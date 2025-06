Petr Udavský z Elite Voyage: Jednotkou luxusu jsou emoce

V cestovním ruchu pracuje Petr Udavský už 15 let, od dob studií. Před šesti lety spoluzaložil cestovku Elite Voyage, která se specializuje na ty nejbohatší. Ti za dovolenou v průměru zaplatí 700 tisíc korun.

Jaká byla vaše poslední dovolená?

Tak to je otázka na tělo, budu muset chvíli přemýšlet, co bych mohl jako dovolenou počítat. Týden lyžování v Rakousku to nebude. Z těch větších cest bych zmínil Kolumbii, kterou jsem měl možnost na konci minulého roku křížem krážem procestovat. V Kolumbii jsem byl úplně poprvé. Obecně se vlastně vždy snažím procestovat neznámé destinace.

Čím vás Kolumbie překvapila?

Je to úžasná země, kde rozhodně nemusíte mít strach. Není to nebezpečná země, jak se často říká. I když stejně jako všude ve světě i tam existují jisté oblasti, kterým by se cestovatelé měli raději vyhnout. Upozorňují na ně průvodci a vlastně je intuitivně poznáte i sami. Jak jsem zmiňoval, na podobná místa běžně narazíte i v Evropě. Například v Barceloně, kde vás okradnou i za bílého dne. Podobné historky slýchám i o Frankfurtu či Mnichově.

Nejel jste do Kolumbie spíš než na dovolenou pracovat? Vyhledávat kontakty a místa, která pak můžete nabízet svým klientům?

Je to tak. Moje profese už nedovolí někam odcestovat a užívat si to po té, řekněme, lidské stránce mimo tu profesní. Na druhou stranu práce je pro mě vlastně tím největším koníčkem. A podobně cestování vnímají všichni moji kolegové, kteří jsou také vášnivými cestovateli.

Kolik destinací jste vy nebo vaši kolegové poznali natolik, abyste si byli jistí, že v nich dokážete zprostředkovat svým klientům dokonalou dovolenou?

Nevím přesně. Budete to něco kolem 60 zemí. Nicméně já i většina mých kolegů pracujeme v cestovním ruchu dlouhá léta a během té doby jsme měli možnost nasbírat spoustu zkušeností. Například jeden z mých spolupracovníků procestoval už přes stovku destinací. Cestovat musíme a baví nás to. Kontakty a informace ale získáváme například i díky členství v mnoha asociacích. Tady jde zejména o to umět zde cestu zajistit a také mít aktuální informace o tom, jak funguje daný hotel, mít aktuální kontakty na klíčové lidi, vědět, zda je případně v lokalitě nějaká stavba či jiný zádrhel, který by mohl být pro klienta klíčový. Tyto informace pak máme od uvedených asociací.

Co to tedy vlastně je luxusní dovolená podle vás?

Nemyslím si, že by šlo primárně o množství peněz, které na ni vynaložíte. Například pro mě jsou jednotkou luxusu emoce. Protože čím víc peněz máte, tím více si toho za ně můžete dopřát, ale to vám za nějakou dobu zevšední. Teprve to, co ve vás vyvolá emoce, je luxus. Pro někoho, kdo bydlí v několikasetmetrové vile, těžko bude 100metrový hotelový pokoj zážitkem. Luxus tak pro některé může být čistě jen to ztratit se na den v neobjeveném pralese a užít si zde klid, pozorovat ptáky a poslouchat kuňkající žáby, aniž by u toho zvonil telefon.

Jak často mají vaši klienti o dovolené jasné představy?

Jsou ti, kteří mají stoprocentně jasno, další, kteří mají jasně daný pouze termín. V takovém případě přicházíme my a snažíme se vymyslet a navrhnout, přijít s neotřelými nápady. Nabídnout ten nejvhodnější produkt.

Jak si u vás vede tradiční destinace českých dovolenkářů Chorvatsko?

Nejde sice o preferovanou destinaci, ale máme klienty, kteří tam jezdí rádi. Zpravidla chtějí zařídit pronájem jachty. Chorvatsko má velkou výhodu, že je snadno dostupné. Pro někoho, kdo se bojí létat, může být skvělou destinací. Nebavíme se samozřejmě o letoviscích spojených s masovým turismem, do takových míst by naši klienti nejeli.

Jaký druh dopravy vaši klienti preferují? Létají převážně private jety, nebo si vystačí s běžnými aerolinkami?

Opět bude záležet na typu klienta. Navíc s trendy hodně zamíchal covid, kdy byly omezené spoje, nedalo se moc nikam létat a zároveň se i lidé báli létat pohromadě. Během pandemie nastal boom soukromých letů a hodně lidí si na ten komfort zvyklo. Vzhledem k enormnímu nárůstu poptávky mnohdy ale docházelo například k tomu, že některá letiště zkrátka nestíhala soukromé lety odbavovat. A míra flexibility se začala snižovat. Vzhledem k tomu, že let soukromým tryskáčem významně zvyšuje náklady na dovolenou, začali někteří přemýšlet, zda se jim to vyplatí.

Petr Udavský

V cestovním ruchu začal působit už během studií na vysoké škole a od té doby už cestování neopustil. Za 15 let, co se v tomto oboru pohybuje, vyzkoušel různé role, což mu pomohlo získat vhled do potřeb nejen klientů, ale i členů týmu a zahraničních partnerů. Z pozice spolumajitele a CEO Elite Voyage je jeho hlavním úkolem další rozvoj a udržitelný růst společnosti, vyhledávání obchodních příležitostí a budování značky na tuzemském i zahraničním trhu.

