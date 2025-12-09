Dalibor Martínek: Babiš bude řídit stát jako firmu. Takže nás zaprodá, jako Agrofert
Často se mi vytýká, že říkám, že by se stát měl řídit jako firma. No, možná bych měl říkat, že je lepší řídit stát jako rodinnou firmu, anebo ještě líp, že by stát měl do jisté míry fungovat jako rodina. To jsou slova Andreje Babiše z jeho knihy O čem sním, když náhodou spím. Aktuálně na Aukru k dostání za hezkých 18 korun.
Babiš se stal podruhé premiérem, takže už víme, s kým máme tu čest. Vyprávějí se legendy o častém hlasitém křiku na jeho poradách, který byl slyšet daleko po chodbách ministerských paláců. To je Babišova rodina? Motivovat podřízené zvýšeným hlasem? No, lepší, než je bičovat.
Očitý účastník jedné z Babišových vládních porad popisoval, jak bývalý a budoucí premiér péroval před plénem tehdejšího ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama. Kolik máme v Česku doktorů? Deset tisíc, sto tisíc nebo milion? Intenzita hlasu se stále zvyšovala. Nehledejte to na mobilu, to máte znát z paměti! Adam si nechal všechno líbit, za to se znovu stane ministrem.
To je ta hezká Babišova rodina. Všichni mě budete poslouchat, nebo uvidíte.
Celá hra kolem Babišova střetu zájmů je trapná. Jak nastolení tohoto „problému“, tak jeho řešení. Babiš nyní teatrálně prohlásil, že převede Agrofert do „slepého“ svěřenského fondu. Kdo je slepý, věří, že Babiš nebude mít dál na svou firmu dosah.
Komu se budou zpovídat manažeři?
Otázkou je, co je to řídit stát jako firmu. Babiš svou firmu Agrofert posílá někam do temnot „slepého fondu.“ Věř, kdo chceš. Nikdo nevíme, co to znamená. Vše je právně uspořádáno proto, aby mohl Babiš vládnou větší firmě, Česku. Bude se k české zemi chovat stejně macešsky jako k Agrofertu?
V každé firmě určuje vizi, směr podnikání, majitel. Manažeři vykonávají jeho vůli. Snaží se o vytvoření co největšího zisku, inovace, rozvoj. Každoročně se manažeři za své činy zpovídají majiteli.
Komu se teď, když Babiš přijal vyšší poslání, zapudil svůj Agrofert, bude zpovídat například ředitel Kosteleckých uzenin, Olmy nebo Vodňanské drůbežárny?
Šéfové firem teď mají zdánlivě pré. Mohou dělat manažerská rozhodnutí, jak je napadne. Je to však pravda? Nestojí tady nade všemi „nezávislý“ slepý správce, který vždy podle nějaké „intuice“ správně udá směr? Může firmu řídit právní kancelář?
To je absolutní nesmysl. Idealisté věří, že se Babiš vzdal své firmy, kterou třicet let budoval. Pravdou asi bude, že když se Babiš v noci, když zrovna nespí, probouzí, tak myslí na své dítě, na Agrofert. Problém je, že Babišovi daly hlas dva miliony Čechů. Kteří si naivně myslí, že Babiš bude řídit stát jako firmu. Bude ji řídit, jako tu svou, které se údajně zbavil? Kdy se zbaví nás, Česka?
Schillerová jako hranolek
Alena Schillerová, Babišova levá ruka, pravou je Karel Havlíček, tak ta Schillerová, budoucí ministryně financí, se převlékla za hranolek a na sociálních sítích svým kostýmem vyvolala bouři nadšení. Jenže nyní, když Babiš podle očekávání vyhrál volby, nemá Schillerová připravený rozpočet. Co dělala celý rok ve stínové vládě? Chodila po ulicích jako hranolek? Těžko může nastupující vláda očekávat od té končící, že jí vytvoří příjemný rozpočet. Babiš nasliboval všechno všem, nyní má problém, kde na to vezme peníze. Je evidentní, že zatne do veřejných financí sekeru.
Česko na to má, dluh veřejných financí je někde na úrovni 43 procent výkonu HDP. To je hluboko pod evropským průměrem. Francie nebo Itálie už mají dluh přes 120 procent výkonu své ekonomiky. Zatnout dluhovou sekeru je politicky velmi příjemný způsob vládnutí. To je Babišova forma řízení státu jako firmy? Nebo to bude křik na poradách a bossing.