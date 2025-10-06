V Česku vyhrál nacionalismus ve verzi light, píší Poláci o volbách

Nový magazín právě vychází!

Rozhodné vítězství populistů neznamená, že Česko bude jako Maďarsko. Není ale jasné, jakou cenu zaplatí vláda Andreje Babiše za většinu v parlamentu, píše polský list Rzeczpospolita o výsledcích českých parlamentních voleb. Vítězství Babiše nemusí znamenat špatnou zprávu ani pro Polsko, ani pro Evropu, míní další polský deník Gazeta Wyborcza, podle kterého pragmatik Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána a zvrat v dosavadní prozápadní české politice je málo pravděpodobný.

„V Česku vyhrál nacionalismus ve verzi light,“ napsal Rzeczpospolita v titulku. Připomněl, že dosavadní vládní koalice a její spojenci líčili volby jako střet Evropy a Západu, které oni reprezentují, s populisty a extremisty, kteří budou kolaboranty s Ruskem. „V kampani to zní dobře, ale nemusí to nutně odrážet skutečnou dělicí čáru v české společnosti,“ napsal komentátor.

Cituje názor ředitele Masarykovy demokratické akademie Patrika Eichlera, který nečeká, že by premiér Babiš vyrazil na návštěvu Kremlu, jak to udělali šéfové maďarské a slovenské vlády Viktor Orbán a Robert Fico. ANO se v přístupu k Evropské unii podle Eichlerova názoru příliš neliší od ODS, která patří v Evropském parlamentu do frakce Evropských konzervativců a reformistů, spolu s polskou opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského.

Politico: Evropa se obává Babišova postoje vůči Ukrajině

Politika

Bruselská média si všímají prohlášení vítěze českých voleb Andreje Babiše, že chce být pro Evropskou unii velmi spolehlivým partnerem. I přesto ale existují obavy, že se s novou vládou změní postoj ČR k Ukrajině, a proto by země EU mohly ještě nyní, tedy přes nástupem Babiše, urychlit rozhodování o některých důležitých otázkách, napsal server Politico. Zmínil v této souvislosti například plánovanou reparační půjčku pro Ukrajinu či vyřešení patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.

ČTK

Přečíst článek

Cituje také Martina Ehla z Hospodářských novin, podle kterého Babiš rozhodně nevyhrál na nějaké vlně protiunijních nálad - Češi nechtějí vystoupit z EU a NATO a sám Babiš to vylučuje, jakkoli hlasitě kritizoval Brusel. Volby byly podle Ehla hlasováním o vládě Petra Fialy, která zklamala obyčejné lidi vysokými cenami energií a potravin. Hodně lidem se také nelíbí pomoc ukrajinským uprchlíkům. Ale tvrdí nacionalisté - SPD a Stačilo! - ve volbách nezískali tolik, kolik se čekalo. Do parlamentu se dostali Motoristé, kteří vyrostli na odporu proti unijní Zelené dohodě (Green Deal), podotkl list.

Babišovi chybí 20 hlasů k většině v parlamentu a komentátor Rzeczpospolity podotýká, že podle jeho českých zdrojů v případě, že jednání se SPD a Motoristy ztroskotají, není vyloučeno, že se ANO dohodne s některými stranami nynější vládní koalice, jakkoli to během kampaně vylučovaly.

Prezident Petr Pavel určitě nebude souhlasit, aby funkce důležité pro zahraniční politiku a bezpečnost obsadili extremisté. A zdá se, že to Babiš chápe. V sobotu večer prezident optimisticky prohlásil, že výsledky jednoznačně potvrdily prozápadní orientaci země,“ dodala Rzeczpospolita.

„Bez ohledu na to, s kým naváže spolupráci, Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána, a tím spíše Jaroslawa Kaczyńského,“ píše Gazeta Wyborzca. S Orbánem se Babiš sice rád fotí, ale chválí hlavně jeho domácí politiku, dodal.

Zahraniční média o Babišovi: Populista jako Orbán, ale méně charismatický

Volby 2025

Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše sice v České republice s velkým náskokem zvítězilo v parlamentních volbách, jednání o vytvoření vlády však budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá. Píší to server Politico a list The Economist. Podle serveru Politico by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce.

ČTK

Přečíst článek

Babiš nepochybně bude zkoušet v domácí politice posílit postavení své a svého hnutí. Od jeho vládnutí se dá čekat koncentrace moci a pokusy o oslabení veřejnoprávních médií. Ale Babiš se neodváží střetu s EU, která je garantem demokracie. „To je hranice, kterou Babiš nepřekročí. Protože by to ohrozilo jeho podnikání, které je pro Babiše, zvaného český Donald Trump, absolutní prioritou a důvodem, kvůli kterému vůbec vstoupil do politiky,“ usoudil komentátor.

„V době politických otřesů v Evropě a ve světě Česko jako jedna z mála zemí ve střední a východní Evropě má šanci zachovat si relativní předvídatelnost. Může to od Babiše vyžadovat lavírování mezi radikálními požadavky jeho koaličních spojenců a pragmatismem. A právě pragmatismus je národním rysem Čechů, na který jsou velice hrdí,“ zdůraznila Gazeta Wyborcza.

Babišův Agrofert znovu budí emoce. Je překážkou pro funkci premiéra, myslí si většina Čechů

Sídlo holdingu Agrofert spojeného s expremiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem v pražském Chodově.
Profimedia
ČTK
ČTK

Podle průzkumu pro Českou televizi si téměř 60 procent lidí myslí, že Babišův střet zájmů je vážný problém. Pokud bude Babiš premiérem, musí se od Agrofertu odstřihnout. A vložení holdingu do svěřenského fondu se ukázalo jako nedostatečné. Babiš tvrdí, že už řešení má. Jaké, ale neupřesnil.

Vlastnictví holdingu Agrofertu je podle zhruba tří pětin Čechů pro předsedu hnutí ANO Andreje Babiše překážkou pro případný výkon funkce premiéra. Vyplývá to z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi (ČT), jehož výsledky televize zveřejnila v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce. ANO zvítězilo v pátečních a sobotních sněmovních volbách a hodlá sestavit jednobarevnou vládu. Podle představitelů hnutí je Babiš jediným kandidátem ANO na premiéra.

Babiš vlastnil Agrofert do února 2017. Pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů, ale podle Evidence skutečných majitelů je Babiš skutečným majitelem Agrofertu. Podle většiny Čechů je to pro Babiše překážkou pro výkon funkce premiéra. Myslí si to 59 procent dotázaných v průzkumu pro ČT. Naopak podle 39 procent lidí by to překážkou nebylo.

Babiš už dříve uvedl, že prezidentovi Petru Pavlovi slíbil, že pokud bude mít možnost sestavovat vládu, ukáže mu řešení střetu zájmů. Jak by Babiš naložil s holdingem a jak by dostál nárokům zákona o střetu zájmů, ale dosud šéf ANO neupřesnil. „Pana prezidenta jsem ujistil, že dostojím jak českým, tak evropským zákonům a v případě, že nám lidé dají důvěru a budeme skládat vládu, tak údajný střet zájmů určitě problémem nebude,“ uvedl na konci září Babiš po jednání s Pavlem.

Prezident Pavel na dnešním brífingu řekl, že Babiš mu dnes skutečně předložil několik návrhů, jak by řešil svůj střet zájmů. „Zatím ty možnosti, které mi představil, komentovat nebudu, dokud nebudou aktuální, ale skutečně jím předložené varianty jsou cestu k tomu, aby dostál liteře zákona,“ řekl prezident Pavel.

Průzkum prováděly agentury Kantar CZ a Data Collect od 1. do 3. října. Zúčastnilo se ho 1515 lidí.

Petr Pavel
Aktualizováno

ONLINE: Podle prezidenta volby potvrdily, že si lidé přejí zachování prozápadní orientace Česka

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Prezident Pavel tento okamžik zasadil na začátek Listopadu. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.

nst

Přečíst článek

Okamura chce do vlády s ANO, Babiš chce vládnout sám

Volby 2025

Šéf SPD vidí svou stranu jako součást nové vlády. Nabízí odborníky, mluví o dopravě, obraně i bezpečnosti a žádá podíl na řízení Sněmovny. Hnutí ANO zatím trvá na jednobarevné vládě.

ČTK

Přečíst článek

Aktualizováno

Kolik má vrátit Agrofert na dotacích? Piráti požadují deset miliard, Výborný chce přes pět

Politika

ČTK

Přečíst článek

Fiala po porážce: Musíme se připravit na intenzivní opoziční práci

Strany dosluhující vlády se musí podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy připravit na intenzivní opoziční práci. Jak ji budou koordinovat, prodiskutují v následujících týdnech. Fiala to řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Uvedl, že pokládá za logické, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš bude jako vítěz sněmovních voleb pověřen sestavením vlády.

„Je iluze přemýšlet nad jinou variantou, musíme se připravit na intenzivní opoziční práci, jak ji budeme koordinovat, se budeme bavit v následujících týdnech,“ uvedl Fiala k možnosti, že by jako lídr druhého na pásce - koalice Spolu - jednal o možné podpoře s Motoristy sobě. Ti hned v sobotu večer začali z pozice sněmovního nováčka a nejslabší sněmovní strany jednat o možné spolupráci s předsedou ANO Andrejem Babišem.

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem

Prezident Pavel zatím Babiše nepověřil sestavením vlády

Volby 2025

Prezident Petr Pavel se setkal s Andrejem Babišem, ale pověření k sestavení vlády zatím nevydal. Babiš po schůzce uvedl, že by bylo příliš brzy. Hlava státu se postupně sejde se všemi předsedy stran, které se dostaly do Sněmovny.

ČTK

Přečíst článek

Fiala zopakoval, že koalici Spolu pokládá za dobrý projekt, který obstál v několika volbách. „Neuzavíral bych nějakou cestu do budoucnosti Spolu, musíme přemýšlet, jak nabídnout alternativu, která bude mít šanci vyhrávat volby ve změněném politickém prostředí, v situaci, která je jiná prakticky v celé Evropě,“ uvedl. Se současnými koaličními partnery a Piráty se chce bavit, jak být co nejúčinnější opozicí ve Sněmovně a reprezentovat zájmy dvou a půl milionu voličů, kteří v pátek a v sobotu podpořili strany podílející se v minulých čtyřech letech na vládě.

Ohledně vyvození osobní zodpovědnosti za výsledek voleb Fiala zopakoval, že se rozhodne v dalších dnech. Zmínil podporu a důvěru, která se mu dostává. Vedení ODS se sejde v následujícím týnu, uvedl. S tím, že předsednictvo je soudržný tým.

Volební sjezd mají občanští demokraté naplánován na začátek příštího roku.

Petr Fiala

Lukáš Kovanda: ODS zapomněla, kým je. A voliči ji ztrestali

Názory

Výsledek sněmovních voleb opravdu zásadně ovlivnil fakt, že Motoristé překročili pětiprocentní hranici. Pokud by dopadli jako Stačilo!, pod pětiprocentní hranicí, kabinet premiéra Petra Fialy mohl pomýšlet na to, že bude vládnout další čtyři roky. Právě vyklizení pozic Motoristům tedy bylo osudovou chybou koalice Spolu. A zejména pak její nejsilnější strany, ODS.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zleva předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiří Pospíšil

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
