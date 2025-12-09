Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Babiš bude řídit stát jako firmu. Takže nás zaprodá, jako Agrofert

Dalibor Martínek: Babiš bude řídit stát jako firmu. Takže nás zaprodá, jako Agrofert

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Často se mi vytýká, že říkám, že by se stát měl řídit jako firma. No, možná bych měl říkat, že je lepší řídit stát jako rodinnou firmu, anebo ještě líp, že by stát měl do jisté míry fungovat jako rodina. To jsou slova Andreje Babiše z jeho knihy O čem sním, když náhodou spím. Aktuálně na Aukru k dostání za hezkých 18 korun.

Babiš se stal podruhé premiérem, takže už víme, s kým máme tu čest. Vyprávějí se legendy o častém hlasitém křiku na jeho poradách, který byl slyšet daleko po chodbách ministerských paláců. To je Babišova rodina? Motivovat podřízené zvýšeným hlasem? No, lepší, než je bičovat.

Očitý účastník jedné z Babišových vládních porad popisoval, jak bývalý a budoucí premiér péroval před plénem tehdejšího ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama. Kolik máme v Česku doktorů? Deset tisíc, sto tisíc nebo milion? Intenzita hlasu se stále zvyšovala. Nehledejte to na mobilu, to máte znát z paměti! Adam si nechal všechno líbit, za to se znovu stane ministrem.

To je ta hezká Babišova rodina. Všichni mě budete poslouchat, nebo uvidíte.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví. Sledujeme podivnou šarádu

Názory

Celá hra kolem Babišova střetu zájmů je trapná. Jak nastolení tohoto „problému“, tak jeho řešení. Babiš nyní teatrálně prohlásil, že převede Agrofert do „slepého“ svěřenského fondu. Kdo je slepý, věří, že Babiš nebude mít dál na svou firmu dosah.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Komu se budou zpovídat manažeři?

Otázkou je, co je to řídit stát jako firmu. Babiš svou firmu Agrofert posílá někam do temnot „slepého fondu.“ Věř, kdo chceš. Nikdo nevíme, co to znamená. Vše je právně uspořádáno proto, aby mohl Babiš vládnou větší firmě, Česku. Bude se k české zemi chovat stejně macešsky jako k Agrofertu?

V každé firmě určuje vizi, směr podnikání, majitel. Manažeři vykonávají jeho vůli. Snaží se o vytvoření co největšího zisku, inovace, rozvoj. Každoročně se manažeři za své činy zpovídají majiteli.

Komu se teď, když Babiš přijal vyšší poslání, zapudil svůj Agrofert, bude zpovídat například ředitel Kosteleckých uzenin, Olmy nebo Vodňanské drůbežárny?

Šéfové firem teď mají zdánlivě pré. Mohou dělat manažerská rozhodnutí, jak je napadne. Je to však pravda? Nestojí tady nade všemi „nezávislý“ slepý správce, který vždy podle nějaké „intuice“ správně udá směr? Může firmu řídit právní kancelář?

Alexandr Vondra

Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra

Politika

Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

To je absolutní nesmysl. Idealisté věří, že se Babiš vzdal své firmy, kterou třicet let budoval. Pravdou asi bude, že když se Babiš v noci, když zrovna nespí, probouzí, tak myslí na své dítě, na Agrofert. Problém je, že Babišovi daly hlas dva miliony Čechů. Kteří si naivně myslí, že Babiš bude řídit stát jako firmu. Bude ji řídit, jako tu svou, které se údajně zbavil? Kdy se zbaví nás, Česka?

Schillerová jako hranolek

Alena Schillerová, Babišova levá ruka, pravou je Karel Havlíček, tak ta Schillerová, budoucí ministryně financí, se převlékla za hranolek a na sociálních sítích svým kostýmem vyvolala bouři nadšení. Jenže nyní, když Babiš podle očekávání vyhrál volby, nemá Schillerová připravený rozpočet. Co dělala celý rok ve stínové vládě? Chodila po ulicích jako hranolek? Těžko může nastupující vláda očekávat od té končící, že jí vytvoří příjemný rozpočet. Babiš nasliboval všechno všem, nyní má problém, kde na to vezme peníze. Je evidentní, že zatne do veřejných financí sekeru.

Česko na to má, dluh veřejných financí je někde na úrovni 43 procent výkonu HDP. To je hluboko pod evropským průměrem. Francie nebo Itálie už mají dluh přes 120 procent výkonu své ekonomiky. Zatnout dluhovou sekeru je politicky velmi příjemný způsob vládnutí. To je Babišova forma řízení státu jako firmy? Nebo to bude křik na poradách a bossing.

Související

Sporná platová novela bude platit, Sněmovna přehlasovala Pavlovo veto

Sněmovna přehlasovala veto Pavla. Vrcholným politikům vzrostou platy skoro o sedm procent

Money

ČTK

Přečíst článek
Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví. Sledujeme podivnou šarádu

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Šéfkou zdravotnické skupiny EUC bude Jana Thomas Cílková

Jana Thomas Cílková
EUC, užito se svolením
ČTK
ČTK

Generální ředitelkou zdravotnické skupiny EUC bude od ledna příštího roku Jana Thomas Cílková, uvedla firma v tiskové zprávě. Firma provozuje síť ambulantních poliklinik, laboratoře, lékárny nebo domácí péči. Do funkce nastoupí po Janu Blaškovi, který skupinu s předloňským obratem 5,4 miliardy korun od dubna 2025 dočasně vedl.

Thomas Cílková v roce 2019 nastoupila jako ředitelka EUC Laboratoří, od roku 2023 je členkou představenstva. Stála za klíčovými strategickými změnami, včetně akvizice a následné poskytovatelů domácí péče Advantis Medical a Domácí péče Včelka.

EUC chce jejím jmenováním posilovat pozici lídra v oblasti ambulantní péče. „Letošní rok byl pro nás plný změn. Budovali jsme nové vedení a posilovali týmy,“ uvedla Thomas Cílková. „Do nového roku vstupujeme s posíleným týmem lidí, které jsem si osobně vybrala a kterým věřím,“ dodala nastupující ředitelka.

Jiří Šperl

Novým generálním ředitelem KB Penzijní společnosti se stane Jiří Šperl

Zprávy z firem

Jiří Šperl se stane generálním ředitelem a předsedou představenstva KB Penzijní společnosti. Do ní přichází z mateřské Komerční banky, kde řadu let působil na mnoha vrcholových pozicích, naposledy jako finanční ředitel.

nst

Přečíst článek

Vedení firmy přebírá Jana Thomas Cílková od jednoho z jejích vlastníků, který ji dočasně vedl po rezignaci předchozího vedení. Jan Blaško začal budovat skupinu EUC původně pod hlavičkou PPF v roce 2010, předtím pro ni tři roky působil v Číně, kde postavil základy společnosti Home Credit. O rok později pak EUC odkoupil. Zároveň vede logistickou společnost C.S.Cargo, která má roční obrat devět miliard korun.

Skupina EUC sdružuje 25 zdravotnických zařízení od ambulancí, lékáren, klinik, laboratoří, mamografického screeningu, domácí péče po prémiovou zdravotní péči, zaměstnává na 2700 zdravotníků.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme