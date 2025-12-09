Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny
Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.
„Tato politika podpoří americká pracovní místa, posílí americký průmysl a přinese výhody americkým daňovým poplatníkům,“ napsal Trump. Ministerstvo obchodu podle něj nyní dokončuje podrobnosti. V příspěvku také uvedl, že Spojené státy budou za každý takto prodaný čip vybírat poplatek. „Stejný přístup bude platit pro AMD, Intel a další velké americké společnosti,“ doplnil Trump.
Nvidia v prohlášení uvedla, že rozhodnutí prezidenta vítá, protože podpoří domácí výrobu. Prověřování zákazníků ministerstvem obchodu navíc podle společnosti zajistí rovnováhu mezi ekonomickými a národními bezpečnostními prioritami.
Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz takových čipů s názvem Blackwell i připravovaného Rubin Trump neschválil.
Schválení vývozu tohoto typu čipů podle AP ukazuje na rostoucí vliv generálního ředitele společnosti Jensena Huanga a jeho blízký vztah s Trumpem. Agentura píše, že existují obavy, aby Čína nenašla způsoby, jak tyto čipy využít k vývoji vlastních produktů umělé inteligence představujících riziko pro národní bezpečnost USA.
