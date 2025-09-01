Dalibor Martínek: Ostrá fáze kampaně začala. Babiš dostal do hlavy berlí
Ono to zase takové drama nebude. Není to jako ve Spojených státech, když šílený střelec zranil v předvolební kampani Donalda Trumpa, a kdyby mířil o deset centimetrů vedle, tak by Trumpa zastřelil. Babiš jen dostal na mítinku při své kontaktní kampani berlí. To byl asi trochu větší kontakt, než doufal. Podle některých verzí do hlavy, podle jiných do zad. Pokud do hlavy, třeba se Babišovi rozsvítí.
Babišova pravá ruka Karel Havlíček má hned jasno. Je to podle něj důsledek nenávistné kampaně, kterou vedou koalice Spolu, Piráti a v posledních dnech i STAN. „Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší,“ straší Havlíček.
ANO je stejně agresivní
Jednoduše řečeno, politici by se bouchat neměli. Zvlášť ne před volbami, když si troufnou postavit se mezi lidi. Chtělo by to respekt. Faktem ovšem je, že ANO provádí stejně agresivní kampaň proti Fialově vládě. Havlíček to například natřel vládě ještě v pátek pro televizi Nova, padala slova jako Fiala a jeho negramoti a podobně. Takže kdo tady vede útočnou, agresivní kampaň.
Hnutí ANO Andreje Babiše dlouhodobě vede v předvolebních průzkumech a uvnitř hnutí už se uvažuje o skládání budoucí vlády. Karel Havlíček je jedním z největších pracantů. Připravil novou ekonomickou strategii státu. „Mám detailní scénáře na dopravu, na výzkum, na energetiku. Myslím, že to nikdo nemá v takovémto detailu. V této republice na tom pracuju jenom já,“ říká workoholik Havlíček. Premiérem se po volbách patrně stane Andrej Babiš. Havlíček ovšem připouští, že by se za „určité konstelace“ mohl stát premiérem i on.
Na Fialu zatím žádný pomatenec nezaútočil a snad se to ani nestane. A Babiš bude jistě zítra opět stát před lidmi ve své intenzivní kampani. Mají to být Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Kojetín a Prostějov. To si nenechá ujít. Vždyť jeho zdraví je železné. A i kdyby nechal, stejně za pár dní pojede dál. Jistě o svém novém zážitku bude emocionálně potenciálním voličům vyprávět, Fiala si to za rámeček nedá. Ačkoliv je v tom nevinně.
Je to prostě exces, stane se. Jsme sice národ holubičích povah, ale kdejakou prasárnu je tady schopen udělat téměř kdokoliv. Možná se někomu nelíbilo, že Babiš v minulosti referoval státní policii, nebo že si vzal neoprávněně dotaci na Čapí hnízdo a má tu kuráž tvrdit, že ne. Prostě že je lhář. Motivace mohla být jakákoliv. Naštěstí nejsme tak daleko, že by se tady po politicích střílelo, jako třeba na Slovensku. Fico měl namále.
Havlíček má svůj výklad, což je ovšem spíš pokračování předvolební kampaně. Podívejte na toho záludného Fialu. Možná si první místopředseda strany myslí, že na tom uhraje pár desetinek. Asi těžko, karty jsou už rozdány.
Vít Rakušan si dal s Petrem Fialou pivo v Malostranské besedě. Přísahali, že po volbách nepůjdou do vlády s Andrejem Babišem. Ono je to lehké, takto před volbami cokoliv deklarovat. Voliči jsou nadšení, že předseda jejich srdcové strany je tak pevný. Rakušan má hvězdičku za veřejně viditelnou akci. Ovšem není nic snadnějšího pro politika po volbách prohlásit, že se politická situace změnila, nebo že vlast si to žádá. Nebo najít nějaké podobně nejapné zdůvodnění a učinit úplně obrácené rozhodnutí. Mrkněte na pradávný britský sitcom Jistě, pane ministře. Tam je všechno.
Premiérem Rakušan, Babiš ve vězení
Házení vajec
A jen tak mimochodem, není to v Česku první fyzický útok na politika. Jiří Paroubek si v roce 2009 v kampani do Evropského parlamentu užil svou vaječnou intifádu, kterou začala v Kolíně parta recesistů. Lidem se to zalíbilo. Házení vajec si užil i prezident Miloš Zeman během vzpomínkové akce na Albertově 17. listopadu v roce 2015. Jeho ochranka to tušila, neměl tam lézt. Už měla připravené deštníky, kterými ho kryla.
Útok na Zemana byl vyhodnocen jako výtržnictví, za vaječné útoky na Paroubka policie žádné stíhání nezahájila. Asi měli oba pánové nějaké to máslo na hlavě, svým chováním, veřejným vystupováním, zlými slovy. I Andrej Babiš má máslo na hlavě. Nemůže se moc divit, že ho někdo šmajznul po hlavě. Navštívil nemocnici, možná i tam vedl předvolební kampaň. Může být rád, že za manipulace s dotacemi dosud nenavštívil vězení.