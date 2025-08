Termínované účty s více než třemi procenty stále ještě existují

Které termínované účty tuzemských bank vám zhodnotí vaše úspory nejlépe, na jak dlouho a za jakých podmínek.

Češi si v současné době nejraději ukládají peníze na tříměsíční termínované účty shodují se zástupci většiny bank v Česku. Hned za tříměsíčními vklady jsou pak v největší oblibě u klientů vybraných bankovních domů půlroční termínované účty. Jejich popularitu hlásí přinejmenším ČSOB a UniCredit Bank.

„Klienti preferují kratší fixace v situaci, kdy je výnos relativně atraktivní, což odpovídá důrazu na tříměsíční vklad. V širším kontextu je vidět, že se úrokové sazby u spořicích a termínovaných produktů stabilizují po období poklesů a že klienti sledují relativně častěji krátkodobé produkty pro flexibilitu,“ vysvětluje Tereza Ryšanová z Moneta Money Bank.

I nadále také platí, že zatímco na spořicích účtech je stále aktuálně možné získat úrokovou sazbu i na úrovni čtyř procent, pokud splníte podmínky banky, na termínovaných vkladech, které pracují s delším časovým horizontem, a ne vždy umožňují bez sankcí výběr celé sumy, to už je zpravidla o jeden procentní bod méně.

Trojkové sazby termínovaných vkladů

Prvenství v žebříčku nejlepších sazeb na termínovaných vkladech v tuzemských bankách si zatím stále po celé letní období letošního roku drží Air Bank se svou sazbou 3,2 procenta pro vklady na tři měsíce. Pro to, abyste tuto sazbu u této banky získali, si nemůžete ovšem na čtvrt roku uložit jen pár tisícikorun, ale je třeba mít připravenou alespoň 30tisícikorunovou sumu, přičemž horní strop vkladu banka nijak neomezuje. Následně si můžete tento termínovaný vklad založit během chvilky na pár kliknutí přímo v bankovní aplikaci ve svém chytrém mobilu.

Rovná tři procenta má u tříměsíčního vkladu ještě UniCredit Bank. Také v této bance je potřeba mít připravenu minimální sumu 30 tisíc korun. Tříprocentní sazba pak platí, jak pro vklady do milionu korun, tak pro fyzické osoby nepodnikající i v druhé úrovni vkladů, a to od jednoho milionu do deseti milionů korun.

Minimálně tříprocentní sazbu najdeme potom v sazebníku ještě i u J&T Bank, a to pro termínované vklady na 24 měsíců až 10 let. Dvouletý vklad je zde zhodnocován třemi procenty a dále to pak vždy mírně o desetinky procenta stoupá. Tři roky banka zhodnocuje 3,15 procenty, 4 roky 3,2 procenty, 5 let 3,25 procenty a 10letý vklad 3,5 procenty. Využití termínovaných účtů v této bance však není pro každého, protože od nových klientů banka požaduje minimální vklad 1 milion korun. Ti stávající, kteří u ní mají investice nejméně ve výši 100 tisíc korun nebo vklady milion korun, mají možnost si zde ukládat další vklad od 100 tisíc korun.

Další tříměsíční sazby už bez trojky

Těsně pod tříprocentní hranici klesla se svou letní sazbou u tříměsíčních vkladů Moneta Money Bank. Minimální vklad 40 tisíc korun si zde můžete na čtvrt roku nově založit už jen se sazbou 2,9 procenta. Na dalších pozicích žebříčku nejlepších sazeb se objevuje se sazbou tříměsíčního termínovaného účtu 2,7 procenta Fio banka s minimálním vkladem 3 tisíce korun a Banka Creditas, která požaduje vklad alespoň 5 tisíc korun.

U půlročních vkladů nyní nabízí nejlepší sazbu rovněž Banka Creditas (2,8 procenta) následovaná UniCredit Bank a Air Bank, které na šest měsíců shodně dávají 2,7procentní sazbu. Pomineme-li zmiňovanou J&T Banku, ročním vkladům pak dominuje Moneta Money Bank s aktuální sazbou 2,8 procenta.

Letní novinka

Poslední novinkou, která se před pár dny objevila na trhu termínovaných vkladů v Česku, je zprovoznění automatické obnovy vkladu v Air Bank. Od 25. července si tak stávající i noví klienti mohou kdykoliv a zdarma aktivovat či deaktivovat tuto funkcionalitu. „Pokud bude mít klient zapnutou automatickou obnovu na svém vkladu, tak mu vždy po skončení jeho zvolené doby vyplatíme úroky na účet, a původní vklad budeme dále úročit aktuální úrokovou sazbou,“ popisuje zástupce mluvčí banky Michal Kuzmiak a dodává, že banka se rozhodla zavést tuto novou funkcionalitu právě proto, že dlouhodobě sleduje, že až 70 procent úspěšně ukončených termínovaných vkladů si klienti opět obnovují.

Kolik vynesou termínované účty v bankách v České republice (k 5.8.2025)

Sazby termínovaných vkladů bank pro vklady na 1 měsíc

Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,70%

UniCredit Bank (pro vklady 30.000 - 999.999 Kč) 2,7%

Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,30%

Raiffeisenbank (vklady 10 tisíc - 10 milionů Kč) 2,15%

ČSOB / ČSOB Poštovní spořitelna (min.vklad 5 000 Kč) 2,1%

Česká spořitelna (min.vklad 5 tisíc Kč) 1,95 %

Sazby termínovaných vkladů bank pro vklady na 3 měsíce

Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,2 %

UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč – 10 milionů Kč) 3,0 %

Moneta Money Bank (min.vklad 40 000 Kč) 2,9 %

Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,70 %

Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,7 %

J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 2,6 %

Komerční banka (min.vklad 5 000 Kč) 2,5 %

ČSOB (min.vklad 5 000 Kč) 2,5 %

Česká spořitelna (min.vklad 5 tisíc Kč) 2,25 %

Raiffeisenbank (vklady 10 tisíc - 10 milionů Kč) 1,95 %

Sazby termínovaných vkladů bank pro vklady na 6 měsíců

Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,80 %

Moneta Money Bank (min.vklad 40 000 Kč) 2,80 %

Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,7 %

UniCredit Bank (min.vklad 1–10 milionů Kč) 2,70 %

J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 2,6 %

Komerční banka (min.vklad 5 000 Kč, max.3 miliony Kč) 2,5 %)

Česká spořitelna (min.vklad 5 tisíc Kč) 2,2 %

ČSOB (min.vklad 5 000 Kč) 2,2 %

Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,1 %

Raiffeisenbank (vklady 10 tisíc - 10 milionů Kč) 1,9 %

Sazby termínovaných vkladů bank pro vklady na 12 měsíců

Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,0 %

Moneta Money Bank (min.vklad 40 000 Kč) 2,80 %

J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 2,75 %

Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,7 %

Komerční banka (min.vklad 5 000 Kč, max.3 miliony Kč) 2,7 %

UniCredit Bank (min.vklad 1–10 milionů Kč) 2,70 %

ČSOB (min.vklad 5 000 Kč) 2,15 %

Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,1 %

Česká spořitelna (min.vklad 5 tisíc Kč) 1,85 %

Raiffeisenbank (vklady 10 tisíc - 10 milionů Kč) 1,75 %

Zdroj: banky, stav k 5. 8. 2025

