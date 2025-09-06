Michelinky, ale i venkovské hospůdky. Které restaurace vyhledávají nejbohatší Češi?
Chcete vědět, ve kterých světových restauracích můžete nejčastěji potkat nejbohatší Čechy? Cestovní kancelář EliteVoyage připravila výběr gastronomických skvostů oblíbených mezi českými miliardáři.
„Spojení překvapivých inovací a dokonale zvládnutých gastronomických klasik. Místa, kam se jen tak každý nedostane. Tohle vše podpořené zajímavým interiérem, vinnými kartami plnými rarit a servisem, který je takřka neviditelný, a přesto dokonalý. To je kombinace, která lahodí našim klientům,” popisuje restaurace, které si vybírají nejbohatší Češi, Štěpán Borovec, Operation Director z EliteVoyage.
Gastronomie je pro klienty této cestovky, tedy ty nejbohatší Čechy, obecně velmi důležitá. „Poznávají rádi nové chutě. Vyhledávají samozřejmě konkrétní kuchaře či podniky,“ dodává šéf cestovky Petr Udavský.
Nejde podle něj vždy pouze o podniky s Michelinskými hvězdami. Zpravidla vyhledávají kombinaci obojího, chtějí poznat lokální restaurace, a i ty michelinské. „Mnohdy totiž zapadlá místní restaurace může přinést větší zážitek, víc emocí než ta oceňovaná,“ uzavírá Udavský.
V cestovním ruchu pracuje Petr Udavský už 15 let, od dob studií. Před šesti lety spoluzaložil cestovku Elite Voyage, která se specializuje na ty nejbohatší. Ti za dovolenou v průměru zaplatí 700 tisíc korun.
Petr Udavský z Elite Voyage: Jednotkou luxusu jsou emoce
Enjoy
Baskicko: ohnivá kuchyně na světové špičce
První zastávkou na mapě gurmánů je sever Španělska. V San Sebastiánu najdeme Arzak, rodinnou ikonu baskické kuchyně vedenou Elenou Arzak. Tři michelinské hvězdy a menu, které definuje moderní kuchyni regionu, lákají do tohoto podniku nejen místní, ale i zahraniční elitu.
O pár desítek kilometrů dál, na baskickém venkově, stojí Asador Etxebarri. Restaurace, která se v současnosti drží na druhém místě prestižního žebříčku World’s 50 Best, povýšila grilování na umění. Každý talíř vypráví příběh ohně, dřeva a dokonalé jednoduchosti – kombinace, která bohaté Čechy přitahuje svojí autentičností.
Po zkušenostech ze zahraničních michelinských restaurací zakotvil Jakub Vyškovský v The Monkey Baru v Praze. Z vyhlášených podniků si přinesl hlavně pečlivost. „Nejvíc jsem pronikl do francouzské kuchyně, začalo to v Londýně u Robuchona. Vařím tak i tady v The Monkey Baru ve Falkensteineru. Francouzská kuchyně je velmi blízká té naší, české,“ říká Vyškovský.
Šéf kuchyně The Monkey Baru: Bez žen by v kuchyni nebylo tak čisto, navíc jsou skvělé kuchařky
Enjoy
Itálie: mezi tradicí a avantgardou
Řím nabízí gastronomii spojenou s historií. La Pergola v hotelu Rome Cavalieri pod vedením Heinze Becka patří mezi legendy. Tři michelinské hvězdy a dechberoucí výhled na Věčné město dělají z večeře zážitek, který má romantický i obchodní rozměr.
Naopak na Capri se bohatí Češi rádi zastavují v restauraci Il Riccio. Bez zbytečného pozérství, s neformální atmosférou a s lehkým seafood obědem nad azurovým mořem je ideálním místem během jachtařských plaveb kolem ostrova.
A v Modeně sídlí Osteria Francescana Massima Bottury, jedna z nejoslavovanějších restaurací světa. Její tři michelinské hvězdy redefinují pojetí italské kuchyně. Klienti EliteVoyage ji často kombinují s návštěvou nedalekého Maranella a továrny Ferrari, což z cesty dělá ještě komplexnější zážitek.
Gabriela Filca, mladá šéfkuchařka michelinské restaurace Nebo v hotelu Hilton v chorvatské Rijece, letos získala prestižní ocenění Michelin Young Chef Award 2025. Ve své kuchyni propojuje sezónní suroviny, osobní příběh a zero-waste filozofii. Výsledkem je gastronomie plná emocí, která oslovuje nejen chuťové buňky.
REPORTÁŽ: Nepotřebuje trendy, má vizi. Michelinská šéfkuchařka ví, jak chutná opravdové jídlo
Enjoy
Rakousko: tradice v moderním hávu
Rakousko přináší dvě odlišné, a přitom stejně působivé tváře. V Salcburku se v hangáru RedBullu nachází Ikarus, unikátní projekt, kde se každý měsíc střídají hostující šéfkuchaři z celého světa. Žádná návštěva tu není stejná – pokaždé čeká jiný gastronomický příběh.
Ve Vídni pak bohatí Češi míří do Steirerecku, instituce ukryté v srdci Stadtparku. Moderní interpretace rakouské kuchyně a precizní servis dělají z tohoto podniku ideální místo pro business obědy i dlouhé večerní degustace.
Šťovík i chleba s máslem servírují v restauraci Zlatá Praha v zrekonstruovaném hotelu Fairmont (někdejší InterContinental). Kuchyni tam velí Maroš Jambor, který do Prahy přinesl zkušenosti z těch nejznámějších michelinských restauracích ve světě.
Kvalita pražské gastronomie se hodně proměnila. Strávníci jsou náročnější, říká šéf vyhlášené Zlaté Prahy
Enjoy
Francie & Dubaj: luxus bez kompromisů
Na Azurovém pobřeží patří mezi oblíbené adresy La Vague d’Or ve Saint-Tropez. Tříhvězdičková restaurace v hotelu Cheval Blanc je vyhledávaným místem českých majitelů vil v okolí. Rezervace se tu řeší s mnohaměsíčním předstihem, což je pro tento region typické.
V Dubaji se pak Češi nechávají unášet dvěma kontrastními zážitky. Nobu v hotelu Atlantis The Palm kombinuje japonskou preciznost s jihoamerickými vlivy v luxusním prostředí, které patří k nejoblíbenějším adresám světové elity. A Trèsind, trojhvězdičková michelinská restaurace v hotelu One&Only Royal Mirage, povýšila indickou kuchyni na avantgardní divadlo plné vizuálních efektů a inovativního servisu.
Gastronomie jako investice zážitků
Společným jmenovatelem všech těchto adres je diskrétnost, autenticita a silný emocionální zážitek. Degustační menu se pohybují od 250 do 400 eur na osobu, v Dubaji často i více podle vinného párování. Dress code bývá spíše formální – večerní obleky a koktejlové šaty jsou standardem v Římě, Saint-Tropez či Dubaji, zatímco na Capri vládne uvolněný smart casual.
Patří k nejznámějším tuzemským šéfkuchařům a v současnosti za jeho uměním můžete vyrazit na Břeclavsko, kde vlastní hned několik podniků. „Jižní Morava byla láska na první pohled. Historie, příroda a víno bylo to, co mě sem táhlo. Dnes si už neumím představit, že žiji jinde,“ říká proslulý šéfkuchař Marcel Ihnačák v rozhovoru, který původně vyšel v letním vydání magazínu Newstream CLUB a nyní si jej můžete přečíst v rámci Inventury 2024 byznysového portálu newstream.cz.
Marcel Ihnačák: Vegeta zkazí přirozenou chuť každého jídla. Když ji používáte, všechny pokrmy chutnají stejně
Enjoy
Soukromí, exkluzivita a vysoká úroveň servisu jsou tři nejčastější komodity, jež ti nejbohatší Češi požadují na své dovolené, uvádí Luxury Travel Report, který každý rok zpracovává cestovní kancelář EliteVoyage.
Fotogalerie: Jak vypadají hotely těch nejbohatších Čechů?
Enjoy
