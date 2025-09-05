Newstream spouští Předvolební audit. Nabídne profily lídrů
Do voleb zbývá přesně měsíc. Již za čtyři týdny vyrazí zhruba 73 procent oprávněných voličů předat svůj hlas. A na základě toho pravděpodobně v dalších týdnech vznikne vláda. Portál newstream.cz nachystal na zářijové víkendy Předvolební audit. Budeme se věnovat jednotlivým lídrům a rekapitulaci toho, co se jim podařilo, v čem naopak selhali a také tomu, co od nich můžeme v dalším období očekávat. Startujeme v sobotu 6. září Andrejem Babišem, lídrem hnutí ANO s nejvyššími preferencemi.
Jak se dařilo vládním stranám vládnout? Jak se dařilo opozičním stranám narovnávat to, co vláda chtěla prosadit třeba i „na sílu“? A jak se vedlo menším partajím chystat na volební souboj s parlamentními hráči?
Na to bude odpovídat projekt Předvolební audit, který o tomto víkendu spouští byznysový portál newstream.cz. Do měsíce je totiž přesně měsíc a čtyři víkendy po sobě si čtenáři budou moci číst profily lídrů jednotlivých stran, hnutí a koalic, ať už přiznaných, tak i těch ostatních.
Po čtyřech letech čekají Českou republiku další parlamentní volby. Ve dnech 3. a 4. října 2025 si občané zvolí do sněmovny 200 poslanců. Půjde o první volby, kdy Češi v zahraničí mohou hlasovat také korespondenčně. Následující přehled shrnuje vše důležité – termín voleb, možnosti hlasování, přehled kandidujících stran a hnutí, i to, koho favorizují volební průzkumy.
Volby do sněmovny 2025: termín, kandidující strany a průzkumy
V sobotu 5. září tak vše odstartuje profil Andreje Babiše, jednoho z hlavních kandidátů na vítězství a také na post premiéra. Následovat bude premiér Petr Fiala, volební lídr koalice Spolu.
Newstream se postupně bude věnovat sedmi lídrům a jejich partajím, které mají šanci dostat se do sněmovny, a to podle volebních preferencí (sestupně).
Další víkend tak nabídneme dvojici Vít Rakušan (STAN) a Tomio Okamura (SPD), následovat budou Zdeněk Hřib (Pirátská strana) a Kateřina Konečná (Stačilo!) a cyklus uzavře Filip Turek (27. září), volební lídr Motoristů sobě.
Andrej Babiš vede předvolební kampaň vlastně celé čtyři roky, po které je v opozici. Od začátku letošního roku objíždí vesnice ve svém volebním kraji. I jinde. Nakonec dostal holí po zádech. Nyní představil oficiální volební program.
Dalibor Martínek: Babiš vrací Česko k socialismu. Aby vyhrál, slíbil všechno všem
Sněmovní volby by nyní podle volebního modelu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,2 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 20,9 procenta. V obou případech jde v porovnání s průzkumem z minulého týdne o pokles. Polepšila si naopak třetí SPD. Celkem by se do Sněmovny dostalo sedm politických subjektů, včetně Motoristů sobě. Motoristé zaznamenali výsledek nad pěti procenty v modelu agentury STEM poprvé od letošního dubna.
Průzkum STEM: Motoristé stoupají, poprvé od dubna by se dostali do Sněmovny
