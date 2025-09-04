Dalibor Martínek: Babiš vrací Česko k socialismu. Aby vyhrál, slíbil všechno všem
Andrej Babiš vede předvolební kampaň vlastně celé čtyři roky, po které je v opozici. Od začátku letošního roku objíždí vesnice ve svém volebním kraji. I jinde. Nakonec dostal holí po zádech. Nyní představil oficiální volební program.
Ani ho představovat nemusel. Všichni vědí, co Babiš chce, co dělal v minulosti, jak v té dávné, kdy donášel komunistům a o které se nechce bavit, tak i o té, když byl ministrem financí v Sobotkově vládě nebo premiérem v době covidu se socialistou Hamáčkem v zádech, který nám slavnostně přivezl roušky z Číny.
Babiš je notoricky známý, a všichni voliči si o něm už obrázek udělali. Výsledkem bude patrně něco kolem 32 procent podpory národa a očekávané vítězství ve volbách, jak predikují všechny předvolební průzkumy.
Je vlastně zázrak, že se Babiš s nějakým programem vůbec obtěžuje. Patrně vyčetl v nějaké brožurce, že strana, v jeho podání hnutí, má mít nějaký program. A hlavně, když představujete program, je to velká sláva, zabírá vás v přímém přenosu televize. Takže proč nepředstavit program, když vám média díky tomu udělají zadarmo propagaci.
Takže co nám Babiš slibuje na příští roky, až vyhraje volby? Samozřejmě lepší život. Jak toho dosáhne? Takže pár detailů z rozsáhlého programu, který chudák pracovitý Karel Havlíček musel zesumírovat do mnoha stránek a nechat vyvěsit na web. ANO například vyčítá současné vládě, že nezastropovala ceny energií. To je lákavé téma, ceny energií jsou skutečně bolavou nohou mnoha domácností. Tady budou volební procenta.
Ono to zase takové drama nebude. Není to jako ve Spojených státech, když šílený střelec zranil v předvolební kampani Donalda Trumpa, a kdyby mířil o deset centimetrů vedle, tak by Trumpa zastřelil. Babiš jen dostal na mítinku při své kontaktní kampani berlí. To byl asi trochu větší kontakt, než doufal. Podle některých verzí do hlavy, podle jiných do zad. Pokud do hlavy, třeba se Babišovi rozsvítí.
Co dál Babiš nabízí. Důchodci mají podle něj o tisíc korun méně měsíčně, než by si zasloužili. Takže tady máme jednak jasnou nabídku pro 2,4 milionu voličů, vyšší důchody, a na druhé straně další růst schodku rozpočtu. Schodek ovšem nikoho nezajímá, ať je, jaký je. Zvláště před volbami nás zajímají ty důchody.
Další bod. Učitelům vláda slíbila 130 procent průměrné mzdy, nyní mají jen 109 procent. To je předvolební nabídka 160ti tisícům učitelům. Jak to bude po volbách, vem čert.
Recept známý z komunismu
Bydlení je podle Babiše málo dostupné i pro střední třídu. To je pravda. Faktem je, že s nekonečnou délkou stavebního řízení nedokázala současná vláda pohnout. A digitalizaci řízení posel digitalizace Ivan Bartoš zcela zpackal. Nicméně, co se skrývá za laciným heslem dostupné bydlení? Babiš chce bezúročné půjčky pro mladé na bydlení. To je recept známý z komunismu, s tím má Babiš zkušenost. Ale půjčte si, třeba i bezúročně, na garsonku v Praze, která stojí šest milionů. Nic to neřeší.
Babiš dále chce zrušit poplatky za rozhlas a televizi, převést placení těchto institucí na stát. To dává logiku. I v době takzvané veřejnoprávnosti se ve vedení televize netrhnou telefony ze sekretariátů politických stran. A management jejich požadavkům často vychází vstříc. S převodem na stát by se extra nic nezměnilo.
Šéf ANO má ještě další krásné heslo: Nenecháme vás zchudnout. Opět, je nejasné, jak toho dosáhne. Má to být nějaký návrat k socialismu? Ve smyslu, budeme regulovat ceny, regulovat všechno, a podporovat byznys? Skutečně to vypadá na jakýsi návrat retrosocialismu. Maďarsko osmdesátých let. Něco zregulujeme, vykoupíme akcie ČEZ, ale podnikatelé ať podnikají. Samozřejmě pod dozorem navráceného dozoru EET.
Říct, že chystaný rozpočet má Achillovu patu, by bylo nepřesné. Rozpočet se schodkem 286 miliard jich má tunu. Zdá se, že klíčovou patou je vláda sama. Nyní, pár týdnů před volbami, vede debatu s odbory o platech téměř sedmi set tisíc lidí placených z veřejných peněz. A ti všichni by chtěli přidat.
ANO loví i v gastru
Budoucí ministryně financí Alena Schillerová v prezentaci slavnostně ohlásila snížení firemní daně z 21 na 19 procent. A konec zvyšování odvodů živnostníkům. Hezké záměry. A ještě dál, 12 procent DPH v gastronomii. Dobrovolné spropitné bez daní. „Lidem v gastru vrátíme vše, co jim bylo vzato nesmyslným úsporným balíčkem vlády,“ prohlásila Schillerová. OK, pokrytá další voličská skupina.
ANO prý „nekompromisně“ zatočí s šedou ekonomkou, bude EET 2.0. Stát podle Babiše přišel o 35 miliard korun ročně kvůli šedé ekonomice. Co s tím? Posílí pravomoci celní správy. Další regulace, další výdaje. Babiš chce také zrušit ministra pro evropské záležitosti a ministra pro vědu a výzkum. Byli údajně zbyteční. „Zachováme korunu, euro přijímat nebudeme.“
Babiš shrnul svůj program do pěti bodů. Levné energie pro všechny. Boj proti rakovině. Zrychlení stavebního řízení. Což jistě znamená návrat původního návrhu bývalé ministryně Dostálové na snížení počtu stavebních úřadů. ANO zruší Jurečkovu důchodovou „reformu“, zastropuje důchodový věk na 65 let, vrátí školkovné. Každá voličská skupina prostě něco dostane.
Voliče Okamury chce Babiš přetáhnout přísným azylovým zákonem. A také dá víc peněz policajtům, hasičům a celníkům. Skutečně to vypadá jako utahování opratí. V duchu, svoboda byla sice fajn, ale nastává čas na pořádek. Babiš zatím nemluví o příklonu k Východu, jak mu podsouvají členové vládní koalice. Nicméně jeho kroky skutečně připomínají oživování socialistické minulosti. V které Babiš, ale i mnoho jeho voličů, vyrůstal.