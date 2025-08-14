Nejlepší sazba na spořicím účtu bez omezení vkladu stále začíná trojkou
Ty nejlepší spořicí účty tuzemských bank mívají téměř vždy nějaká omezení. Zpravidla to je výše vkladu nebo zaměření se jen na nové klienty a ty úplně nejvyšší sazby požadují ke spoření i tisícikorunové investice. Navzdory tomu je stále možnost získat trojkovou sazbu i bez jakýchkoliv podmínek a pro stávající klienty. Podívejte se, kde.
Trojkové zhodnocení na spořicím účtu bez jakéhokoliv omezení vkladu aktuálně nabízí v Česku pouze Trinity Bank. Svou sazbu 3,03 procenta dává nyní na celý vklad bez jakýchkoliv podmínek, a to pro všechny současné klienty. Banka nyní o tom informovuje klienty prostřednictvím přímých zpráv. Další banky, které ještě také zhodnocují úspory na spořicích účtech sazbou s číslicí tři na začátku, mají už omezení v podobě výše maximálního vkladu. To v praxi znamená, že zhodnocení s uvedenou sazbou je možné získat jen do stanovené sumy a nad tuto platí již jiná hodnota.
To platí i pro nové klienty Trinity Bank, kteří až do částky 400 tisíc korun mohou až do letošního listopadu počítat se sazbou 3,33 procenta. Nad tuto částku platí sazba 3,01 procenta.
Ve Fio bance, která je na druhé pozici žebříčku s omezením výše vkladu, je sazba 3,25 procenta pro vklady do 200 tisíc. Třetí pozici si stále drží Partners Banka se sazbou 3,06 procenta. Tu ale u ní získají pouze aktivní klienti z řad jednotlivců, anebo na ni automaticky dosáhnou bez podmínek a bez omezení vkladu klienti se společně sdílenými účty balíčků Pro dva nebo Pro rodinu. Jednotlivci, kteří mají u banky svůj balíček Pro jednoho déle než čtyři měsíce, a chtějí si sazbu udržet, ovšem musí vždy alespoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou Partners Banky.
Jediná tuzemská banka, která vedle Trinity Bank ještě nabízí zhodnocování peněz na spořicím účtu bez podmínek a bez omezení výše uložených úspor, je Fio banka. Na svém produktu Fio spořicí účet poskytuje fyzickým i právnickým osobám, ovšem sazbu jen 2,25 procenta.
Sazby na „spořácích“ v létě i stoupají
K méně tradičnímu kroku se letos v létě odhodlala trojice tuzemských bank, která se rozhodla jít opačným směrem, než byl dosavadní klesající trend, a sazby na svých spořicích účtech zvedla nebo v průběhu nadcházejících týdnů ještě zvedne. Zatím se k tomu rozhoupala Banka Creditas, která lepší sazbu ve výši čtyř procent pro vklady do půl milionu korun i nadále podmiňuje pravidelným investováním do fondů v uplynulém měsíci. Klienti, kteří chtějí získat tuto sazbu, tak musí u ní investovat alespoň 1500 korun měsíčně.
Lepší letní sazbu na spořícím účtu zavedla nově také ČSOB, která ke svým dvěma stávajícím sazbám pro retailové a prémiové klienty zavedla v prvním srpnovém týdnu ještě třetí, a to sazbu TOP. Klientům z předchozích dvou skupin umožňuje spořit se sazbou 3,25 procenta s podmínkou splnění výhod za aktivitu, což v praxi znamená příjem 15 tisíc korun měsíčně na účtu a pět plateb kartou. U nové sazby TOP se čtyřmi procenty musí retailoví klienti k těmto dvěma podmínkám ještě investovat minimálně 1500 korun měsíčně v rámci banky a Premium klienti musí investovat alespoň čtyři tisíce korun. Čtyřprocentní sazba ovšem platí jen pro úspory do 250 tisíc korun.
Ke zvýšení sazby na spořicím účtu přistupuje také Air Bank. Od 10. září bude na spořicím účtu zhodnocovat svým klientům úspory sazbou 2,7 procenta, a to pro vklady do půl milionu korun. Do té doby si drží ještě sazbu 2,5 procenta.
Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek a s omezením vkladu (k 14. srpnu 2025)
- Trinity Bank 3,33 % (pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč)
- Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
- Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
- Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
- mBank 3,01 % (vklady do 800 tisíc Kč)
- Banka Creditas 3,0 % –MAX spořicí účet (vklady do 500 tisíc Kč)
- Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč)
- Fio banka 2,25 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)
Zdroj: Banky
Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 14. srpnu 2025)
- ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
- Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
- Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
- ČSOB - TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně)
- Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
- VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)
- Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady do 500 tisíc Kč, platí i pro klienty, kteří si zašlou z jiné banky 100 tisíc Kč, garance sazby do 31. 8. 2025)
- ČSOB 3,25 % (vklady do 250 tisíc Kč, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 30. 9. 2025)
Zdroj: Banky
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
