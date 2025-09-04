Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Důchody, koule na noze české prosperity

Dalibor Martínek: Důchody, koule na noze české prosperity

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Ministr Marian Jurečka oznámil, že průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun. Dosáhne tak téměř 22 tisíc korun. Stát od příštího roku vydá na důchody o 22 miliard korun více, celkem přes 720 miliard korun. Důchody tvoří asi třetinu výdajů státu.

Pokud jsou ve vládě nějaké rozmíšky o miliardu na dálnice nebo na armádu, tak o důchodcích se nikdo nebaví. Je to prý podle zákona. Mandatorní výdaj. Jurečka sice prosadil zpomalení valorizace a postupné zvyšování věku odchodu do důchodu z 65ti na 67 let. Babiš to asi zruší.

Jurečkova reforma přitom není žádná reforma, tím se vláda těžko může chlubit. Jsou to kosmetické úpravy. I přes ně výdaje státu na důchody dál rostou.

Jak tento stát, politické strany, tancují kolem důchodců, je neuvěřitelné. Skutečné posvátné krávy. Důchodci mají argument, že celý život pracovali, odváděli daně, takže si svůj důchod zaslouží. Skutečnost, že měli pětatřicet let, aby se na penzi zajistili, mohli investovat, často mají drahé nemovitosti, ignorují.

Londýn

Dalibor Martínek: V Česku je stavební boom. Přesto zůstáváme v duši malí, nestavíme do výšky

Názory

V Česku se letos rekordně staví. Pro představu, stavební produkce podle statistického úřadu v červnu, poslední dostupná data, meziročně vzrostla o 14 procent. Dokončeno bylo 3 775 bytů, což znamenalo meziroční růst o 40 procent. To jsou čísla jako blázen. Vypadá to na nějakou novou českou stavební konjunkturu. Má to však zádrhel.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Pláže plné důchodců

Fakt, že jejich penze deptají rozvoj státu, neumožňují investice do moderních technologií, infrastruktury nebo obnovy energetiky, to je důchodcům jedno. Ti mají rádi hotovost na účtu. Když se rodina s dětmi dostane na dovolenou k moři, pláže jsou plné důchodců.

Respektive, fakt, že stát krvácí na důchodcích, je jedno především politikům. Ti si raději vezmou na mezinárodních trzích půjčku, kterou budou draze splácet, než aby řešili penzijní systém. Příští rok bude Česko za svůj dluh platit 110 miliard korun. Zajímá to někoho?

Důchodci jsou voliči a je jich 2,4 milionu. S tím se dají vyhrát volby. Ostatně Andrej Babiš na tuto skupinu voličů sází. A vyhraje.

Hnutí Stačilo! představuje lídry

Stanislav Šulc: Falešné koalice jsou košer, rozhodl soud. A je to tak v pořádku

Názory

Soud zamítl žalobu volebního hnutí Volt na konkurenční subjekt Stačilo! Zástupci Voltu si stěžovali, že slepenec antisystémových a částečně levicových stran obchází volební zákon, protože jde o nepřiznanou koalici. Soud naopak upozornil, že nehodlá zasahovat do dekády trvající zvyklosti, že strany zvou zástupce dalších partají na své kandidátky. Není to vítězství komunistů, ale férovosti volebního boje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Co s tím? Chtělo by to pořádnou reformu důchodů. Základní důchodovou částku, aby člověk na stáří neupadl do chudoby. Staří lidé měli dost času se na stáří zajistit. Kdo je zajištěný, proč dojí stát? Možná je to taková česká zvyklost, podojit stát. Vzít si peníze, ačkoliv jich sám mám dost. Dotace, třeba na soláry nebo kotle, to je miláček Čechů. Peníze jakoby padaly z nebe, to je náš přístup. Zpět k penzím. Kdo není zajištěný, nechť dostane nějakou základní částku. Nač valorizace, na dovolené? Důchodci mají slevy kam se podívají. Na dopravu, na dovolené, do zoo, všude.

Žádná politická partaj s růstem výdajů na důchody nic nedělá a neudělá. Zákonem daná minimální mzda je 20 800 korun. Průměrný důchod bude skoro 22 tisíc korun. Nikomu na tom nepřipadá nic zvráceného?

Související

Dalibor Martínek: Jsou důchodci slabou sociální skupinou? Možná už by se mohli trochu uskrovnit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Důchody od ledna vzrostou o 668 korun, uvedl Jurečka

Důchody od ledna vzrostou o 668 korun, uvedl Jurečka
ČTK
ČTK
ČTK

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun. Dostat by se tak měl na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se zvedne jejich zásluhový procentní díl ještě o 2,6 procenta, oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna a o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd. Výdělky se reálně nezvedly, do lednové valorizace se tak promítne jen zdražení. Solidární díl, který je stejný pro všechny, musí činit desetinu průměrné mzdy. Zásluhový díl odráží počet odpracovaných let, odvody z výdělků a počet dětí. Musí také dosahovat minimálně desetiny průměrné mzdy.

Důchody vzrostly o 28 procent

„Když to vezmeme z pohledu posledních deseti let, tak vzrostou důchody o více než 18 procent nad růst cen. Je tady naprosto jednoznačně vidět, že umíme valorizacemi tak, jak jsou nastavené, držet a chránit kupní sílu našich starobních důchodců. Celkově za období této vlády důchody vzrostly o 28 procent," uvedl ministr. Nařízení o zvýšení důchodů musí ještě schválit vláda. Podle Jurečky by to mohla udělat v brzké době.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června 2,35 milionu starobních, 416 900 invalidních a 67 200 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze činila 21 063 korun. Další desetitisíce důchodů poskytují ze svých systémů resorty obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich částky jsou vyšší.

Podle údajů ministerstva práce by lidé s důchodem 13 tisíc korun měli po lednové valorizaci dostávat o 464 korun víc. U penze 15 tisíc korun má přidání činit 516 korun. Důchodci a důchodkyně s penzí 17 tisíc korun si polepší o 620 korun a s penzí 19 tisíc korun o 620 korun. Pobíraných 23 tisíc korun se má zvednout o 724 korun a 25 tisíc korun pak o 776 korun. Lidem, kteří nastoupili do důchodu předčasně a ještě nemají řádný důchodový věk, se upraví od ledna jen solidární část penze o 240 korun.

Podle navrhovaného rozpočtu má mít ministerstvo práce příští rok na důchody 722,2 miliardy korun, tedy o téměř 22,5 miliardy korun víc než letos. Na důchodových odvodech se má příští rok vybrat 737,9 miliardy korun. Systém by se tak mohl po letech deficitů dostat do přebytku přes 15 miliard korun. Podle Jurečky se stav systému důchodového pojištění zlepšuje díky růstu ekonomiky a mezd i díky prosazeným změnám v nastavení penzí.

Výdaje se v minulých letech výrazně zvedly po zavedení výchovného a po mimořádných valorizacích k dorovnání inflace. Ke snížení schodků vedle ekonomického oživení přispívá zpomalení valorizací a zpřísnění pravidel pro předčasný důchod. Podle vlády růst vydané sumy brzdí i důchodová reforma. Výpočet nových důchodů se po ní začíná postupně snižovat. Výplaty ale zas naopak zvedá třeba minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy.

Dalibor Martínek: Vláda si na poslední chvíli vzpomněla, že má šetřit

Názory

Říct, že chystaný rozpočet má Achillovu patu, by bylo nepřesné. Rozpočet se schodkem 286 miliard jich má tunu. Zdá se, že klíčovou patou je vláda sama. Nyní, pár týdnů před volbami, vede debatu s odbory o platech téměř sedmi set tisíc lidí placených z veřejných peněz. A ti všichni by chtěli přidat.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Dalibor Martínek: Vláda si na poslední chvíli vzpomněla, že má šetřit

Dalibor Martínek: Vláda si na poslední chvíli vzpomněla, že má šetřit
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Říct, že chystaný rozpočet má Achillovu patu, by bylo nepřesné. Rozpočet se schodkem 286 miliard jich má tunu. Zdá se, že klíčovou patou je vláda sama. Nyní, pár týdnů před volbami, vede debatu s odbory o platech téměř sedmi set tisíc lidí placených z veřejných peněz. A ti všichni by chtěli přidat.

Přestože je inflace pod tři procenta, odboráři pro všechny chtějí od příštího roku sedm procent navíc, pro ty hůře placené dokonce třináct procent. Jurečka nabízí pět procent, Stanjura 4,5.

Odboráři by prostě rádi tu inflaci zase trošku zvedli. Ani vláda však není žádná držgrešle. Na přidání učitelům, zdravotníkům či vojákům je nyní vyčleněno 20 miliard korun. Návrh odborů to zvedá na 45 miliard. Ten tlak na inflaci je skoro horší, než kdyby byl plánovaný schodek 300 miliard. To je skoro stejné jako těch 286.

Nemá být řečeno, že by neměl stát přidat zdravotním sestrám nebo učitelům. Jde o to, že na přidání si musí buď vydělat, což jsou bohužel daně. Nebo míň utrácet jinde. To jsou bohužel hlavně důchodci, kteří spolknout třetinu státem vybraných peněz. Takže, co si vybereme, vyšší daně, nebo pořádnou důchodovou reformu? Ne tu Jurečkovu pseudoreformu. Na důchody má jít příští rok o dalších dvacet miliard víc než letos, už se blížíme osmi stům miliardám.

Odboráři se s vládou na růstu platů stále neshodli. Spoléhají, že nový kabinet „bude moudřejší“

Politika

Vláda a odbory se ve středu zatím nedohodly na růstu platů ve veřejném sektoru. Kabinet navrhuje růst tarifů od ledna o pět procent a pro hůř placené profese o sedm procent. Odboráři požadují přidání o sedm procent a hůř placené o 13 procent. Jednání budou v příštích pár týdnech ještě pokračovat. Novinářům to po schůzce s odboráři řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

ČTK

Přečíst článek

Vláda si bohužel nevybírá nic. Prostě seká dluh za dluhem, kdo je platí je jí jedno. Prostě se to jenom zapíše do kolonek ve výročních výkazech. Vlastně je všem jedno, kdo bude platit dluhy státu, ať si klidně rostou. Hlavně aby stát přihodil a bylo na dovolenou u moře.

Vláda není trapná jen proto, že neumí prioritizovat a dobře hospodařit. Ona prostě neví, co chce. Tím pádem nemůže nic vyjednat nebo prosadit. Teď, pár týdnů před volbami, se rozhodla, že zabojuje o pár miliard. To je prostě zoufalství.

Jelikož je před volbami, tyto stovky tisíc voličů jistě nakonec nebudou ochuzeny. Učitelé to prý už mají téměř v kapse. A kdyby přesto ti či oni nebyli spokojení, je tu ještě element Babiš. Odboráři vědí, že u něj by po volbách jistě našli peněženku víc otevřenou. Odbory se cítí být silné v kramflecích, mají spoustu trumfů. Vláda je slabá, navíc je před volbami, pak Babiš. A nakonec se vždy dá vyhrožovat stávkou. Třeba učitelé chtěli v roce 2019 přidat deset procent, vybojovali devět. Ale žádná stávka nebude. Nakonec budou peníze pro všechny. Na dluh.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Levicová vláda Petra Fialy opět přidává na platech státních zaměstnanců

Dalibor Martínek: Levicová vláda Petra Fialy opět přidává na platech státních zaměstnanců

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme