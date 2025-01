Hospody a restaurace za pět let podražily o polovinu. Češi už raději pijí pivo doma

V gastru se nejvíce daří buď levným jídelnám anebo těm nejdražším zážitkovým restauracím. Češi zůstávají věrni pivní kultuře, ale stále častěji ho pijí doma nebo v garáži.

Reklama

Inflace v gastro byznysu v posledních letech překonává průměrný nárůst cen. Za posledních pět let podražily restaurace a hospody o 46 procent. Jen v loni vzrostly ceny o sedm procent. „Gastro za sebou nemá dobrý rok. Souhrnné tržby byly nižší než v roce 2023,“ upozorňuje Vladimír Sirotek, ředitel tržních a datových analýz Dotykačky. Rostoucí ceny mají vliv i na to, kde Češi praktikují národní sport, tedy pití piva. „Pivní kultura nemizí, ale mění se to, kde se to pivo konzumujeme. Je to častěji doma nebo v garáži,“ říká člen představenstva Hospodářské komory ČR Luboš Kastner.

Mizí střed

Z dat vyplývá, že nejvíce se daří buď levným jídelnám anebo naopak drahým zážitkovým restauracím. Těmto protipólům se totiž navzdory průměrnosti kategorií, kam spadají, nadstandardně daří. I v gastronomii se rozevírají nůžky.

Jídelnám, které mají většinou otevřeno jen na oběd a pomáhají jim rozvozy a odnosy v krabičkách domů, se daří. „Host hledá, kde je nejlevněji. Přechází pak do jídelny, kde mu oběd nabídnou jiný, levnější,” popisuje Kastner. „Většina populace si pod dobrým jídlem představí nízkou cenu a velkou porci,“ konstatuje Kastner.

Retro jídelna kousek od Staromáku: Na dršťkovku za 65 korun tam chodí studenti i investoři Enjoy „Táckárna“ je vlastně takový fast food po česku. Místo burgeru a hranolek si u pultu objednáte knedlík se zelím a vepřové nebo holaňdák. Klasické menu nabízí i v retro řeznictví v Kaprově ulici. Oběd pro dva s pivem stojí cca 350 korun. Petra Nehasilová Přečíst článek

Reklama

Na druhé straně se oblibě těší ty nejdražší podniky. „Prémiové restaurace, kam hosté chodí při speciálních příležitostech za kulinářskými zážitky, bodují už delší dobu. Je z toho patrné, že zákazníci se stali mnohem citlivější na kvalitu a není jim líto si za ni občasně připlatit,“ komentuje Sirotek.

FOTOGALERIE: Podívejte se do „táckárny“ v Kaprově ulici v Praze

Diskotéky na odpis

Nejvyšší nárůst tržeb zaznamenaly loni kavárny a to o 4,2 procenta. „Tyto podniky nejméně ovlivňuje počasí,“ říká Sirotek. Nejhůře se dařilo nočním klubům a diskotékám, kde tržby meziročně propadly o 17,8 procenta. Podle odborníků za to může omezování provozní doby i mladá generace. „Nastupující generace noční podniky vyhledávají méně, míchané nápoje konzumují už v dřívějších hodinách třeba v kavárnách a málokdy to do nočních podniků dotáhnou,“ uzavírá Sirotek.

Výhled pro celý gastro byznys zůstává opatrný. Vstup do letošního roku nebyl vůbec dobrý. „Poptávka je letos tak nízká, že provozovatele nutí k různým slevovým pobídkám, ovšem tím opět ředí svou marži,“ říká Kastner a dodává: „V zásadě jsme v tzv. situaci ‚tonoucí se stébla chytá‘. Tento model je ale opravdu neudržitelný – slevy pro nás opravdu znamenají prodělky a jen prodlužují prodělečnou agónii.“

Pavel Sapík: Češi v restauracích utrácejí mnohem víc než cizinci Enjoy Kdy poprvé Pavel Sapík vařil na Pražském Hradě? Co se naučil od svého táty, slavného kuchaře Jaroslava? A jsou Češi lepší zákazníci než cizinci? Odemykáme rozhovor s šéfkuchařem Brick´s Pavlem Sapíkem, který vyšel v zimním čísle magazínu Newstream CLUB. Petra Nehasilová Přečíst článek