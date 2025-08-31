Sháníte starší traktor? Ceny se šplhají do milionů
Žně vrcholí a s nimi i poptávka po zemědělské technice, která je vždy v době sklizně maximální. Zatímco nové traktory a kombajny stojí více než pět milionů korun, na trhu lze najít i cenově dostupnější ojetiny.
Inzertní motoristické weby v Česku nabízejí široké spektrum použité zemědělské techniky – od veteránů z 80. let až po nejnovější modely roku 2025. Ceny starších traktorů se pohybují od 145 tisíc až po více než 2,4 milionu korun.
Nabídka klesá, poptávka roste
Konec léta je pro zemědělce obdobím maximálního nasazení. Sklizeň je v plném proudu a zároveň začínají přípravy na orbu a další podzimní práce. Spolehlivá technika je přitom nezbytná jak pro velká družstva, tak pro menší farmáře. Ceny nových strojů se běžně pohybují v milionech korun a řada zemědělců proto sahá po dostupnějších ojetinách.
V červenci 2025 bylo jen na serveru TipCars inzerováno celkem 53 ojetých a 14 nových traktorů. Oproti loňsku nabídka ojetin klesla o pětinu, což může naznačovat, že během hlavní sezóny stroje rychleji mizí z inzerce díky intenzivní poptávce. Nabídka kombajnů zůstává dlouhodobě nízká, objevily se jen čtyři ojeté kusy.
„Z dat za celý rok vyplývá, že nejvíce zemědělské techniky se nabízí v zimních měsících. V létě jejich počet klesá, protože poptávka je v období žní intenzivnější. Přesto i ti, kteří se rozhodnou pro koupi na poslední chvíli, mají z čeho vybírat,“ hodnotí situaci Marek Knieža, ředitel TipCars.
Mediánová cena ojetých traktorů meziročně vzrostla z 712 tisíc korun na 738 tisíc korun. Medián stáří zůstává na úrovni 15 let a průměrné využití se pohybuje kolem 2 323 motohodin. U kombajnů letos došlo k viditelnému omlazení. Medián stáří klesl ze 16 na 10,5 roku a medián motohodin z loňských 3 649 na současných 1 687. „Na rozdíl od osobních aut se totiž výkon traktorů neměří na kilometry, ale právě na motohodiny. Tedy dobu, kterou motor skutečně odpracoval. Tento údaj je při výběru ojetiny klíčový, protože odráží reálné zatížení stroje,“ dodává Knieža.
Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Novinářům to dnes řekl marketingový ředitel Zetor Tractors Adam Žert, přesné hospodářské výsledky neuvedl s tím, že účetní závěrka i výroční zpráva ještě procházejí úpravami. Vedení věří, že letos se firma přiblíží nulovému výsledku, několik měsíců už letos skončilo v kladných číslech.
Zetor z dob socialismu
Některé zemědělské nabízené stroje by si však zasloužily čestné místo v muzeu, a přesto jsou stále připraveny vyrazit do práce. Nejstarší inzerovaný traktor, Zetor z roku 1985, má za sebou čtyři dekády provozu, nespočet obdělávaných hektarů a prodává se za 289 190 korun, tedy zhruba za cenu ojeté Fábie. Na druhé straně spektra poté stojí úplné novinky. Až deset traktorů pochází z roku 2025 a nabízí moderní technologie i vyšší výkon.
„Také u kombajnů najdeme jak veterány, tak mladší stroje. Nejstarším je Massey Ferguson z roku 1995 za 477 950 korun, nejnovějším pak Claas z roku 2011,“ popisuje Knieža nabídku sklízecích mlátiček. Krom serveru TipCars nabízí použitou zemědělskou techniku například bazoš.cz, či specializovaný portál mascus.cz, kde jsou nabízené ceny i nabídka obdobné.
Starší traktor za cenu luxusního SUV
Zemědělská technika rozhodně nepatří mezi levné položky. Cena nejdražšího ojetého traktoru v aktuální nabídce přesahuje 2,4 milionu korun. Jde o model značky Deutz-Fahr. Podobně drahý je i kombajn Claas, který se prodává za 2,5 milionu korun. Pro srovnání: za tuto částku by si zájemce mohl pořídit luxusní Mercedes-Benz GLE. Rozdíl je však zásadní, zatímco osobní automobil nabízí pohodlí a styl, zemědělské stroje srovnatelné cenové hladiny přinášejí výkon, odolnost a dlouhou životnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Na druhé straně cenového spektra jsou stroje dostupné už od 145 tisíc korun. Většinou jde o starší traktory s nižším výkonem, které mohou vyžadovat více péče.
Známé značky, spolehlivý servis
Mezi nejčastěji zastoupené značky patří Zetor, Claas a John Deere. U těchto výrobců je zajištěná dobrá dostupnost náhradních dílů i servisních služeb, takže i u ojetých strojů není třeba mít obavy z údržby nebo oprav.
„Zemědělská technika patří mezi dražší investice, ale při správném výběru a údržbě vydrží dlouhá léta. Ojeté stroje nabízejí dobrý poměr ceny a výkonu, a díky širokému výběru značek si dnes vybere jak velký zemědělec, tak menší hospodář. I proto poptávka po ojeté technice zůstává stabilně vysoká,“ uzavírá Knieža.
