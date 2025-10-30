OpenAI chce dobýt Wall Street. IPO by firmu ocenilo víc než SpaceX
Americká společnost OpenAI si připravuje půdu pro primární veřejnou nabídku akcií, která by mohla tuto firmu ocenit až na 1 bilion dolarů (21 bilionů korun), uvedla agentura Reuters, podle níž by šlo o jeden z největších vstupů na burzu všech dob. OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci.
Společnost zvažuje, že podá žádost o IPO u regulátorů už v druhé polovině příštího roku, uvedly zdroje Reuters. Na základě předběžných diskusí OpenAI předpokládá, že vstupem na burzu získá nejméně 60 miliard dolarů (1,26 bilionu korun), ale pravděpodobně více. Finanční ředitelka Sarah Friarová některým spolupracovníkům řekla, že společnost plánuje vstoupit na burzu v roce 2027, uvedly zdroje Reuters.
Tytéž zdroje nicméně upozornily, že jednání jsou v rané fázi a plány - včetně uvedených čísel a načasování - se ještě mohou měnit v závislosti na růstu podniku a podmínkách na trhu.
Vstup na burzu by umožnil generálnímu řediteli Samu Altmanovi přístup k mnohem většímu objemu kapitálu pro realizaci jeho ambiciózních plánů, poznamenal Reuters. On sám se k této možnosti vyjádřil v úterním konferenčním hovoru: „Myslím, že je fér říci, že je to pro nás nejpravděpodobnější cesta vzhledem ke kapitálovým potřebám, které budeme mít,“ řekl Altman.
Společnost tento týden dokončila reorganizaci své vlastnické struktury. Klíčový partner Microsoft v ní nyní vlastní podíl 27 procent, jehož hodnota se odhaduje zhruba na 135 miliard dolarů. Na začátku října OpenAI dokončila transakci, v jejímž rámci prodali zaměstnanci akcie firmy zhruba za 6,6 miliardy dolarů a která celý podnik ohodnotila na 500 miliard dolarů, informovaly tehdy agentury Reuters a Bloomberg s odvoláním na své zdroje. OpenAI se tak podle Bloombergu stala nejhodnotnějším start-upem na světě a předstihla i vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska.
