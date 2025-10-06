V Česku vyhrál nacionalismus ve verzi light, píší Poláci o volbách
Rozhodné vítězství populistů neznamená, že Česko bude jako Maďarsko. Není ale jasné, jakou cenu zaplatí vláda Andreje Babiše za většinu v parlamentu, píše polský list Rzeczpospolita o výsledcích českých parlamentních voleb. Vítězství Babiše nemusí znamenat špatnou zprávu ani pro Polsko, ani pro Evropu, míní další polský deník Gazeta Wyborcza, podle kterého pragmatik Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána a zvrat v dosavadní prozápadní české politice je málo pravděpodobný.
„V Česku vyhrál nacionalismus ve verzi light,“ napsal Rzeczpospolita v titulku. Připomněl, že dosavadní vládní koalice a její spojenci líčili volby jako střet Evropy a Západu, které oni reprezentují, s populisty a extremisty, kteří budou kolaboranty s Ruskem. „V kampani to zní dobře, ale nemusí to nutně odrážet skutečnou dělicí čáru v české společnosti,“ napsal komentátor.
Cituje názor ředitele Masarykovy demokratické akademie Patrika Eichlera, který nečeká, že by premiér Babiš vyrazil na návštěvu Kremlu, jak to udělali šéfové maďarské a slovenské vlády Viktor Orbán a Robert Fico. ANO se v přístupu k Evropské unii podle Eichlerova názoru příliš neliší od ODS, která patří v Evropském parlamentu do frakce Evropských konzervativců a reformistů, spolu s polskou opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského.
Bruselská média si všímají prohlášení vítěze českých voleb Andreje Babiše, že chce být pro Evropskou unii velmi spolehlivým partnerem. I přesto ale existují obavy, že se s novou vládou změní postoj ČR k Ukrajině, a proto by země EU mohly ještě nyní, tedy přes nástupem Babiše, urychlit rozhodování o některých důležitých otázkách, napsal server Politico. Zmínil v této souvislosti například plánovanou reparační půjčku pro Ukrajinu či vyřešení patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.
Cituje také Martina Ehla z Hospodářských novin, podle kterého Babiš rozhodně nevyhrál na nějaké vlně protiunijních nálad - Češi nechtějí vystoupit z EU a NATO a sám Babiš to vylučuje, jakkoli hlasitě kritizoval Brusel. Volby byly podle Ehla hlasováním o vládě Petra Fialy, která zklamala obyčejné lidi vysokými cenami energií a potravin. Hodně lidem se také nelíbí pomoc ukrajinským uprchlíkům. Ale tvrdí nacionalisté - SPD a Stačilo! - ve volbách nezískali tolik, kolik se čekalo. Do parlamentu se dostali Motoristé, kteří vyrostli na odporu proti unijní Zelené dohodě (Green Deal), podotkl list.
Babišovi chybí 20 hlasů k většině v parlamentu a komentátor Rzeczpospolity podotýká, že podle jeho českých zdrojů v případě, že jednání se SPD a Motoristy ztroskotají, není vyloučeno, že se ANO dohodne s některými stranami nynější vládní koalice, jakkoli to během kampaně vylučovaly.
„Prezident Petr Pavel určitě nebude souhlasit, aby funkce důležité pro zahraniční politiku a bezpečnost obsadili extremisté. A zdá se, že to Babiš chápe. V sobotu večer prezident optimisticky prohlásil, že výsledky jednoznačně potvrdily prozápadní orientaci země,“ dodala Rzeczpospolita.
„Bez ohledu na to, s kým naváže spolupráci, Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána, a tím spíše Jaroslawa Kaczyńského,“ píše Gazeta Wyborzca. S Orbánem se Babiš sice rád fotí, ale chválí hlavně jeho domácí politiku, dodal.
Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše sice v České republice s velkým náskokem zvítězilo v parlamentních volbách, jednání o vytvoření vlády však budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá. Píší to server Politico a list The Economist. Podle serveru Politico by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce.
Babiš nepochybně bude zkoušet v domácí politice posílit postavení své a svého hnutí. Od jeho vládnutí se dá čekat koncentrace moci a pokusy o oslabení veřejnoprávních médií. Ale Babiš se neodváží střetu s EU, která je garantem demokracie. „To je hranice, kterou Babiš nepřekročí. Protože by to ohrozilo jeho podnikání, které je pro Babiše, zvaného český Donald Trump, absolutní prioritou a důvodem, kvůli kterému vůbec vstoupil do politiky,“ usoudil komentátor.
„V době politických otřesů v Evropě a ve světě Česko jako jedna z mála zemí ve střední a východní Evropě má šanci zachovat si relativní předvídatelnost. Může to od Babiše vyžadovat lavírování mezi radikálními požadavky jeho koaličních spojenců a pragmatismem. A právě pragmatismus je národním rysem Čechů, na který jsou velice hrdí,“ zdůraznila Gazeta Wyborcza.