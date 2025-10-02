Nový magazín právě vychází!

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů (10,3 bilionu korun). Uvedl to časopis Forbes. Musk je nyní o 150 miliard dolarů bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.

Forbes uvedl, že podle aktuálních dat Forbes Real-Time Billionaires hodnota Muskova majetku překročila 500 miliard dolarů ve středu večer. Loni v prosinci se Musk stal prvním člověkem s majetkem více než 400 miliard dolarů.

Akcie Tesly posílily o téměř čtyři procenta, což Muskovi přidalo odhadovaných 9,3 miliardy dolarů k jeho majetku. Investoři nadále oslavují vyhlídku na jeho soustředění se na Teslu, přičemž cena akcií firmy se od dubnového oznámení Muskova odchodu z role šéfa úřadu pro zefektivnění státní správy (DOGE) téměř zdvojnásobila. Muskův podíl 12 procent v Tesle nyní hodnotu 191 miliard dolarů.

A to nejsou do Muskova majetku započítány opce na akcie Tesly z Muskovy odměny za rok 2018, které by dnes měly hodnotu 133 miliard dolarů, pokud by je soud v Delaware v lednu 2024 nezrušil. Forbes snížil hodnotu těchto opcí o 50 procent s ohledem na očekávání výsledku Muskova odvolání proti rozhodnutí u Nejvyššího soudu státu Delaware. V září správní rada Tesly navrhla Muskovi nový rekordní balíček odměn, který by mu mohl přinést další akcie až za jeden bilion dolarů, pokud Tesla splní ambiciózní cíle, například osmkrát zvýšit tržní hodnotu během desesti let.

Musk si rýpl do Wikipedie. Je prý levičácká. Proto spustí vlastní verzi

Miliardář Musk si rýpl do Wikipedie, obvinil ji z levicového zkreslování. Přichází s alternativou Grokipedie, která má nabídnout „čistá fakta" bez ideologie.

Nejen Tesla

Tesla není jedinou firmou, které Musk vděčí za své jmění. Jeho vesmírná společnost SpaceX, kterou založil v roce 2002, má nyní hodnotu 400 miliard dolarů na základě soukromé nabídky ze srpna, což je nárůst oproti 350 miliardám dolarů v prosinci. Musk vlastní podle odhadu podíl 42 procent, který má hodnotu 168 miliard dolarů. Další část jeho majetku tvoří xAI Holdings, který Musk založil v březnu, když spojil svou novou společnost pro umělou inteligenci xAI se sociální sítí X, dříve Twitter, kterou získal v roce 2022. Hodnota sloučené společnosti byla odhadnuta na 113 miliard dolarů, přičemž Musk vlastní odhadovaný podíl 53 procent, což odpovídá hodnotě 60 miliard dolarů.

Hodnota majetku Elona Muska v březnu 2020 činila pouhých 24,6 miliardy dolarů, ale díky raketovému růstu akcií Tesly se už v srpnu 2020 stal pátým člověkem v historii s jměním 100 miliard dolarů. V lednu 2021 se stal nejbohatším člověkem světa s čistým jměním téměř 190 miliard dolarů. V září 2021 se pak stal třetím člověkem, jehož majetek překonal 200 miliard dolarů. V listopadu 2021 jeho majetek dosáhl 300 miliard dolarů a loni v prosinci 400 miliard dolarů. Pokud bude pokračovat tímto tempem, mohl by se Musk stát prvním bilionářem před březnem 2033.

Akcie Tesly letí k měsíci a dál. Muskův majetek se blíží půl bilionu dolarů

Kijonková spouští vlastní fond pro kvalifikované investory

Kijonková spouští vlastní fond pro kvalifikované investory
Český investiční trh má nový fond kvalifikovaných investorů. JSK Investments manželů Kijonkových spouští SICAV s počátečním kapitálem dvě miliardy korun a ambicí růst na násobky této částky. Startupy, středně velké firmy i rodinné podniky – to jsou cíle nového fondu. A podnikatelka Simona Kijonková slibuje investorům výnos až 15 procent ročně.

Investiční skupina JSK Investments získala od České národní banky licenci k založení a řízení samosprávného fondu kvalifikovaných investorů typu SICAV. Počáteční objem prostředků činí dvě miliardy korun s výhledem na navýšení do řádu vyšších jednotek miliard. Investiční skupina to uvedla v tiskové zprávě. Fond je určen kvalifikovaným investorům s minimální investicí 125 tisíc eur.

Předsedkyní představenstva nového fondu se stává zakladatelka JSK Investments Simona Kijonková. Stává se tak jednou z prvních žen v Česku po roce 1989, která nejen založila samosprávný SICAV, ale také jej vede. „Získáním licence k založení samosprávného SICAV se naše vize stát se předním globálním investičním hráčem opět o kus přiblížila realitě. V České republice je jen několik samosprávných SICAV a jsme hrdí, že mezi ně nyní patříme,“ uvedla Kijonková.

Fond bude rozdělen do několika podfondů. Private & Growth Equity cílí na majoritní podíly ve středně velkých firmách s investičním horizontem 5 až 8 let a zaměří se na obory jako e-commerce, logistika, FMCG, výroba či zdravotnictví. Venture Capital se zaměří na menšinové investice do startupů v raných fázích. Třetí oblastí budou investice do stabilních rodinných firem s dlouhodobým horizontem.

Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. JSK očekává u Private & Growth Equity výnos přes 15 procent ročně, u Venture Capital kolem 10 procent. „SICAV nám umožňuje oslovit kvalifikované investory a nabídnout jim možnost podílet se na tomto růstu společně s námi,“ doplňuje Kijonková.

JSK Investments se profiluje jako skupina zaměřená na tzv. impactové investice – projekty, které kromě finanční návratnosti přinášejí i pozitivní společenský dopad. Získaná licence podle Kijonkové posiluje pozici skupiny na trhu a dává jí flexibilní nástroj pro další rozvoj.

Kijonková vidí novou byznys příležitost. Ve zdraví

Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.

Šéfka Zásilkovny Simona Kijonková končí. Oceňovanou manažerku čeká role investorky

Šéfka Zásilkovny Kijonková končí. Vrhne se na investice

Oceňovaná manažerka a zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková končí s podnikatelskými aktivitami. Po exitu ze skupiny Packeta ji čeká především dráha investorky.

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou
Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Zvykli jsme si od politiků žádat nemožné. A tak se dneska nemůžeme divit, že nám i nemožné slibují v předvolebních kampaních. Není to tak dávno, co někdo sliboval konec islámu v Česku. A dokonce se na základě toho i dostal do sněmovny. A islám tu dál je, ačkoli někteří z poslanců slibujících jeho konec už ve sněmovně skončili.

Letos se podobně extrémním slibům naštěstí téměř všichni relevantní vyhnuli, tedy až na Přísahu, která slibuje smrt korupci. Přesto některé sliby jsou přinejmenším hraniční.

Pojďme se tedy alespoň na některé z nich podívat a zkusme si rozebrat, proč sice mohou být tématem voleb, ale není příčetné vsázet na to, že se tyto problémy povede skutečně vyřešit.

Hypotéky jen tak nezlevní

Prvním velkým slibem je ten o levnějších hypotékách. Tím se holedbá především hnutí ANO aspirující na nejvyšší posty a na vládnutí. Jenomže hypotéky jsou věc, na niž má vláda v podstatě nulový vliv.

Co skutečně má vliv na výši hypoték, jsou dva poměrně jednoduché údaje – prvním jsou úrokové sazby České národní banky, druhým pak úroky státních dluhopisů, zejména desetiletých. Sazby sice aktuálně jsou na 3,5 procentech, výnos dluhopisu ale je na úrovni 4,5 procenta, průměrná hypoteční sazba pak nyní činí 4,99 procenta. Pro snížení marží bank tedy není tak velký prostor, jak si možná někteří myslí. 

Jedinou teoretickou šancí je dotovat hypotéky například pro mladé (už se bez většího zájmu vyzkoušelo), případně zavést skutečného státního poskytovatele úvěrů na bydlení, což je v českém prostředí neprůchodné.

Pokud by tak vláda skutečně chtěla pracovat na organickém zlevnění hypoték, musela by udělat dvě věci: razantně snížit zadlužení a zároveň zvýšila růst ekonomiky (což by snížilo výnosy dluhopisů) a také by se jí povedlo fiskálními kroky snížit inflaci. Tyto věci dohromady však připomínají ekonomický zázrak, k němuž nejspíš nedojde, a proto hypotéky příští vláda rozhodně nezlevní.

Levnější energie? Jen tak nebudou

Druhým slibem, kterým se mnozí ohánějí (zejména strany levého i pravého populismu), jsou levnější energie. Opět jde o ten typ slibu, který rozhodně ukazuje, že straničtí marketéři vědí, oč lidem jde, ale zároveň ho prakticky nelze dosáhnout.

Podle všech energetických odborníků (a to i těch, kteří se navzájem k smrti nenávidí) neexistuje důvod, který by tlačil ceny energií dolů. Naopak existuje celá řada příčin, proč ceny spíš organicky porostou. Tím hlavním přitom je očekávaný nárůst spotřeby energie, který souvisí s celkovou digitalizací života. A tomuto růstu přitom nebude odpovídat adekvátní růst výroby, protože zejména Evropa dlouhodobě nebudovala dostatek nových zdrojů energií. Výsledný mix vlivů tak podle expertů vede k jedinému – vyšší poptávce bez možnosti ji uspokojovat, a tedy vyšší ceně.

Populisté samozřejmě namítnou, že je v ceně celá řada věcí, které z ní (podle nich) nejspíš lze škrtnout. Nicméně i pak zbude jedna pravda: každý zdroj, který se v dalších letech bude stavět, se rovnou propíše do ceny energií. A slovo propíše, znamená jedině růst ceny. A s tím žádný populista nehne. Stejně jako nehne s nutnými investicemi do infrastruktury, která bude krom jiného poháněna i strachem z hrozících blackoutů.

Jistě, jsou před námi technologická řešení, která možná v budoucnu energií zlevní. Jejich realizace (navíc dopad těchto realizací na koncové ceny) ale rozhodně nelze čekat v dalších čtyřech letech.

Blouznění o vyrovnaném rozpočtu

A konečně tu máme evergreen pravicových stran – slib vyrovnaných rozpočtů. Ten je samozřejmě teoreticky zcela správný, zvláště když je doprovázen vším tím dalším balastem (malý stát, osobní zodpovědnost občanů, ideálně nulový sociální systém atd…).

Jenomže zatímco papír unese cokoli, realita je o poznání peprnější. A tak například i aktuální deklaratorně pravicová vláda žádné zásadní přiblížení se vyrovnanému rozpočtu nezaznamenala, tedy až na úspěch v podobě úpravy vzorce pro výpočet starobní penze.

A tak i vláda koalice Spolu a hnutí STAN na rok 2026 představila rozpočet se schodkem 286 miliard korun, který má překročit i schodek plánovaný na letošek, což skutečně není úplně pravicové.

Sny o vyrovnaném rozpočtu tentokrát veřejně deklarují zejména Motoristé, bylo by vlastně poměrně zajímavé sledovat, jak by toto blouznění realizovali zejména v koalici s hnutím ANO.

Karel Pučelík: Nesnášíte vládu, migranty a Ukrajince? Poslechněte si můj návrh

Názory

Politika je rozbitá. Lidé mají právo být naštvaní a bagatelizovat jejich hněv je cesta do pekla. Na druhé straně ale neexistuje žádná „ekonomie selského rozumu" ani političtí spasitelé, kteří by nás jednoduchým způsobem zachránili. Zachránit se musíme sami. Jak? Chcete-li tedy změnu, zaměřte se na ekonomickou nerovnost. Migrace, nenávist k Ukrajincům nebo brojení proti EU, to vše je jen divadlo na odlákání pozornosti.

Předvolební Superdebata

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Názory

Tak nám to skončilo, ty předvolební průzkumy. Poslední míč vykopl Median, od teď už musí být agentury zticha až do konce voleb. A co říká Median? To už také nelze napsat. Je to trošku nefér vůči nám divákům, rádi se na průzkumy díváme, jak kdo klesá nebo stoupá.

Hnutí Stačilo! představuje lídry

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Názory

Příští sněmovna bude patrně plná bizarních politických postaviček. Z Malostranských paláců se stane jeviště pro jejich stand-up výstupy. Od Bobošíkové, přes Ševčíka, Šichtařovou až po Vidláka. Zprava doleva, od iracionálna k chaosu. Bude to panoptikum a zdroj nekonečně trpké zábavy. Když si zvolíme klauny, budeme mít prostě cirkus.

Dalibor Martínek: Kdy bude v Česku dostupné bydlení? Až nás převezmou Němci

Češi řeší nedostupné bydlení. Ale hypotéku na půl století jako jinde ve světě si sjednat nemůžou

