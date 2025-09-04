Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Babiš vrací Česko k socialismu. Aby vyhrál, slíbil všechno všem

Dalibor Martínek: Babiš vrací Česko k socialismu. Aby vyhrál, slíbil všechno všem

Andrej Babiš v Ostravě
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš vede předvolební kampaň vlastně celé čtyři roky, po které je v opozici. Od začátku letošního roku objíždí vesnice ve svém volebním kraji. I jinde. Nakonec dostal holí po zádech. Nyní představil oficiální volební program.

Ani ho představovat nemusel. Všichni vědí, co Babiš chce, co dělal v minulosti, jak v té dávné, kdy donášel komunistům a o které se nechce bavit, tak i o té, když byl ministrem financí v Sobotkově vládě nebo premiérem v době covidu se socialistou Hamáčkem v zádech, který nám slavnostně přivezl roušky z Číny.

Babiš je notoricky známý, a všichni voliči si o něm už obrázek udělali. Výsledkem bude patrně něco kolem 32 procent podpory národa a očekávané vítězství ve volbách, jak predikují všechny předvolební průzkumy.

Je vlastně zázrak, že se Babiš s nějakým programem vůbec obtěžuje. Patrně vyčetl v nějaké brožurce, že strana, v jeho podání hnutí, má mít nějaký program. A hlavně, když představujete program, je to velká sláva, zabírá vás v přímém přenosu televize. Takže proč nepředstavit program, když vám média díky tomu udělají zadarmo propagaci.

Takže co nám Babiš slibuje na příští roky, až vyhraje volby? Samozřejmě lepší život. Jak toho dosáhne? Takže pár detailů z rozsáhlého programu, který chudák pracovitý Karel Havlíček musel zesumírovat do mnoha stránek a nechat vyvěsit na web. ANO například vyčítá současné vládě, že nezastropovala ceny energií. To je lákavé téma, ceny energií jsou skutečně bolavou nohou mnoha domácností. Tady budou volební procenta.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Ostrá fáze kampaně začala. Babiš dostal do hlavy berlí

Názory

Ono to zase takové drama nebude. Není to jako ve Spojených státech, když šílený střelec zranil v předvolební kampani Donalda Trumpa, a kdyby mířil o deset centimetrů vedle, tak by Trumpa zastřelil. Babiš jen dostal na mítinku při své kontaktní kampani berlí. To byl asi trochu větší kontakt, než doufal. Podle některých verzí do hlavy, podle jiných do zad. Pokud do hlavy, třeba se Babišovi rozsvítí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co dál Babiš nabízí. Důchodci mají podle něj o tisíc korun méně měsíčně, než by si zasloužili. Takže tady máme jednak jasnou nabídku pro 2,4 milionu voličů, vyšší důchody, a na druhé straně další růst schodku rozpočtu. Schodek ovšem nikoho nezajímá, ať je, jaký je. Zvláště před volbami nás zajímají ty důchody.

Další bod. Učitelům vláda slíbila 130 procent průměrné mzdy, nyní mají jen 109 procent. To je předvolební nabídka 160ti tisícům učitelům. Jak to bude po volbách, vem čert.

Recept známý z komunismu

Bydlení je podle Babiše málo dostupné i pro střední třídu. To je pravda. Faktem je, že s nekonečnou délkou stavebního řízení nedokázala současná vláda pohnout. A digitalizaci řízení posel digitalizace Ivan Bartoš zcela zpackal. Nicméně, co se skrývá za laciným heslem dostupné bydlení? Babiš chce bezúročné půjčky pro mladé na bydlení. To je recept známý z komunismu, s tím má Babiš zkušenost. Ale půjčte si, třeba i bezúročně, na garsonku v Praze, která stojí šest milionů. Nic to neřeší.

Babiš dále chce zrušit poplatky za rozhlas a televizi, převést placení těchto institucí na stát. To dává logiku. I v době takzvané veřejnoprávnosti se ve vedení televize netrhnou telefony ze sekretariátů politických stran. A management jejich požadavkům často vychází vstříc. S převodem na stát by se extra nic nezměnilo.

Šéf ANO má ještě další krásné heslo: Nenecháme vás zchudnout. Opět, je nejasné, jak toho dosáhne. Má to být nějaký návrat k socialismu? Ve smyslu, budeme regulovat ceny, regulovat všechno, a podporovat byznys? Skutečně to vypadá na jakýsi návrat retrosocialismu. Maďarsko osmdesátých let. Něco zregulujeme, vykoupíme akcie ČEZ, ale podnikatelé ať podnikají. Samozřejmě pod dozorem navráceného dozoru EET.

Dalibor Martínek: Vláda si na poslední chvíli vzpomněla, že má šetřit

Názory

Říct, že chystaný rozpočet má Achillovu patu, by bylo nepřesné. Rozpočet se schodkem 286 miliard jich má tunu. Zdá se, že klíčovou patou je vláda sama. Nyní, pár týdnů před volbami, vede debatu s odbory o platech téměř sedmi set tisíc lidí placených z veřejných peněz. A ti všichni by chtěli přidat.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ANO loví i v gastru

Budoucí ministryně financí Alena Schillerová v prezentaci slavnostně ohlásila snížení firemní daně z 21 na 19 procent. A konec zvyšování odvodů živnostníkům. Hezké záměry. A ještě dál, 12 procent DPH v gastronomii. Dobrovolné spropitné bez daní. „Lidem v gastru vrátíme vše, co jim bylo vzato nesmyslným úsporným balíčkem vlády,“ prohlásila Schillerová. OK, pokrytá další voličská skupina.

ANO prý „nekompromisně“ zatočí s šedou ekonomkou, bude EET 2.0. Stát podle Babiše přišel o 35 miliard korun ročně kvůli šedé ekonomice. Co s tím? Posílí pravomoci celní správy. Další regulace, další výdaje. Babiš chce také zrušit ministra pro evropské záležitosti a ministra pro vědu a výzkum. Byli údajně zbyteční. „Zachováme korunu, euro přijímat nebudeme.“

Babiš shrnul svůj program do pěti bodů. Levné energie pro všechny. Boj proti rakovině. Zrychlení stavebního řízení. Což jistě znamená návrat původního návrhu bývalé ministryně Dostálové na snížení počtu stavebních úřadů. ANO zruší Jurečkovu důchodovou „reformu“, zastropuje důchodový věk na 65 let, vrátí školkovné. Každá voličská skupina prostě něco dostane.

Voliče Okamury chce Babiš přetáhnout přísným azylovým zákonem. A také dá víc peněz policajtům, hasičům a celníkům. Skutečně to vypadá jako utahování opratí. V duchu, svoboda byla sice fajn, ale nastává čas na pořádek. Babiš zatím nemluví o příklonu k Východu, jak mu podsouvají členové vládní koalice. Nicméně jeho kroky skutečně připomínají oživování socialistické minulosti. V které Babiš, ale i mnoho jeho voličů, vyrůstal.

Související

Adam Vojtěch, český velvyslanec ve Finsku

David Ondráčka: Comeback Vojtěcha, Metnara či Faltýnka. Koho si nakonec Babiš přivede do vlády?

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO

Karel Havlíček: Energetické firmy zlobovaly vládu, proto mají Češi nejdražší plyn i elektřinu

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Karel Havlíček (ANO), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová a poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš zase jede volební kampaň přes důchodce. Dobře ví, kudy leze koza

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Důchody, koule na noze české prosperity

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Ministr Marian Jurečka oznámil, že průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun. Dosáhne tak téměř 22 tisíc korun. Stát od příštího roku vydá na důchody o 22 miliard korun více, celkem přes 720 miliard korun. Důchody tvoří asi třetinu výdajů státu.

Pokud jsou ve vládě nějaké rozmíšky o miliardu na dálnice nebo na armádu, tak o důchodcích se nikdo nebaví. Je to prý podle zákona. Mandatorní výdaj. Jurečka sice prosadil zpomalení valorizace a postupné zvyšování věku odchodu do důchodu z 65ti na 67 let. Babiš to asi zruší.

Jurečkova reforma přitom není žádná reforma, tím se vláda těžko může chlubit. Jsou to kosmetické úpravy. I přes ně výdaje státu na důchody dál rostou.

Jak tento stát, politické strany, tancují kolem důchodců, je neuvěřitelné. Skutečné posvátné krávy. Důchodci mají argument, že celý život pracovali, odváděli daně, takže si svůj důchod zaslouží. Skutečnost, že měli pětatřicet let, aby se na penzi zajistili, mohli investovat, často mají drahé nemovitosti, ignorují.

Londýn

Dalibor Martínek: V Česku je stavební boom. Přesto zůstáváme v duši malí, nestavíme do výšky

Názory

V Česku se letos rekordně staví. Pro představu, stavební produkce podle statistického úřadu v červnu, poslední dostupná data, meziročně vzrostla o 14 procent. Dokončeno bylo 3 775 bytů, což znamenalo meziroční růst o 40 procent. To jsou čísla jako blázen. Vypadá to na nějakou novou českou stavební konjunkturu. Má to však zádrhel.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Pláže plné důchodců

Fakt, že jejich penze deptají rozvoj státu, neumožňují investice do moderních technologií, infrastruktury nebo obnovy energetiky, to je důchodcům jedno. Ti mají rádi hotovost na účtu. Když se rodina s dětmi dostane na dovolenou k moři, pláže jsou plné důchodců.

Respektive, fakt, že stát krvácí na důchodcích, je jedno především politikům. Ti si raději vezmou na mezinárodních trzích půjčku, kterou budou draze splácet, než aby řešili penzijní systém. Příští rok bude Česko za svůj dluh platit 110 miliard korun. Zajímá to někoho?

Důchodci jsou voliči a je jich 2,4 milionu. S tím se dají vyhrát volby. Ostatně Andrej Babiš na tuto skupinu voličů sází. A vyhraje.

Hnutí Stačilo! představuje lídry

Stanislav Šulc: Falešné koalice jsou košer, rozhodl soud. A je to tak v pořádku

Názory

Soud zamítl žalobu volebního hnutí Volt na konkurenční subjekt Stačilo! Zástupci Voltu si stěžovali, že slepenec antisystémových a částečně levicových stran obchází volební zákon, protože jde o nepřiznanou koalici. Soud naopak upozornil, že nehodlá zasahovat do dekády trvající zvyklosti, že strany zvou zástupce dalších partají na své kandidátky. Není to vítězství komunistů, ale férovosti volebního boje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Co s tím? Chtělo by to pořádnou reformu důchodů. Základní důchodovou částku, aby člověk na stáří neupadl do chudoby. Staří lidé měli dost času se na stáří zajistit. Kdo je zajištěný, proč dojí stát? Možná je to taková česká zvyklost, podojit stát. Vzít si peníze, ačkoliv jich sám mám dost. Dotace, třeba na soláry nebo kotle, to je miláček Čechů. Peníze jakoby padaly z nebe, to je náš přístup. Zpět k penzím. Kdo není zajištěný, nechť dostane nějakou základní částku. Nač valorizace, na dovolené? Důchodci mají slevy kam se podívají. Na dopravu, na dovolené, do zoo, všude.

Žádná politická partaj s růstem výdajů na důchody nic nedělá a neudělá. Zákonem daná minimální mzda je 20 800 korun. Průměrný důchod bude skoro 22 tisíc korun. Nikomu na tom nepřipadá nic zvráceného?

Související

Dalibor Martínek: Jsou důchodci slabou sociální skupinou? Možná už by se mohli trochu uskrovnit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Putin vyzval Zelenského, ať přijede do Moskvy

Putin vyzval Zelenského, ať přijede do Moskvy
Profimedia
ČTK
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že je připraven na schůzku s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, pokud bude dobře nachystána. Zároveň vyzval ukrajinského lídra, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejde, napsala agentura Reuters. Zelenskyj, jehož země se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, dlouhodobě vybízí Putina k setkání, na jehož uspořádání zatím neúspěšně naléhá i americký prezident Donald Trump.

Šéf Kremlu se k vývoji situace na Ukrajině, kterou Rusko na jeho rozkaz napadlo v únoru 2022, vyjádřil po své návštěvě Číny, kde dnes po boku čínského vůdce Si Ťin-pchinga a severokorejského diktátora Kim Čong-una zhlédl vojenskou přehlídku a jednal o další spolupráci s jejich zeměmi podporujícími ruskou invazi.

Putin řekl, že ruská armáda podniká na Ukrajině úspěšnou ofenzivu a postupuje na všech frontách. Ukrajina podle něho nemá síly na vlastní rozsáhlou ofenzivu a pouze se snaží zacelovat díry v obraně, nemá však takové vojenské rezervy jako Rusko. Pokud převládne zdravý rozum, je Rusko ochotné dohodnout se na přijatelném ukončení konfliktu, v opačném případě jej vyřeší vojensky, dodal ruský lídr.

Moskva v posledních týdnech opakuje, že schůzku Putina se Zelenským bude mít smysl, až bude jasný její program. Ukrajina i její západní spojenci to označují za zdržovací taktiku, díky níž může Rusko dále podnikat údery na ukrajinská města, v nichž umírají desítky civilistů.

Zelenskyj ve středu jedná o další podpoře své země s představiteli severoevropských a pobaltských zemí v Kodani, na čtvrtek je pak v Paříži naplánována schůzka takzvané koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině.

Ferrit, důlní lokomotiva

Šéfové firmy z Frýdku-Místku obcházeli protiruské sankce. Teď jim hrozí až osm let vězení

Zprávy z firem

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí z frýdecko-místecké firmy Ferrit z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Podle nich společnost dodala v uplynulých dvou letech do Ruska přes třetí země své důlní stroje, které podléhají zmíněným sankcím. Informoval o tom dnes Deník N. Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. ýkonný ředitel Ferritu Petr Mohelník v reakci pro ČTK uvedl, že firma vždy jednala v plném souladu se zákony a veškeré její obchodní aktivity byly vždy v souladu s platnými právními a obchodními standardy.

ČTK

Přečíst článek

Ukrajinci se bojí o syny. Mladí muži budou moci vycestovat

Ukrajinci se bojí o syny. Mladí muži budou moci vycestovat

Politika

Ukrajinci odvezli ze země spoustu chlapců. Vláda proto upravuje pravidla pro vycestování. Dospělí muži nemohou kvůli válečnému právu opouštět zemi.

nst

Přečíst článek

Související

Doporučujeme