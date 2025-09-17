Nvidia má v Číně stopku. Peking tlačí domácí čipy
Čínské úřady nařídily největším technologickým firmám v zemi přestat nakupovat čipy pro umělou inteligenci (AI) od americké Nvidie. Zároveň mají čínské společnosti zrušit stávající objednávky. Píše o tom web deníku Financial Times (FT). Peking zintenzivňuje úsilí o podporu domácího polovodičového průmyslu a posiluje konkurenční boj se Spojenými státy.
Čínská správa kyberprostoru (CAC) tento týden už nařídila firmám včetně ByteDance a Alibaba, aby ukončily testování a objednávky grafiky RTX Pro 6000D, uvádějí tři zdroje listu FT. Tu Nvidia před dvěma měsíci uvedla na trh speciálně pro tuto zemi.
Nejnovější zákaz jde nad rámec dřívějších pokynů regulačních orgánů, které se zaměřovaly na čip H20, který se široce používá pro AI a Nvidia ho vyrábí také výhradně pro Čínu, píše deník.
Boj o technologickou nedvládu
Peking vyvíjí tlak na čínské technologické společnosti, aby se zbavily závislosti na společnosti Nvidia. Cílem je vytvořit autonomní dodavatelský řetězec polovodičů, aby Čína mohla konkurovat USA v závodě o vedení v oblasti AI.
V pondělí se objevila zpráva, že Nvidia v Číně podle tvrzení čínských úřadů porušila antimonopolní zákon. Server The Information už minulý týden informoval, že čínské technologické společnosti Alibaba a Baidu začaly k trénování umělé inteligence využívat vlastní čipy.
Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985,13 miliardy korun). Mírně tak překonal odhady analytiků, uvedl server listu Financial Times. Čistý zisk vzrostl o 59 procent na 26,4 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti před zahájením obchodování oslabovaly a investory znepokojila nejistota kolem budoucnosti odbytu v Číně.
Nvidia výrazně zvýšila tržby. Investory ale znepokojuje odbyt v Číně
Zprávy z firem
Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985,13 miliardy korun). Mírně tak překonal odhady analytiků, uvedl server listu Financial Times. Čistý zisk vzrostl o 59 procent na 26,4 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti před zahájením obchodování oslabovaly a investory znepokojila nejistota kolem budoucnosti odbytu v Číně.
Rok 2025 zamíchal s žebříčkem světových miliardářů. Musk už není nejbohatší. Ve středu ho přeskočil spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison.
Musk už není nejbohatší. Přeskočil ho Ellison z Oracle
Leaders
Rok 2025 zamíchal s žebříčkem světových miliardářů. Musk už není nejbohatší. Ve středu ho přeskočil spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.