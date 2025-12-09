Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Nový magazín právě vychází!

Americký prezident Donald Trump
Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

„Tato politika podpoří americká pracovní místa, posílí americký průmysl a přinese výhody americkým daňovým poplatníkům,“ napsal Trump. Ministerstvo obchodu podle něj nyní dokončuje podrobnosti. V příspěvku také uvedl, že Spojené státy budou za každý takto prodaný čip vybírat poplatek. „Stejný přístup bude platit pro AMD, Intel a další velké americké společnosti,“ doplnil Trump.

Nvidia v prohlášení uvedla, že rozhodnutí prezidenta vítá, protože podpoří domácí výrobu. Prověřování zákazníků ministerstvem obchodu navíc podle společnosti zajistí rovnováhu mezi ekonomickými a národními bezpečnostními prioritami.

Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz takových čipů s názvem Blackwell i připravovaného Rubin Trump neschválil.

Schválení vývozu tohoto typu čipů podle AP ukazuje na rostoucí vliv generálního ředitele společnosti Jensena Huanga a jeho blízký vztah s Trumpem. Agentura píše, že existují obavy, aby Čína nenašla způsoby, jak tyto čipy využít k vývoji vlastních produktů umělé inteligence představujících riziko pro národní bezpečnost USA.

Zprávy z firem

Názory

Trhy

Evropská odpověď na Čínu: Ford a Renault plánují cenově dostupné elektromobily

Ford a Renault budou společně vyrábět levné elektromobily pro Evropu
iStock
ČTK
ČTK

Americká automobilka Ford Motor a francouzský Renault uzavřely partnerství. Budou společně vyrábět dva cenově dostupné elektromobily pro evropské zákazníky. Chtějí tak čelit konkurenci čínských výrobců vozů.

Dva modely elektromobilů značky Ford, které americká automobilka navrhla a vyvinula ve spolupráci s Renaultem, se budou vyrábět v Douai v severní Francii. První z obou modelů by se měl začít prodávat začátkem roku 2028.

Navzdory spolupráci s Renaultem zůstávají obě značky jasně oddělené, uvedly firmy. Kromě partnerství v oblasti elektromobilů podepsaly Ford a Renault i prohlášení o záměru spolupráce v oblasti lehkých užitkových vozidel v Evropě.

Zprávy z firem

„Bojujeme o život“

„Strategické partnerství se skupinou Renault je pro Ford důležitým krokem a podporuje naši strategii budování vysoce efektivního a na budoucnost připraveného podnikání v Evropě,“ uvedl generální ředitel Fordu Jim Farley. „Od spolupráce s Renaultem máme velká očekávání,“ dodal.

Ještě před oznámením partnerství řekl novinářům v Paříži: „Víme, že v našem odvětví bojujeme o život.“ A zdůraznil, že Evropa je toho tím nejlepším příkladem.

Tradiční evropští výrobci automobilů čelí tlaku čínských konkurentů, od společností BYD po Changan a Xpeng. Podíl Fordu na evropském trhu osobních automobilů se snížil z 6,1 procenta v roce 2019 na 3,3 procenta za prvních deset měsíců letošního roku.

„Naší ambicí je ukázat, že v Evropě můžeme vyrábět elektromobily stejně konkurenceschopně jako kdokoli jiný, včetně Číňanů,“ uvedl šéf Renaultu François Provost.

Trhy

Dluhopisomat kultivuje český trh s firemními dluhopisy, říká Petr Cimala ze skupiny CFG

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Dluhopisomat funguje na trhu od roku 2018. Původně to byl inzertní portál, kde bylo možné nalézt informace o dluhopisech. Výrazně se podílel na transformaci trhu firemních dluhopisů.

Byl založen jako součást skupiny CFG, u jejíhož vzniku stojí Petr Cimala. Cílem bylo změnit svět financí s pomocí fintechových přístupů a nástrojů. Dluhopisomat získal v letošním roce jako první a zatím jediná investiční crowdfundingová platforma v Česku v oblasti firemních dluhopisů licenci od České národní banky. Naše činnost dluhopisového crowdfundingu znamená, že investor i s několika tisíci korunami může vložit své peníze do vybraného prověřeného projektu a očekávat zajímavý výnos podle parametrů konkrétní emise. Platformu Dluhopisomat dnes provozuje společnost FUNDSTER a.s., která je součástí české finanční skupiny CFG.

Mění český dluhopisový trh

„Licenci jsme získali po složitém procesu letos v lednu. Od března 2025 běžíme kompletně v crowdfundingovém režimu,“ říká Petr Cimala v podcastu Newstream Business Talk. Co to znamená? Investor si může vybrat projekt, do kterého chce investovat. A zhodnotit své peníze. Rozvíjející se firmy mohou skrze platformu získat potřebný kapitál.

„U emise dluhopisů jsme od samého začátku až do jejího konce,“ tvrdí Jan Řehounek, ředitel Dluhopisomat.cz. Zdůrazňuje, že celý proces je pod bedlivou kontrolou a s co možná maximálním ohledem na bezpečnost investice.

Jak se stát emitentem dluhopisů, podpořit růst své společnosti? Na jedné straně firmy aktivně oslovují Dluhopisomat. „Sami také hledáme silné české příběhy. Před zařazením na platformu probíhá detailní schvalovací proces podobný, jaký například u bank,“ říká Petr Cimala. Poptávka po úpisu dluhopisů pomocí crowdfunding se podle Řehounka zvyšuje. Platforma se dívá jak na finanční minulost zájemce o zveřejnění na platformě, tak na investiční záměr. Svým způsobem kopíruje úvěrování.

Miliardová ambice

Zatím během letošního roku poskytla platforma prostřednictvím investorů rozvíjejícím se podnikům investice v objemu přes sto milionů korun. Ambicí pro blízké období je cílit na objem jedné miliardy, které investoři zainvestují do rozvoje firem.

Dluhopisomat není vyhraněný z hlediska předmětu činnosti emitentů. Pro peníze investorů si jdou často výrobní firmy nebo developerské projekty jako například FAETON či Domo Invest od Real Luxembourg. Ale s nabízeným zhodnocením 5,85 procenta ročně poptává prostředky na svůj rozvoj třeba i úspěšné profitabilní ostravské Divadlo Mír. Jedenáctiprocentní roční výnos nabízí například i prémiový producent pistáciových produktů. Výnosy se liší podle rizikovosti profilu společnosti a zajištění jednotlivých emisí, u části z nich se pohybují i nad 10 % p.a. „Na každého emitenta se díváme z pohledu kredibility a kvality zajištění,“ vysvětluje Petr Cimala. Investorům stačí vložit několik tisíc korun, výše závisí na konkrétním projektu. Minimální vklady bývají obvykle pět nebo deset tisíc korun.

Cimalova firma chce svou činností jednak podporovat růst českých projektů a silných značek, zároveň umožňuje investorům podílet se na úspěchu těchto společností. „Základní optikou je co možná největší bezpečnost vložených prostředků pro investory. Na druhé straně stojí silné, kredibilní firmy,“ shrnuje filozofii projektu Cimala.

Petr Cimala a Jan Řehounek z Dluhopisomatu byli hosty podcastu Newstream Business Talk. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Newstream TV a oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

Money

