Nvidia a AMD budou Trumpovi odevzdávat patnáct procent z prodejů čipů v Číně
Američtí výrobci polovodičů Nvidia a AMD budou Spojeným státům odvádět 15 procent tržeb z prodejů pokročilých čipů H20 pro umělou inteligenci (AI) do Číny. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj z americké vlády. Dohoda je podle agentury podmínkou pro získání exportních licencí, které umožní obnovení dodávek těchto produktů na čínský trh. Prodej čipů H20 v dubnu zastavila administrativa prezidenta Donalda Trumpa, která minulý měsíc souhlasila s jeho obnovením a začala vydávat příslušná povolení.
„Ačkoli jsme již několik měsíců nedováželi H20 do Číny, doufáme, že pravidla pro kontrolu vývozu umožní Americe konkurovat v Číně i ve světě,“ sdělil agentuře Reuters mluvčí společnosti Nvidia s tím, že společnost dlouhodobě dodržuje pravidla, která stanovuje vláda USA pro působení na světových trzích. AMD se k informaci nevyjádřila.
Podle deníku Financial Times se dohoda týká i dalších produktů, například čipů AMD MI308. Administrativa zatím nerozhodla, jak budou získané prostředky využity.
Trump hrozí novými cly na vše, co obsahuje čipy
Riziko pro národní bezpečnost?
Administrativa prezidenta Trumpa se podle vládního zdroje Reuters nedomnívá, že prodej čipů H20 a jejich ekvivalentů do Číny ohrožuje národní bezpečnost USA. Bývalý poradce ministerstva obchodu za vlády prezidenta Joea Bidena Alasdair Phillips-Robins naproti tomu uvedl, že pokud jsou zprávy přesné, znamená to, že „administrativa vyměňuje ochranu národní bezpečnosti za příjem do státní kasy“.
„Buď je prodej čipů H20 do Číny rizikem pro národní bezpečnost, a pak bychom ho neměli vůbec povolovat, nebo není, a pak nechápu, proč se na něj uvaluje tato dodatečná sankce,“ uvedl Geoff Gertz z washingtonského think-tanku Centrum pro novou americkou bezpečnost.
Americký ministr obchodu Howard Lutnick minulý měsíc označil obnovení prodeje čipů za součást jednání s Čínou o dodávkách vzácných zemin a připomněl, že H20 je čtvrtý nejlepší čip Nvidie. Podle něj je v zájmu USA, aby čínské firmy používaly americkou technologii, i když nejvyspělejší produkty zůstávají pro export zakázány.
H20 je grafický procesor (GPU) určený pro datová centra a umělou inteligenci. Slouží hlavně k trénování velkých modelů AI a k výpočetně náročným datovým úlohám. H20 je speciálně upravený pro čínský trh, aby neporušoval limity výkonu, které pro export do Číny stanovily Spojené státy.
Tržby Nvidie v Číně ve finančním roce končícím letos v lednu činily 17 miliard dolarů (356 miliard korun), což představuje 13 procent celkových tržeb společnosti. V případě AMD šlo v roce 2024 šlo o 6,2 miliardy dolarů, tedy 24 procent tržeb, dodal Reuters.
Nvidia dříve uvedla, že přísnější omezování vývozu ji stálo 5,5 miliardy dolarů. Šéf Nvidie Jensen Huang a další lídři z technologického sektoru lobbovali u Trumpa, aby omezení zrušil. Argumentovali tím, že taková omezení oslabují konkurenceschopnost Spojených států na jednom z největších světových trhů s technologiemi.
