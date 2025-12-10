Nový magazín právě vychází!

Největší v historii. SpaceX by mělo vstoupit na burzu už příští rok a změnit dějiny burzy

Největší v historii. SpaceX by mělo vstoupit na burzu už příští rok a změnit dějiny burzy

SpaceX a její první civilní posádka ve vesmíru
SpaceX
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Elon Musk bude zase o něco bohatší. Alespoň tomu nasvědčují spekulace kolem uvedení jím založené společnosti SpaceX na burzu. K IPO by mělo dojít již v příštím roce, přičemž hodnota společnosti by mohla dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů. Tím by se SpaceX stal nejhodnotnějším IPO v historii.

SpaceX mění svět již řadu let. Vesmírný startup proměnil způsob, jakým USA dobývají vesmír, Starlink, který spadá pod SpaceX, proměnil rozšíření internetu na planetě. A velmi brzy se SpaceX zapíše také do dějin financí. V současnosti jeden z nejhodnotnějších startupů světa totiž uvedl, že by již v příštím roce rád upsal část akcií na burze. Konkrétně si chce říct o více než 30 miliard dolarů, čímž by hodnota celé společnosti dosáhla částky 1,5 bilionu dolarů. Konečná částka bude ale ještě předmětem nabídky a poptávky mezi investory.

Pokud se to společnosti podaří, půjde o rekordní IPO v historii, které překoná doposud největší vstup na burzu. Tím je nadále zahájení veřejného obchodování s akciemi saúdsko-arabské těžební společnosti Saudi Aramco z roku 2019, kdy prodala 1,5 procenta akcií za 29,4 miliardy dolarů. Nicméně hodnota firmy tehdy dosáhla částky 1,7 bilionu dolarů.

Stamiliardová valuace

Ačkoli celková hodnota SpaceX bude o pár set miliard nižší, pro stávající akcionáře to bude i tak kolosální úspěch. V roce založení 2002 měla hodnotu 27 milionů dolarů. Statusu jednorožce (tedy valuace přesahující 1 miliardu dolarů) se dočkala o osm let později. Hranici sta miliard překonala v roce 2021 a před rokem patřil SpaceX s hodnotou 350 miliard dolarů mezi pětici nejhodnotnějších soukromých společností světa.

Ještě 5. prosince Elon Musk jednal s případnými investory o prodeji části akcií, který by podle The Financial Times SpaceX nacenil na 800 miliard dolarů. Tím by SpaceX překonal hodnotu novodobého „rivala“ v závodě o nejhodnotnější startup světa OpenAI (aktuálně s naceněním okolo 500 miliard dolarů).

Krátce na to ale přišla zpráva o možném IPO v příštím roce. Je tedy možné, že se prodej akcií, k němuž podle FT.com ve SpaceX dochází pravidelně každý půlrok, neuskutečnil.

Firma, která změnila vesmír

SpaceX, kterou v roce 2002 založil Elon Musk, se stala dominantní silou v dobývání vesmíru. Jejím hlavním posláním je radikálně snížit náklady na lety do vesmíru a učinit z lidstva meziplanetární druh, především skrze kolonizaci Marsu. Společnost přepsala historii zavedením znovupoužitelných prvních stupňů raket Falcon 9 a Falcon Heavy, což z ní učinilo nejlevnějšího a nejfrekventovanějšího dopravce na trhu.

Kromě nákladní dopravy zajišťuje s lodí Crew Dragon transport astronautů NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Masivní projekt Starlink poskytuje vysokorychlostní internet po celé planetě pomocí tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. V současnosti firma upírá zrak na základnu Starbase v Texasu, kde vyvíjí obří systém Starship. Ten je klíčový nejen pro cesty na Mars, ale byl vybrán i NASA pro návrat lidí na Měsíc v rámci programu Artemis.

Železná opona pro čipy. Trump ji bourá a Čína buduje

Železná opona pro čipy. Trump ji bourá a Čína buduje
Profimedia
ČTK
ČTK

Bitva o pokročilé čipy pokračuje. Trump pro ně udělil vývozní výjimku, ale Peking hned zvažuje protiopatření. Nvidia tak zůstává uprostřed geopolitického střetu.

Čína se zřejmě chystá omezit přístup k pokročilým čipům H200 společnosti Nvidia, přestože americký prezident Donald Trump tento týden schválil jejich vývoz vybraným čínským zákazníkům. Uvedl to server listu Financial Times (FT) s odvoláním na informované zdroje.

Peking podle zdrojů FT zvažuje zavedení schvalovacího režimu, v němž by zájemci museli předem podat žádost o nákup a vysvětlit, proč nemohou využít domácí alternativy. Konečné rozhodnutí zatím nepadlo.

Trump: Superčipy Číně nedáme

Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz modernějších čipů s názvem Blackwell i připravovaného nejmodernějšího čipu Rubin Trump naopak neschválil.

Návrat pokročilých čipů by podle FT uvítaly čínské technologické giganty jako Alibaba, ByteDance či Tencent, které sice částečně přešly na čínské čipy, ale pro trénování výkonných modelů AI stále upřednostňují produkty Nvidie. Kvůli domácím omezením některé společnosti modely trénují v zahraničí.

Nová forma embarga

Trump povolení dodávek čipů H200 za určitých podmínek oznámil v pondělí na své síti Truth Social. Doplnil, že o tom informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip využívaný pro umělou inteligenci (AI) pouze předem schváleným zákazníkům.

H200 a další pokročilé čipy byly pro Čínu nedostupné od doby, kdy jejich vývoz administrativa předchozího prezidenta Joea Bidena zakázala s odkazem na riziko vojenského využití.

Varování před čínskou AI

Šéf Nvidie Jensen Huang dlouhodobě lobbuje za zmírnění omezení. Zastánci Nvidie podle FT tvrdí, že vývoz posílí americkou strategickou pozici, neboť Peking bude nadále závislý na amerických technologiích.

Kritici naopak varují, že krok může poskytnout Číně výraznou vzpruhu při vývoji technologií AI. Čína mezitím posílila podporu domácím výrobcům včetně zpřísnění celních kontrol a dotací pro datová centra využívající čínské čipy.

Čínský Úřad pro kyberprostor (CAC) v létě vydal neformální pokyn společnostem ByteDance a Alibaba, aby pozastavily nové objednávky čipů H20. Předvolal si také vedení Nvidie kvůli údajně závažným bezpečnostním problémům.

Polovodič H20, který je ještě méně vyspělý než H200, je rovněž určený pro datová centra a AI. Slouží hlavně k trénování velkých modelů AI a k výpočetně náročným datovým úlohám. Je speciálně upravený pro čínský trh, aby neporušoval limity výkonu, které pro export do Číny stanovily Spojené státy. Nvidia teprve v červenci obnovila výrobu čipů H20 u svého partnera TSMC na základě velkého zájmu čínských firem.

Kde nyní vydělají úspory nejvíce? Banky zvedají úroky u kratších termínovaných vkladů

Kde nyní vydělají úspory nejvíce? Banky zvedají úroky u kratších termínovaných vkladů
ČTK
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Přečtěte si, zda nyní před koncem roku 2025 dávají střadatelé přednost spíše kratším termínovaným vkladům, nebo naopak volí delší uložení peněz. Připravili jsme přehled nejvýhodnějších termínovaných vkladů s výpovědní dobou na jeden měsíc, tři měsíce, půl roku, rok a dva roky.

Hrátky se sazbami termínovaných bankovních účtů probíhaly v Česku i v druhé polovině letošního roku. Většina bank od léta upravila sazby alespoň u jednoho typu vkladu — a to jak velké bankovní domy, tak menší hráči. Zatímco u spořicích účtů se některé banky vrátily ke čtyřprocentní sazbě, u termínovaných vkladů se i ta nejlepší aktuální sazba pohybuje jen mírně nad třemi procenty. Nejlépe si tentokrát vede Moneta Money Bank, která v průběhu léta sazby opakovaně zvyšovala a úročení začínající trojkou nabízí hned ve čtyřech délkách výpovědní doby.

Které termínované vklady zhodnocují nejvíce

Nejvyšší sazby u termínovaných vkladů nyní najdeme u jednoměsíčních, ročních a dvouletých depozit, kde první místa žebříčku začínají na 3,4 procentech. U jednoměsíčních vkladů ji nově nabízí Moneta Money Bank, která stejnou sazbu poskytuje i u ročního vkladu. Na dvouletém horizontu pak nejlépe úročí J&T Banka, u níž je však minimální vklad pro nové klienty jeden milion korun.

U tříměsíčních a půlročních vkladů dominuje v prosinci sazba 3,2 procenta. Na tři měsíce ji nabízí Air Bank, na půl roku opět Moneta Money Bank. Trojice bank, které dlouhodobě poskytují u termínovaných vkladů jedny z nejnižších sazeb, své úročení od léta prakticky neměnila. Patří mezi ně Česká spořitelna, Raiffeisenbank a mBank, jejíž sazby se u termínovaných vkladů blíží téměř nule. Tyto instituce se více soustředí na spořicí účty.

Proč střadatelé nejčastěji volí krátké vklady

Podle České spořitelny, Air Bank a Komerční banky je aktuálně největší zájem (z hlediska objemu depozit) o termínovaný vklad se splatností tři měsíce. „Důvodem je nejvýhodnější úroková sazba právě u této lhůty, která je zároveň vnímána jako přijatelná pro omezenou dostupnost peněz,“ vysvětluje šéf komunikace Spořitelny Filip Hrubý. Podle něj činí průměrný zůstatek na termínovaných vkladech 1,23 milionu korun, a to včetně vkladů s obnovováním i bez něj.

Od doby, kdy Air Bank uvedla na trh i jednoměsíční vklady, roste podle zástupce mluvčího banky Michala Kuzmiaka zájem i o tuto nejkratší dobu uložení. Delší splatnosti na půl roku a rok jsou zatím méně oblíbené, i když se situace postupně mění. „V poslední době se chování střadatelů posunulo — vidíme růst sazeb u delších splatností a s tím i rostoucí zájem klientů,“ doplňuje Kuzmiak. Průměrná výše termínovaného vkladu v Air Bank podle něj přesahuje 400 tisíc korun.

Také u klientů Banky Creditas jsou nejpopulárnější vklady do jednoho roku, a to často ve vyšších stovkách tisíc korun. V poslední době navíc podle mluvčí banky Lucie Brunclíkové klienti více investují a častěji využívají také termínované vklady. „Dříve byl poměr objemu peněz na spořicích účtech a termínovaných vkladech výrazně ve prospěch spořicích účtů, ale postupně se téměř vyrovnal,“ uvádí Brunclíková. V Komerční bance jsou kromě tříměsíčních vkladů oblíbené také vklady na 12 měsíců, které banka podporuje vyšší, tříprocentní sazbou.

Kdo aktuálně spoří na termínovaných vkladech nejvíce

Rozložení klientů podle pohlaví je v České spořitelně poměrně rovnoměrné. Momentálně však mezi střadateli mírně převažují ženy, které tvoří 54 procent všech držitelů termínovaných vkladů. Nejvíce těchto vkladů mají podle Hrubého klienti ve věkové skupině 61 až 70 let.

Jak zhodnocují nejlepší termínované účty v bankách v ČR (k 9.12.2025)

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 1 měsíc:

  • Moneta Money Banky (min.vklad 15 000 Kč) 3,4 %
  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,70 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč)   2,50%
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,5%

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 3 měsíce:

  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,2 %
  • Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 3,2 %
  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,2 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč)   3,0 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 6 měsíců:

  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,20 %
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,20 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,10 %
  • Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,00 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 12 měsíců:

  • Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,40 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,30 %
  • J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 3,30 %
  • UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,20 %

Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 24 měsíců:

  • J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 3,40 %
  • Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,70 %
  • Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,30 %
  • ČSOB (min.vklad 5 000 Kč) 2,00 %

Zdroj: banky, stav k 9. prosinci 2025

Nejvýhodnější spořicí účty v prosinci. Víme, kde dostanete nejlepší sazbu

Money

Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Češi budou mít silnější ochranu bankovních vkladů

Money

Ochrana vyšší sumy krátkodobě uložených peněz v bance, oddělení peněz advokátů a brokerů od těch vašich nebo prodloužení lhůty na vyzvednutí náhrad z vkladů. To jsou jen některé z největších novinek, které ohledně změn u pojištění vkladů představila šéfka tuzemského Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Počet kyberpodvodů v předvánočním období roste každým rokem o třetinu

Jak nenaletět kyberšmejdům. A jakou máte šanci, že vám ukradené peníze banka vrátí

Money

O peníze nechce přijít nikdo. Jak se ale vyhnout tomu, abyste naletěli kyberpodvodníkům, kteří jsou nejen o několik kroků před vámi, ale zároveň vystupují mile, ochotně radí a „pomáhají“, co máte dělat? Takto však banka ani policie, za které se kyberšmejdi často vydávají, nejednají. Proto jsme se zeptali bankovních expertů, jaká je šance, že vám banka ukradené peníze vrátí, pokud jste platby sami potvrdili, a jak se chránit, abyste se nestali obětí kyberpodvodníků.

Věra Tůmová

Přečíst článek

