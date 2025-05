REPORTÁŽ: Nejlepší Wagyu steak v Dubaji nabízí restaurant Attiko. A za lidovku

Na vrcholu hotelu W Dubai – Mina Seyahi se nachází restaurace Attiko. Podnik nabízí nejen panoramatické výhledy například na umělé souostroví Palm Jumeirah, ale i gastronomický zážitek. Já jsem okusil mimo jiné i steak Wagyu striploin, který byl tím nejlepším kusem hovězího, co jsem v pouštní megapoli kdy ochutnal. A také nejlevnějším. Stál jen 1320 korun.

Koncept Attiko je elegantní střešní restaurace umístěná na 31. patře hotelu W Dubai – Mina Seyahi, která spojuje asijské chutě s jedním z nejúchvatnějších panoramatických výhledů v Dubaji. Interiér je stylový a kosmopolitní – představte si okna od podlahy ke stropu, rozsáhlou venkovní terasu s nezapomenutelnými západy slunce a interiér kombinující moderní design s asijskými akcenty. Atmosféra je uvolněná při západu slunce, ale večer se mění v energetické místo s DJi. Attiko je trendy místem, kde lidé chtějí být viděni. Ať jde o romantické večeře či sobotní brunche.

FOTOGRAFIE: Prohlédněte si nabídku restaurace Attiko a výhledy na Dubaj

Zdejší menu představuje moderní pojetí pan-asijské kuchyně. Během naší návštěvy jsme začali výběrem malých pokrmů. Tuna tataki přinesla plátky jemně opečeného tuňáka, podávané s daikon ředkvičkou, sojovou omáčkou, cibulí a špetkou červeného chilli – svěží, čistá a bohatá chuť. Následovalo Yellowtail sashimi. Opět skvělé. Plátky ryby v kombinaci s yuzu - v Asii populárního citrusu - zajistily fantastický zážitek.

Pokračovali jsme s houbovou gyozou. Tedy jemnými knedlíčky, které byly naplněny sezónními houbami. To vše bylo doplňeno sladkou sojovou glazurou, která zdůraznila jejich hluboké slané tóny. Křupavé hřebenatky pak byly šťavnatým spojením hokkaidských mušlí s výrazným yuzu přelivem – křupavé zvenku, jemné uvnitř a plné vrstevnatých chutí.

Vrchol večera obstaralo hovězí

Vrcholem večera byl pro mě hovězí steak Wagyu striploin, který ohromil bohatým mramorováním a jemnou strukturou. Maso bylo glazované sladkou sojovou omáčkou, v kombinaci s chilli, sezamem a pažitkou. Měl jsem pocit, že ke steaku přikusuji foie grass, to díky jemnému tukovému mramorování plemene Wagyu. Šokujícím zjištěním bylo, že ačkoliv to byl nejlepší steak, co jsem v Dubaji ochutnal, byl zároveň také tím nejlevnějším. V přepočtu vyšel na 1320 korun. Druhým hlavním chodem byly rýžové nudle, které byly smíchané s klíčky a zeleninou.

Na naléhání obsluhy ještě zkoušíme ještě dezerty. Výběr japonských zmrzlin mochi a mandlovo-bánánový dort.

Vinný lístek v Attiku nabídl velmi respektuhodnou nabídku, ale já jsem tentokrát přišel na koktejly. Signature koktejly, které často obsahují tropické ovoce, yuzu a další asijské ingredience, se snoubí s místní kuchyní.

Začal jsem koktejlem Verttiko, což je komplexní a výrazný koktejl, který spojuje francouzský koňak Rémy Martin V.S.O.P s kouřovým mezcalem a japonským sakura vermutem. Výsledkem je bohatý, vrstvený nápoj s výraznými tóny uzeného dřeva, bylin, sušeného ovoce a jemné hořkosti. Pokračoval jsem s Attini, které je exotickým twistem na klasické martini. Kombinuje japonskou vodku Haku s pyré z meruněk.

Na závěr mého koktejlového trojboje jsem sáhl po Suppai uri. Hravý a svěží koktejl, který kombinuje japonský Roku gin, jemné sake, yuzu likér a Midori — ikonický melounový likér s jasně zelenou barvou. Koktejl je inspirován melounovými limonádami Ramune z Tokia 90. let — v moderním, sofistikovaném provedení, které osvěží a zároveň zaujme svou výraznou barvou a vůní.

Verdikt

Attiko je místo, které v sobě dokonale spojuje dechberoucí výhledy, vytříbenou pan-asijskou kuchyni a živou atmosféru. Ať už přijdete na signature koktejl při západu slunce, nebo na sdílenou večeři s přáteli, čeká vás zážitek, který potěší nejen chuťové pohárky, ale i oči. Wagyu steak za 1320 korun ukázal, že i v Dubaji se dá najít špičkové hovězí bez přemrštěné ceny. To vše doplňují vyladěné koktejly.