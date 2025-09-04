Dalibor Martínek: Důchody, koule na noze české prosperity
Ministr Marian Jurečka oznámil, že průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun. Dosáhne tak téměř 22 tisíc korun. Stát od příštího roku vydá na důchody o 22 miliard korun více, celkem přes 720 miliard korun. Důchody tvoří asi třetinu výdajů státu.
Pokud jsou ve vládě nějaké rozmíšky o miliardu na dálnice nebo na armádu, tak o důchodcích se nikdo nebaví. Je to prý podle zákona. Mandatorní výdaj. Jurečka sice prosadil zpomalení valorizace a postupné zvyšování věku odchodu do důchodu z 65ti na 67 let. Babiš to asi zruší.
Jurečkova reforma přitom není žádná reforma, tím se vláda těžko může chlubit. Jsou to kosmetické úpravy. I přes ně výdaje státu na důchody dál rostou.
Jak tento stát, politické strany, tancují kolem důchodců, je neuvěřitelné. Skutečné posvátné krávy. Důchodci mají argument, že celý život pracovali, odváděli daně, takže si svůj důchod zaslouží. Skutečnost, že měli pětatřicet let, aby se na penzi zajistili, mohli investovat, často mají drahé nemovitosti, ignorují.
Pláže plné důchodců
Fakt, že jejich penze deptají rozvoj státu, neumožňují investice do moderních technologií, infrastruktury nebo obnovy energetiky, to je důchodcům jedno. Ti mají rádi hotovost na účtu. Když se rodina s dětmi dostane na dovolenou k moři, pláže jsou plné důchodců.
Respektive, fakt, že stát krvácí na důchodcích, je jedno především politikům. Ti si raději vezmou na mezinárodních trzích půjčku, kterou budou draze splácet, než aby řešili penzijní systém. Příští rok bude Česko za svůj dluh platit 110 miliard korun. Zajímá to někoho?
Důchodci jsou voliči a je jich 2,4 milionu. S tím se dají vyhrát volby. Ostatně Andrej Babiš na tuto skupinu voličů sází. A vyhraje.
Co s tím? Chtělo by to pořádnou reformu důchodů. Základní důchodovou částku, aby člověk na stáří neupadl do chudoby. Staří lidé měli dost času se na stáří zajistit. Kdo je zajištěný, proč dojí stát? Možná je to taková česká zvyklost, podojit stát. Vzít si peníze, ačkoliv jich sám mám dost. Dotace, třeba na soláry nebo kotle, to je miláček Čechů. Peníze jakoby padaly z nebe, to je náš přístup. Zpět k penzím. Kdo není zajištěný, nechť dostane nějakou základní částku. Nač valorizace, na dovolené? Důchodci mají slevy kam se podívají. Na dopravu, na dovolené, do zoo, všude.
Žádná politická partaj s růstem výdajů na důchody nic nedělá a neudělá. Zákonem daná minimální mzda je 20 800 korun. Průměrný důchod bude skoro 22 tisíc korun. Nikomu na tom nepřipadá nic zvráceného?