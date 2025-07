REPORTÁŽ: Nepotřebuje trendy, má vizi. Michelinská šéfkuchařka ví, jak chutná opravdové jídlo

Gabriela Filca, mladá šéfkuchařka michelinské restaurace Nebo v hotelu Hilton v chorvatské Rijece, letos získala prestižní ocenění Michelin Young Chef Award 2025. Ve své kuchyni propojuje sezónní suroviny, osobní příběh a zero-waste filozofii. Výsledkem je gastronomie plná emocí, která oslovuje nejen chuťové buňky.

Jsme v restauraci Nebo v nejvyšším patře hotelu Hilton Rijeka Costabella s úchvatným výhledem na Kvarnerský záliv, přesto nemůžeme odtrhnout zrak od svých talířů. Je to symfonie chutí a pastva pro oči. Menu, které sestavila mladá, vycházející hvězda Michelinu Gabriela Filca, je plné emocí, přírody a sezónních surovin.

Při letošním představení michelinského průvodce pro Chorvatsko si restaurace Nebo udržela jednu hvězdu, ale poprvé zazářilo i jméno její šéfkuchařky, která zde vedoucí úlohu převzala před rokem. Gabriela Filca byla oceněna titulem Young Chef Award, který udělují inspektoři mimořádně talentovaným mladým kuchařům s potenciálem posouvat gastronomii dál. „Byla jsem úplně překvapená. Nečekala jsem to,“ říká skromně a jedním dechem dodává: „Ale beru to jako motivaci i zodpovědnost.“

Ze zahrady přímo na talíř

Gabriela při své práci čerpá inspiraci ze svého dětství. Vyrůstala na venkově, kde se všechno zužitkovalo. „Skořápky z vajec sušíme a přidáváme do chleba kvůli vápníku. Slupky z cibule nebo mrkve suším, drtím na prášek a používám jako koření. Je to normální – ne trend,“ vypráví.

Zero-waste filozofie se tak propisuje nejen do kuchyně, ale i do celkové energie restaurace. V Nebo nejde o efektní fine dining – ale o poctivou práci, úctu k surovinám a silný rukopis.

Lokální. Sezónní. Opravdové

Menu se mění podle toho, co zrovna dozrává. „Třešně jsou u nás na zahradě ještě zelené, ale o pár desítek kilometrů dál už končí sezóna. Tak si hrajeme s tím, co kde roste a co je zrovna nejlepší.“ Gabriela si mnohdy pro suroviny jezdí sama – k farmářům, kteří neumějí vystavit fakturu ani poslat mail! Platí se cash. „Chci je podpořit a hlavně chci vědět, odkud suroviny pocházejí. Když je to z mojí zahrady nebo od lidí, které znám, chutná to jinak,“ vysvětluje.

Gabriela se učila od těch nejlepších. Za zmínku stojí Deni Srdoč, po jehož boku dlouhá léta vařila právě v restauraci Nebo. Teď kuchyni šéfuje sama a přiznává, že je toho o dost víc než jen vaření. „Potřebuju tým, kterému můžu důvěřovat. Zatím se lidé mění. Ale věřím, že postupně přijde někdo, kdo zůstane déle než jednu sezonu.“

I přes náročný režim si každý den najde čas na půlhodinu v posilovně. „Jsem hyperaktivní. I po dvanácti hodinách v kuchyni potřebuju pohyb. Ať už kvůli tělu, nebo hlavě,“ říká.

Gabriela má ráda i interakci s hosty, v průběhu večera nkolikrát vyšla z kuchyně, obešla stoly a krátce pohovořila s každým s hostů, případně nabídla tipy na víno. Je z ní cítit, že restaurací opravdu žije. „Chci, aby hosté věděli, kdo za tím jídlem stojí. A hlavně, proč to děláme tak, jak to děláme,“ říká usměvavá šéfkuchařka.

Na čem jsme si pochutnali

Večeře v Nebo je zážitkem, který plyne v tempu přímořského podvečera. Vychutnali jsme si mimo jiné jemné chřestové amuse-bouche, osvěžující crudo z langustýny s citronovou kůrou, lehce zauzenou bílou rybu s květákem a mořskou pěnou, a jako vrchol přišel dezert s čerstvou jahodou, bazalkou a mandlovou drobenkou.

Každý chod byl dokonale vyvážený – jak chutí, tak porcí. Prezentace pokrmů byla minimalistická, ale nápaditá. Skvělým doplňkem byla i vína z domácí produkce, například minerální Riesling Bolfan ročník 2015.

