Field servíruje morek s telecím, houževnatcem a wagyu lojem jako součást degustačního menu.

Pečenou morkovou kost za zhruba dvě stovky nabízí i Kantýna od Ambiente.

Ve slavném Triton Restaurant na Václavském náměstí se morek objevuje v kombinaci s telecím, šalotkou, pažitkou a crème fraîche jako součást osmichodového menu.

Vejce s rybím salátem

Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový

Enjoy

Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.

Petra Martínková

Přečíst článek

Brzlík

Kdysi téměř bezcenná vnitřnost, která často končila bokem u řezníků nebo na talíři chudých rodin. Dnes jedna z nejluxusnějších a aktuálně i nejvíc trendy surovin francouzské gastronomie. Brzlík.

Brzlík, tedy žláza mladých zvířat, je dnes ceněný pro svou mimořádně jemnou chuť a téměř krémovou texturu. Ještě před pár desítkami let ale touto částí masa společnost spíše opovrhovala. Objevoval se hlavně v levnějších dušených jídlech, omáčkách nebo polévkách domácností, které se snažily zužitkovat úplně každý kousek zvířete.

K neoblíbenosti brzlíku přispívalo i to, že jeho příprava není vůbec jednoduchá. Musí se několik hodin namáčet, blanšírovat, čistit a často i lisovat. Právě náročná příprava spolu s malým množstvím kvalitního brzlíku z něj postupně udělaly luxusní delikatesu, za kterou dnes v syrovém stavu zaplatíte zhruba 800 až 2 000 korun za kilogram, u prémiových dodavatelů i více.

V současném fine diningu se brzlík nejčastěji opéká dozlatova na másle, aby byl zvenku křupavý a uvnitř hedvábně jemný. Skvěle funguje s demi-glace, květákovým pyré, houbami, foie gras nebo redukcí z portského vína. Dnes patří k nejdražším a nejpracnějším chodům v českých i světových restauracích a šéfkuchaři ho servírují jako jeden z největších gastronomických trendů současnosti.

Telecí brzlík s artyčoky, vinnými listy, telecím jus s marsalou a kapary Aromi, užito se svolením

Kde si dát v Praze brzlík

Ve vyhlášené Pot-au-feu šéfkuchaře Jana Kracíka si můžete dát telecí brzlík se smrži v krémové omáčce za necelých 700 korun.

Jacob's Little Italy na Malé Straně nabízí brzlík s uzenou bramborovou kaší a černou kapustou cavolo nero za 365 korun.

V legendární Aromi pak servírují telecí brzlík s artyčoky, vinnými listy, telecím jus s marsalou a kapary za 475 korun.

Sledujte FoodStream. Průvodce tím, co jíst, pít a kam zajít

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Šéfkuchař Bruxx Oldřich Matoušek

„Emoce musí ven, ale pánvemi už neházím.“ Šéfkuchař Bruxxu Matoušek o talentu i chutích Čechů

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek
Vejce s rybím salátem

Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek
Sober Bar

Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek

Praha 9 koupí bytový dům od Finepu. Dostupné nájmy nabídne učitelům i zdravotníkům

Praha 9 koupí od společnosti Finep rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku
Finep, užito se svolením
nst
nst

Praha 9 koupí od společnosti Finep rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku. Za nemovitost zaplatí 356,9 milionu korun bez DPH.

Radnice chce byty nabídnout za nižší nájemné lidem v potřebných profesích, například učitelům, zdravotním sestrám nebo pracovníkům v sociálních službách, uvedl starosta městské části Tomáš Portlík z ODS. Dům je podle něj téměř hotový a zkolaudovaný by měl být v září.

Praha 9 leží na severovýchodě metropole a má téměř 70 tisíc obyvatel. Zahrnuje katastrální území Proseka a části Vysočan, Hrdlořez, Střížkova, Hloubětína, Libně a Malešic. Podle dřívějších informací má městská část přibližně 600 nájemních bytů.

Radnice na nákup domu vypsala tendr. Nabídku v něm podal pouze Finep, přestože si podle Portlíka zadávací dokumentaci vyzvedlo osm firem. Městská část musela hledat nemovitost jen na území Prahy 9, protože podle zákona o hlavním městě může vlastnit pouze majetek na svém území.

Nákup chce Praha 9 financovat z několika zdrojů. Magistrát požádala o dotaci z fondu pro rozvoj dostupného bydlení, která by měla činit 100 až 120 milionů korun. Dalších 120 milionů plánuje získat prodejem pozemků na Krejcárku. Na zbytek si chce radnice vzít úvěr, který bude splácet z výnosů z nájemného.

Mikrobyty jsou trend

Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí

Reality

Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Podle dřívější analýzy vlastní magistrát zhruba 7200 bytů a dalších přibližně 22 600 spravují městské části. Po roce 1991 přešlo do majetku města asi 194 tisíc bytů, následné privatizace ale městský bytový fond zredukovaly o 85 procent.

Magistrát i většina městských částí proto chtějí počet městských bytů znovu navyšovat. Cílem je zajistit dostupné bydlení pro potřebné profese i pro sociálně slabé nebo znevýhodněné obyvatele.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Generální ředitel developerské společnosti Finep Tomáš Pardubický odchází z dozorčí rady Moneta Money bank.

Družstevní bydlení jako svatý grál. Pro nás to bude silná noha, říká šéf Finepu Pardubický

Reality

Dalibor Martínek, Petra Nehasilová

Přečíst článek
Nové byty v Rezidenci u Šárky

Nové byty v Rezidenci u Šárky nabízí komorní bydlení v přírodě. A přímé tramvajové spojení do centra

Reality

nst

Přečíst článek
Projekt na Smíchově

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Trumpův muž přebírá Fed. Kevin Warsh slíbil boj s inflací i nezávislost

Kevin Warsh a Donald Trump
ČTK
nst
nst

Novým předsedou americké centrální banky se oficiálně stal Kevin Warsh. Ve funkci nahradil Jeroma Powella, kterého prezident Donald Trump opakovaně kritizoval kvůli tomu, že podle něj nebyl ochoten snižovat úrokové sazby.

Warsh složil přísahu v Bílém domě za přítomnosti Trumpa, který si ho do čela Fedu sám vybral. Americká centrální banka patří k nejvlivnějším finančním institucím na světě a její rozhodování o sazbách má dopad nejen na americkou ekonomiku, ale i na globální trhy.

Ve svém projevu Warsh uvedl, že jeho vzorem je bývalý předseda Fedu Alan Greenspan, kterého do funkce uváděl prezident Ronald Reagan. Zdůraznil také, že centrální banka může přispět k prosperitě Spojených států.

„Naším úkolem ve Fedu je podporovat cenovou stabilitu a maximální zaměstnanost. Pokud budeme tyto cíle sledovat s rozvahou a jasným pohledem, nezávisle a s odhodláním, může být inflace nižší, růst silnější a reálné čisté mzdy vyšší,“ uvedl Warsh.

Donald Trump

Trumpovo vítězství. Americký finanční úřad už nesmí zkoumat jeho starší daňová přiznání

Politika

Donald Trump dosáhl významného vítězství v daňové kauze. Americký finanční úřad už podle nové dohody nesmí zkoumat jeho starší daňová přiznání ani uplatňovat související nároky vůči jeho rodině či firmám.

ČTK

Přečíst článek

Trump v minulosti na Powella vyvíjel značný tlak, aby přistoupil ke snížení úrokových sazeb. Jeho postup vyvolával otázky ohledně nezávislosti americké centrální banky.

Warshe dnes prezident vyzval, aby byl „úplně nezávislý“. Zároveň předpověděl, že nový šéf Fedu zůstane v paměti jako jeden z nejlepších představitelů centrální banky.

„Myslím, že má schopnosti, které má jen velmi málo lidí,“ řekl Trump. Ten si v minulosti do čela Fedu vybral také Powella.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme